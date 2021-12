Hry zadarmo, nebo se slevou: Anno 1404, Prison Architect a Godfall zdarma

Ubisoft Connect – Anno 1404 History Edition zdarma Oslavy 35. výročí Ubisoftu ještě nekončí. Tento týden si pro hráče připravili další rozdávačku, kdy si do knihovny zdarma můžete přidat výbornou budovatelskou strategii Anno 1404. I přes to, že se její nejnovější díl povedl, tak 1404 je mnohými fanoušky i nadále považované za to nejlepší, co v sérii Anno můžete najít. Hru dostanete v History edici, což znamená, že její součástí je i rozšíření Venice a několik bonusů navíc. Oproti původní verzi se také zlepšila technická stránka. Hrát můžete až v rozlišení 4K a zlepšily se i možnosti multiplayeru a kooperace. Známe novinky a dodatečný obsah, který obohatí akci Rainbow Six Extraction

Spolu s tímto rozdáváním bylo také oznámeno, že Ubisoft ještě nekončí s přidáváním nového obsahu pro Anno 1800. Season pass pro třetí rok sice už končí, ale příští rok nás čekají další přírůstky v rámci Year 4 passu. Celkově se tak můžete těšit na minimálně 3 další rozšíření, která by měla vyjít v průběhu roku 2022.

Epic Store – Godfall Challenger Edition a Prison Architect zdarma Epic s rozdáváním nebrzdí ani tento týden. Po výborném Dead by Daylight přichází rovnou se dvěma zvučnými jmény. Godfall měl ambice na to, aby byl jednou z prvních velkých her nové generace. Sice to s ním úplně nevyšlo, ale jakožto zábava na odpočinek s trochou grindu poslouží bez problému. Do hraní se navíc můžete pustit v kooperaci až pro 3 hráče. Godfall tady najdete v Challenger edici, což znamená, že rovnou budete mít přístup k endgame obsahu včetně všech tří herních módů a pořádného vybavení. Endgame je tady ale teprve začátek, takže je před vámi stále spousta bossfightů. Matrix Awakens oficiálně oznámen. Předvede, co umí Unreal Engine 5

Vedle toho si můžete vzít ještě Prison Architect. Tady je váš úkol naprosto jasný. Postavit věznici, ze které není úniku. Zní to jednoduše, ale musíte zařídit vše do posledního detailu, aby vám neunikli ani ti nejnebezpečnější zločinci.

Xbox Store - Rodinné akční nabídky Her pro celou rodinu vyšla za poslední roky spousta. V nové akci na Xboxu je jich dost na to, abyste si udělali pořádnou zásobu. Perfektním příkladem hry, která je opravdu pro každého, je Overcooked. Najdete tady oba díly v jednom balíčku (250 Kč). Budete muset spolupracovat a předvést svoje kuchařské schopnosti, abyste vyřídili co možná nejvíce objednávek od zákazníku. Závody ve stylu Mario Kart jsou pro tento typ zábavy jako dělané. Mezi ně se řadí i Team Sonic Racing (500 Kč), ve kterém budete moci za volant usednout v roli známých postav z univerza tohoto modrého ježoura. Protihráčům pak můžete znepříjemňovat život různými bonusy, které najdete na různorodých tratích. O hlas Knucklese z filmu Sonic the Hedgehog 2 se postará Idris Elba

Z klasických skákaček se pak z posledních let povedlo SpongeBobovo dobrodružství Battle for Bikini Bottom (461 Kč). Pokud vám chybí klasiky jako Spyro nebo Crash Bandicoot, tak SpongeBob by vás mohl zaujmout. Zadařilo se mu natolik, že nás v budoucnu čeká pokračování, které nás vezme do vesmíru. Sázkou na jistotu jsou už dlouhá léta LEGO hry. Těch v této akci najdete spoustu a nechybí tady ani ověřené klasiky jako LEGO Marvel Super Heroes (200 Kč) nebo LEGO Batman (120 Kč). Určitě si tady vyberete, pokud máte rádi superhrdiny, fantasy nebo byste si chtěli projít některý z LEGO filmů v herní podobě.

GOG – Daedalic Publisher Sale Daedalic figuruje jako vydavatelství na herním trhu už dlouhá léta a je spojované hlavně s klasickými point and click adventurami. V jejich repertoáru se ale najdou i jiné žánry jako taktické strategie, mezi kterými jasně vyčnívá série Shadow Tactics. Tato sleva zahrnuje hned několik jejich dílů včetně Shadow Tactics: Anniversary Bundle (31,6$), ve kterém najdete Shadow Tactics: Blades of the Shogun spolu se samostatným rozšířením Aiko’s Choice. U obou titulů nechybí všechna DLC. Tím hlavním jsou tady ale přeci jen adventury. Mezi naše nejoblíbenější jednoznačně patří celá série Deponia. Tu tady najdete kompletní od prvního dílu (1,12$) až po Deponia Doomsday (2,25$). S Rufusem v hlavní roli snažíte dostat z vrakoviště do vysněného ráje společně se svojí milovanou. Nejde to ale tak snadno, jak si Rufus představuje. Díky jeho vynalézavosti tady nechybí řada vtipných situací. Jestli byste místo celé série raději nějakou jednorázovku, tak můžeme doporučit Randal’s Monday (2,25$). Také se jedná o klasickou adventuru, která se inspiruje popkulturou 90. let a začátku tisíciletí. Hlavní postava je kleptoman, sociopat a špatný kamarád, takže ideální kandidát na protagonistu tohoto příběhu plného cynického humoru.

Stále probíhá: Humble The WB Batman Collection Bundle I po letech patří Batmanova arkhamská série mezi ty nejlepší adaptace superhrdinských komiksů, které si můžete zahrát. Nyní můžete mít celou tuto ságu za pár stovek v novém balíčku na Humble Bundle a dostanete i pár dalších Batmanových her navíc. V jeho první části za 1€ vás nicméně čeká Batman: Arkham Asylum v GOTY edici spolu s prvním LEGO Batmanem. Druhá část balíčku vás vyjde na 7,3€. Navíc v ní dostanete hlavně Batman Arkham City, což je dle spousty hráčů ten nejpovedenější díl celé série. Z uzavřenějšího blázince se akce přenesla do otevřeného města, které mají pod kontrolou zločinci. Mezi nimi se samozřejmě najdou i známé tváře Batmanových protivníků jako je Joker nebo Hádankář. Doprovází ho ještě Lego Batman 2 spolu s Batman: Arkham VR. Podívejte se, jak mělo vypadat zrušené pokračování Batmana

Poslední část celkem za 8,8€ uzavírá celou Batmanovu ságu. Nechybí tady ani méně oceňovaný díl Arkham Origins, ve kterém je Batman teprve na začátku své kariery netopýřího detektiva. Závěrečný Arkham Knight je tady v Premium edici, což znamená, že spolu se hrou dostanete i season pass s veškerým dodatečným obsahem.