Hry zadarmo, nebo se slevou: balíček pro podporu boje proti rakovině a Windbound zdarma

Humble F*ck Cancer Bundle

Na Humble Bundle to většinou funguje tak, že si sami můžete určit, jaká část vašeho příspěvku půjde vývojářům, Humblu nebo charitě. Výdělky z nového balíčku F*ck Cancer ale půjdou všechny rovnou na boj proti rakovině. Na dobrou věc musíte přispět minimálně 8,8€ a za to dostanete několik výborných her.

Mezi nimi například příběhovku Brothers: A Tale of Two Sons, ve které hrajete za bratry snažící se získat vodu života pro svého otce. I když to může vypadat jako kooperační záležitost, tak je to ve skutečnosti hra pro jednoho hráče, přičemž ovládáte oba bratry zároveň. Pracoval na ní Josef Fares, kterého můžete znát jako autora loňského It Takes Two.

K tomu dostanete třeba i mutliplayerovku Dead by Daylight. Zatímco tým čtyř hráčů se snaží nahodit všechny generátory a utéct z oblasti, další hráč je v roli vraha, který se jim snaží jejich plány překazit. Vrahů je na výběr tady celá řada a tvůrci si půjčují postavy ze slavných filmových i herních sérií. Abyste je ale měli všechny k dispozici, budete muset ještě navíc zainvestovat do DLC.

Do hororové vyvražďovačky Dead by Daylight zamíří Pinhead z Hellraisera

Z dalších her, které v balíčku dostanete, se sluší vypíchnout Little Nightmares, Homeworld Remastered, Magicka, Payday 2 nebo Red Faction Armageddon. Někomu jistě ale přijdou vhod i Hamilton’s Great Adventure, Peppy’s Adventure, theHunter: Call of the Wild, Dungeon fo the Endless i World War Z: Aftermath.