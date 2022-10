Hry zadarmo, nebo se slevou: akce na trilogii Zaklínače a rozdává se strategie Warhammer 40 000: Mechanicus

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – CD Projekt RED Sale Nedávno nám polský CD Projekt odhalil své plány včetně kompletní předělávky prvního Zaklínače. Jejich novinky jsou ale ještě v nedohlednu, takže máme hromadu času na to, abychom se podívali na předchozí tvorbu tohoto studia Skoro celou ji najdete v aktuální slevové akci na GOGu, kterou uspořádali k 15. výročí prvního Zaklínače. A začneme rovnou s Geraltem. Abyste získali první díl jeho dobrodružství, nemusíte platit ani korunu. Stačí si stáhnout klient GOG Galaxy a hru dostanete zdarma. Pro zbytek trilogie už to ale neplatí. Zaklínač 2: Vrahové králů (2,95$) se hra proměnila RPG s klasičtějším soubojovým systémem, ale stále jsme se pohybovali v ne zcela otevřeném světě. Ten přišel až s dalším dílem. Zaklínače 3: Divoký hon berte rovnou v GOTY edici (9,8$). Jak říkáme pokaždé, bez dvojice velkých datadisků to není kompletní zážitek. Nesmíme zapomenout ani na výpravu CD Projektu do sci-fi žánru. Cyberpunk 2077 (29,4$) měl katastrofální start, ale v posledních měsících chytá druhý dech. Mimo jiné je to díky úspěšnému anime seriálu Edgerunners. Night City se díky patchům výrazně zlepšilo, a i když stále není dokonalé, rozhodně jde o jedinečný zážitek, který se v příštím roce rozroste o velké DLC. První Zaklínač dostane kompletní remake. Pohánět ho bude Unreal Engine 5 Máme tady i menší tituly ze světa Zaklínače. Tím nejnovějším je Gwent: Rogue Mage (7,8$), který kombinuje oblíbené kartičky s žánrem rogue like. V tomhle příběhu se podíváme na to, jak byl stvořen první zaklínač. Thronebreaker (5,9$) nás pak provede příběhem Meve, královny Lirie a Rivie, která se snaží uklidnit situaci ve svých zemích.

Steam – Festival strachu S říjnem se pojí období strašidel a hororů. Proto ve spoustě obchodů najdete tematicky laděné slevy a Steam tentokrát není výjimkou. V jeho akci najdete nejen klasické hororovky, ale i hry z ostatních žánrů, které jsou zpracované v pochmurném stylu. Občas ale není nad klasiky, což dokazuje remake Resident Evil 2 (12€). V něm si opět prožijeme starý známý příběh přepracovaný do moderní podoby. Mezi slevami jsou i další díly této série. Temnota sálá také z Darkest Dungeon (3,44€). V tomto rogue like dobrodružství se budete vydávat se svojí partou do podzemních komplexů, kde na vás čeká jedno nebezpečí za druhým. Souboje probíhají na tahy a roli v nich kromě síly a schopností vašich postav hraje také jejich mentální zdraví. Mezi nejpopulárnější hry z této akce patří přežívačka The Forest (4,2€), ve které se po nehodě letadla snažíte přežít v nehostinné přírodě. Po vybudování základního tábora a zajištění všech potřeb se můžete vydat na průzkum. Zdejší les ale ukrývá nemalá tajemství včetně lidožroutů, kteří si na vás brousí zuby. Nejlepší hororové hry pro PC a konzole. Nejvíce straší Silent Hill, Vetřelci a Amnesia Do této akce zabloudila i Black Mesa (3,75€), což je remake prvního Half-Life v Source enginu, který si tvůrci ještě sami vylepšili. Původně se jednalo o projekt skupiny tvůrců modifikací, ale následně ho přijalo pod svá křídla přímo Valve. Můžete tak pohodlně prožít začátek příběhu Gordona Freemana v kompletně přepracované podobě a s rozšířenými úrovněmi Xenu.

PlayStation Store – November Savings Ještě neskončil říjen a do obchodu PlayStationu už dorazily listopadové slevy. Jak už bývá zvykem, najdete v nich směsici všeho možného. Od RPG přes střílečka až po jednoduché indie hry. Ze žhavých novinek tady toho tentokrát moc nemáme. Mezi ty menší patří samurajský Trek to Yomi (370 Kč). V tomto černobílém dobrodružství se vydáme na cestu pomsty, abychom dopadli viníky zodpovědné za zničení naší vesnice. Pokud máte rádi hry o přežití, vřele doporučujeme podmořskou Subnautica: Below Zero (400 Kč). V tomto samostatném rozšíření pro základní hru se musíte starat nejen o dostatek kyslíku a vlastní bezpečí. Tentokrát je důležitá i teplota. Podíváme se do zatím neprobádaných částí vodní planety, která skrývají další tajemství. Spolu s tím je za stejnou cenu k dispozici i základní Subnautica. DualSense Edge je upravitelný ovladač pro PlayStation. Vyjde na konci ledna a cenovka je pěkně vysoká Z příběhových záležitostí byste neměli minout Lost Judgment (652 Kč). V této detektivce, která je spin-offem pro sérii Yakuza, se pokusíte vyřešit zločin, který se zprvu zdá jako dokonalý. Jagami spolu s dalšími vyšetřovali se musí vypravit do čtvrti Idžinčó, kam je zavede případ šikany na místní škole. Jen těžko by někoho napadlo, že je to všechno propletené dohromady.

