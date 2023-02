Hry zadarmo, nebo se slevou: balíček her o přežití a Dishonored: Death of the Outsider zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

PlayStation Store - Critic’s Choice Aktuální akce v obchodě PlayStationu si vybírá z her, které v recenzích sbíraly nadprůměrná hodnocení. U některých titulů by se o výběru dalo polemizovat, ale třeba s Horizon: Forbidden West (1 054 Kč), které se konečně dostalo do větší sevy, nemáme nejmenší problém. Je načase, abychom se s Aloy nachystali na příchod rozšíření Burning Shores. Své místo si tady zaslouží i Dying Light 2 (925 Kč). Start sice nebyl úplně hladký, ale v současnosti je stav této zombie akce velmi dobrý a vývojáři od ní stále nehodlají dát ruce pryč. Ve druhé polovině letošního roku pro hráče chystají druhé příběhové DLC. Fanoušci hororu by určitě neměli minout Resident Evil Village (525 Kč). Namísto zombíků se tentokrát budeme vypořádávat se zombíky a vlkodlaky v okolí tajemné vesnice. Pokud ale chcete příběh pochopit do posledního detailu, doporučujeme nejdřív projít všechny díly. A jestli chcete něco navíc, sáhněte po Gold edici (1 055 Kč), kde rovnou najdete i příběhové rozšíření. Recenze hry Need for Speed Unbound. Městské závody v graffiti stylu Sice to jsou sotva 2 měsíce od vydání, ale Palace edice Need for Speed Unbound (1 190 Kč) je ve slevě k dostání za polovinu původní ceny. Hra si přitom nevedla vůbec špatně. Závody to jsou stejně arkádové, jak je známe z předchozích dílů. Tady jde hlavně o to, jestli se vám líbí nová stylizace, která spojuje anime styl s reálným pojetím světa.

Epic Store – Dishonored: Death of the Outsider a City of Gangsters zdarma V rozdávačce na Epic Store tento týden najdete dva kousky, ze kterých je tím hlavním bezesporu stealth akce Dishonored: Death of the Outsider. Jedná se o samostatné rozšíření této série, kde vidíe celou zápletku zase z trochu jiné perspektivy. Jak už název napovídá, naším cílem bude Outsider, který se objevil už na začátku prvního dílu, kdy Corvovi propůjčil jeho speciální schopnosti. Vedle toho si do knihovny můžete přidat také City of Gangsters. V této strategii se pokusíte vybudovat vlastní zločinecké impérium z úplných základů. Od partičky drobných zldějů se můžete rozrůst v obří moloch, který má pod kontrolou celé město. Nejste ale tím jediným, kdo se nad městem snaží získat kontrolu.

Nintendo eShop – Games on Sale Na Switchi si tento týden můžete pořídit se slevou hlavně menší tituly, jako je třeba rogue-lite Moonlighter v kompletní edici (109 Kč). Po svých předcích zdědíte obchod s cenostmi, ale sami si musíte zajišťovat zboží. Abyste měli v nabídce co nejlákavější věci, vydáváte se do podzemí plných nebezpečí. Nalezená kořist ale stojí za pár soubojů s kostlivci a bloby. Značka SteamWorld zavítala do řady žánrů a několik z těchto her jsou právě ve slevě. SteamWorld Heist (125 Kč) je taktická 2D akce, ve které velíte bandě robotických pirátů. Oproti tomu je SteamWorld Dig (62 Kč) parádní metroidvanie, ve které podzemí prozkoumáte v akčním stylu. Zlevněný je i jeho pokračování. Pokud bažíte po větším RPG, Dragon’s Dogma (297 Kč) je skvělou volbou. Je to sice už starší záležitost, ale díky tomu s ní nemá ani tahle méně výkonná konzole problém ji rozběhnout v dobré kvalitě. Průběh hraní záleží na vašich rozhodnutích. Jako ve správném RPG si můžete svoji postavu uzpůsobit svému, a to jak po vzhledové stránce, tak po stránce jejích schopností. Po 10 letech od vydání prvního dílu Capcom oznamuje Dragon's Dogma II. Poběží na RE enginu Nenechte se u Doorkickers (25 Kč) odradit až příliš nízkou cenou. Ve skutečnosti je to výborná taktická záležitost, ve které se chopíte velení speciální jednotky. Vaše úkoly se liší v každé misi, takže stejná taktika nebude fungovat stále dokola.

Humble Survival Instinct Bundle V minulé dekádě se strhla lavina survival her, ze které vzešla řada výborných kousků. Některé z nich nyní můžete mít za pár stovek v rámci balíku na Humble Bundle s cenovkou 13,9€. Hned jako první tady máme Chernobylite, ve kterém se vydáme do zakázané zóny. Vracíme se na místo katastrofy, abychom vyšetřili záhadu zmizení snoubenky hlavního hrdiny. The Long Dark je o přežití v promrzlé divočině. Už jen získání základních potřeb není nic jednoduchého. Jako v každém správném survivalu se postupně vaše možnosti rozšiřují a vy tak můžete překonat nebezpečí zdejší přírody. Součástí hry je také příběhový režim. V této verzi ho ale nenajdete. Vybrali jsme nejlepší hry o přežití, které si můžete zahrát. K mání je simulátor bezdomovce, vikingové i kultovní DayZ Ve State of Decay 2 se pokusíme vybudovat celou komunitu přeživších. Po katastrofě už nezbývá moc těch, kteří by se odvážili postavit nebezpečným zombíkům. Je na vás, abyste postavili základnu, vyrobili potřebné vybavení a také rozhodujete o tom, kdo se do vaší party přidá. Nemůžete ale věřit každému. Tuto trojici v balík pak doplňují ještě SCUM, Volcanoids, Surroundead a Starsand.

Xbox Store – Anime Month Sale Opět nastal čas, kdy si na Xboxu můžete pořídit se slevou hry ve stylu japonského anime. Tentokrát se tady najde i několik kousků, které jsou stravitelnější i pro běžné hráče. Do této kategorie spadá třeba Devil May Cry 5 (525 Kč). Zatím poslední řežba s Dantem a Nerem se vydařila na výbornou. TAdy ji navíc máme ve Special edici, kde najdete k základu i několik vylepšení a bonusů. Sám jsem ještě před pár lety netušil, proč je série Monster Hunter tak populární. Stačilo mi vyzkoušet jeden díl a okamžitě jsem pochopil, proč lov obřích monster baví tolik hráčů. Monster Hunter World (506 Kč) je výborným startovním bodem pro nováčky. Mechaniky se chvíli budete muset učit, ale výsledek stojí za to. Obzvlášť pokud budete hrát v partě lovců. Monster Hunter World: Iceborne - bestie, ze kterých mrazí | Recenze Hra o právníkovi na první pohled nezní jako ten nejzáživnější nápad. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (450 Kč) ale ukázala, že i tento koncept může velmi dobře fungovat. V rámci této adventury vyšetřujete řadu případů, které následně musíte dovést až do konce dokazováním u soudu. Jen je škoda, že ani jeden z dílů trilogie nemá dabing.