Hry zadarmo nebo se slevou: akce na závodní hry a Yooka-Laylee zdarma

Xbox Store – Start Your Engines Sale Na Xboxu se tentokrát na nákupy mohou těšit fanoušci závodů všeho druhu. V aktuální akci máte pestrý výběr od klasických arkád až po simulátory. Z těch největších klasik můžeme doporučit například Crash Team Racing: Nitro-Fueled (480 Kč). Vylepšená verze Crashových závodů se povedla na výbornou a skvěle se hodí na hraní ve více lidech. Pro ty z vás, kteří závody chtějí brát o něco vážněji, tady máme Assetto Corsa Competizione (400 Kč). V této hře se bez opatrnosti a dobrého řidičského umu zkrátka neobejdete. Její tvůrci si totiž dávají záležet na tom, aby se co nejvíce přiblížili realistickému řízení. A teď zase něco trochu odlehčenějšího. Pár generací zpátky byla série Flatout známá skrz celou hráčskou komunitu díky svému svéráznému stylu, a hlavně výborným závodům. Wreckfest (461 Kč) se snaží být jeho duchovním nástupcem. Sice mu to ztížil problematický vývoj, ale v současném stavu na tom není vůbec špatně. Wreckfest: bouračky jak z Kobry 11 | Recenze

Nemusí to vždy být jen o závodění. Pokud se chcete svým oblíbeným modelům podívat nejen pod kapotu, tak vyzkoušejte Car Mechanic Simulator (430 Kč). V něm vás tvůrci provedou skrz montáž do posledního šroubku.

GOG – Mix Na GOGu vedle Quakecon slev probíhá navíc akce, ve které najdete mix všemožných žánrů a titulů. Míchají se tady retro kousky s těmi novými. Nás na první pohled zaujala hlavně komiksová střílečka XIII (2€). Nedávno dostala remake, který mezi slevami také najdete, ale nedopadlo to s ním zrovna nejlépe. Proto doporučujeme raději sáhnout po originálu. Ještě o pár let starší záležitostí je akce z pohledu třetí osoby MDK (5,9€). Vyšlo v roce 1997, a i když na první pohled může vypadat jako vážná záležitost, tak je nabitá humorem. Dostanete se také k ne zrovna tradičním zbraním jako je třeba kapesní atomová bomba. Oznámena komiksová střílečka RICO London pro PC a konzole

Z akce přejdeme k něčemu poklidnějšímu a také novějšímu. Blacksad: Under the Skin (12€) je detektivní adventura inspirovaná stejnojmenným komiksem. Příběh je nicméně exkluzivně vytvořený pro potřeby hry, takže fanoušci komiksu tady najdou nový případ pro jejich oblíbeného detektiva Johna Blacksada, který jako obvykle pracuje v New Yorku.

Epic Store – Yooka-Laylee a Void Bastards zdarma Jednou za čas se i v dnešní době objeví výborná skákačka. Tento žánr byl nicméně na vrcholu na přelomu tisíciletí a v té době také vyšlo Banjo-Kazooie od studia Rare. O více než dekádu později se na něj pokusilo navázat studio Playtonic Games s Yooka-Laylee. Jak se jim to povedlo, můžete vyzkoušet sami, protože právě Yooka-Laylee je tento týden zdarma v rozdávačce na Epicu . Celá hra je založena na spolupráci hlavních protagonistů, kterými jsou chameleon a netopýr. Když skombinují svoje schopnosti, tak neexistuje překážka, přes kterou by se nebyli schopni dostat. Tvůrci se vám snaží dát co nejvíc volnosti, takže si můžete schopnosti odemykat podle svého a celý zdejší svět je otevřenější, než u podobných skákaček bývá zvykem. Everwild od Rare Studios vás vezme do magického pohádkového světa

To nicméně není jediná hra zdarma, kterou tento týden na Epicu najdete. K tomu se přidávají ještě Void Bastards, což je akce z pohledu první osoby v kombinaci s rogue-like žánrem. Nemůžete se ale vždy střemhlav pustit do boje. Je nutné alespoň trochu taktizovat. Vašim hlavním úkolem totiž není postřílet všechno, co se pohne, ale bezpečně se dostat z mlhoviny, ve které na vás čeká jedno nebezpečí za druhým.

PlayStation Store – PlayStation Indies Označení “indie hra” znamená, že na ni pracovalo nezávislé studio, které nepatří pod žádnou z velkých herních společností. To neplatí pro všechny tituly, které najdete v této akci v obchodě PlayStationu , ale zkrátka musíme uznat, že se mezi nimi najdou opravdu kvalitní kousky. Máte rádi klasické animáky z minulého století? Tak to nemůžete minout výbornou skákačku Cuphead (397 Kč). Vývojáři dobovou animaci zpracovali naprosto dokonale. Jen se připravte na to, že tohle není zrovna procházka růžovou zahradou a během hraní se pěkně zapotíte. Stále čekáme na DLC, které tvůrci slibují už pěkných pár let. Letos bychom se také měli dočkat seriálové adaptace na Netflixu, takže se na ni můžete náležitě připravit. Pokud žánr metroidvania patří mezi vaše oblíbené, tak rozhodně doporučujeme Hollow Knight, který tady najdete ve Voidheart edici (200 Kč). Dostanete tedy rovnou i všechen dodatečný obsah. Objevování zdejšího světa je něco nezapomenutelného. Z počátku to sice zabere trochu času, než se rozkoukáte, ale pokud mu dáte šanci, určitě toho nebudete litovat. Už dlouho tady nebyla tak dobrá akční skákačka v kombinaci s RPG a náročnými souboji jako právě Hollow Knight. The Pillar: takové české The Witness | Recenze

