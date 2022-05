Hry zadarmo, nebo se slevou: akce na Season Passy a příběhové sci-fi Prey zdarma

PlayStation Store – Extended Play

V rámci těchto slev se do akce dostaly nejrůznější speciální edice velkých i menších her. Stejně tak si můžete doplnit DLC obsah pro vaše oblíbené tituly. Ve většině případů si za nižší cenu můžete pořídit rovnou celé season passy. To platí například pro Assassin’s Creed Valhalla (525 Kč), ve kterém najdete všechna větší rozšíření jako Siege of Paris nebo Wrath of the Druids.

Se Spider-Manem se do New Yorku můžete vydat v Game of the Year edici (528 Kč). Ta kromě základní hry obsahuje i trojici příběhových DLC z balíčku City That Never Sleeps. Projdete si tedy nejen celou dějovou linku s Mr. Negative, ale vyřešíte také problémy Peterovy staré známé Black Cat.

Když se řekne sci-fi RPG, většině hráčů se mezi prvními vybaví série Mass Effect. To nejlepší z ní najdete v Legendary Edici (740 Kč), kde byl hlavně první Mass Effect výrazně vylepšený. Hrám nechybí ani desítky DLC doplňků včetně důležitých příběhových přídavků pro druhý a třetí díl.

Od tvůrců hororu Until Dawn tady máme balík trojice příběhovek z antologie The Dark Pictures (1 071 Kč). Získáte tak rovnou všechny příběhy, které v rámci této sbírky vyšly. Přes výlet na loď se přes průzkum záhadného městečka dostanete až do pouštního podzemí. Jako odpočinkové příběhovky hry od Supermassive Games poslouží výborně.