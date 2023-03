Hry zadarmo, nebo se slevou: Balíček klasických stříleček a adventura o cestování časem The Silent Age zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

PlayStation Store – Spring Sale Po výběru indie her dorazily oslavy jara i do obchodu PlayStationu. V rámci této akce můžete pořídit ve slevách spoustu her. Pokud ale chcete ušetřit nejvíc, vyplatí se sáhnout hlavně po starších kouscích. V rámci příprav na Diablo IV si můžete projít Diablo II: Resurrected (330 Kč). Tenhle remaster zachovává vše z originální verze spojené dohromady s datadiskem a hraje se výborně i na konzoli. Pokud chcete navštívit komiksový svět DC, místo Gotham Knights, kteří jsou ve slevách mezi prvními položkami, běžte radši do Batman: Arkham Collection (320 Kč). Dohromady tak dostanete trojici her z arkhamské série, kde chybí pouze trochu slabší Origins. Od prvního příběhu z Asylum se tak postupně dostanete až k akci v Batmobilu proti Arkham Knightovi. Pro chvíli odpočinku doporučujeme Untitled Goose Game (265 Kč). Člověk by nevěřil, jak může být obyčejná husa otravná. V opeřené podobě projdete několik lokací, kde máte vždy list úkolů, přičemž většina z nich spočívá v otravování života zdejších obyvatel. Díky podpoře vývojářů se do husí akce můžete pustit i v kooperaci. Netflix chystá filmovou adaptaci kultovní série BioShock Bioshock Infinite oslavil 10 let od svého vydání. Pokud jste ho ještě nehráli, rovnou tady pro vás máme celou sérii. Bioshock: The Collection (290 Kč) zahrnuje všechny 3 díly včetně příběhových rozšíření.

Humble Scary Games to Play in the Dark Bundle Hororový žánr se v posledních generacích stal doménou hlavně menších vývojářských týmů. 7 kousků z jejich tvorby můžete mít za 16,7€ v balíku na Humble Bundle. Hlavním lákadlem je Visage, kde odhalujete záhady neustále se měnícího domu. Inspiraci si bere třeba od P.T. nebo Layers of Fear a od hráčů na Steamu si vysloužila přes 80 % kladných hodnocení. Jestli bychom měli vybrat nějaké zaměstnání, ze kterého bychom rozhodně v klidu nebyli, tak je to pracovník v márnici. Tuto činnost si můžete vyzkoušet v Mortuary Assistant. Tahle márnice je ale k vaší smůle plná duchů a nadpřirozena, a tak se musíte postarat o to, aby přivezené mrtvoly náhodou zase neodkráčely po svých. Nejlepší hororové hry pro PC a konzole. Nejvíce straší Resident Evil, Alien a F.E.A.R. Ty z vás, kteří se o samotě bojí, by mohl zaujmout Blackout Club, který můžete hrát v kooperaci až ve čtyřech hráčích. Skupiny teenagerů se snaží odhalit tajemství, které se skrývá pod povrchem jejich malého městečka. V poslední době se tady začaly dít podivné věci, ale dospělí nikomu jejich zážitky nechtějí věřit. Proto je na čase, abyste se do pátrání pustili na vlastní pěst. Zbytek balíčku zahrnují hry SCP: 5K, Them and Us, Labyrinthine a Propnight.

Humble Best of Boomer-Shooters Bundle Slovní spojení boomer-shooter se v posledních generacích stalo synonymem pro střílečky typu Doom, Quake nebo Duke Nukem. Výběr osmi novějších můžete mít za 17€ v balíku na Humble Bundle. Najdete tady třeba i docela čerstvý Impaler. Ten do akce přidává rogue-like elementy. Každý průchod se díky tomu liší a v průběhu hraní si vybíráte z více než 40 různých vylepšení. Velmi dobře vypadá i temný Graven. Na Steamu je sice zatím v předběžném přístupu, ale už teď nabízí slušnou akci v roli kněze řádu Orthogonal. Ubírá se do vyhnanství kvůli obvinění ze spáchání hříchu. Jediné, co má v ruce, je hůl a kniha. Nádechem připomíná retro kousky jako je Heretic nebo Hexen. Osobitější grafický styl využívá Forgive me Father. Tahle akce se inspiruje světem H.P. Lovecrafta. Jste jediným široko daleko, kdo zůstává při smyslech, a tak vyrážíte zjistit, co se tady děje. Míra vašeho šílenství se ale rapidně mění každou chvíli, takže musíte dávat pozor na to, abyste sami neskončili jako jedna z nemyslících zrůd. Vybrali jsme nejlepší střílečky z pohledu první osoby. Od pekelného Dooma až po multiplayerový Counter-Strike Předchozí hry v balíčku doplňují The Citadel, Viscerafest, Wrath: Aeon of Ruin, Deadlink a Nightmare Reaper.

