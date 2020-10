Hry zadarmo nebo se slevou: balík bojovek a Rising Storm zdarma

Epic Store – Abzu a Rising Storm 2: Vietnam zdarma Po pár týdnech se v obchodě Epicu rozdávají zase jednou rovnou dva tituly zdarma. Prvním z nich je Abzu, ve kterém se vydáte do hlubin oceánu. Uvidíte všelijaká stvoření, která pod hladinou přežívají, a kromě korálů vás na dně čeká i pár překvapení. Abzu je titul, do kterého byste se měli pustit, pokud si chcete trochu oddechnout. Na svědomí ho má kreativní ředitel Journey, které se původně na PlayStationu a následně i na PC hráčům velmi líbilo. Na rozdíl od něj tady ale máme zcela odlišné prostředí. Poláci chtějí jednotu. GOG bude prodávat hry z Epic Games Storu Vedle toho si můžete zdarma vzít ještě Rising Storm 2: Vietnam. Tato série válečných stříleček se již od počátku snaží zpracovat realističtější hratelnost, takže pokud máte rádi Call of Duty, nutně to neznamená, že se budete bavit i u Rising Stormu jen kvůli tomu, že obě hry jsou FPS střílečky. Podtitul vám napoví, v jakém prostředí se budou bitvy odehrávat. Jelikož se Rising Storm soustředí na hru pro více hráčů, není se ani čemu divit, že tady nenajdete příběhovou kampaň. Do bitvy se může pustit až 64 hráčů najednou. Dostupných je pak přes 20 map, 50 zbraní a několik vozidel a vrtulníků.

Steam – Podzimní festival her Stejně jako v průběhu léta si pro nás i na podzim Steam připravil herní festival, během kterého můžete vyzkoušet demoverze titulů, které vyšly nedávno nebo se jejich vydání teprve chystá, pojďme se podívat na pár z těch, které sklízí největší pozornost. Nemůžeme začít jinak než s Ghostrunnerem, který vychází na konci října a vypadá to s ním velmi nadějně. Kombinace parkouru a rychlé akce v kyberpunkovém prostředí zatím sklízí velmi pozitivní ohlasy a my doufáme, že to stejně bude i s finální verzí. Vedle toho hráči často zkoušejí také taktickou strategii Partisans 1941 ve stylu Commandos. Podíváme se na východní frontu během druhé světové války. V roli velitele rudé armády dáváte dohromady jednotku partyzánů, která má za cíl vypořádat se s německými okupanty. Podívejte se na čerstvou galerii a záběry ze Stronghold: Warlords Velmi populární jsou kromě výše zmíněných i Party Animals. Štěňata, koťata a další chlupaté potvůrky se tady mezi sebou perou a díky zdejšímu modelu fyziky to stojí za to. Do hraní s kamarády se můžete pustit jak lokálně, tak online. Na první pohled Party Animals velmi připomínají Gang Beasts, což je velmi populární party hra. Na závěr tady máme ještě jednu pro stratégy. Série Stronghold vám jistě není cizí a na začátku příštího roku se na vydání chystá Stronghold: Warlords. Tento díl je oproti předchozím více barevný na pohled a podíváme se v něm do doposud neprozkoumaných krajin a období.

Humble Choice – Tropico 6, Sunless Sea a další Ani tento měsíc se neobejde bez aktualizované nabídky Humble Choice. V říjnu si pro hráče opět nachystali podobnou akci, jako tomu bylo v srpnu. To znamená, že ať už máte běžné předplatné či Premium, tak dostanete všech vybraných 12 her. A aby toho nebylo málo, ještě k tomu máte přístup ke hře Fate of Kai, kterou Humble sám vydává. Hlavním lákadlem tohoto měsíce je bezesporu El Prez edice Tropica 6. Tato budovatelská strategie, ve které se chopíte role diktátora banánové republiky, s posledním dílem přinesla řadu novinek. El Prez edice kromě základní hry obsahuje také pár bonusů do hry jako je unikátní vzhled diktátorova sídla a digitální soundtrack. Crusader Kings 3 hlásí ve světových recenzích velký úspěch Pro příznivce příběhovek tady máme The Suicide of Rachel Foster. Hlavní hrdinka Nicol se před několika lety rozhodla spolu s matkou odejít z jejich rodinného hotelu. Nyní se do něj ale vrací a s tím přicházejí zpět i vzpomínky na dřívější léta a události, které nejsou zrovna veselé. Jako poslední vypíchneme The Sunless Bundle. Tento balíček obsahuje dva tituly – Sunless Sea a Sunless Skies. V jednom se pohybujete po vodě, ve druhém ve vzduchu. Putujete po zdejších světech, odhalujete příběhy a během toho se vypořádáváte s všemožnými nebezpečími. Pokud vás náš výběr nezaujal, tak kompletní nabídku najdete jako obvykle na Humble Blogu.

