Hry zadarmo, nebo se slevou: balíček filmových LEGO her a Wonder Boy: The Dragons Trap zdarma

Zmíněný Ubisoft tady samozřejmě také nemůže chybět. Místo jeho novějších her tady máme hlavně klasiky jako Heroes of Might & Magic III Complete (2,5$) . Na poli tahových strategií stále marně hledá svého nástupce. O téhle značce už jsme neslyšeli pěkných pár let, takže se není čemu divit, že starší díly mají u hráčů stále úspěch.

Pokud by to pro vás bylo akce málo, tak vyzkoušejte Furi (10,7$) . Tady střelné zbraně vyměníme za ostrou katanu. Náplní hry jsou hlavně souboje s bossy, které v sobě kombinují prvky z žánru bullet hell. Mezi hráči je Furi oblíbené také díky výbornému soundtracku.

Cena kompletního balíčku je 9,45€. Celkově si tak přijdete na 9 her. K výše zmíněným přibyde navíc LEGO Movie 2 . Vedle Marvelu tady musíme mít také něco od DC. Místo hrdinů se ale podíváme mezi záporáky s LEGO DC Super-Villains . Své superschopnosti pak předvedou i Úžasňákovi v LEGO The Incredibles a vše pak uzavírá LEGO Ninjago.

Cenovka celého balíčku je 11,2€. V poslední části je hlavním lákadlem Vampyr , ve kterém se v roli armádního doktora vracíte zpět domů z boje. Stáváte se ale upírem a vypořádat se se svým novým já není nic jednoduchého. Celé to pak uzavírá Hood: Outlaws & Legends , ve kterém se spolu s dalšími hráči v kooperaci pustíte do okrádání zbohatlíků.

Abyste nemuseli začínat s druhým dílem, tak další část balíku přidává i první The Surge . Bound by Flame je pak fantasy RPG, ve které se budete snažit zachovat svoji lidskost. Občas se ale vyplatí využít i svoji démonickou část. Nesmíte to s tím ale přehánět, protože pak už nemusí být cesty zpět.

V další části za 8,4€ už to začíná být zajímavější. The Surge 2 se pokusilo navázat na úspěchy série Dark Souls. I když se mu to nepovedlo na 100 %, tak je to obstojné RPG s unikátními mechanikami. V tomhle sci-fi světě bojujete proti mechanickým monstrům. Druhým přírůstkem je MudRunner , ve kterém se posadíte do kabiny těžké techniky.

Epic Store – Wonder Boy: The Dragons Trap a balíček pro Idle Champions of the Forgotten Realms zdarma

Tento týden je rozdávačka na Epicu o poznání slabší, než na co jsme byli zvyklí v posledních měsících. Tím hlavním je akční skákačka Wonder Boy: The Dragons Trap, ve které je hlavní hrdina z poloviny člověkem a z té druhé ještěří potvorou. Má ale stále naději na to, aby se úplně vrátil do své lidské podoby. Vydává se tedy hledat magický artefakt, který má moc prokletí zlomit.

V průběhu hry se postavíte několika drakům, jejichž porážka vaši kletbu ale ještě posílí. Sice to není to, o co se snažíte, ale získáte díky tomu nové síly. Vedle Wonder Boye nicméně Epic rozdává ještě jednu věc. Idle Champions of the Forgotten Realms je free-to-play sběratelská záležitost.

Stačí, abyste se v průběhu týdne do hry přihlásili a dostanete zdarma balíček Baeloth’s Hladiators of the Black Pits. Ten zahrnuje obsah v hodnotě přes 100$. Kromě několika konkrétních šampionů dostanete také desítky truhel, ze kterých vám mohou padnout další vzácné postavičky. Kromě toho tento balíček obsahuje také exkluzivní skin a společníka.