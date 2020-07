Hry zadarmo nebo se slevou: akce Ubisoftu a Torchlight II zdarma

Jestli by vám nestačila samotná kampaň můžete se ponořit do komunitou vytvořeného obsahu. Díky Steam Workshopu k němu máte velmi jednoduchý přístup, takže stačí pár kliknutí a nové věci vytvořené fanoušky máte ve hře.

Pokud jste hráli první díl, tak budete okamžitě v obraze. Dalo by se totiž říct, že Torchlight II je “jen” více téhož. Nové postavy, nové vybavení a schopnosti doplňují rozsáhlejší lokace. Vaši cestu sice doprovází příběh, ale na ten se tady moc nehledí. Velkým rozdílem oproti jeho předchůdci ale je, že dvojka obsahuje multiplayer, a to jak online, tak LAN.

GOG, Epic Store, Xbox Store, Uplay, Steam – slevy na hry Ubisoftu

V návaznosti na akci Ubisoft Forward se na spoustě digitálních distribucí rozjely slevy na tituly tohoto francouzského giganta. Jako první se můžeme podívat na samotný Uplay, kde jsou součástí akce všechny série, jejíž pokračování se na Forwardu ukázaly.

Například třetí Far Cry za 3 eura rozhodně nezní špatně. Zbytek série samozřejmě nechybí, a to samé platí pro DLC obsah. Z toho můžeme doporučit například Season Pass k Watch Dogs 2 (8€). Samotnou hru jste mohli získat zdarma, takže není od věci ji v knihovně mít pěkně kompletní.

Nadšencům do retro her bychom doporučili zamířit na GOG. Tam na rozdíl od ostatních najdete i starší tituly. Mezi nimi je například kultovní Beyond: Good & Evil (1,85$) nebo trilogie Prince of Persia (každý díl 3,7$). Nechybí ani původní Rayman, Heroes of Might & Magic, Settlers nebo série Toma Clancyho.

Nabídka Epic Store se docela podobá té na Uplay. Vedle toho má Steam zlevněnou pouze sérii Far Cry. Ani hráči na konzolích nepřišli zkrátka. Zatímco Xbox má pro to vyhraněnou samostatnou akci, na PlayStationu spoustu ubisoftích her najdete v rámci již probíhajících July Savings.