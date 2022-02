Hry zadarmo, nebo se slevou: balíček her Epicu a Brothers: A Tale of Two Sons zdarma

Když už jsme u těch kompletních edici, tak nemůžeme vynechat ani Royal edici českého Kingdom Come: Deliverance (18$) . Kromě základního příběhu s Henrym si tak rovnou můžete projít i trojici příběhových rozšíření. Nedávno Kingdom Come oslavilo 4 roky od vydání a bezesporu o této herní značce ještě uslyšíme. Minimálně v souvislosti s portem na Nintendo Switch.

Na GOGu mají rádi hry a dokázat vám to hodlají velkou slevovou akcí, která zahrnuje více než 3300 různých titulů a jejich rozšíření. Najdete v ní velké pecky z posledních let. Na novinky jako je Dying Light 2 sice zatím nedošlo, ale během čekání na to, než tato zombie akce dostane další patche, se můžete podívat na první díl. Dying Light: Platinum Edition (17$) zahrnuje veškerý obsah, který pro hru vyšel.

Pokud vám zatím hry z tohoto balíčku nic neříkali, tak to se změní, pokud si zaplatíte minimální cenu na získání všech titulů. K předchozím jmenovaným totiž dostanete ještě remaster Saints Row: The Third, RPG Kingoms of Amalur: Re-Reckoning, soul-like záležitost Mortal Shell a trojrozměrnou skákačku SCARF.

S cenovkou 10,9€ pak přibývají další dva tituly. What the Golf? je docela bizarní záležitostí. Hrajete sice golf, ale v netradičním prostředí a jako míčem vám občas poslouží věci, u kterých byste to opravdu nečekali. K tomu se navíc přidává ještě příběhová adventura The Last Campfire .

Pro rychlejší akci můžete zajít třeba do Returnalu (1 590 Kč) . Na neznámé planetě, kde naši hrdinku nečeká zrovna vřelé přivítání, se chytíte do časové smyčky, ze které musíte utéct a zároveň přijít na to, o co tady vlastně jde. Hra využívá prvky rogue-like, takže ani neúspěšné průchody neznamenají ztracený čas.

Je čas na další velkou slevovou akci pro konzole PlayStation. V Planet of the Discounts najdete ověřené pecky z posledních let jako je třeba Hitman 3 (740 Kč) . I když už je to víc než rok od jeho vydání, tak s ním vývojáři ještě neskončili. V celém letošním roce ho plánují zásobovat dalším obsahem.

Jediná záporná stránka Brothers je to, že vám nevydrží na moc dlouho. Jinak je to ale velmi příjemné dobrodružství, které na jeden večer vydrží naprosto bez problému. A můžete rovnou navázat dalšími výtvory Farese. Tentokrát už se ale bez druhého hráče neobejdete.

Zdarma si tuto hru můžete do čtvrtka aktivovat v obchodě Epicu . Pokud se plánujete pustit do hraní, doporučujeme zapojit gamepad. Ovládání je tak mnohem pohodlnější, protože každá analogová páčka slouží k ovládání jednoho z bratrů. Jednoduše je tak dokážete koordinovat, aby dělali přesně to, co po nich chcete.

Pro hraní ve více lidech je naprosto ideální záležitostí hříčka Overcooked (80 Kč) . Společně s dalšími hráči musíte koordinovat svoje činnosti, abyste zvládli obsloužit co nejvíce zákazníků. Situaci ale komplikuje spousta věcí. Vaření na zmrzlém ledu nebo v jedoucích náklaďácích dokáže pěkně zavařit. A pokud vám to nestačí, ve slevě je i Overcooked 2 (125 Kč) .

I Xbox si tento týden nachystal pro hráče velké slevy . v popředí se ukazuje Cyberpunk 2077 (900 Kč) , který před pár dny konečně dostal update na verzi pro novou generaci konzolí. Majitelé Xbox Series S|X by tedy měli vidět znatelný rozdíl. Novinky by měli přijít i v ohledu obsahu. Na první velké DLC, které by nás znovu přitáhlo do Night City, se ale stále čeká.

Stále probíhá: Humble F*ck Cancer Bundle

Na Humble Bundle to většinou funguje tak, že si sami můžete určit, jaká část vašeho příspěvku půjde vývojářům, Humblu nebo charitě. Výdělky z nového balíčku F*ck Cancer ale půjdou všechny rovnou na boj proti rakovině. Na dobrou věc musíte přispět minimálně 8,8€ a za to dostanete několik výborných her.

Mezi nimi například příběhovku Brothers: A Tale of Two Sons, ve které hrajete za bratry snažící se získat vodu života pro svého otce. I když to může vypadat jako kooperační záležitost, tak je to ve skutečnosti hra pro jednoho hráče, přičemž ovládáte oba bratry zároveň. Pracoval na ní Josef Fares, kterého můžete znát jako autora loňského It Takes Two.

K tomu dostanete třeba i mutliplayerovku Dead by Daylight. Zatímco tým čtyř hráčů se snaží nahodit všechny generátory a utéct z oblasti, další hráč je v roli vraha, který se jim snaží jejich plány překazit. Vrahů je na výběr tady celá řada a tvůrci si půjčují postavy ze slavných filmových i herních sérií. Abyste je ale měli všechny k dispozici, budete muset ještě navíc zainvestovat do DLC.

Z dalších her, které v balíčku dostanete, se sluší vypíchnout Little Nightmares, Homeworld Remastered, Magicka, Payday 2 nebo Red Faction Armageddon. Někomu jistě ale přijdou vhod i Hamilton’s Great Adventure, Peppy’s Adventure, theHunter: Call of the Wild, Dungeon fo the Endless i World War Z: Aftermath.