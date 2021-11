Hry zadarmo, nebo se slevou: balíček lechtivých adventur a Tiny Tina's Assault zdarma

Nintendo eShop – Bandai Namco Sale V této akci na Switchi najdete sice jen pár položek, ale slevy jsou to opravdu lákavé. Každý z nabízených titulů je zlevněný více než 70 %. Za pár šupů tak můžete mít třeba výbornou logickou plošinovku Little Nightmares v kompletní edici (158 Kč). Ta spolu se základní hrou zahrnuje i příběhové DLC Secrets of the Maw. Vedle toho tady máme úspěšnou bojovku Dragon Ball FighterZ (255 Kč). Ta se stala populární jak u běžných hráčů, tak u profesionálů. V posledních letech se FighterZ objevují na každém větším turnaji a díky jeho grafické stylizaci je na souboje radost pohledět. Jen škoda, že se tentokrát nedostalo i na doplňky. Pokud si tedy budete chtít rozšířit soupisku hratelných postav, budete si DLC muset pořídit za plnou cenu. Podívejte se, jak GTA: The Trilogy - Definitive Edition vypadá na Nintendo Switch

I z žánru RPG by se tady něco našlo. Sword Art Online: Hollow Realization (225 Kč) je adaptací stejnojmenné mangy a anime, ve kterém se vydáváme do virtuálního fantasy světa. Z běžné hry se to ale velmi rychle zvrtne. Hollow Realization tady najdete v Deluxe edici, která ke hře přidává i rozšíření Abyss of the Shrine Maiden a Warriors of the Sky.

Epic Store - Tiny Tina's Assault on Dragon Keep a Rogue Company: Epic Pack zdarma Bez větších okolků tento týden vyšlo v samostatné verzi DLC pro Borderlands 2, ve kterém se nám poprvé představila Tiny Tina. Tuto kampaň plnou monster a desítek různých zbraní si můžete přidat do své knihovny na Epicu zcela zdarma. Do hraní se můžete v roli jednoho z šesti Vault Hunterů pustit buď sami a nechybí ani možnost kooperace. Oproti původnímu DLC se obsahově liší jen minimálně. Najdete tady nové kosmetické doplňky a můžete narazit na nové druhy beden, ve kterých jistě bude také pár pěkných kousků do vašeho zbraňového arzenálu. Ale pozor, v případě Tiny Tina’s Assault neplatí, že bude k dispozici zdarma do příštího čtvrtka, jak bývá zvykem. Tato nabídka končí už v úterý. Google se přidal k Applu, už také žaluje Epic kvůli obcházení platebního systému

Kromě toho si také můžete aktivovat balíček do free-to-play akce Rogue Company, kde právě startuje čtvrtá sezóna. V Epic Packu najdete dvojici hratelných postav a skin pro jednu z nich. Navíc k tomu dostanete i 20 000 bodů zkušeností do zdejšího battle passu.

Humble Leisure Suit Larry Collection Bundle Tato série point and click adventur jistě není cizí těm z vás, kteří začínali s hrami už pár generací zpátky. Její první díl totiž vyšel už v roce 1987. Na Humble Bundle nyní najdete balíček, ve kterém jsou k dispozici jak Larryho začátky, tak novější díly, které jsou staré jen pár let. V první části balíčku za jedno euro dostanete trojici původních dílů. To je retro už na první pohled. Larrymu to každopádně nebrání v tom, aby rozjížděl svoje lechtivé šarády i v takové grafické kvalitě. S druhou částí balíku už je to ale zajímavější. Za 8,5€ dostanete navíc sedmý díl Leisure Suit Larry, ale hlavně také novodobé pokračování Wet Dreams Don’t Dry a Wet Dreams Dry Twice. V těch se Larry musí s randěním vypořádat v moderním prostředí, což samozřejmě znamená spoustu nových výzev. Legendární hry z 90. let. Všichni jsme hráli DOOM, Half-Life a Monkey Island

Pokud si připlatíte ještě 20 centů navíc, tak dostanete balíček v kompletní podobě, což znamená, že vaši knihovnu obohatí ještě tři díly Larryho navíc. Jejich hodnocení je dosti rozporuplné, takže je spíš na vašich osobních preferencích, jestli se vám pořízení celého balíčku vyplatí. Už jen kvůli moderním dílům to ale stojí za uváženou.

PlayStation Store – Dead of the Week Novou velkou akci byste v obchodě PlayStationu tento týden hledali marně. Jedna hra se ale přeci jen dočkala velmi lákavé slevy. Crash Bandicoot 4: It’s About Time (900 Kč) dokázal, že i klasické 3D skákačky mají stále co nabídnout. Tentokrát se s tímto vačnatcem pokusíte dát do pořádku roztříštěnou realitu. Crash nebude tím jediným, kdo se vám v It’s About Time dostane do rukou. Každá z hratelných postav má odlišný styl a schopnosti. Setkáme se i s Tawnou, kterou si jistě dobře pamatujete z úplně prvního dílu, kde ji Crash zachraňoval ze spárů doktora Cortexe. Crash Bandicoot: On The Run! - klasická běhačka s VIP obsazením | Recenze

Hraní si obzvlášť užijete, pokud se do něj pustíte na PlayStationu 5. It’s About Time vypadá parádně už v základu, ale díky vyššímu počtu snímků za vteřinu je zážitek ještě o třídu lepší. Bez problému ale samozřejmě běží i na starší generaci. Při pořízení dostanete obě verze naráz.

