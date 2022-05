Hry zadarmo, nebo se slevou: akce na retro hry a strategie Terraforming Mars zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – Good Old Games Sale Digitální obchod GOG začínal s tím, že jste si na něm mohli pořídit hlavně retro hry, které se nikde jinde neprodávaly. Postupně se jeho nabídka značně rozrostla, ale kultovní kousky z herní historie tam najdete stále. Stovky z nich můžete mít se slevou v aktuální akci. Docela nedávno byl potvrzen vývoj nového dílu série Tomb Raider. Proč se tedy nepodívat, jak to všechno začalo. Tomb Raider: Anniversary (1,08$) je remake prvního dílu, který vám původní dobrodružství Lary Croft přinese ve značně vylepšeném zpracování. V této klasické akční adventuře budete hledat ztracené město Atlantidu ale navštívíte třeba i egyptské pyramidy. Po letech by se v tomto roce měl vrátit Guybrush Threepwood. Secret of Monkey Island (3,13$) je začátek jeho výpravy s cílem stát se pirátem. Hru tady najdete ve speciální edici, která má remasterovanou grafiku a herní mechaniky jsou uzpůsobeny moderním standardům. Máte ale možnost kdykoliv přepnout do původní podoby. Mezi slevami najdete i ostatní díly ze série Monkey Island. Return to Monkey Island je pokračování legendární série adventur od Rona Gilberta. Vyjít má ještě letos Najde se tady i několik českých legend. Ve strategii Original War (0,98$) si budete hrát s časem. Kampaň si můžete projít z pohledu Spojenců nebo Sovětského svazu. Vše se točí okolo záhadného mimozemského artefaktu a nerostu, který je potřeba k jeho provozu.

Steam – Ve stopách rogue Žánry rogue-like a rogue-lite si za poslední dekádu nabrali neuvěřitelné množství fanoušků, a tak se není čemu divit, že vývojáři s nimi stále více experimentují. Nejen čistých rogue-like her se týká slevová akce na Steamu. Zařadila se do ní i čerstvá novinka Rogue Legacy 2 (17,6€), která po delší době v předběžném přístupu konečně vyšla i v plné verzi. Pokud vás baví prozkoumávání tajemství, temné podzemí a náročnější souboje, rozhodně byste měli dát šanci Hollow Knight (6€). Jakožto outsider přicházíte do království, které už má své zlaté časy dávno za sebou. Něco vás ale táhne do jeho hlubin, a tak se vydáváte objevovat to, co z něj ještě zbylo. Tajemství jsou ale opředena spoustou nebezpečí. Ještě čerstvější než Rogue Legacy 2 je pak Loot River (22,5€) od slovenského straka.studio. V něm kromě procházení dungeony a souboji s nepřáteli můžete pohybovat prostředím. Díky procedurálně generovaným úrovním není žádný průchod stejný. Mechanika posouvání plošin vám pomůže nejen při soubojích, ale také při řešení hádanek. Slovenská Loot River vyjde na začátku května. Kombinuje rogue-lite s temným fantasy Pro hráče hledající opravdovou výzvu bychom doporučili Sekiro: Shadows Die Twice (30€). FromSoftware je známý pro obtížnost svých her a Sekiro není výjimkou. Jelikož to není úplně RPG, tak odpadá vylepšování statistik vaší postavy a v soubojích záleží hlavně na vašich reflexech a rychlém postřehu.

