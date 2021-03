Hry zadarmo nebo se slevou: akce na Trine a Surviving Mars zdarma

GOG – Frozenbyte Publisher Sale Frozenbyte patří na poli herních vydavatelů mezi ty menší společnosti. Je ale jedna série, díky které budete okamžitě vědět, o co se jedná. Logická plošinovka Trine si vysloužila oblibu u hráčů především díky perfektním prvním dvou dílům. V pohádkovém 2,5D prostředí jsme se společně s trojicí hrdinů proplétali skrz různorodá prostředí a řešili jednu hádanku za druhou. Ta nejlepší volba pro ty z vás, kteří se s Trine ještě nikdy nesetkali, je bezesporu Ultimate Collection (15€). Obsahuje totiž všechny díly včetně nejnovějšího The Nightmare Prince, který nevyšel zase tak dávno. Druhý díl navíc dostanete rovnou v edici Complete Story, která do hry přidává expanzi Goblin Menace spolu s jedním novým levelem navíc. Trine 4: prožijte pohádkové dobrodružství | Recenze

Co už ale ultimátní kolekce nezahrnuje, je DLC pro čtvrtý díl s podtitulem Melody of Mystery (6,4€). To už si budete muset pořídit samostatně. Do hry přidává navíc šest zbrusu nových levelů spolu s novými schopnostmi hrdinů a rozšířením příběhu. Kromě her samotných si na GOGu můžete pořídit také jejich artbooky a soundtracky, které výborně dokreslují pohádkovou atmosféru celé série Trine. Většinou vás takové doplňky ke každému dílu vyjdou ve slevách na 2,5€. Soundtracky čtvrtého dílu a jeho výše zmiňovaného DLC se ale prodávají samostatně.

Xbox Store – Call of Duty sale Activision je jedním z vydavatelství, které ceny svých her nechávají nastřelené vysoko tak dlouho, jak jen to je možné. Když už na nějakou tu slevu dojde, tak se týká většinou několik let starých kousků a mnohdy jen titulů od Blizzardu. Nyní ale v akci na Xboxu najdete většinu dílů série Call of Duty za velmi příjemné ceny. Návrat do minulosti z roku 2017 se Call of Duty vydařil. S WWII po delší době opět zabodovalo s dobrou singleplayerovou kampaní, kterou samozřejmě jako obvykle doplňuje také hraní pro více hráčů v nejrůznějších módech. Tento díl můžete mít rovnou v Gold edici (900 Kč), což znamená, že dostanete navíc DLC balíček zahrnující několik nových map. Do Call of Duty: Warzone možná přece jen proniknou zombíci

S dobrou příběhovou kampaní se také Activision vytasil ve znovu zpracovaném Modern Warfare (1 350 Kč). Sleva tady sice už není tak výrazná, ale za další setkání s kapitánem Pricem by to stát mohlo. Mnoho hráčů má ale nové Modern Warfare spojeno hlavně se samostatným battle royale režimem Warzone. Ten je stále zdarma a s novým dílem, který vyšel loni, do něj přibylo několik novinek. Black Ops – Cold War v základu stojí 1 350 Kč, ale jak už bývá u velkých her zvykem, jsou k dispozici i obsáhlejší edice. Za tu nejdražší si zaplatíte ještě 700 Kč navíc. V ní dostanete všechen dodatečný obsah, který pro Cold War vyšel, přičemž velká část bonusů se týká výše zmiňovaného Warzone.

PlayStation Store – Essential Picks Pod názvem této akce bychom si představovali, že její součástí budou hlavně hry, které by neměly chybět opravdu žádnému hráči na PlayStationu. Po letmém průzkumu nám ale tento výběr přijde docela diskutabilní. Vybrali jsme z něj tedy ty hry, které byste opravdu minout neměli. Ze série Dark Souls se za poslední generaci stal kult, jehož fanoušci občas působí jako fanatici. Nesmíme ale zapomínat na to, že to není jediné, na čem studio FromSoftware za ty roky pracovalo. Bloodborne (325 Kč), který je exkluzivitou pro čtvrtý PlayStation, se hratelností nijak výrazně nevymyká zaběhlé formuli FromSoftu. Viktoriánský Yharnam je ale nasáklý zatuchlou atmosférou, která hráče táhne k tomu, aby prozkoumal každé zákoutí zdejšího světa. Persona 5 Strikers: změny srdcí v akčním stylu | Recenze

S pátým dílem se popularita série Persona na západních trzích pořádně zvedla a není se ani čemu divit. Persona 5 je jedním z nejlepších japonských RPG, které za poslední generaci vyšly. Tady máme s pořádnou slevou rovnou ultimátní edici (390 Kč), která do hry přidává nové persony stejně jako další dodatečný obsah. V příběhových hrách v Telltale stylu je to občas všelijaké s tím, jak moc volby hráče opravdu příběh ovlivňují. Until Dawn (250 Kč) je ale úplně jiný případ. Podle toho, jaké možnosti budete vybírat, rozhodujete o osudu každého člena party, která se vydala na chatu do lesů, daleko od civilizace.