Epic Store – Saturnalia a Warhammer 40 000: Mechanicus zdarma Podobně jako minulý týden si i tentokrát na Epic Store můžete vyzvednout dvojici her. Sice to nejsou tak zvučná jména jako Fallout, ale hrou zdarma přeci jen nikdy nepohrdneme. První z nich je hororová Saturnalia, která hru o přežití kombinuje s prvky žánru rogue lite. Celkový styl je inspirovaný folklórem italské Sardinie. Dějištěm hry je pradávná vesnice, která se neustále mění. Proto si ani po neúspěšném průchodu nemůžete být jisti tím, co vás čeká dál. Budete řešit hádanky, otevírat zkratky a skládat dohromady příběh s různými postavami, které mají unikátní schopnosti. Vesnice není ale ani zdaleka bezpečná, takže při objevování budete muset být neustále na pozoru. 19 nejlepších strategických her starých i nových. Vyzkoušejte Gears, zavzpomínejte na Red Alert Vedle toho tady máme ještě tahovou strategii Warhammer 40 000: Mechanicus. V ní se ujmeme kontroly nad vojáky Impéria. Jsou to rovnou ty technicky nejvyspělejší jednotky, takže na bojišti s nimi máme nemalé možnosti. Sami si je navíc ještě můžete vylepšovat a upravovat. Rozhodování hraje roli také v příběhu. Mechanicus má několik možných zakončeních a záleží na vás, ke kterému z nich se dopracujete.

Stále probíhá: GOG – Bethesda Halloween Sale Na GOGu tento týden s velkou akcí přišla společnost Bethesda. Od ní můžete znát značky jako The Elder Scrolls, Dishonored, Fallout a spoustu dalších. Ve slevách sice nejsou zahrnuty všechny hry z jejich portfolia, ale slevy jsou to alespoň pořádné. Jako první nám padla do oka Dishonored: Complete Collection (17,15$). S ní dostanete celou tuhle stealh sérii v jednom balení, a to včetně DLC. Když už je řeč o obsáhlejších baleních, můžeme přejít k Evil Within Bundle (4,9$). Společně s prvním dílem vás tady čeká i trojice příběhových DLC. Pokud už samotnou hru máte, ale chybí vám dodatečný obsah, tak je zlevněný i season pass (3,9$) zahrnující všechna DLC. Balení, kde byste měli společně s jedničkou i druhý díl, tady bohužel nemáme. Evil Within 2 (4,41$) si budete muset pořídit zvlášť. To nejlepší z Xbox + Bethesda prezentace. Záběry ze Starfieldu, novinka Hidea Kodžimy, Forza Motorsport a další Nyní se podíváme trochu více do historie. Někdy není od věci se vrátit do počátku FPS stříleček. Ikonický Doom (1,95$) je samozřejmostí pro každého fanouška žánru. Se stejnou cenovkou tady máme i druhý díl. A rovnou si můžete projít i první Quake (3,91$), kterému se docela nedávno dostalo dodatečné péče a běží tak bez problému na moderních systémech v lepší grafice.

Stále probíhá: PlayStation Store – Halloween Říjen už tradičně bývá měsícem hororů a odpovídá tomu i nová akce v obchodě PlayStationu. Najdete tady příběhovky i akce, které se vám snaží nahnat hrůzu. Můžeme začít veteránem z žánru survival horor. Resident Evil tady máme hned v několika podobách. Vřele můžeme doporučit remake Resident Evil 2 (262 Kč), který i přes všechny změny zachovává dojem z původní verze. Pokud vás baví hlavně příběhy, tak v Dark Pictures Anthology – Triple Pack (960 Kč) najdete hned 3 adventury, ve kterých můžete svými volbami ovlivnit jejich závěr. Man of Medan vypráví o partě mladých lidí, kteří se vypravili na vodu. S Little Hope prozkoumáte stejnojmenné záhadné městečko. House of Ashes nás pak zavede do starověkého sumerského chrámu, který byl z dobrého důvodu pohřben pod tunami hlíny a písku. Trochu netradičním je v tomhle ohledu Bloodborne (265 Kč). Je to sice hlavně RPG, ale hororem se dá nazvat určitě taky. Nečekejte, že tohle bude procházka růžovým sadem. Stejně jako v ostatních hrách studia FromSoftware vás čekají nároční nepřátelé. V roli lovce se pokusíte probít ulicemi Yharnamu a dopídit se toho, co je tahle noční můra, ve které jste se ocitli, zač. The Devil In Me je další díl z hororové antologie The Dark Pictures. Vyjde koncem letošního roku Fanoušci asymetrického multiplayeru jistě velmi dobře znají Dead by Daylight. Jeden hráč v roli vraha nahání čtveřici dalších hráčů, kteří se jako přeživší musí dostat z jeho teritoria. S DbD: Ultimate Edition (1 110 Kč) dostanete kromě samotné hry i řadu DLC, se kterými se vám zpřístupní noví vrahové. Ve slevách jsou i samotné doplňky, jejichž cena se většinou pohybuje kolem 150 Kč.

