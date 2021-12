Epic Store – Dead by Daylight a while True: learn () zdarma Tento týden si na Epicu v rozdávačce připravili zase jednu pořádnou pecku. Dead by Daylight je asymetrická multiplayerovka, ve které se čtveřice hráčů snaží uniknout před zabijákem, kterého ovládá další hráč. Za léta svojí existence se Dead by Daylight pěkně rozrostlo, a kromě různých zabijáků a postav navíc hratelnost ovlivňují i desítky perků. Vývojáři si nejednou půjčili postavy z dalších slavných hororových značek. Mezi ně patří například Nemesis z Resident Evilu nebo Pyramid Head ze Sillent Hilu. V základní verzi hry ale nejsou všichni zabijáci. Pokud budete chtít mít vše kompletní, tak se bez nakupování DLC balíčků neobejdete. Šéf Epicu volá po univerzálním obchodu. Zakoupené hry by fungovaly všude

Vedle toho si můžete do knihovny přidat i while True: learn (), ve kterém se stanete vývojářem neurálních sítí a odborníkem na strojové učení. Vaším momentálním úkolem je uvést do provozu systém, který lidem umožní komunikovat s kočkami. To vše skrz řešení hádanek, které se postupem hrou stávají stále náročnější.

Humble The WB Batman Collection Bundle I po letech patří Batmanova arkhamská série mezi ty nejlepší adaptace superhrdinských komiksů, které si můžete zahrát. Nyní můžete mít celou tuto ságu za pár stovek v novém balíčku na Humble Bundle a dostanete i pár dalších Batmanových her navíc. V jeho první části za 1€ vás nicméně čeká Batman: Arkham Asylum v GOTY edici spolu s prvním LEGO Batmanem. Druhá část balíčku vás vyjde na 7,3€. Navíc v ní dostanete hlavně Batman Arkham City, což je dle spousty hráčů ten nejpovedenější díl celé série. Z uzavřenějšího blázince se akce přenesla do otevřeného města, které mají pod kontrolou zločinci. Mezi nimi se samozřejmě najdou i známé tváře Batmanových protivníků jako je Joker nebo Hádankář. Doprovází ho ještě Lego Batman 2 spolu s Batman: Arkham VR. Podívejte se, jak mělo vypadat zrušené pokračování Batmana

Poslední část celkem za 8,8€ uzavírá celou Batmanovu ságu. Nechybí tady ani méně oceňovaný díl Arkham Origins, ve kterém je Batman teprve na začátku své kariery netopýřího detektiva. Závěrečný Arkham Knight je tady v Premium edici, což znamená, že spolu se hrou dostanete i season pass s veškerým dodatečným obsahem.

Ubisoft Connect – Coop Sale Pro hraní v kooperaci existuje spousta výborných her. V aktuální slevě Ubisoftu, která se zaměřuje na tento styl hraní, dominuje dvojice sérií Ghost Recon a The Division. Ultimátní edice obou z nich jsou ve velkých slevách. Dostanete tak Ghost Recon Breakpoint (30$) i The Division 2 (24$) v kompletním balení včetně obsahu, které pro ně vyšel až po vydání původní hry. I když je Anno 1800 spíš záležitost pro sólo hraní, tak ani tato budovatelská strategie nechybí ve zdejší akci. Opět se mezi slevami najde i její kompletní edice (55$), ve které spolu se hrou máte tři roční season passy a Deluxe pack navíc. Šéf vývoje akční série Far Cry po deseti letech opouští Ubisoft

V kompletní edici tady máme i rytířský For Honor (25$). I když to tak po vydání nevypadalo, tak s přibývajícím obsahem se z něj stala výborná záležitost. Tady dostanete ke hře navíc dvojici ročních passů přidávající nové druhy rytířů a velkou expanzi Marching Fire.

PlayStation Store – End of the Year Deals Po konci slev spojených s černým pátkem na PlayStationu okamžitě přišly na řadu oslavy konce letošního roku. V této akci najdete spoustu titulů ze všech možných žánrů. Nás na první pohled zaujala exkluzivita, která by neměla chybět žádnému majiteli posledních dvou generací PlayStationu. Obzvlášť pokud patříte mezi fanoušky komiksů. Samozřejmě není řeč o ničem jiném než Marvel’s Spider-Man (525 Kč). Z titulů, při jejichž nákupu dostanete verzi pro PlayStation 4 i PlayStation 5, můžeme vypíchnout Yakuza: Like a Dragon (900 Kč). Poslední díl této japonské příběhovky představil nového hlavního hrdinu, takže i pro nováčky je to ideální moment, jak do série naskočit. Akční soubojový systém tady vystřídaly tahy z klasických JRPG. Mortal Kombat 11 prodal celosvětově přes 12 milionů kusů

Velkou část slev si pro sebe uzmul Mortal Kombat 11 a jeho doplňky. Základní hru můžete mít za 490 Kč a nechybí tady ani velké příběhové rozšíření Aftermath (400 Kč). Při nákupu ale dávejte pozor. Z nějakého důvodu je tady Aftermath ve dvou variantách, přičemž jedna vám zpřístupní pouze PS4 verzi, zatímco ta druhá zahrnuje i verzi pro PlayStation 5. Cena je přitom v obou případech stejná.