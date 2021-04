Hry zadarmo nebo se slevou: balíček her pro virtuální realitu a sitcom zdarma

Další část k Detached přidává čtveřici her (12,38€) . Tady už určitě některá jména poznáte velmi snadno. Tím největším je bezesporu Star Trek: Bridge Crew . Jak už podtitul hry napovídá, stanete se jedním z členů posádky. Pravé kouzlo Bridge Crew spočívá hlavně v multiplayeru. To platí i pro Surgeon Simulator: Experience Reality . Už operace v původních dílech působily dosti bizarně a s přidáním VR ovládání dostávají úplně nový rozměr. Swords of Gurrah je pak čistě multiplayerová záležitost, ve které se budete bít s dalšími 11 hráči. Celé to pak uzavírá akce Espire 1: VR Operative .

3 out of 10 se prezentuje jako první hratelný sitcom. Velkou část herní doby ale strávíte sledováním animovaných filmečků. Do toho se občas připlete některá z mini her. Z popisu hry to vypadá, že vyjde všech 5 epizod najednou. Na rozdíl od první série tedy nebudete muset na novou čekat celý týden.

Epic Games pokračují v rozdávání menších titulů, jejichž názvy vám nejspíš moc povědomé nepřijdou, ale dokáží příjemně překvapit svojí kvalitou. Tentokrát bude zdarma k dispozici druhá sezóna epizodického sitcomu 3 out of 10 , který vypráví příběh o tom nejhorším herním studiu, jaké svět kdy viděl.

Z nové inkarnace Wolfensteina bychom nejraději doporučili New Order a Old Blood. V této akci nicméně najdete pouze New Colossus (12€). Na rozdíl od Youngblood to stále je výborná FPS střílečka. Příběh sice trochu pokulhával, ale oproti nejnovějšímu dílu je na tom stále dobře. Kromě samotné hry si můžete pořídit také season pass (15€), který přidává několik misí navíc.

Na to, kolik má Bethesda ve svém repertoáru titulů, se moc v aktuální akci na GOGu nerozjela. Najdete tady desítku her od tohoto vydavatelství. Na druhou stranu je ale každá z nich ve svém žánru velmi dobrá i po několika letech od vydání.

A jestli vám výprava pod vodu nebo do oblaky zrovna nesedí, tak z příběhovek můžeme doporučit Metro Exodus (300 Kč) . Arťom se v nejnovějším díle této série vydá spolu se svojí skupinou do odlehlejších oblastí a zjistí, že přežilo více lidí, než si mysleli. Ve slevách najdete také Metro Redux Bundle (120 Kč) , který obsahuje oba předchozí díly ve vylepšené grafice.

Jak před pár měsíci Sony slibovalo, tak také koná. Iniciativa Play at Home pokračuje i v letošním roce a po Ratchet & Clank, které jste si mohli uzmout celý minulý měsíc, přichází o něco větší nálož. Zdarma si tentokrát můžete aktivovat rovnou 9 titulů. Je docela logické, že to všechno nebudou velké AAA pecky, ale i tak je dle nás opravdu o co stát.

Půjdeme na to pěkně popořadě. Subnautica je jednou z her, které vyšly během velkého boomu survivalů před pár lety. Na rozdíl od ostatních tady ale většinu hraní strávíte pod vodou. Nacházíte se totiž na planetě, kde oceány pokrývají téměř celý povrch. Vody si užijete také v relaxačním Abzu od autorů opěvované Journey. Sice nesklidilo tak kladné ohlasy, jako předchůdce, ale jako odpočinková záležitost poslouží výborně.

Pokud byste raději nějakou akci, tak se můžete pustit do Enter the Gungeon. I když vyšel už v roce 2016, tak se stále řadí vysoko v žebříčcích žánru rogue-lite. Skrz dungeon se probíjíte znovu a znovu. Každý průchod můžete narazit na jiný arzenál zbraní. Autoři v tomhle ohledu dokázali vymyslet velmi zajímavé kousky. Do akce vás také zapojí Rez Infinite, i když tady je to v docela jiném stylu. Tento titul je opěvovaný mimo jiné díky svému soundtracku a také si ho můžete projít s PS VR.

Na závěr z tradičních titulů si Sony nachystalo něco, co trochu potrápí vaše mozkové závity. The Witness je logická hra, ve které se ocitnete na pestrobarevném ostrově. Nevíte, kde jste ani kdo jste. Jediné, co můžete dělat, je plnit hlavolamy na tabulkách, které jsou rozmístěny všude možně. Jejich náročnost se postupně zvyšuje a jelikož jich je pár stovek, tak vám nějakou chvíli řešení zabere.

Kromě toho v Play at Home najdete ještě čtveřici her, které jsou určené pro hraní s headsetem PS VR. Konkrétně to jsou dvě roztomilé plošinovky Astro Bot: Rescue Mission a Moss. K tomu je tady ještě rytmický Thumper a celé to pak uzavírá Paper Beast, ve kterém společně s podivnými stvořeními objevujete tajemství zdejšího světa.

Tím ještě rozdávání her Sony ukončit nehodlá. Play at Home bude pokračovat i nadále. Sice nevíme, co všechno se chystá, ale už bylo prozrazeno, že od 19. dubna si každý z vás bude moci zdarma vzít kompletní edici Horizon: Zero Dawn. Ještě tedy pár týdnů bude trvat, než se tato nabídka zpřístupní. Až k tomu dojde, tak vám samozřejmě v našem souhrnu dáme vědět.