Stále probíhá: Humble Payday 2 a Warhammer: Vermintide Bundle Tentokrát sfoukneme naráz 2 lákavé balíky, které se tento týden objevily na Humble Bundle. Oba se totiž týkají jednoho titulu. Začneme s vykrádačkou Payday 2. S jejím Ultimate Score balíkem dostanete více než 60 DLC doplňků. Samozřejmě nechybí ani samotná hra. Cena za to všechno je 20,90€. Vzhledem k tomu, že každé DLC běžně stojí mezi 3-7€, tak je to opravdu výborná nabídka. I když je třetí Payday už chvíli oznámené, do vydání má ještě daleko. Do té doby si tedy ještě můžete užívat vykrádání skrz starší díl. DLC vám do hry přidají nová místa, která se svojí bandou můžete vybílit. Spolu s tím získáte třeba i kosmetické doplňky pro svoji postavu a pár novinek do zbraňového arzenálu. Týmová rubačka Warhammer 40k: Darktide se odkládá na konec roku Podobnou situaci máme i v případě kooperace Warhammer: Vermintide. Franchise Bundle spolu s oběma díly obsahuje 20 DLC doplňků. Do bitevní vřavy tak můžete vyrazit s novými zbraněmi a schopnostmi. Některá DLC přidávají nové nepřátelské jednotky, takže se vaše výpravy jen tak okoukají.

Stále probíhá: Xbox Store – Shocktober Sale Stejně jako na ostatní platformy dorazily hororové slevy i na Xbox. Abychom se neopakovali, tak zkusíme vybrat zase něco trochu jiného. Tvůrci Until Dawn za poslední roky vydali několik příběhových adventur. The Quarry (1 193 Kč) je tou nejnovější a nepatří do žádné série, takže se do ní můžete bez problému pustit. Vypráví o partě mladých lidí, kteří si na poslední den tábora přichystali oslavu. Všechno se ale zvrhne a musí bojovat o svůj život, aby se dožili rána. Mezi naprosté klasiky dnes už můžeme zařadit Alien: Isolation (210 Kč). Bylo tady mnoho pokusů, kdy jsme se měli vypořádat s hordami vetřelců, ale nakonec se ukázalo, že na vytvoření tísnivé atmosféry a parádního příběhu stačí jen jeden. Na vesmírné stanici, kde se vše odehrává, ale nepředstavuje jediné nebezpečí. Tvůrci Alien: Isolation představují komiksově laděnou akční týmovku Hyenas Hororové dokážou být i plošinovky. Důkazem toho je série Little Nightmares, jejíž oba díly můžete mít v jednom balíku. Little Nightmares I & II Bundle (520 Kč). vás provede příběhem dívky Six i chlapce Mona, se kterými se musíte dopátrat toho, proč se obyvatelé zdejších obydlí změnili v nechutné nestvůry.

Stále probíhá: Humble Choice – Deathloop, Little Hope a další Začátkem měsíce se obměnila nabídka předplatného Humble Choice a hlavní lákadlo je tentokrát naprosto jasné. Deathloop je nejnovější výtvor studia Arkane, které můžete znát jako autory série Dishonored nebo Prey. Tentokrát nás zamotají do časové smyčky. Abychom se z ní dostali, musíme pozabíjet několik vůdců na zdejším ostrově. Smrt znamená návrat úplně na začátek. Vžijeme se do role zabijáka s neobyčejnými schopnostmi, které nemají daleko od Corva z Dishonored. Kromě klasických nepřátel se ale na ostrově pohybuje ještě jedna hrozba. Nepřátelského zabijáka se může uzmout další hráč a vaši misi tak pořádně ztížit. The Dark Pictures Anthology: Little Hope – interaktivní horor | Recenze Další velkou hrou je Little Hope, což je druhý díl antologie Dark Pictures. Čtveřice studentů se společně s jejich profesorem dostane do malého městečka, které ukrývá spoustu záhad. Vaše rozhodnutí ovlivní, jestli se všichni dožijí druhého dne. Jedná se o samostatný příběh, takže nemusíte znát zbytek antologie.