Epic Store – The Silent Age a Tunche zdarma Tento týden si v rozdávačce na Epicu můžete uzmout dvojici her. První z nich je adventura The Silent Age. Hlavní hrdina Joe v ní cestuje mezi svojí současností v roce 1972 do budoucnosti roku 2012, kdy se blíží apokalypsa. Jeho úkolem je odhalit okolnosti, které vedly k zániku lidstva. O něm se dozvěděl od dalšího cestovatele v čase z budoucnosti. Tunche oproti tomu nepůsobí ani zdaleka tak depresivně. Tahle ručně kreslená beat’em up akce je plná barev. Postupně se musíte probít skrz čtveřici světů. Jednoduché to nebude, ale s každým dalším pokusem se můžete stát silnější. Do boje se můžete vydat až ve čtyřech hráčích v kooperaci.

Epic Store – Square Enix Sale Na Epicu je kromě tradiční rozdávačky momentálně i slevová akce zaměřená na vydavatelství Square Enix, které je známé hlavně díky svým JRPG hrám. Z tohoto žánru naše doporučení směřuje k Octopath Traveler (750 Kč). V něm si prožijete osm různých příběhů, jejíchž hrdinové se od sebe výrazně liší nejen osobností, ale hlavně unikátními schopnostmi. Pro fanoušky Disney postaviček tady máme sérii Kingdom Hearts. Nenechte se odradit složitými názvy. Kingdom hearts HD 1,5 + 2,5 ReMix (630 Kč) je ideální start a zlevněné jsou momentálně i nejnovější Kingdom Hearts 3 (780 Kč). Tomb Raider a Deus Ex už patří Embraceru. Ten dokončil akvizici západního křídla Square Enixu Pokud neholdujete zdlouhavým příběhům, tak v Just Cause 4 Reloaded (174 Kč) dostanete zážitek nabitý akcí, u kterého není potřeba přemýšlet. Rico Rodriguez jde opět do akce, aby zničil další zločinecké impérium. K tomu bude potřebovat svůj věrný padák, přitahovací hák a spoustu munice.

Xbox Store – Franchise Hits Sale V aktuální slevové akci na Xboxu nenajdete žádné malé indie tituly. Tentokrát jde o velké značky. Nestává se moc často, že by se zlevňovalo i Call of Duty. To ale není případ této akce. Platí to ale pouze pro starší díly. Multiplayer u nich už nebude žádná sláva, ale i k některým kampaním se vyplatí vrátit. Třeba k původnímu Modern Warfare 2 (425 Kč) nebo prvním Black Ops (425 Kč). Na své si přijdou také fanoušci Crashe Bandicoota. Ve slevě je celé jeho moderní dobrodružství. N’Sane trilogy (480 Kč) je kolekcí předělávek úplně původní trojice dílů. Crash Bandicoot 4: It’s About Time (594 Kč) je pak zbrusu nový přírůstek, ve které se podíváme do různých realit a potkáme i zbrusu nové masky. Stejně jako na PlayStationu, je Diablo II: Resurrected (330 Kč) v pěkné slevě i na Xboxu. Ne nadarmo je tento díl stále mnohými hráči považovaný za nejlepší z celé série a dost možná se drží i na vrcholu samotného žánru akčních RPG. Crash Team Rumble vyjde v červnu. S předobjednávkou ho můžete vyzkoušet už za měsíc Dnes už trochu zapomenutá městská akce Prototype byla svého času velmi dobrá záležitost. Hlavní hrdina může své končetiny přeformovat do různých pařátů, palic či čepelí. Díky své síle mu nedělá problém přeskočit dům. V Biohazard Bundle (300 Kč) máte rovnou první i druhý díl dohromady.

