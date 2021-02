Hry zadarmo nebo se slevou: akce na skákačky a Rage 2 zdarma

GOG – Platformers Galore Skákačky či plošinovky existují v herním průmyslu už od jeho počátků. I když už má tento žánr svůj zlatý věk dost možná za sebou, stále se najdou hráči, kteří na něj nedají dopustit. Pokud patříte mezi ně, tak přesně pro vás si tento týden GOG nachystal speciální akci . Známých jmen je tady hned několik ale my nemůžeme začít ničím jiným, než českým Blackhole (1,5€) od FiolaSoftu. Z počátku se to nemusí zdát, ale dokáže řádně potrápit vaše logické myšlení a hlavně trpělivost. Kdo by to byl čekal, že zrovna donašeč kávy bude tím, kdo jako jediný může zachránit posádku vesmírné lodi, která se ztratila v černé díře? A to vše kompletně v češtině i s dabingem. Pokud chcete tvůrce podpořit ještě o něco více, tak za 0,9€ je k dispozici upgrade na kompletní edici, která zahrnuje všechna DLC, digitální artbook a další drobnosti. Nový Crash Bandicoot sklízí ve světových recenzích samou chválu

Owlboy (12,4€) je oproti Blackhole úplně jiný druh plošinovky. S hlavním hrdinou objevujete větší otevřenější svět. Při průzkumu narazíte i na nebezpečné nepřátele. Sám Owlboy je ale proti nim bezbranný. Hlavní mechanikou hry tedy je, že si musíte najít přátele, kteří vám s těmito výzvami pomohou a půjčí vám své schopnosti. Z našeho výběru největším kouskem bude nejspíš Yooka-Laylee (8€). Tento titul studia Team17 je duchovním nástupcem Banjo-Kazooie z Nintenda 64. Sice se mu nedokázal vyrovnat, ale i tak je to výborná trojrozměrná hopsačka. Pokud byste ale raději něco 2,5D, tak je součástí slev také Yooka-Laylee and the Impossible Lair (12€), který sklidil také vesměs pozitivní ohlasy.

Epic Store – Rage 2 a Absolute Drift zdarma Po několika týdnech menších rozdávaček máme na Epicu zase jednu pořádnou pecku. Rage 2 sice má své mouchy, ale na pár hodin pořádné akce by mělo posloužit velmi dobře. Hlavně v úvodních hodinách se mu daří držet tempo a nepřestává nudit. Bohužel ale zábava netrvá věčně a jakmile dojde na vybíjení jednoho nepřátelského tábora za druhým, tak Rage 2 docela rychle dojde šťáva. Oproti prvnímu dílu se druhé Rage nebere tak vážně. To ostatně poznáte už z obrázků nebo trailerů. Vypadá to, jako by si vývojáři z id Software a Avalanche Studios vzali trochu inspirace z pestrobarevných Borderlands a šílenosti Mad Maxe. Možná, že kdyby kampaň nebyla tak repetitivní, mohlo se Rage 2 zařadit mezi nejlepší hry roku 2019, protože akce jako taková se v některých momentech zvládá rovnat Doomu. Epic Games Store plánuje ještě více zatlačit na exkluzivity

Vedle toho tady máme ještě menší hříčku Absolute Drift, ve které je vaším úkolem stát se mistrem driftování. Čeká vás hodně tréninku a až to pořádně dostanete do rukou, můžete se pustit do velkých eventů nebo se snažit překonat ostatní hráče v celosvětovém žebříčku.

Epic Store – The Showcase Sale Kromě rozdávačky ještě na Epicu do čtvrtečního večera probíhá slevová akce spojená s jejich online prezentací, kterou jste mohli sledovat minulý týden. Tam se toho sice kromě příchodu série Kingdom Hearts na PC neodhalilo, ale slevami přeci jen nikdy nepohrdneme. Obzvláště pokud se mezi nimi najdou i takové pecky jako je Hades (440 Kč). Bezesporu nejlepší rogue-lite hra minulého roku a kandidát na nejlepší hru roku obecně si jistě vaši pozornost zaslouží. V roli Zagrea, syna Háda, se musíte probít z Tartaru až na povrch. S tím vám pomohou samotní bohové Olympu, kteří vám při cestě propůjčí své schopnosti. Nikdy ale nevíte, co vás čeká, protože vše je o náhodě. Každý průchod je tak unikátní. Celou hru ale spojuje jeden dlouhý příběh o Zagreově rodině. Je to snad první titul tohoto žánru, kterému se povedlo příběh zakomponovat tak skvěle. Star Wars je pro EA miliardovou značkou, která prodala přes 50 milionů her