Humble Choice – Spongebob, Planet Zoo a další Květnová nabídka předplatného Humble Choice obsahuje opět dalších 8 titulů. Po posledních změnách už si nemusíte vybírat jen některé a každý měsíc dostanete rovnou všechny. Tentokrát je hlavním lákadlem trojice titulů v popředí s remasterem kultovní strategie Command & Conquer. Ve vylepšené grafice se tak můžete vrátit k této klasice a zase se pustit do bitev. Jako další tady máme strategii. Tentokrát to ale místo boje bude o budování. V Planet Zoo si postavíte svoji vysněnou zoologickou zahradu. Pokud jste měli rádi původní Zoo Tycoon, tak byste měli dát šanci i Planet Zoo. Výběhy můžete tvořit pro zvířata ze všech koutů světa. Zahrajte si nejbizarnější počítačové hry. Simulátor ovce nebo chleba, pozorování trávy, sprchování s tatínkem Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated se docela povedlo. V klasické 3D skákačce vás oblíbená postavička provede podmořským světem, kde čeká spousta věcí, které musíte posbírat. Kromě toho z nabídky můžeme vypíchnout ještě bizarní adventuru Genesis Noir, která si pohrává s ohýbáním reality.

Epic Store – Terraforming Mars zdarma Po několika týdnech máme v rozdávačce na Epicu pouze jeden titul zdarma. Terraforming Mars vše potřebné vysvětluje už ve svém názvu. Korporace Země soupeří o to, komu se jako první podaří na Marsu vytvořit obyvatelné prostředí pro lidstvo. Za použití všech dostupných prostředků a supermoderních technologií se pokusíte, abyste toho jako první dosáhli vy. Není to tedy jen o tom se na Mars dostat, ale vytvořit tam i fungující základnu, kterou postupně budete rozšiřovat. Vaše technologie umí zvyšovat či snižovat teplotu, vytvořit dýchatelnou atmosféru i tvořit rovnou celá moře. Ještě, než celý proces dokončíte, k vám začnou proudit lidé ze Země a o ně se také musíte náležitě postarat. Sony i LEGO investují miliardy do Epic Games. Má to pomoci rozšířit herní metaverse Vaše budování nemusí být úplně klidné. Konkurenční korporace vás totiž nechtějí nechat vyhrát, a tak se proces terraformace vašeho území budou snažit co nejvíce zpomalit. Určitě se ale vašem konkurentům nebude líbit, pokud by na jejich základnu jen tak náhodou dopadl asteroid.

Nintendo eShop – Spring Into Action Na Switchi momentálně najdete pořádnou jarní akci, která zahrnuje stovky titulů od velkých i menších vývojářských týmů. Mezi ty větší kousky přispěl i Ubisoft. Assassin’s Creed: The Rebel Collection (500 Kč) obsahuje díly Rogue a Black Flag. I s menším výkonem je Switch zvládá velmi dobře. Stejně tak nějakým zázrakem na této konzoli rozběhnete i Zaklínače 3: Divoký hon (750 Kč). Samozřejmě nevypadá tak dobře jako na ostatních platformách, ale projít se dá naprosto bez problému od začátku do konce. Hra je tady v kompletní edici, takže nechybí ani obě velká rozšíření. Splatoon 3 se oproti původním plánům opozdí. Mezi olihně se opět podíváme v září Naopak z her, které se na Switch opravdu hodí, jsme vybrali Hades (406 Kč). Tahle rogue-like akce spojuje probíjení se z podsvětí Tartaru s vyprávěním zajímavého příběhu. Hlavní hrdina Zagreus se s každým dalším pokusem zlepšuje, odemyká nové zbraně a nikdy neví, který z bohů Olympu mu zrovna poskytne pomocnou ruku.

