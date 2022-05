Hry zadarmo, nebo se slevou: balíček Cities: Skylines a kompletní série Bioshock zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – EA Publisher Sale Spoustu nejnovějších her od Electronic Arts si můžete zahrát v rámci jejich předplatného. Ty starší kousky jsou ale z valné většiny dostupné pouze na PC. Na GOGu je momentálně v akci spousta z nich. Můžete se tak vrátit až do 90. let minulého století třeba se sérií Wing Commander (každý díl 1,5$). I když Star Wars Squadrons z roku 2020 nedopadly špatně, tak spousta fanoušků se stále raději vrací k retro vesmírným bitvám. Velmi unikátní záležitostí je akce z pohledu třetí osoby jménem The Saboteur (5$). V ní se podíváme do Paříže okupované nacisty. Protagonista příběhu se musí vypořádat s nepřáteli, kteří ho připravili naprosto o všechno. Jakožto člen francouzského odboje spolupracujete s britskou rozvědkou, abyste se dostali k těm nejvýše postaveným důstojníkům. Série Medal of Honor před pár generacemi zvládala konkurovat Call of Duty i Battlefieldu. Doby své největší slávy zažívala s vydáním dvojice dílů Allied Assault a Pacific Assault (každý 2,5$). Oba díly do dneška patří mezi nejlepší hry zasazené do dob druhé světové války. Pokud se dokážete přenést přes dnes už zastaralou grafiku, tak stále stojí za to se k nim vrátit. EA je na prodej. Motají se kolem něj firmy, které se však hrám moc nevěnují Mezi budovatelskými strategiemi byla dlouhou dobu na vrcholu série SimCity. O té už jsme dlouhé roky neslyšeli, ale nic vám nebrání v tom vrátit se ke starším dílům. SimCity 2000 (1$) vyšlo před více než 25 lety, a přesto v sobě skrývá obrovské množství možností, jak si svoje město upravit tak, aby odpovídalo vašim představám.

Humble Cities: Skylines – Colossal Collection Bundle V současnosti jen těžko budete hledat lepší strategii, kde si můžete postavit město s kompletní infrastrukturou, než jsou Cities: Skylines. S novým balíčkem na Humble Bundle ho můžete mít za pár stovek spolu s devíti rozšířeními, které do hry přidávají velmi důležité herní mechaniky. I když je balík rozdělený na části, tak doporučujeme brát komplet za 19€, protože při obvyklé situaci si za tuhle cenu nepořídíte ani základní hru. Mezi rozšířeními máme třeba Campus, který rozšiřuje možnosti související se školami. After Dark zase dokáže vykouzlit nádherná noční panoramata. Kromě toho jsou součástí balíčku také add-ony, se kterými do hry dostanete vybraný komunitní obsah. Do toho spadají třeba i nové skladby do soundtracku. 19 nejlepších strategických her starých i nových. Vyzkoušejte Gears, zavzpomínejte na Red Alert Cities: Skylines jsou už v základu velmi komplexní hrou a s každým rozšířením vám dává ještě volnější ruce. Pokud by to pro vás ale bylo stále málo, tak na Steam Workshopu najdete hromadu dalšího obsahu od fanoušků. Tam už je ale potřeba dobře vybírat. Spousta tamních výtvorů jsou totiž spíše bizarnosti.

PlayStation Store – Days of Play Každoroční velká slevová akce PlayStationu samozřejmě nemůže chybět ani letos. Máme tady velké i mále hry, DLC i celé season passy a nejrůznější edice. Dokonce se dostalo i na pár žhavých novinek. Mezi nimi je i mysteriózní Ghostwire: Tokyo (925 Kč) od japonského studia Tango Gameworks. V něm se podíváte do Tokia, ze kterého se vypařili všichni jeho obyvatelé. Pokud vám v knihovně chybí některý z dílů Mafie, tak máte příležitost to napravit. Mafia: Trilogy (825 Kč) obsahuje všechny tři hry v definitivních edicích. K originálu první Mafie se bohužel nedostanete, takže se musíte spokojit s remakem z roku 2020. Ani na PlayStationu samozřejmě nechybí český dabing. Pro fanoušky příběhovek zase jednou můžeme doporučit A Plague Tale: Innocence (262 Kč), které by ještě letos mělo dostat pokračování. V něm sledujeme dvojici sourozenců utíkajících před inkvizicí. V dobách morové epidemie ale inkvizitoři nejsou tím jediným, čemu se musí na své cestě vyhýbat. Uniklo datum vydání A Plague Tale: Requiem spolu s kompletním seznamem trofejí Akce Days of Play neprobíhá jen v obchodě PlayStationu. Narazit na ni můžete i u různých prodejců. Pokud preferujete fyzické kopie her, tak mezi českými obchody jako je Xzone nebo JRC také jistě tahle akce nebude chybět.

