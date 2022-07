Hry zadarmo, nebo se slevou: akce na závody od Ubisoftu a Killing Floor 2 zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

PlayStation Store – July Deals PlayStationu nestačí jedna velká letní akce, a tak tady po skončení té z minulých týdnů máme další. Opět platí, že její součástí je rozmanitá škála titulů zasahujících do všech možných žánrů. Za pár stovek můžete mít třeba remake Resident Evil 3 (420 Kč). Oproti předchozímu dílu se sice tolik nepovedl, ale jako příprava na předělávku pokračování poslouží i tak bez problému. Fanoušci anime a manga sérií si u většiny velkých značek musí vystačit s bojovkami. Podobně je to i u značky Demon Slayer. The Hinokami Chronicle (870 Kč) vypráví první části příběhu o zabíjení démonů, kdy se hlavní hrdina Tandžiró snaží svoji sestru zbavit démonického prokletí a vrátit ji zase do běžného života mezi lidi. S posledním dílem série Yakuza přišla spousta změn. Like a Dragon (675 Kč) kompletně mění soubojový systém a vypráví příběh zbrusu nového hrdiny, takže je to ta správná chvíle, kdy do série mohou naskočit i úplní nováčci. Ičiban se shodou okolností stane vyvrhelem své rodiny a musí přežívat v doposud nepoznaných ulicích čtvrti Idžinčó. Yakuza: Like a Dragon - přehnaná věrnost se nevyplácí | Recenze Ubisoft sice stále tlačí Valhallu, ale stále se vyplatí vrátit se do zlatých časů série Assassin’s Creed, kdy jsme prožívali příběh Ezia Auditore. The Ezio Collection (357 Kč) obsahuje všechny tři jeho díly. Od Florencie se podíváme až do Istanbulu, kde konečně vyřešíme záhadu mistra Altaira a pevnosti Masjaf.

Humble Choice – Deep Rock Galactic, Necromunda: Hired Gun a další Nový měsíc znamená další balík nových her v předplatném Humble Choice. V červenci je hlavním tahákem multiplayerový Deep Rock Galactic, ve které se v kooperaci spolu s přáteli můžete vydat na výpravu do dolů v roli trpaslíků se supermoderním vybavením. Průzkum se liší při každém průchodu díky procedurálně generovaným jeskyním. Každý člen týmu navíc sehraje odlišnou roli díky unikátním herním třídám. Oproti tomu je Necromunda: Hired Gun mnohem přímočařejší záležitost. Tady je to hlavně o rychlé akci, kdy se v podsvětí plném zločinu stáváte žoldákem, který je za dobrou cenu schopný udělat cokoliv. Příběh je zasazený do univerza Warhammer 40 000. Fanoušci tohoto sci-fi světa tedy určitě poznají, že se podíváme do jednoho z nejproslulejších měst. Necromunda: Hired Gun – horší Doom ve světě Warhammeru | Recenze Zbytek nabídky tentokrát není až tak žhavý. Můžete si posekat trávníček v Lawn Mowing Simulatoru nebo si prožít příběh královské rodiny v Yes, your grace. V srpnu snad bude Humble Choice zase o něco lákavější. Jako vždy platí, že kompletní výčet her najdete na jejich stránkách.

Epic Store – Killing Floor 2 a Ancient Enemy zdarma Tento týden pro vás na Epicu čekají dvě hry zdarma. První z nich jistě dobře znáte. Killing Floor 2 je kooperační střílečka, ve které se postavíte hordám krvelačných nepřátel. K jejich neštěstí ale máte bohatý arzenál zbraní, se kterým není problém nechat explodovat jejich mozky během zlomku vteřiny. Killing Floor 2 je vhodnou náhražkou, pokud už vás omrzelo neustálé opakování Left 4 Dead 2. V tomhle případě se ale do hraní může pustit až 6 hráčů najednou. Pokud vyzobáváte hry zdarma na Epicu pravidelně každý týden, tak už tuhle akci ve své knihovně najdete. V rozdávačce se už totiž jednou objevila. Fortnite slaví nejnovější Star Wars. Do hry dorazí Obi-Wan Kenobi U Ancient Enemy budete muset o něco více přemýšlet. Je to strategické karetní RPG, ve kterém se postavíte stvořením ze světa, kde síly zla porazily dobro. Musíte využít energii samotné Země, abyste se přes všechny poskoky dostali až k vaší nemesis, která stojí za útokem monster. Kolekce vašich karet se postupně rozrůstá, což zvyšuje možné kombinace, se kterými můžete překvapit své nepřátele.

