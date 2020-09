Hry zadarmo nebo se slevou: akce pro VR a Railway Empire zdarma

Epic Store – Railway Empire a Where The Water Tastes Like Wine zdarma Na Epicu tento týden najdete v nabídce her zdarma opět dva tituly. V prvním z nich si zahrajete na majitele společnosti, která se zabývá vlakovou dopravou. Railway Empire vás vezme do Spojených států ve 30. letech 19. století, kdy se tento druh dopravy teprve rozvíjel. Je na vás, jak si postavíte tratě a jaké lokomotivy se 40 dostupných modelů budete využívat. Hlavně aby všechno fungovalo jako hodinky. Oproti českým Mashinkám má Railway Empire o něco realističtější stylizaci. Na druhou stranu mají Mashinky větší volnost a propracovanější možnosti mimo jiné i díky silniční dopravě a dalším prvkům. Mohlo by se zdát, že stejně jako například Train Simulator bude mít Railway Empire stovky DLC s novými lokomotivami. Naštěstí za DLC obsah neutratíte stovky euro. Doplňky přidávající nové scénáře a vlaky Railway Empire sice má, ale je jich jen pár. Epic každopádně rozdává pouze základní verzi. Apple vrací úder, Epic přichází o vývojářské účty na App Store Kromě toho si můžete vzít ještě Where The Water Tastes Like Wine, což je adventura o cestování, sdílení příběhů a přežívání. Má velmi pěknou ručně malovanou grafiku, která kombinuje 2D a 3D prvky. Příběhy ostatních obyvatel zdejšího světa jsou velmi důležité, protože mimo jiné tady slouží i jako měna, která vám dovoluje postupovat dál hrou.

PlayStation Store – PS VR sale Sony tento týden odhalila pár novinek, které míří na jejich virtuální realitu, včetně VR módu pro Minecraft. Spolu s tím se v digitálním obchodě PlayStationu rozjela sleva právě na tituly, které si s PS VR můžete zahrát. Bohužel ten nejlepší kousek, který bychom doporučili všemi deseti, tady chybí. Tak snad na Beat Saber dojde někdy příště. Pokud headset k PlayStationu máte, rozhodně na tuto akci zamiřte. Hry pro VR nejsou součástí slev moc často. Nyní si tak můžete pořídit například Superhot VR (276 Kč). Tato unikátní střílečka, ve které čas plyne pouze pokud se sami hýbete, je označovaná jako jedna z nejinovativnějších her posledních let. Zpětná kompatibilita PS5 nezahrnuje první tři generace, odhalil Ubisoft Dále tady máme Moss (312 Kč), což je roztomilá pohádková skákačka, kde pomáháte myšákovi dostávat se přes všemožné překážky. Takových her pro, kdy scénu sledujete shora, a ne jakožto hlavní protagonista, zatím moc není. V tomhle případě to každopádně funguje výborně. Docela nedávno vyšla na PS VR další velká exkluzivita. Marvel se do virtuální reality vydal s Iron Manem (750 Kč). I když to není úplně dokonalá hra, tak k mechanickému obleku Tonyho Starka ovládání přes VR velmi dobře sedí.

Humble Choice – Evoland, Vampire The Masquerade, Yooka-Laylee a další S novým měsícem samozřejmě nemůže chybět ani obměna nabídky v předplatném Humble Choice. V září už neplatí akce jako v srpnu, že jakýkoliv předplatitel dostal všechny hry. Tentokrát si zase můžete vybrat pouze 3, respektive 9 pokud máte dražší předplatné. Je docela těžké posoudit, co je zářijovým největším lákadlem. Není tady totiž titul, který by mezi ostatními vyčníval. Mohl by to být například Yooka-Laylee and the Impossible Lair, což je spin-off 3D skákačky, který vyšel v minulém roce. Hratelnost se oproti původnímu dílu značně liší a je to spíš o pohybu v 2,5D prostředí a hádankách. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 se odkládá na příští rok Mimo to můžeme doporučit legendární edici Evolandu. Obsahuje oba díly této série. Jak se prokousáváte hrou stále dál a dál, tak se grafický kabátek hry mění. Ze stylu původních Legend of Zelda se dostanete až k plně 3D prostředí. Žánrově se pak jedná o velmi jednoduché RPG. Druhé Bloodlines stále ne a ne vyjít, takže pro vás zatím máme Coteries of New York. To je grafický román od studia Draw Distance, který vás provede tím, jak v současnosti vypadá svět slavné značky Vampire The Masquerade. Oproti konkurenčním grafickým románům má sice stále co dohánět, ale jakožto úvod pro nováčky do upírského světa to není vůbec špatná volba.