Nintendo eShop – Games on Sale I na Switchi se urodilo poměrně dost pěkných slev. Must have záležitostí je Gold edice Immortals: Fenyx Rising s cenovkou 55 Kč. Bez slevy byste za ni zaplatili 2 750 Kč. Takhle velká sleva je opravdu zvláštní, protože hra samotná v základu stojí přes 300. Rozhodně si ale nebudeme stěžovat. Navíc jde o jeden z více povedených kousků, které se ve studiích Ubisoftu za poslední roky zrodily. V akci najdete i hry od Bethesdy. Switch na to sice nevypadá, ale i na něm si bez problému můžete zahrát moderní Doom (262 Kč) i Doom Eternal (330 Kč). Samozřejmě se musíte smířit s nižší kvalitou grafiky ve srovnání s ostatními platformami, ale zážitek je to i tentokrát řádně pekelný. Zlevněný je i Skyrim (600 Kč), ale v tomhle případě bychom si cenovku představovali ještě o trochu nižší vzhledem k věku hry. V rogue-like akcích se častokrát vžijete do role neohroženého bojovníka. Co ale kdybyste se na dobrodružství vydali jako majitel obchodu? To si můžete vyzkoušet v Moonlighter: Complete Edition (109 Kč). Jelikož ve vašem obchůdku chcete mít jen to nejlepší a nejvzácnější, musíte se sami vydávat do podzemí a sbírat poklady. Bez soubojů s monstry se to ale neobejde. Pekelný Doom se vrátí už v březnu, ale jen jako mobilní akce z top-down pohledu Trochu abstraktnější zážitek vás čeká v adventuře Genesis Noir (150 Kč). V hlavní roli je kosmická bytost No Man, který se shodou okolností dostane do milostného trojúhelníku s Miss Mass a Golden Boyem. Tahle vesmírná výprava kombinuje styl noirových detektivek s událostmi týkajícími se velkého třesku.

Stále probíhá: GOG – Spring Sale Jaro se nám za okny pomalu rozjíždí a s ním začínají i tematické slevy v několika digitálních obchodech a výjimkou není ani GOG. Tradičně kombinuje novější tituly spolu s retro klasikami. Mezi nejvýhodnější nabídky tentokrát patří XCOM 2 (2,67$). Za necelých 60 korun dostanete jednu z nejlepších moderních tahovek. Příběh následuje scénář, kdy vetřelci z vesmíru ovládnuli Zemi a naše skupina se ji snaží získat zpět do rukou lidstva. We Happy Few (6,43$) je netradiční survival akce, ve které přežíváte ve společnosti závislé na drogách. Díky nim si zdejší obyvatelé přijdou jako v ráji. Realita je ale pravým opakem. Jakmile si ale nevezmete svoji dávku, strážci zákona to nehodlají nechat jen tak. Nemohou totiž dovolit, aby kdokoliv vybočil z řady. Bridge Constructor Portal (2,13$) je sice menší záležitost, ale dokáže svými hlavolamy na chvíli zamotat hlavu. Koncept stavění mostů tak, aby po nich auta s nákladem bezpečně přejela, už je tady dlouho. S přidáním portálů ale dostává práce architekta zcela nový rozměr. A pokud neholdujete Portalu, je tady i varianta s tematikou Walking Dead (2,13$). Vybrali jsme nejlákavější plíživé akce na trhu. Kultovní Dishonored, legendární Splinter Cell a zákeřný goblin Styx I když se úspěch prvního dílů úplně nepovedlo napodobit, Dishonored 2 (6,43$) je výborná stealth akce, která příběh Corva přenáší do nového prosluněného prostředí města Karnaca. Kromě nových schopností od Cizince si tentokrát můžete i vybrat, za koho budete hrát. Vedle Corva může být v hlavní roli příběhu i Emily.

Stále probíhá: Ubisoft Connect – Spring Sale Jaro dorazilo i do obchodu Ubisoftu. Pokud jste měli zálusk na některou z jejich her, tak je velmi pravděpodobné, že je momentálně ve slevě. Zlevněná už je i strategie The Settlers: New Allies (45€), která vyšla teprve před pár týdny. Jestli se poohlížíte po něčem lehčím v tomto žánru, mohli by být settleři tím pravým. Slušnou slevu má také kompletní edice Assassin’s Creed Valhalla (49€). Není to tak dávno, co Ubisoft do hry přidal závěrečnou aktualizace a se všemi přídavky se pořádně rozrostla. Toto balení obsahuje vše včetně velkého fantasy rozšíření Dawn of Ragnarok. Anno 1800 je dle Ubisoftu nejprodávanějším dílem za celou historii série Když už jsme u těch kompletních edicí, za zmínku stojí také budovatelská strategie Anno 1800 (54€). Ani v tomhle případě se Ubisoft nijak nekrotil s obsahovými přídavky. Ke hře tak dostanete rovnou čtyři season passy, kdy část každého z nich přidává nové budovy, mechaniky nebo rovnou celé oblasti.