Ubisoft Connect – Racing Sale I když to tak z posledních let nevypadá, tak v repertoáru Ubisoftu najdete několik závodních sérií. Právě na tento žánr se zaměřuje aktuální akce v jeho obchodě. Nechybí ani ta nejnovější. Riders Republic vás vezme do přírodních parků Ameriky, kde se budete moci prohánět na kolech, lyžích i snowboardu. S větší slevou můžete mít Ultimate edici (48€), která obsahuje také season pass a exkluzivní kosmetické doplňky. The Crew 2 (10€) mělo velký potenciál. Projet si v něm můžete celou mapu Spojených států. Na rozdíl od prvního dílu kromě aut můžete zasednout také za knipl letadla nebo se prohánět po vodě na lodi. I když se jedná o docela průměrnou arkádu, tak v tomto žánru to v posledních letech nebylo úplně slavné, takže i tak patří mezi ty povedenější kousky. The Crew 2: napříč Amerikou vodou i vzduchem (recenze) Trials Rising nejsou úplně tradiční závody. Tady jde spíše o akrobacii. Na motorce projíždíte náročnými terény, přičemž za cílovou čárou na vašeho jezdce pokaždé čeká smrt. Mezi slevami ho najdete v Gold edici (6€), která obsahuje expansion pass. S ním se na trať můžete vydat třeba na hřbetu jednorožce.

Xbox Store – Publisher Spotlight Sales Výběr her od různých vydavatelů v obchodě Xboxu si opět prošel obměnou, takže tady máme další velké i malé tituly. Na první pohled nás zaujaly předělávky Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (800 Kč). I přes to, že vypadají jako moderní hry, se jim podařilo zachovat hratelnost originálů. Jen marně byste hledali lepší skejťáckou arkádu v tohle klasickém stylu. Pokud máte chuť na něco temnějšího, můžete se pustit do vyšetřování potápějícího města v The Sinking City (286 Kč). Tenhle příběh je inspirovaný tvorbou H. P. Lovecrafta, takže očekávejte, že se do vašeho případu zapletou i nadpřirozené síly. Ne na každou z nich vám bude stačit vaše výbava zahrnující zbraně z 20. let minulého století. Call of Duty má na kontě další úniky. Mobilní Warzone obsahovalo informace o Modern Warfare II i dalším dílu Ve slevě je tentokrát i několik dílů ze série Call of Duty. Z nabídky bychom doporučili třeba WWII (594 Kč), které má obstojnou kampaň. Pokud vám ale jde hlavně o multiplayer, tak nejaktivnější samozřejmě vždy bude ten nejnovější díl. Za singleplayer se vedle toho nemusí stydět ani Infinite Warfare (594 Kč).

Nintendo eShop – Games on Sale I na Switch tento týden dorazilo pár pěkných slev. Ubisoft docela nedávno odhalil datum vydání pokračování jejich strategie s Mariem a králíky. Jejich první dobrodružství Kingdom Battle je ještě několik dní k dispozici s velkou slevou (275 Kč). V tahových soubojích se zase jednou pokusíte zachránit Hubové království. Ke hře vyšel také příběh Donkey Konga. Ten si ale budete muset dokoupit s celým season passem (137 Kč). Stále je zlevněná i výborná westernová FPS střílečka Call of Juarez: Gunslinger (200 Kč), ve které si prožijete slavné příběhy z vyprávění jednoho z místních kovbojů. Nemusíte znát žádný z předchozích dílů série. Díky výborné grafické stylizaci Gunslinger navíc i po letech vypadá výborně. Občas není od věci zavítat i do méně známých vod. Little Misfortune (175 Kč) je příběh mladé slečny, který se může ubírat několika různými směry. Je na vašich rozhodnutích, jak bude pokračovat a do jakých nesnází se malá Misfortune dostane. Return to Monkey Island ukazuje záběry z hraní. Kromě PC vyjde také na Nintendo Switch Více akce zažijete ve Spelunky 2 (300 Kč). Oproti prvnímu dílu je tady všeho víc. Doly jsou rozsáhlejší, v prostředí přibyla další vrstva a soupiska horníků se také pěkně rozrostla. Kromě získávání materiálů si rozšiřujete svoji základnu, ve které postupně vzniká celá hornická komunita. Pokud zrovna máte nedostatek roguelike her, Spelunky byste rozhodně minout neměli.

Stále probíhá: PlayStation Store – Sci-Fi Discounts Sci-fi hry dominovaly letošnímu Summer Game Festu. Pokud vám nestačily trailery a ukázky z hraní, můžete si pořídit některou ze starších, které jsou součástí nové slevové akce v obchodě PlayStationu. Pokud se obejdete bez frenetické akce a příběh je pro vás to hlavní, rozhodně byste si měli projít Detroit: Become Human (400 Kč). Budoucnost, ve které jsou androidi k nerozeznání od lidí, má větší problémy, než se na první pohled může zdát. Když je řeč o exkluzivitách pro PlayStation 5, většinou se mluví o Last of Us, Bloodborne a dalších velkých jménech. Často se zapomíná na akci The Order 1886 (420 Kč), která sice byla krátká, ale s grafikou se vyrovná i dnešním hrám. I zasazením měl Order značný potenciál. Je škoda, že nemá více obsahu, ale i tak na pár hodin poslouží jako dobrá zábava. Recenze hry Marvel's Guardians of the Galaxy. Trefa do černého Guardians of the Galaxy byli velmi příjemným překvapením. Akce a průzkum vesmíru je přesně taková, jakou byste ji očekávali od komiksové předlohy. To všechno za doprovodu ikonického soundtracku. Ve slevě je Deluxe edice (1 060 Kč), která k základní hře přidává několik kostýmů, digitální artbook a dostanete rovnou verzi pro PS4 i PS5.