Humble Totally Tropico Bundle V herní historii nenajdete moc titulů, které by vás postavily do role diktátora. Jedinou stálicí je v tomto ohledu série strategií Tropico. Většinu jejich dílů můžete nyní na Humble Bundle získat za velmi pěknou cenu, a to i včetně celé řady doplňků. Za 0,83€ dostanete třetí díl, který patří mezi ty nejoblíbenější. Kromě toho je součástí tohoto stupně i kolekce Tropico Reloaded. Ta obsahuje první dva díly spolu s velkou expanzí pro první Tropico jménem Paradise Island. Tropico 6: staňte se znovu diktátorem (recenze) Druhý stupeň (6,9€) přidává čtvrtý díl a celou řadu DLC k tomu. Kromě toho dostanete také přídavek pro Tropico 3 s podtitulem Absolute Power. Pokud by pro vás náhodou ve čtyřce bylo stále málo obsahu, sáhněte rovnou po nejvyšším stupni (10,12€), který přidává ještě několik DLC navíc. Mimo to tady nechybí ani Tropico 5, opět s několika obsahovými balíčky navíc.

Xbox Store – Ultimate Game Add-on sale Aktuální akce na Xboxu se netýká přímo her. Za nižší ceny si můžete pořídit nejrůznější doplňky včetně season passů pro všemožné hry. Občas to vypadá tak, že doplňky jsou dražší než hra samotná, takže taková akce jistě není od věci. Také tady najdete několik zlevněných prémiových měn a bonusů do free-to-play her. Se season passy se v posledních letech nechvalně proslavil Ubisoft a tady jeho hry nechybí už na prvních pozicích. Konkrétně je v nabídce pass pro Assassin’s Creed Odyssey (550 Kč). V tomhle případě se nad koupí vyplatí uvažovat. Příběhová DLC jsou totiž hodnocená velmi dobře a narazíte v nich například i na prvního držitele skryté čepele. Není to ale jen doména Ubisoftu. Najdete tady i DLC například pro třetí Dark Souls. Cena každého z nich se lehce liší. Rovnou bychom ale doporučili sáhnout po season passu (345 Kč), který obsahuje vše, co potřebujete. Zlevněná je také většina vrahů do hry Dead by Daylight. I když je tato hra venku už pěkných pár let, tak její komunita je stále dosti aktivní. Pokud tento druh multiplayerovek máte rádi, rozšířením kolekce rozhodně neuděláte chybu. Ceny zabijáků nepřesahují 100 korun.

Uplay – Ubisoft Forward Sale Ubisoft Forward máme zdárně za sebou, ale na Uplay stále pokračují slevy spojené s touto akcí. Jak už to u této společnosti bývá zvykem, do slev se dostaly tituly ze série Assassin’s Creed, Watch Dogs, Far Cry a spousty dalších. Obzvláště nízko ale klesly ceny her inspirovaných knihami Toma Clancyho. Nebudeme se zabývat samostatnými hrami. Pokud chcete ušetřit co nejvíce, není jiná možnost, než sáhnout po edicích obsahujících všemožná DLC a season passy. Například cena ultimátní edice Rainbow Six Siege (40,5$) klesla více než o polovinu. Ta kromě hry obsahuje operátory ze všech předchozích let spolu s Year 5 passem. Do akce Rainbow Six Siege míří Sam Fisher v operaci Shadow Legacy Ultimátní edice Tom Clancy’s The Division 2 (26,4$) pak obsahuje Year 1 pass, expanzi Warlords of New York a spoustu balíčků s dodatečnými předměty. Pokud je na vás Destiny moc sci-fi, ale máte rádi MMO střílečky rádi, Division není špatná volba. Dostalo se i na ultimátní edici Ghost Recon Breakpoint (30$). V tomhle případě bychom ale nad nákupem uvažovali více. I když je sleva z původních 119$ pořádná, tak Breakpoint přeci jen není zrovna nejpovedenější díl této série.

GOG – Sid Meier sale Tento týden na GOGu probíhá akce věnovaná titulům Sida Meiera, který se do herní historie zapsal celou řadou strategií. Nejvíce je ale jeho jméno spojované se sérií Civilization. Ta nesmí chybět. Nové díly byste tady ale hledali marně. Není se ani čemu divit, když na GOGu vůbec nejsou dostupné. Můžete si pořídit pouze kompletní edice Civilization IV (5,95$) a Civilization III (1,49$). Kromě základních her tedy rovnou dostanete i všechna rozšíření. Další jeho velmi oblíbenou hrou jsou Pirates! (2,49€). I když je to také strategie, tak od Civilizace se liší ve většině ohledů. Vydáte se do moří Karibiku, kde je dost tvrdá konkurence. Jakožto pirátský kapitán máte na starosti nejen svoji posádku, ale hlavně musíte dělat vše pro to, aby z vás byl ten nejvěhlasnější pirát v historii. Civilization VI: na konzolích lze také budovat | Recenze Z ostatních titulů můžeme vypíchnout například stařičkou Covert Action (1,79$), ve které hrajeme za agenta CIA.