Epic Store – Surviving Mars zdarma Pokud poctivě vyzobáváte hry na Epicu každý týden už od doby, co s těmito rozdávačkami začal, tak už Surviving Mars určitě máte ve své knihovně. Není to poprvé, co se mezi hrami zdarma objevil jeden titul podruhé. Hráči, kteří to tenkrát nestihli, alespoň mají další možnost zapojit se do průzkumu Marsu. Jak už název hry napovídá, vašim hlavním úkolem bude přežít. V této budovatelské strategii se budete snažit vystavět vůbec první lidskou základnu, která se na Marsu zrodila. To samozřejmě není jen tak a musíte se přizpůsobit podmínkám doposud neprobádaného prostředí. Aby to ale nebylo jednoduché, tak vaším jediným nepřítelem není samotné prostředí na planetě, ale také se zde ukrývá celá řada tajemství ohledně mimozemšťanů. Kdo ví, na co během průzkumu narazíte. To ale přijde na řadu až poté, co vašim obyvatelům zajistíte dostatek kyslíku, čerstvého jídla a vody.

Humble Stellaris Discovery Bundle Stellaris je už v základu výbornou vesmírnou strategií, která si i více než 4 roky po vydání drží slušnou popularitu. V tomto žánru přeci jen mezi velkými vydavatelstvími nebylo moc živo. Paradox se do toho ale pustil s plnou vervou a tento sci-fi výtvor můžete získat spolu se sedmi rozšířeními na Humble Bundle za pár korun. Tato strategie je hlavně o objevování a průzkumu vesmírných zákoutí, kde vaše výzkumné lodě mohou narazit na nejrůznější pradávné poklady či objevit nové mimozemské rasy. S nimi vás čekají dlouhá vyjednávání. Diplomacie ve Stellaris hraje velmi důležitou roli. Můžete obchodovat a tvořit aliance. Někdy ale dojde k neshodám, a tak přichází na řadu vaše útočné flotily. Balíček je rozdělen na 3 části. V té první najdete samotnou základní hru, za kterou stačí zaplatit 1€ a je vaše. Další část (7,9€) přidá trojici DLC, přičemž dvě z nich jsou velké expanze a do třetice dostanete nové rasy. Poslední část (12,3€) navrch přihazuje další 4 doplňky. Pokud byste ale chtěli mít Stellaris opravdu kompletní, tak si ještě budete muset několik DLC dokoupit samostatně.

Stále probíhá: PlayStation Store – Ratchet & Clank zdarma PlayStation si už loni připravil kampaň Play at Home, která se bezesporu hodí i letos vzhledem k tomu, že ještě dlouho budeme trávit celé dny doma. Minule jste si zcela zdarma mohli do knihovny přidat remasterovanou kolekci prvních tří dílů Uncharted. Tentokrát na řadu přišel reboot série Ratchet & Clank z roku 2016. Je zdarma pro všechny hráče na PS4 a PS5, nemusíte být ani členy PS+. Stejně jako originální Ratchet & Clank je i tento reboot výbornou akční skákačkou. Je vhodný pro všechny hráče, protože nemusíte znát žádný z příběhů minulých dílů. Vše se vysvětluje znovu a úhlavní dvojice vás provede úvodním dobrodružstvím, kde roli hlavního záporáka sehrál doktor Nefarious. Ratchet & Clank: populární dvojice se vrací (recenze)

Na aktivaci máte čas až do konce března. I když si můžete zahrát i na PlayStationu 5, tak vás tam oproti původní PS4 verzi nečekají žádná vylepšení. Určitě je to ale dobrá příprava na nový díl A Rift Apart, který na PS5 vyjde už za pár měsíců. Není to naposledy, co PlayStation bude rozdávat něco zdarma. Spolu s návratem Play at Home oznámili, že v následujících měsících máme očekávat další podobné rozdávačky. Zatím ale nevíme, co bychom mohli očekávat.