Pro nadšence do simulátorů nebude Snowrunner (473 Kč) ničím neznámým. S těžkou technikou se v tomto díle nebrodíte jen v bahně a vodě, ale také se musíte vypořádat s náledím a závějemi. Saber Interactive očividně myslí na své hráče a neustále přidávají do hry nový obsah skrz placená DLC. Ta samostatně ve slevě nejsou, ale season pass (400 Kč), ve kterém najdete všechno pohromadě, už 20% slevu má. V akci je hned několik her z univerza Star Wars. Za nás míří doporučení směrem k Star Wars Jedi: Fallen Order (500 Kč). Tato akční adventura patří bezesporu mezi to nejlepší, co za dobu exkluzivní spolupráce mezi Disney a EA vzniklo.

PlayStation Store – Double Discounts Tento týden mají na PlayStationu pořádnou výhodu ti z vás, kdo si předplácí PlayStation Plus. V současné akci totiž se slevy pro předplatitele dvojnásobí. Za parádní cenu si tak můžete pořídit kupříkladu české Kingdom Come Deliverance v Royal edici (300 Kč). To znamená, že součástí balení jsou kromě hry samotné také všechna DLC. Pokud patříte mezi fanoušky série Assassin’s Creed, ale nevyhovuje vám, jakým směrem se od Origins ubírá, mohl by vás oslovit Triple Pack (630 Kč), který obsahuje tradičnější díly. Konkrétně to jsou Black Flag, Unity a Syndicate. Jako celek by se z nich dal vybrat jako nejlepší právě Black Flag, ale už jen kvůli tomu, jak je v ostatních dílech zpracované prostředí, také stojí za to. Radost budou mít i příznivci brutálního Mortal Kombatu. Ve slevě je momentálně i Ultimate edice jedenáctého dílu (900 Kč). Ta zahrnuje nejen velké příběhové rozšíření Aftermath, ale také veškeré hratelné postavy, které do soupisky bojovníků přibyly po vydání. A pokud už některou z částí Mortal Kombatu 11 vlastníte, tak si zbylý obsah nyní také můžete pořídit se slevou samostatně. Filmový Mortal Kombat má datum premiéry, uvidíme ho na jaře

Z exkluzivit pro PlayStation má momentálně nejvyšší slevu zombie akce Days Gone (540 Kč), ve které se s motorkářem Deaconem budeme snažit přežívat. Days Gone se sice nepodařilo zařadit mezi nejlepší hry generace, jako tomu je u mnoha dalších exkluzivit. Vývojářům se od vydání podařilo opravit některé chyby, ale i přes to má od dokonalosti ještě docela daleko.

Xbox Store – 2K Publisher Sale Společnost 2K si za posledních pár let prošla docela dost kontroverzemi ve spojení s jejich sérií NBA 2K21, kde tvrdě tlačí na mikrotransakce. Nesmíme ale zapomínat na to, že repertoár her od studií, které pod ni spadají, je mnohem širší. Jak novější, tak i časem prověřené kousky si momentálně hráči na Xboxu mohou pořídit s pěknými slevami. Série Borderlands byla vždy výbornou volbou pro kooperační hraní a jinak tomu není ani v případě třetího dílu. K dispozici je kromě samotné hry také balíček Next Level Edition (696 Kč), ve kterém navíc dostanete několik kosmetických balíčků. Jistě se také sluší podotknout, že Borderlands 3 patří do programu Smart Delivery, takže stačí pořídit ho jednou a můžete hrát jak na Xboxu One, tak Series S|X. Mafia: Definitive Edition - zahraj tu naši | Recenze

