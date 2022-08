Hry zadarmo, nebo se slevou: akce na závěr léta a bonusy do Destiny 2 zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – The GOG Sale Na GOGu si pro nás tento týden připravili pořádně nabitou akci. Najdete tady hromadu her od retra po aktuální tituly a nechybí ani výhodné balíčky. Slušnou slevu dostala například i Mafia Trilogy (24,5$), která obsahuje remake prvního dílu a spolu s oběma pokračováními v definitivní edici včetně DLC. Původní Mafia (6,8$) je také zlevněná, ale tu už si musíte dokoupit samostatně. Již tradičně ve zdejším obchodě najdete i ověřené klasiky. Ať už je řeč o prvním Deus Ex (1$), F.E.A.R (1,5$) nebo Tomb Raider: Anniversary (1$), tak za zlomek původní ceny každého z nich se královsky zabavíte na desítky hodin. Z her, které najdete pouze na GOGu, pak můžeme vypíchnout třeba SWAT 4 (4,7$) nebo Blood Omen: Legacy of Kain (5$). Ohedně série Deus Ex jsou zlevněné i další díly série. Z těch posledních se rozhodně nejvíc povedlo Human Revolution (3$). Máme ho tady ve vylepšené Director’s Cut edici. I po letech je příběh Adama Jensena o hledání únosců ve kyberpunkové budoucnosti výbornou záležitostí. Pokud ale tíhnete více k fantasy, můžete se pustit do Dragon’s Dogma (4,9$), které nedávno oznámilo pokračování. Scénáristka Deus Ex a Guardians of the Galaxy se přidává do týmu BioWare V průběhu dní v rámci této slevy rotují časově omezené slevy a občas dojde i na rozdávání některých her zdarma. Můžete tedy narazit i na další lákavé nabídky. Akce jako taková ale trvá až do 5. září.

Epic Store – Ring of Pain a Destiny 2: Bungie 30th Anniversary Pack zdarma Destiny 2 je sice k dispozici zdarma už v základu, ale tvůrci si pro fanoušky připravili balíček s bonusy k příležitosti příchodu na Epic Store a zároveň tím slaví i 30. výročí od založení studia Bungie. Stačí, abyste si do knihovny přidali samotné Destiny 2 a Anniversary Pack dostanete spolu s ním. Do své výbavy tak dostanete několik bonusů jako je zbroj, zbraně a další vybavení inspirované minulostí Bungie. Součástí oslav výročí je také nový dungeon pro 3 hráče. Na závěr vás pak čeká bednička s překvapením. Tato akce platí pouze do úterý. Bungie novým trailerem láká na další sezónu obsahu do sci-fi akce Destiny 2 Vedle toho si můžete aktivovat také menší karetní rogue-like Ring of Pain. Na každém kroku vás čeká tíživé rozhodnutí. Dungeony, do kterých se vypravíte, jsou náhodně generované, takže je hra jiná při každém průchodu.

Ubisoft Connect – Gamescom Sale Ubisoft si sice na letošní Gamescom nepřipravil žádnou prezentaci, ale to neznamená, že při té příležitosti nepřichystal ve svém obchodě slevovou akci. Její součástí jsou všechny jeho velké hry z posledních let. Za více než polovinu můžete mít třeba kompletní Assassin’s Creed Valhalla (63€). Tohle balení obsahuje opravdu všechno, co k Valhalle zatím vyšlo. Týká se to i velkého rozšíření Dawn of Ragnarok. Ve větší slevě je i adrenalinová akce Riders Republic (24€), která je duchovním nástupcem sněhového Steepu. Tentokrát se ale přírodou nebudeme prohánět jen na lyžích nebo snowboardu. Možnosti se značně rozšiřují a prostředí inspirované americkými národními parky můžete brázdit třeba na kole. Pokud chcete naskočit do bojů v postapokalyptickém The Division 2, tak doporučujeme Warlords of New York Ultimate Edition (24€), se kterou dostanete všechny potřebné doplňky spolu s boostem na 30. level a několik kosmetických doplňků k tomu. Mobilní týmovka The Division: Resurgence se ukazuje v prvních záběrech ze hry Možná jste si všimli, že se hry v našich výběrech u ubisoftího obchodu často opakují. Věc se má ale tak, že do něj už dlouhou dobu nic nového nepřibylo, takže ani my nemáme moc z čeho vybírat. Snad se to brzy změní. V září nás čeká další prezentace Ubisoft Forward, kde se měly ukázat novinky, které si zahrajeme v blízké budoucnosti.

Xbox Store – End of Summer Sale Čas letních dní a prázdnin se nám pomalu blíží ke konci. Xbox nám toto období zpříjemnil novou slevovou akcí. Můžete tady narazit na novinky jako Evil Dead: The Game (862 Kč), která je jednou z těch povedenějších adaptací filmových značek. Společně s ostatními hráči přežíváte v boji proti nástrahám všeho druhu. Dostalo se i na spoustu LEGO her. I přes to, že je Harry Potter jednou z těch nejstarších, tak zároveň patří mezi nejlepší. LEGO Harry Potter Collection (540 Kč) obsahuje všech 8 dílů ve vylepšené podobě. Můžete si tak Harryho příběh projít až od jeho nástupu do Bradavit až po souboj s Voldemortem. Pro komiksové fanoušky stojí za doporučení také LEGO Marvel Collection (595 Kč), kde najdete oba díly Marvel Super Heroes spolu s Avengers. Pokud si libujete v akčních skákačkách, neměli byste minout Lost in Random (400 Kč). Ve světě, kde je vše rozhodnuto hodem kostkou, se snažíme dostat dvě sestry zase dohromady poté, co jedna z nich byla odvedena proti své vůli. LEGO vyrukovalo s další herní bombou. Tentokrát jde o model konzole Atari 2600 One Piece: World Seeker (180 Kč) je asi nejlepší adaptací jednoho z nejpopulárnějších manga komiksů. S posádkou Slamáků se vydáme na zbrusu nový příběh, který jste nemohli vidět v manze ani anime.

Stále probíhá: PlayStation Store – Hot Deals Po letních slevách přichází do obchodu PlayStationu další z klasických akcí, ve kterých najdete směsici všech možných žánrů. Jako první nám padl do oka balíček obou dílů logických hororů Little Nightmares (528 Kč). Projdete si tak oba příběhy Mona i Six, kteří se proplétají kolem znetvořených obyvatel města, které proměnil záhadný signál ze zdejšího majáku. Pořádnou slevu schytal také Dragon Ball FighterZ v Ultimate edici (485 Kč). I když už je to pár let stará záležitost, stále patří mezi nejlepší bojovky současné generace s neustále aktivní online komunitou. Podle názvu této edice byste možná očekávali, že dostanete i veškerý dodatečný obsah, ale to není úplně pravda. Její součástí je totiž pouze první FighterZ pass s osmi bojovníky. Takových passů přitom vyšlo několik. Dragon Ball FighterZ: bojovka plná barev (galerie) Lost in Random (400 Kč) se při vydání nedostalo tolik pozornosti, ale je to další z výborných menších her, které vznikly v rámci programu EA Originals. Tentokrát se podíváme do světa, ve kterém vše rozhoduje hod kostkou. V hlavní roli je mladá slečna Even, která je oddělena od své sestry. Potká ale kouzelnou kostku Dicey, která jí pomůže s její záchranou.