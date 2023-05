Hry zadarmo, nebo se slevou: Akce na season passy od Ubisoftu a skákačka Kao the Kangaroo zdarma

Každému fanouškovi Star Wars by v herní knihovně rozhodně nemělo chybět Star Wars: Knights of the Old Republic (2,9€) . Velké příběhové RPG od Bioware, které hráči nabízí naprostou volnost v rozhodování vývoji postavy, stále patří mezi ty nejlepší hry, skrz které se do univerza Star Wars můžete podívat.

Včera jistě všichni fanoušci Star Wars náležitě oslavili den Hvězdných válek. Na to, abyste si udělali radost hrou z tohoto univerza, ale ještě není pozdě. Akce na GOGu i Steamu trvají pouze do dnešních 19:00 , takže není nač čekat, pokud si chcete do knihovny doplnit některou z LEGO Star Wars her, Battlefrontu nebo starších RPG.

Na podobné vlně se nese i Behind the Frame: The Finest Scenery . Skrz řešení jednoduchých hádanek budeme pomáhat začínající umělkyni s dokončením jejího obrazu. Není to ale jen o malování. I umělec se musí dobře najíst a napít, aby pak dokázal vytvořit co nejpreciznější dílo. Každý obraz má za sebou navíc příběh, který spolu s umělkyní prožíváte.

V květnové nabídce předplatného Humble Choice trochu chybí tradiční velké lákadlo. Místo toho tady máme vícero menších a méně profláklých her v čele s Chaos Gate – Daemonhunters ze sci-fi univerza Warhammer 40 000. Spadá do žánru tahových strategií a chopíme se v něm Šedých rytířů, což je jedna z nejsilnějších zbraní lidstva. Pokusíme se zabránit Chaosu, aby rozšířil nákazu do celé galaxie.

Byla tady i řada pokusů převést tento žánr do 2D prostředí. To se vydařilo v Salt & Sanctuary , ve kterém se chopíme role námořníka. Po ztroskotání na neosídleném ostrově se vydáváme na průzkum, a nakonec se ukáže, že ostrov není až tak úplně neobydlený. Co čeká na konci záhadného labyrintu?

Loot River sice není Souls hra tradičního střihu, vaši pozornost by si ale určitě zasloužila. Už jen proto, že pochází od tvůrců ze sousedního Slovenska. Ve stylu rogue-like her se vydáváte do temných dungeonů, která skrývají cenná tajemství, ale také se nevyhnete nebezpečí. Unikátní mechanikou je možnost pohybovat s částmi dungeonů, což využijete nejen pro postup do dalších částí jeskyní, ale i přímo v boji.

Úspěch FromSoftware a jejich konceptu hardcore RPG se snažila napodobit celá řada studií, ale málokterému se to povedlo. Několik z těch povedenějších nabízí Humble Bundle v jednom balíku. Určitě z něj budete znát třeba Mortal Shell , ve kterém se schopnosti a vlastnosti vaší postavy mění podle toho, jakou zrovna využívá schránku. Je to sice kratší záležitost, ale pro fanoušky Souls her je to přijatelná výzva.

Na vlně nostalgie se snaží svézt i závodní Horizon Chase Turbo. Jeho tvůrci si jako inspiraci vzali přímočaré závody z 90. let, a tak tady nenajdete nic jiného, než nefalšované závody z bodu A do bodu B. Retro styl závodních her se pokusili zachytit i v grafickém zpracování. Horizon Chase Turbo může být také skvělou záležitostí pro hraní v partě, protože nabízí i možnost hraní na rozdělené obrazovce.

Far Cry 6 si samo o sobě nevysloužilo mezi hráči velký úspěch. Herní svět to byl sice velký, ale na příběhové mise poměrně strohý a bez dlouhého grindu jste se neobešli. Rozšíření jsou ale o něčem jiném. Season pass (16€) zahrnuje trojici rozšíření s příběhy záporáků z předchozích her. Sami se tedy chopíme role Vaase, Pagana Mina i Josepha Seeda.

Nintendo eShop – Games on Sale

I na Switchi se opět urodilo pěkných pár slev. Hned na první pohled zaujme Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda (313 Kč). Název je to sice dlouhý, ale koncept velmi jednoduchý. Ve stylu rytmického Crypt of the NecroDancer se vydáváme do světa Zeldy. Hratelnost zůstává stále stejná. Pohybovat se a útočit musíte do rytmu hudby, jinak nemáte šanci na úspěch.

Redfall jednoznačně neuspokojil náš hlad po upírských hrách. Jednou z mála povedených her s touto tematikou za poslední roky jsou grafické romány ze světa Vampire The Masquerade od studia Draw Distance. Ve slevě je jak Coteries of New York (75 Kč), tak Shadows of New York (81 Kč). Skrz tyto příběhovky tak můžete prozkoumat upírské podzemí moderního New Yorku.

Po dlouhém čekání i na Switch dorazila adventura The Stanley Parable, a to rovnou v Ultra Deluxe verzi (275 Kč). Ta přidává kromě vylepšení grafiky i pořádnou porci obsahu. Je na vás, jestli budete skákat tak, jak vypravěč hry píská nebo se vydáte do prostor záhadné společnosti, kde je Stanley zaměstnancem, na průzkum.