Humble Game Over, T1D Bundle Tento balíček na Humble Bundle není rozdělený na části. Za cenu 11€ dostanete celkem 12 her, jejich původní hodnota přesahuje 200€. Nabídka je dostatečně rozmanitá na to, aby něčím zaujal každého hráče. V remasteru adventury Sam & Max Save the World si můžete projít jeden z případů této zvířecí dvojice detektivů. We Happy Few se na první pohled odehrává v utopickém městě. Ve skutečnosti je to přesně naopak. Zdejší obyvatelé jsou závislí na drogách, které jim mění vzpomínky a celkové vnímání světa. Jakmile se odmítnete zdejšímu vedení podřídit, nečeká vás nic dobrého. Pro výzvu se pak můžete vydat se pořádnou flákotou masa do Super Meat Boy a Super Meat Boy Forever. Obě tyto hry dohromady obsahují desítky levelů, kde se bez precizních skoků a jejich perfektního načasování neobejdete. Pokusů na úspěšný průchod máte neomezeně, a tak vám nic nebrání v tom, abyste nakonec svoji přítelkyni zachránili. Tvůrci We Happy Few vyvíjí novou singleplayerovou akční adventuru Kromě výše zmíněných balíček navíc obsahuje The Walking Dead: Saints & Sinners, pro které potřebujete VR headset, horor Observation, adventuru s otevřeným světem Pine, akční RPG Gauntlet a příběhovku Stories Untold. Z těch méně známějších to jsou pak Saturday Morning RPG, akční rogue-like RAD a steampunková střílečka Bartlow’s Dread Machine.

Stále probíhá: Humble Jurassic Bundle V posledních týdnech jsme tu měli hned několik dobře vypadajících balíčků na Humble Bundle. Nyní je tady něco pro fanoušky dinosaurů z Jurského světa. Za cenu necelých 10€ můžete mít budovatelskou strategii Jurassic World Evolution od studia Frontier Developments rovnou s několika DLC balíčky. Kromě základních scénářů a pravěkých stvoření se tedy dostanete ke spoustě dalších. Z těch větších rozšíření jsou tady i Secrets of Dr. Wu, která před hráče staví náročnější úkoly. Zmíněný doktor se věnoval hlavně výzkumu hybridních dinosaurů, takže narazíte na doposud neviděné druhy. V sérii scénářů odhalíte tajemství, na která přišel. Tvůrci Planet Zoo a Jurassic World oznamují nový projekt. Je jím F1 Manager 2022 Pokud se vám stavění vlastního dinosauřího parku zalíbí, tak můžete využít 50% slevy na druhý díl, která je také součástí balíčku. Využít ji můžete v Humble Store. Nesmíte ale váhat moc dlouho. Platí totiž pouze do 1. června.

Stále probíhá: PlayStation Store – Golden Week Zlatý týden je pro Japonce velkou událostí. Kromě prázdnin je jeho součástí i festival, který svým způsobem dorazil i k nám skrz několik slevových akcí. Jelikož je to hlavně japonská záležitost, tak v nich najdete převážně výtvory tamních vývojářů, i když toto pravidlo neplatí v každém případě. Důkazem toho je Shadow Warrior 3 (791 Kč) od polského studia Flying Wild Hog. Autentickou atmosféru Japonska si můžete prožít v několika hrách z nabídky. My doporučíme detektivku Lost Judgment (725 Kč), ve které řešíte dokonalý zločin. I když se jedná o druhý díl série, tak nemusíte první Judgment vůbec znát. Příběhem obstojí sám o sobě zcela bez problému. Navíc při nákupu dostanete rovnou verzi pro PS4 i PS5. I několik týdnů po vydání se stále řeší Elden Ring. Pokud ale máte PlayStation, rozhodně byste neměli minout Bloodborne, jednu z předchozích her studia FromSoftware. Ve viktoriánsky stylizovaném městě Yharnam se snažíte přežít noční můru plnou krve pradávných stvoření, která z jeho obyvatel udělala monstra. Ve slevě je hra v GOTY edici (450 Kč), takže si můžete projít i výborné rozšíření The Old Hunters. Autoři Yakuzy kromě pokračování pracují i na zcela nových značkách Vrátíme se ještě o několik let do minulosti k naprostým klasikám. Castlevania už je u ledu dlouhou dobu. Nikdy ale není pozdě na to, abyste si tento klenot připomněli. Tady najdete balíček Castlevania Requiem (125 Kč), který obsahuje díly Symphony of the Night a Rondo of Blood. Zejména první jmenovaný by neměl chybět mezi dohranými hrami žádného fanouška metroidvanií.