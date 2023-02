Hry zadarmo, nebo se slevou: Balíček relaxačních her a Recipe for Disaster zdarma

Hrou zdarma na Epicu je tento týden Recipe for Disaster, simulátor manažera restaurace. Staráte se o všechno, co k tomuto povolání patří. Je na vás, abyste vymysleli nabídku, najali schopné zaměstnance a vytvořili místo, kam se zákazníci budou rádi vracet.

Zlevněná už je také Uncharted: Legacy of Thieves Collection (923 Kč), která na PC také není zrovna dlouho. Je to poprvé, co se tahle dobrodružná série podívala na PC. Kolekce obsahuje čtvrtý díl spolu se samostatným rozšířením Lost Legacy, ve kterém Nathana Drakea v hlavní roli vystřídá Chloe Frazer, která pátrá po Ganéšově klu.

Kromě hry zdarma, ke které se dostaneme za pár odstavců, najdete na Epicu tento týden i velkou únorovou akci , ve které jsou zlevněné i docela čerstvé hry. Třeba Need for Speed Unbound (950 Kč) vyšlo teprve před pár měsíci a teď ho můžete mít za polovic. V recenzích se mu nedařilo špatně. Jde hlavně o to, jak na vás působí nově zvolená stylizace.

Za zmínku stojí také menší umělecká plošinovka Shady Part of Me , ve které se mladá dívka snaží společně se svým stínem překonat emocionální traumata. Celkem je v únorové nabídce Humble Choice 8 her. Kompletní výčet najdete jako vždy na oficiálních stránkách .

Thronebreaker: The Witcher Tales vznikla jako singleplayerová odnož karetního Gwentu. Pravidla této oblíbené minihry ze třetího Zaklínače jsou tady posunuta ještě dál. Do svého balíčku můžete zařadit karty, které v klasickém Gwentu nenajdete. V hlavní roli tentokrát není Geralt ani Ciri. Zahrajeme si za Meve, královnu Lirie a Rivie, která se snaží společně se svojí armádou ochránit své země.

Fallout 76 byl obří průšvih. To Bethesda musí uznat. Se všemi dodatky je to ale docela příjemná záležitost do tohoto postapokalyptického světa. Základem je přežití, získávání zdrojů a občas narazíte i na ostatní hráče. Dostanete se tak daleko, abyste odpálili atomovku?

Únorová nabídka předplatného Humble Choice potěší zejména milovníky klasických RPG. Do tohoto žánru totiž spadá Pathfinder: Wrath of the Righteous , ve kterém se vydáme do říše plné démonů. Jakožto mytický hrdina poznáte, že cena, za kterou je možné získat velkou sílu, je častokrát mnohem větší, než se může zdát.

Ve fantasy hrách se většinou stáváme hrdinou. Co takhle se stát jedním z obchodníků. To si můžete vyzkoušet ve Winkeltje: The Little Shop. Je na vás, co budete mít v nabídce a jak interiér vašeho obchůdku bude vypadat. Můžete zákazníkům nabídnout třeba to nejlepší ovoce, ale nic vám nebrání v tom, abyste se stali tím pravým místem, kde sehnat nejlepší elixíry.

Pro milovníky koček jsou tady Garden Paws. Zdědili jste farmu po svých prarodičích a je potřeba to tady dát trochu do pucu. Postupně se z tohoto stavení stane ideální domov. Pro vývojáře z Bitten Toast Games je tahle hra srdeční záležitostí, a proto ji neustále vyvíjejí. Už v této fázi nabízí obsah na stovky hodin.

Akce a brutálních bitev bylo dost, je čas na trochu odpočinku. V tomhle balíčku na Humble Bundle najdete 8 her, u kterých můžete nerušeně vypnout. Balík není nijak rozdělený. Abyste získali všechny hry, stačí přispět 9,22€. Už jen kvůli budovatelské hříčce Townscraper stojí za to. V ní si stavíte své ideální městečko. Vše zeje pestrými barvami, nemusíte řešit ekonomiku ani žádné pohromy a ke stavění hraje příjemná hudba.

Moonscars na někoho mohou být až příliš temné. Proto je naším dalším doporučením Tails of Iron (263 Kč) . V něm se chopíme role krysáka Redgiho, který se snaží obnovit své zašlé království. Napadl ho totiž nemilosrdný klan žab, takže je potřeba si vzít zpět, co mu bylo uzmuto. Během hry uslyšíte také velmi známý hlas. Vypravěče ztvárnil dabér Geralta ze Zaklínače.

Každý rok platí, že se objeví několik her od nezávislých studií , které svojí zábavností a nápadem hravě předčí tvorbu obřích studií. Prvním hitem z minulého roku je výborná bojovka Sifu (682 Kč) , která zároveň osvěžila žánr rogue-like. V roli mladého bojovníka se vydáte na cestu pomsty. Smrtí naše cesta nekončí, místo toho náš hrdina zestárne. Jakmile ale přesáhne 70 let, hra končí.

Steam Next Fest

Steam pokračuje ve své tradici z minulých let i letos, a tak si tento týden můžeme vyzkoušet s předstihem hromadu her, jejichž vydání se teprve chystá. Stačí zamířit na rozcestník přímo na Steamu a stáhnout si demoverzi čehokoliv, co vám padne do oka. Každý si takhle všechny zdejší hry může vyzkoušet zdarma až do 13. února. Abyste do toho nešli na slepo, máme pro vás pár doporučení.

Začít můžeme s HeistGeist, příběhovým RPG od slovenského studia Doublequote. V něm se podíváme do kyberpunkové střední Evropy v roli pouliční zlodějky Alexandry. Společně s dalšími zločinci chystá větší akci, ve které se nevyhne soubojům s nepřáteli. Ty tady fungují skrz kartičky, což se osvědčilo u her jako je Slay The Spire nebo Monster Train.

Mezi nejžádanější hry tohoto Next Festu patří Dark and Darker. Hráči ho častokrát nazývají jako fantasy Escape from Tarkov. Na výpravách do temnot podsvětí se musíte vypořádat s potvorami ovládanými umělou inteligencí, ale nesmíte zapomínat ani na skupiny ostatních hráčů, kteří vás mohou obrat o loot. Akci vidíte z pohledu první osoby a možností, jak si svého lovce pokladů můžete uzpůsobit, je velké množství. Nechybí klasiky jako rytíř s mečem v ruce nebo mág schopný nepřítele spálit na popel.

Velmi zajímavě vypadá také detektivka Shadows of Doubt, ve které se staneme soukromým očkem v alternativních 80. letech minulého století. Případů máme víc než dost a za jejich vyřešení nás čeká odměna. Mimo to ale můžete třeba prodávat informace. Tahle hra je zajímavá i na pohled díky 3D pixelartu.

Z větších jmen tady máme metroidvanii The Last Case of Benedics Fox, která byla oznámena na jedné z posledních prezentací Microsoftu. Na konci dubna si ji budete moci zahrát skrz Game Pass. Ochutnávku z tohoto temného světa inspirovaného Lovecraftem si můžete projít už teď. Čeká vás rozsáhlý svět a řešení záhad. Abyste se ale dostali až na konec, musíte nejdřív získat schopnosti či pomůcky, které vás posunou zase o něco dál.