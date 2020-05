Hry zadarmo nebo se slevou: balíček adventur a nový Humble Choice

Humble Sierra Bundle Jméno studia Sierra si jistě pamatujete jako tvůrce klasických point & click adventur. V novém balíčku na Humble Bundlu , který je již tradičně rozdělen do tří částí, najdete celou řadu her z tohoto žánru. Kromě toho ale dojde i na několik dalších titulů. První část balíčku váš jako vždy vyjde na jedno euro. Společně s kolekcí série Police Quest dostanete ještě adventuru Gabriel Knight 3. Mimo to jsou tu ale ještě dvě hry z jiných žánrů. Velocity 2X je rychlá top-down střílečka. Jako poslední vás pak čeká TimeShift, což je také sci-fi střílečka, ale tentokrát z pohledu první osoby. Adventura Below zamíří na PS4 v dubnu spolu s novým režimem Další část (7,23€) pokračuje s adventurami. 5 dílů Quest for Glory doplňuje například The Beast Within: A Gabriel Knight Mystery. Šestici her v druhém tieru pak uzavírají hry Phantasmagoria 2, Arcanum, Caesar IV a Shiftlings. Poslední část (11€) obsahuje 7 titulů, přičemž jedním z nich je kolekce sedmi dílů série King‘s Quest. Nechybí ani novodobá předělávka, jejíž první část můžete na Steamu vyzkoušet zdarma. Následuje další Gabriel Knight, Geometry Wars 3, kolekce Space Questu, první Phantasmagoria a třetí Caesar.

Humble Choice – X-COM 2, Jurassic World Evolution a další Do předplatného , kde si můžete vybírat hry z nabídky měnící se každý měsíc, přicházejí nové kousky. Celkově máte na výběr z dvanácti her, přičemž hlavním tahákem je tentokrát dvojice strategií – X-COM 2 a Jurassic World Evolution. Obě výše zmíněné hry dostanete spolu s DLC obsahem. U X-Comu jsou to balíčky Reinforcement a Resistence Warrior. Jurský svět pak doplňuje Deluxe Dinosaur Pack. Celkově se Humble Choice tento měsíc zaměřuje na strategické hry. Dále je ve výběru například Rise of Industry nebo Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War. Tato hra je docela unikát vzhledem k tomu, že většinou dostává herní adaptace spíše fantasy univerzum Warhammeru. XCOM: Chimera Squad – není XCOM jako XCOM | Recenze Z odlišných žánrů tady máme například skákačku Horace, která byla docela nedávno k dispozici zdarma na Epic Games Store. Zbytek už jsou spíše neznámé tituly. Vypadá to tedy, že časy, kdy v Humble Monthly bývaly samé velké hry, už jsou pryč. Kompletní nabídku jako vždy naleznete na blogu Humble Bundlu .

PlayStation Store – Hidden Gems Na digitální distribuci PlayStationu tento týden najdete akci , která se zaměřuje na tituly z minulých let, které by vám mohly uniknout. Většinou se jedná o menší záležitosti, ale třeba netušíme, proč do ní byl vybrán například Control (750 Kč), kterému se v době vydání dostalo dost pozornosti. Oproti tomu ale musíme souhlasit s tím, že mezi hidden gemy patří třeba taktická strategie Mutant Year Zero (475 Kč), ve které se chopíte kontroly nad skupinou stvoření všeho druhu. Hratelností je podobná klasikám jako je X-COM nebo Shadowrun. Control je sci-fi prezentací grafických orgií v čele s DLSS a ray tracingem Pokud vám není série Castlevania cizí, rozhodně byste neměli minout Bloodstained: Ritual of the Night (500 Kč), na kterém dělali vývojáři některých z původních dílů. Sice se od Castlevanie liší, převážně výraznou stylizací, ale základy mají obě hry dost podobné. Verze pro Switch se sice moc z technického hlediska nevydařila, ale v případě PlayStationu by to mělo být v pořádku. Také tady najdete celou řadu her, které jsou postavené na funkci PlayLink. Jsou to převážně hry pro více hráčů a pro jejich hraní stačí aplikace v mobilu a jedna konzole. Za nás můžeme doporučit například Thats You!, Frantics nebo Knowledge is Power.

Epic Store – Death Coming zdarma Po pár týdnech je nabídka her zdarma na Epic Store zase o něco chudší. Je možné, že se do ní v průběhu týdne dostane ještě nějaký titul navíc. Přece jen by to nebylo poprvé. Prozatím si ale budeme muset vystačit s indie hrou, o které jste pravděpodobně nikdy neslyšeli. Death Coming je nelineární puzzle hra, ve které sbíráte lidské duše. Nebo se tedy o to alespoň snažíte. Lidé vám je totiž nechtějí jen tak vydat. Musíte najít vhodného kandidáta, následně ho zabít a až poté se dostanete k jeho duši. Hra využívá pixelartovou stylizaci a už na první pohled je vidět, že si s ní její tvůrci vyhráli a nejedná se o žádnou odfláknutou tvorbu, jak to u některých takových her bývá. Death Coming původně vyšla na mobilní zařízení. PC verze by měla kromě technických vylepšení přinést i dodatečný obsah.

Xbox Store – Assassin's Creed sale V rámci příprav na příchod Valhally jistě nejeden hráč zamíří ke starším dílům série. Ten nejstarší sice zůstává na minulé generaci konzolí, ale třeba Eziovu trilogii (404 Kč) si můžete sjet i na té současné. V ní najdete všechny 3 díly spolu s veškerým DLC obsahem. To už bohužel neplatí pro další díly. Tedy, pokud si nepořídíte tu správnou edici. Občas není jednoduché poznat, jestli Gold edice obsahuje vše důležité nebo si musíte připlatit za Ultimate. V případě AC Unity (280 Kč) vám ale vystačí i hra samotná. Assassin's Creed Valhalla vyjde s novou generací konzolí, podívejte se na trailer Pokud se ale neobejdete bez DLC, tak i na ty se vztahuje aktuální akce. Oba velké doplňky pro Odyssey (každý 345 Kč) rozšiřují hlavní příběhovou linku a Legacy of the First Blade odhaluje tajemství postavy, která se objevila už v Assassin‘s Creed 2. Samozřejmě jsou k dispozici samostatně i v nejrůznějších edicích, jak už bylo zmíněno výše. Stejně to platí pro všechny poslední díly, do kterých Ubisoft i dlouho po vydání přidával dodatečný obsah.