Původní Mafii sice seženete pouze na PC, ale remake a další dva díly už jsou bez problému k dostání. Na Xboxu je můžete mít rovnou všechny najednou v Mafia: Trilogy (1 072 Kč). K remaku sice máme výhrady, ale nakonec to s ním nedopadlo tak špatně, jak jsme očekávali. Mafia 2 už se stala podobně kultovní záležitostí jako jednička, i když to tak v dobách jejího rozhodně nevypadalo. Reputace Mafie 3, která je stále velkým zklamáním, se ale jen tak nenapraví. Série Bioshock je v mnoha věcech unikát, ale bohužel už před několika lety byla uložena k ledu. Pokud jste si ji ještě neprošli, tak v této akci máte za opravdu skvělou cenu celou trilogii. BioShock: The Collection (256 Kč) zahrnuje vše včetně DLC přídavků pro Infinite, ve kterých se vracíme do podvodního města Rapture z původních dvou dílů.

Stále probíhá: Humble Choice – Valkyria Chronicles 4, Trine 4 a další Nový měsíc, nová várka her v Humble Choice . Opět probíhá speciální akce pro ty z vás, kteří mají Classic či Premium předplatné. V tom případě dostanete všech 12 titulů z únorové nabídky. Tento bonus platí i v případě, že si své Lite nebo Basic předplatné vylepšíte na Premium. Teď už ale k samotným hrám, které tentokrát dělají Humble Choice zajímavou. Jako první nás zaujalo pokračování výborné logické skákačky Trine. Ve čtvrtém díle s podtitulem The Nightmare Prince se série opět vrátila ke 2,5D zpracování, které jí v původních dvou dílech tak slušelo. Naše trojice hrdinů se opět vydává na dobrodružství, ve kterém se budou snažit pomoci princi, jehož noční můry se postupně začaly přenášet i do reálného světa. Valkyria Chronicles 4 je docela neobvyklá záležitost. Kombinuje v sobě totiž prvky ze stříleček z pohledu třetí osoby a taktickou strategií. Svoji jednotku musíte vést jako správný velitel a redukovat ztráty, jak jen to je možné. Na první pohled díky výrazné stylizaci jistě poznáte, že Valkyria Chronicles pocházejí z Japonska. Svým stylem se ale od konkurenčních titulů značně odlišuje. Pohádková hopsačka Trine 4 odhaluje DLC Melody of Mystery

Pokud ale máte raději čistokrevné strategie plné tabulek a správy nejmenších detailů, tak Endless Space 2 by mohl být tím pravým. Dostanete ho tady rovnou v Digital Deluxe edici, takže se můžete těšit i na bonusy jako je soundtrack a skiny pro hrdiny a plavidla.

Stále probíhá: PlayStation Store – Big in Japan Zase jednou máme na PlayStationu akci, která se zaměřuje výhradně na výtvory od japonských studií . Jako obvykle se nemusíte bát toho, že by v nabídce byly pouze tituly s anime stylizací, proti které stále mají někteří hráči averzi. Různorodost je mnohem větší a rovnou můžeme začít s tím, co zaujme i většinu tuzemských hráčů. Série Dark Souls se v dnešní době už řadí mezi kultovní záležitosti. Nyní si ve slevách můžete pořídit rovnou všechny tři díly, přičemž první Dark Souls jsou k dispozici pouze v lehce vylepšeném remasteru (315 Kč). Ke třetímu dílu si za poloviční cenu můžete pořídit navíc i Season pass (330 Kč). Pokud byste chtěli větší nálož od FromSoftware, tak je zlevněný i jejich nejnovější výtvor Sekiro: Shadows Die Twice (1 200 Kč). Herní adaptace známých anime a manga sérií většinou spadají do žánru bojovek. V posledních letech ale přišlo i pár pokusů o pořádné RPG. Tady najdete dvojici Dragon Ball Z: Kakarot (720 Kč) a One Piece: World Seeker v deluxe edici (650 Kč). Oba tituly bychom ale doporučili spíše jen těm hráčům, kteří tyto série už znají. Na další odhalení RPG Elden Ring nebudeme muset čekat dlouho

A zase zpět k nějaké té klasice. Nejnovější díl Devil May Cry je sice dostupný stále za plnou cenu, ale všechny předchozí jsou součástí této akce. První tři díly jsou rovnou v jednom balení (390 Kč) a Devil May Cry 4 tady najdete ve Special edici (198 Kč). Prodává se také balíček, který obsahuje všechny čtyři díly, ale ten do slev zahrnut nebyl.