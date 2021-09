Hry zadarmo nebo se slevou: akce na sci-fi RPG a strategie Tharsis zdarma

Epic Store – Speed Brawl a Tharsis zdarma Minulý týden nás Epic překvapil prvním dílem výborného hardcore RPG Nioh. Tentokrát tady nemáme tak zvučná jména, ale stále je o co stát. Zdarma je k dispozici dvojice menších her. Speed Brawl v sobě kombinuje 2D bojovku se závody. Během toho, co se vypořádáváte s monstry na cestě, si také musíte neustále udržovat rychlost. Vedle toho je Tharsis mnohem poklidnější. Jedná se o sci-fi vesmírnou strategii, ve které se ze stejnojmenného regionu na Marsu začal ozývat záhadný signál. Na vás tedy je, abyste zjistili, kdo ho poslal a co vlastně znamená. Apple vyhrál soud s Epicem. Musí však povolit alternativní platby v App Store

Tharsis si bere spoustu herních prvků z klasických deskovek. Souboje jsou tahové a věci se rozhodují hodem kostkou. Vy se chopíte role posádky, která se vydala na první lidskou misi na Marsu. Musíte nejen prozkoumat onen signál, ale také zajistit dostatek surovin a bezpečí pro členy posádky.

GOG – Sci-fi RPG Week Na GOGu celé září probíhá velká akce týkající se žánru RPG. Tento týden tady máme akci na sci-fi záležitosti , mezi kterými nechybí ani nechvalně známý Cyberpunk 2077 (40€). CD Projekt sice už vydal několik patchů, ale jejich nejnovější hra stále není v dokonalém stavu, takže ne to při případném nákupu myslete. Raději bychom doporučili klasiku jako je Deus Ex. Najdete tady všechny jeho díly včetně nejnovějších Human Revolution (3€) a Mankind Divided (6,8€). Adamu Jensenovi se to posledně moc nevydařilo, i když spousta hráčů má díl Mankind Divided rádo. Můžete to také vzít pěkně od začátku. Původní Deus Ex můžete mít za 1€. CD Projekt si není jistý, jestli vylepšená verze Zaklínače 3 vyjde letos

Z aktuálnější kousků můžeme vypíchnou jeden z posledních výtvorů studia Obsidian. The Outer Worlds (20€) splnily očekávání fanoušků, takže se není čemu divit, že se v budoucnu dočkáme pokračování. Kromě hry samotné můžete mít se slevou také Expansion Pass (20€), který přidává obsah na několik dalších hodin.

PlayStation Store – Double Discounts Na PlayStationu v nové slevové akci budou zase jednou více benefitovat předplatitelé programu PlayStation Plus. Sleva na všechny tituly, které v ní najdete se pro ně totiž zdvojnásobí. Za poloviční cenu tak můžete mít například oblíbený battle royale Fall Guys (265 Kč). Nedávno vydaná sezóna s tématem džungle zase hru oživila. Remake druhého a třetího Resident Evilu jsou výbornou ukázkou, jak by se remaky měly dělat. To platí zejména pro Resident Evil 2. Pokud by se trojka obešla bez ořezávání obsahu, jistě by u fanoušků měla podobnou pověst. Oba díly najdete v kolekci Racoon City Edition (840 Kč). Pokud máte rádi singleplayerovky a holdujete také Star Wars, tak naše doporučení směřuje k Jedi: Fallen Order (640 Kč). Bezesporu je to jedna z nejlepších her, která vznikla během toho, co mělo EA exkluzivní licenci. Hru navíc dostanete jak ve verzi pro PS4, tak vylepšenou pro PS5. To nejlepší z PlayStation Showcase: God of War, Star Wars, Spider-Man a další

Obě verze hry dostanete i v případě, že si pořídíte Hitmana 3 v Deluxe edici (1 190 Kč). Závěr nové trilogie agenta 47 nemohlo dopadnout lépe. Čeká ho nejdůležitější kontrakt celé jeho kariéry, který vás provede po obřích lokacích rozmístěných po celém světě.