Od akce zase na chvíli upustíme. Vychází spousta druhů logických her. Jen málokterá z nich je ale tak nezapomenutelná jako The Witness (245 Kč). Ocitnete se na pestrobarevném ostrově a nevíte, co se děje a kdo jste. Jediné, co můžete dělat, je řešení hádanek na tabulkách roztroušených po celém ostrově. Ve skutečnosti ale The Witness není jen o tabulkách.

Stále probíhá: Steam – Quakecon Sale I letos bude Quakecon probíhat digitálně a těšit se na něj můžete od 19. do 21. srpna. Při té příležitosti si Bethesda připravila pěkné slevové akce a jedna taková probíhá i na Steamu . I když je pojmenovaná po výborné FPS střílečce od id Software, tak jsou její součástí i další velké značky Bethesdy. Velké slevy se dočkaly i novější pecky jako je Doom Eternal (15€). V doposud posledním díle této pekelné akce vás čekají další hordy démonů. Doomslayer se zase naučil pár nových triků, takže hratelnost je ještě rychlejší než před tím. Součástí slevy je i příběhové rozšíření The Ancient Gods. Celé ho můžete mít jakožto součást Year One Passu (15€). Jestli byste raději něco pomalejšího, můžete zamířit směrem k výtvorům studia Arcane. I když se Dishonored pár let na herní scéně neobjevilo, tak oba jeho díly stále stojí za to. Dishonored (2,5€) a Dishonored 2 (4,5€) doplňuje ještě samostatné rozšíření s podtitulem Death of the Outsider (7,5€). Je docela škoda, že tentokrát není zlevněná i kompletní kolekce, ve které najdete všechny díly včetně DLC. 16 bizarních počítačů, na kterých spustíte Doom: Žárovky, foťáky i kalkulačky

A zase zpět k akci. Rebootu Dooma úspěšně sekundoval také Wolfenstein. V tomhle případě doporučujeme hlavně první díly jeho nové iterace, tedy New Order (6€) a Old Blood (6€). Poté už to šlo s kvalitou celkem dolů. Zejména pak v nejnovějším díle Youngblood, kterému se raději vyhněte obloukem.

Stále probíhá: GOG – Quakecon Sale Quakecon se nevyhnul ani GOGu . Jelikož aktuální věci jsme měli už v akci na Steamu, tak na GOG zamíříme kvůli starším záležitostem. Aby té akce nebylo málo, tak si dáme další parádní FPS střílečku. Return to Castle Wolfenstein (1,6€) je i po téměř 20 letech výborná záležitost, ve které budete kosit nejen nacisty, ale také nadpřirozené potvory vyvolené okultními rituály. Ještě před tím, než na Falloutu začala dělat Bethesda, vypadalo toto RPG úplně jinak. V prvních dvou dílech jste vše viděli z izometrického pohledu a už jen díky tomu zdejší postapokalyptický svět působil docela jinak. V akci najdete jak první Fallout (2,5€), tak Fallout 2 (2,5€). Fallout: Atomová pouta - všichni táhneme za jeden provaz | Recenze

Ještě si připomeneme dvě staré FPS série, na které se oproti výše jmenovaným docela zapomíná. Jsou to Hexen a Heretic. Oproti Doomovi nebo Wolfensteinovi jsou zasazeny více do fantasy prostředí a celkově se točí kolem boje s magickými zbraněmi. Zábavnou hratelností jim nicméně obě zvládají konkurovat. To nejlepší z nich najdete v Heretic + Hexen Collection (3€).

Stále probíhá: Xbox Store – Ubisoft Publisher Sale Na Xboxu tentokrát máme hned několik lákavých akcí. Se svým repertoárem opět přichází francouzský gigant Ubisoft. V této slevě najdete všechny jeho velké značky. O novinkách posledních měsíců se moc mluvit nedá, protože zkrátka nic moc nevyšlo a všechny očekávané tituly byly odloženy. Máte tedy ještě spoustu času si projít celou Anglii v Assassin’s Creed Valhalla. Tento díl tady najdete v Ultimate edici (2 300 Kč). Její cena je sice stále docela přestřelená, ale alespoň si nemusíte dělat starosti s dokupováním žádných DLC. Všechno totiž máte v této edici už rovnou pohromadě. Hráči ukazují krásy antického světa v Immortals Fenyx Rising

Jednou z těch povedenějších her Ubisoftu poslední let je bezesporu Immortals: Fenyx Rising (900 Kč). Podíváte se do fantasy verze starověkého Řecka plného pestrých barev. V roli novopečeného poloboha se snažíte zachránit božstva Olympu před kletbou jednoho z titánů.