Xbox Store – Big Bundle Sale Zato na Xboxu se tento týden docela rozjeli. Najdete tady velkou akci plnou všemožných balíčků a kompletních edicí s pěkně tučnými slevami. Jako první nám padla do oka DOOM Slayer Collection (260 Kč). V té najdete všechny tři původní díly a reimaginaci z roku 2016 k tomu. Jen škoda, že tady chybí Eternal. S ním by tato nabídka byla neodolatelná. Když už se nepovedla Andromeda, tak tvůrci Mass Effectu letos vsadili na jistotu a znovu vydali původní trilogii s komandérem Shepardem v hlavní roli ve vylepšené verzi. Legendary Edition (1 140 Kč) obsahuje všechny tři díly spolu s desítkami DLC včetně těch nejdůležitějších příběhových rozšíření pro Mass Effect 3. Pro hráče bojovek tady máme hned několik možností. Pokud vás to táhne spíše k arénovým soubojům, můžete sáhnout po Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Legacy (475 Kč). Tento balík zahrnuje všechny čtyři díly série včetně rozšíření. Můžete si tedy projít kompletní cestu tohoto blonďatého nindži. Jestli máte radši tradičnější pojetí bojovek, tak se jako možnost nabízí Dragon Ball FighterZ ve FighterZ edici (450 Kč). Ta obsahuje kromě hry i spoustu hratelných postav navíc. PETA má problém s kohoutími zápasy ve Far Cry 6. Chce je odstranit

S několika balíčky přispěl také Ubisoft. V jednom z nich najdete třeba Far Cry 5 a Far Cry: New Dawn (787 Kč). Rovnou se tak můžete podívat, jak to s Josephem Seedem dopadlo. Pětka je tady rovnou v Gold Edici a New Dawn v Deluxe edici, takže ke hrám dostanete i dodatečný obsah.

Stále probíhá: Humble Aspyr 25th Anniversary Bundle I vydavatelství Aspyr slaví výročí. Ke svým 25 letům si připravilo docela nabitý balíček her za velmi příjemnou cenu. V jeho první části, která již tradičně stojí pouhé euro, dostanete detektivní příběhovku Fahrenheit v remasterované verzi. Další část za 9,12€ přidává další trojici titulů. Z těch je bezesporu nejznámější FPS hororovka Layers of Fear. V ní si projdete příběh malíře a jeho rodiny, který se ve svém domě stal obětí vlastního umění. Hru dostanete i spolu s DLC a dalšími dvěma tituly – Morkredd a Lightmatter. Byl oznámen remake Star Wars: Knights of the Old Republic

Na získání poslední části vám stačí připlatit jedno euro a opravdu to za to stojí. Úplně by stačilo, kdyby spolu s tím přibyl jen Bioshock: Infinite spolu s DLC. Kromě toho ale navíc dostanete ještě Borderlands: Handsome Collection a Civilization: Beyond Earth, ve které budete osidlovat Měsíc.

Stále probíhá: PlayStation Store – Remasters & Retro Sale Vydávání vylepšených verzí starších titulů se na minulé generaci pořádně rozjelo a nevypadá to, že by tento trend měl na té nové ustávat. Na tyto tituly se zaměřuje nová akce v obchodě PlayStationu , ve které najdete i ikonické exkluzivity pro tuto platformu jako je remake MediEvilu (400 Kč). Jako jedna z mála her obsahuje i český dabing. Japonské Okami je bezesporu jednou z nejzapamatovatelnějších her díky její grafické stylizaci. Vypadá jako by byla namalovaná vodovkami. Tady ji máme v HD verzi (265 Kč). Už v základu ale vypadala parádně. Příběh vlčice Amaterasu si stojí za to projít i dnes. Tato akce ale není jen o remasterech, ale i o samotných retro legendách. Mezi takové se řadí například Max Payne (240 Kč). Pokud máte chuť na ryzí akci z pohledu třetí osoby a nevadí vám trochu hranatější grafika, tak s Maxem neuděláte chybu. Jeho příběh o hledání vraha jeho rodiny je dnes už kultovní záležitostí. Remedy slaví 20 let s kultovní akcí Max Payne novým videem

Své přepracované verze se dočkala i retro 2D akce Shadow of the Beast (205 Kč). Sice se nevydařila tak moc, aby bořila prodejní rekordy, ale v době vydání originálu se jednalo o docela unikátní záležitost. Díky remaku si ji můžete pohledně projít i na dnešních platformách.