Humble Let’s Fight Bundle Kromě nové Humble Choice v jejich obchodě najdete ještě balík plný bojových titulů. Stejně, jako většina ostatních, je rozdělen na tři stupně, přičemž v prvním (0,85€) z nich dostanete trojici titulů v čele s prvním Nidhoggem. Grafický styl má jednoduchý, ale plně ovládnout šerm není nic lehkého. Spolu s ním vás čekají ještě Stick Fight: The Game a Divekick. Ve druhé části balíku (3,5€) je hlavním lákadlem 3D bojovka Absolver. Pohybujete se v temném otevřeném světě a hlavní zbraní vaší postavy jsou různá bojová umění. Tvůrci Absolveru měli velké ambice, bohužel se po vydání už ale moc nevyvíjí. Nicméně zdejší unikátní styl boje určitě stojí za vyzkoušení. Kromě toho v tato část obsahuje i Overgrowth a RWBY: Grimm Eclipse v anime stylu. Mortal Kombat 11 chystá oznámení, dočkáme se už tento týden Závěr Let’s Fight bundlu (8,55€) sice tvoří jediný titul, ale zrovna v tomhle případě s tím nemáme nejmenší problém. Jeho kvality jsou přeci jen někde jinde, než většiny výše zmíněných her. Řeč je o Injustice 2, ve kterém se opět budete moci vyřídit se spoustou postav z komiksů DC Universe. Kromě online zápasů nechybí ani další příběhová kampaň, která se tvůrcům z NetherReaml velmi povedla. Vzhledem k tomu, že druhé Injustice se samo o sobě prodává běžně za 50€, stojí nad tímhle balíčkem zauvažovat.

Xbox Store – Warner Bros. Publisher sale Na Xboxu si tento týden můžete pořídit hry z repertoáru vydavatelství Warner Bros.. Na nové generaci nás od nich čekají velké věci jako třetí Hitman nebo velmi dobře vypadající Hogwards Legacy ze světa Harryho Pottera. Než na ně ale dojde, ještě toho od nich stihnete odehrát spoustu. A začít můžete s Arkham Collection Batmana (680 Kč). Bezesporu se stále jedná o jednu z nejlepších herních adaptací superhrdinských komiksů a v tomto balení najdete ty nejlepší díly včetně DLC. Pokud vás netáhnou příběhovky a raději se chcete pořádně porvat, Mortal Kombat 11 (700 Kč) je přesně pro vás. Pokračování této dlouholeté klasiky stále nabírá na brutalitě.Jestli vám nestačí porce v podobě základní hry, můžete si rovnou pořídit i rozšíření Aftermath (599 Kč), které přidává další několikahodinovou část kampaně. Lego Star Wars: The Skywalker Saga se odkládá na příští rok Pro mladší hráče nebo obecně pro fanoušky jednodušších skákaček doporučujeme LEGO hry. Zlevněná nabídka je velmi široká. Najdete tady od Marvel Super Heroes (240 Kč) přes The Incredibles (510 Kč) až po Jurassic World (300 Kč). Obloukem se vrátíme zpět k příběhovkám pro jednoho hráče s otevřeným světem. Tentokrát se vydáme do Středozemě spolu s hraničářem Talionem a elfem Celebrimborem. Middle-earth: Shadow of War rozvíjí systém Nemesis z předchozího dílu a přidává k němu i dobývání pevností. Tady ho najdete hned v Definitive edici (755 Kč). To znamená, že ke hře dostanete i čtveřici expanzí a několik dalších bonusů do hry.