Humble Be the Bad Guy Bundle V novém balíčku her na Humble Bundlu tentokrát najdeme tituly, ve kterých nehrajeme zrovna za kladné hrdiny. Sice je tady celkem pouze 6 kousků, ale za nás rozhodně většina z nich stojí za to. V prvním tieru, který máte za 1€, dostanete Postal Redux. Vylepšená verze prvního dílu jedné z nejkontroverznějších sérií by vám neměla v knihovně chybět. Ve druhém tieru (10,4€) přibydou další dva tituly. Tím prvním je Postal 2 včetně DLC Paradise Lost. Ten je snad ještě větší legendou než první díl. Z pohledu první osoby ve zdejším městečku naděláte pořádnou paseku. K tomu navíc dostanete ještě Dungeons 3. Mafia je zpět a vypadá skvěle. Hra dostala vylepšenou grafiku i příběh

Až ve třetí části balíku (11€) přichází to, kvůli čemu jsme ho do našeho souhrnu vůbec zařadili. Za tuhle cenu dostanete druhý a třetí díl definitivních edic Mafie. Remake jedničky tady sice chybí a trojka se moc velké oblibě netěší, ale už jen kvůli Mafii 2 to pro nás stojí za to. Celý balík pak zakončuje Legend of Keepers.

Humble Telltale Games Bundle Na Humble Bundlu se urodilo také něco pro milovníky příběhových adventur. Studio Telltale Games bylo se svými epizodickými sériemi nechvalně známé a všichni dobře víme, jak to s ním nakonec dopadlo. Jejich výtvory ale stále nejsou vůbec špatné. V první části balíku najdete první sérii Walking Dead spolu s menší epizodou 400 Days. Druhá část (9,2€) doplňuje balík druhou sérií The Walking Dead spolu s The Walking Dead: Michonne, což je kratší spin-off. I v něm se ale dozvíte důležité části celkového příběhu. Kromě toho dojde také na celou sérii Batmana. Moc akce si tady sice neužijete, ale jako detektivka funguje skvěle. Detektivní adventura The Wolf Among Us 2 je opět ve vývoji

Pokud si připlatíte za kompletní balíček (10,14€), budete mít sérii The Walking Dead kompletní. Stejně tak dostanete navíc i další sérii Batmana s podtitulem The Enemy Within. Jako poslední pak došlo i na The Wolf Among Us, což je herní adaptace komiksových Mýtů. Už dlouhá léta se čeká na jejich pokračování, tak doufáme, že to nebude trvat moc dlouho.

Xbox Store – THQ Nordic 10th Anniversary Sale THQ je už sice pěkně stará značka, ale společnost THQ Nordic slaví teprve 10. výročí. K té příležitosti si můžete na Xboxu koupit jejich tituly v pěkných slevách. Mezi nimi se najde například i remake Destroy All Humans! (600 Kč), pro který nedávno bylo oznámeno pokračování. V roli mimozemšťana se vydáte na Zemi sklidit úrodu. Mezi jejich nejnovější velké kousky patří také Biomutant (1 065 Kč). V této pestrobarevné bojovce, kde hrajete za chlupaté stvoření s nevídanými schopnostmi, se pokoušíte zachránit svět. Sice má svoje neduhy jako jsou otravné hlášky vypravěče, ale za cenu ostatních věcí se to dá přežít. Oznámeno akční RPG Chronos: Before the Ashes od tvůrců Darksiders

Jako ověřenou kvalitu vám můžeme doporučit Darksiders II v definitivní edici (120 Kč). V roli Smrt se snažíte najít pravdu a zachránit tak svého bratra z vězení. Toho do něj uvrhla rada, protože prý zničil celé lidstvo. Smrt se nicméně svého bratra Války jen tak nevzdá.