Xbox Store - Publisher Spotlight Series Sale Ani na Xboxu tento týden nechybí slevová akce s různorodým výběrem. Nás na první pohled zaujal kooperační záležitost It Takes Two (500 Kč). V ní se snažíte urovnat vztah mezi párem, který se kvůli svojí dceři dostal do podivného světa hraček. Mezi hrami pro dva nemá konkurenci. Jeden bez druhého se zkrátka neobejdete. A pokud chcete hrát online, stačí vám jedna kopie hry. It Takes Two totiž podporuje funkci Friends pass. Z menších her tady máme třeba Lost in Random (400 Kč), které stejně jako It Takes Two vzniklo z programu EA Originals. Tady se podíváme do světa, kde se všechno rozhoduje hodem kostkou. Jedna taková magická kostka se stane společníkem hlavní hrdinky, která je oddělena od svojí sestry a snaží se najít cestu zpět k ní. Rustler (440 Kč) je často přezdívaný jako středověké GTA a tohle označení si naprosto zaslouží. Tvůrci si dělají legraci sami ze sebe, a kromě hitu od Rockstaru využívají narážky na popkulturu na každém kroku. Odlehčený příběh o tom, jak se buran snaží stát šlechticem, navíc doprovází výborný hudební doprovod. Čerstvý únik z dalšího dílu závodů Forza Motorsport potvrzuje verzi hry pro Xbox One Série Trine si za dobu svojí existence prošla řadou změn a vy si ji sami můžete celou projít v Trine: Ultimate Collection (256 Kč). Ta obsahuje všechny 4 díly. Od prvního dobrodružství trojice hrdinů se tam můžete přes plně trojrozměrný pokus ve trojce dostat až k princovým nočním můrám z posledního dílu.

Steam – Festival závodění Na Steamu si tento týden nachystali něco pro všechny závodníky. Aktuální akce zahrnuje arkády i hry, ve kterých řízení auta musíte brát o něco vážněji. Příkladem toho je třeba Assetto Corsa (4€), ve které jízda bez jakýchkoliv asistentů může být docela náročnou záležitostí. Rally závody pak nenajdete zpracované lépe než v Dirt Rally 2.0 (6€). Už první díl měl velký úspěch a s pokračováním se to Codemasters podařilo povýšit ještě o několik úrovní. Nové tratě, nová vozidla a vylepšený jízdní model. Podíváte se na závodiště rozesetá po celém světě a nechybí ani podpora hraní s VR headsetem. Recenze hry MotoGP 22. Nejlepší ročník série je velkou výzvou Není to ale jen o automobilových závodech. I pro motorkáře se tady něco najde. Mezi slevami je dokonce i MotoGP 22 (30€), které vyšlo teprve minulý měsíc. Podle hodnocení by to měl být jeden z těch lepších dílů, které v rámci této série vyšly.

Epic Store - Bioshock The Collection zdarma a Mega Sale Poslední týdny máme na Epicu zdarma jednu pecku za druhou. Po třetím Borderlands si můžete do knihovny přidat kompletní kolekci série Bioshock, která patří mezi to nejlepší, co se singleplayerových FPS akcí týče. Kromě výborné atmosféry se každý ze tří dílů může pochlubit výborným příběhem, který sahá k tématům jako je utopie. V prvních dvou dílech se podíváme do podmořského města Rapture, zatímco Bioshock Infinite se vznese do oblačné Columbie. Kromě her samotných jsou součástí kolekce i všechna DLC, takže nechybí ani dodatečné příběhy z Rapture v posledním díle. Kromě toho ještě aktuálně na Epicu probíhá Mega slevová akce. Ještě před nákupem si aktivujte kupón, se kterým ušetříte dalších 25 % navíc. Pro jeho využití ale musíte mít v košíku hry v hodnotě přesahující 15$. Teď už ale ke hrám. Najdou se tady i novinky z posledních měsíců jako Ghostwire: Tokyo (1 042 Kč) nebo Tiny Tina's Wonderlands (1 280 Kč). Pokračování Mafie má odvyprávět příběh Salieriho. Podle spekulací se podíváme na Sicílii Za polovinu můžete mít také třeba kompletní trilogii série Mafia (825 Kč). Její součástí ale není originál prvního dílu z roku 2002. Ten nahradil remake, se kterým to nedopadlo úplně špatně. Následující díly pak dostanete v definitivních edicích se všemi DLC.

Stále probíhá: Ubisoft Connect – Legendary Sale Tahle “legendární” slevová akce v obchodě Ubisoftu nijak zvlášť nevybočuje od ostatních. Najdete tady hry ze všech velkých sérií tohoto vydavatelství a dostalo se i na ty nejnovější přírůstky. Pokud si některý z nich plánujete pořídit, nezapomeňte při nákupu použít kód LEGEND22, který vám cenu sníží o 10€. Uplatnit ho ale můžete pouze při nákupu her za více než 15€. Far Cry 6 (30€) mělo velké ambice, ale podařilo se mu je naplnit pouze z části. Tropický ráj Yara je sice obrovský, ale není toho v něm moc co dělat. Na příběhové mise musíte zdlouhavě čistit nepřátelské kempy, a když už dojde na pořádnou akci, tak to dlouho nevydrží. Pokud vás ale baví potulování po velkém otevřeném světě, tak stejně jako většina ubisoftích her i tento díl Far Cry funguje. Riders Republic je přehlídka šílených triků a graficky nádherné přírody I nástupce sněhového Steepu mezi slevami nechybí. Riders Republic (30€) spojuje několik národních parků dohromady a dává vám tak obrovské množství možností, jak se vyřádit na kole, lyžích nebo s wingsuitem na zádech. Ty největší závody čítající desítky hráčů stojí opravdu za to. A nebyl by to Ubisoft, pokud byste si svého závodníka včetně jeho výbavy nemohli náležitě upravit skrz kosmetické doplňky.

Stále probíhá: PlayStation Store – Remasters & Retro Vylepšené verze starších her nabrali na předchozí generaci pořádně na obrátkách a nevypadá to, že bychom se s nimi na té aktuální měli rozloučit. Je jich už tolik, že si vysloužily vlastní slevovou akci, ve které najdete široké zastoupení remasterů a úplných předělávek z posledních let. Příkladnou ukázkou, jak by se vylepšené verze měly dělat, je třeba Resident Evil 2 (512 Kč). Kromě jednotlivých titulů je v nabídce i několik balíčků. V jednom z nich najdete společně kolekce skákaček Spyro: Reignited Trilogy a Crash Bandicoot: N’Sane Trilogy (740 Kč). Tyto legendy z přelomu tisíciletí stále fungují i dnes. Pro fanoušky trojrozměrných skákaček je to jasná povinnost. Z remaků můžeme doporučit první dva díly série Yakuza. Kiwami (212 Kč) a Kiwami 2 (200 Kč) vypráví začátek ságy táhnoucí se až do šestého dílu. Pokud na vás Yakuza působí jako další městská akce, tak se nenechte ošálit. Tahle série je zaměřená hlavně na vyprávění příběhu z japonského podsvětí, který doplňuje hromada vedlejšího obsahu. Autoři Yakuzy kromě pokračování pracují i na zcela nových značkách Mezi naprosté klasiky se řadí MediEvil (400 Kč). Tato série s kostěným rytířem v hlavní roli se od dob prvního PlayStationu na dlouhou dobu odmlčela. Na PlayStation 4 se ale dostal první díl v přepracované podobě a je to také jedna z mála her, ve které najdete český dabing.