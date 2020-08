Hry zadarmo nebo se slevou: balík českých her a začátek QuakeConu

Humble Bohemia Interactive Bundle S balíčky na Humble Bundle se to v posledních týdnech docela rozjelo. Tentokrát tady máme hned dva, přičemž první z nich zahrnuje tituly od tuzemského studia Bohemia Interactive. Jeho poslední části jsou sice o něco dražší, než je obvyklé, ale to vynahrazuje obsah, který za to dostanete. První část (0,87€) obsahuje pětici titulů v čele a Anniversary edicí Arma X. V ní najdete první dva díly včetně veškerého DLC obsahu. Vedle toho dostanete simulátory Take on Mars a Take on Helicopters. Jejich názvy mluví samy za sebe, takže se jistě obejdete bez obšírného vysvětlování. Carrier Commad: Gaea Mission už je o něco složitější. S touto sci-fi strategií si připomenete, jak vypadaly hry v tomto žánru během jejich zlatého věku. A na závěr můžete relaxovat při hraní Fairy Tail about Father Frost, Ivan and Nastya, tedy herní adaptace Mrazíka. Hráli jsme Vigor: český survival chce nalákat atmosférou a herním světem Ve druhé části (10,91€) dostanete třetí Armu, takže už máme tuto vojenskou sérii kompletní, alespoň co se základních her týče. Opět se ale dostalo i na pár strategií. Konkrétně to jsou UFO: Afterlight a legendární Original War, která se nedávno dostala i na GOG. Poslední položkou v této části je Exploration Pack pro Ylands. Je to docela zvláštní, protože hru samotnou v balíčku nenajdete. Další tier (17,5€) se soustředí výhradně na DLC pro Armu 3. Dostanete tak rozšíření Jets, Apex, Tac-Ops Mission Pack a Marksmen. Celé to pak uzavírá v poslední části (26€) survival DayZ a další doplněk pro Armu s podtitulem Contract.

Humble Double Fine Bundle Po nabitém balíku od Bohemky tady máme další válku parádních her. Tentokrát se jedná o výběr z portfolia studia Double Fine, které za sebou má hned několik legendárních titulů. Jeden z nich najdete hned v první části balíku (0,87€). Psychonauts sice komerčně neuspěli, ale dnes jsou známí jako výborná skákačka zasazená do bizarních světů. Pokračování už je dlouhou dobu ve vývoji a příští rok bychom se ho už snad měli dočkat. Vedle toho dostanete ještě kompletní Double Fine Adventure!, což je dokument, který shrnuje průběh vývoje adventury Broken Age. Můžete se tak podívat, jak to vypadalo během třech let vývoje adventur. Jako poslední tato část balíčku obsahuje tři balíčky Amnesia Fortnight. V nich najdete prototypy, které Double Fine vytvořili během 14 dní. Druhá část balíčku (7,44€) přidává další šestici titulů. Můžeme opět začít s Psychonauty. Psychonauts in the Rhombus of Ruin jsou menší záležitostí pro virtuální realitu. Brutal Legend je pak nechvalně proslulá metalová akční mlátička, na které s Double Fine spolupracoval herec a komik Jack Black. A hned se přesouváme zase do dalšího žánru. Massive Chalice je taktická strategie, ve které se chopíte role nesmrtelného vládce národa. Máte pod kontrolou všechny zdejší hrdiny, domlouváte sňatky, aby pokrevní linie byla co nejsilnější a mezi tím probíhá válka s Cadence, která už se táhne 300 let. Retro: Full Throttle - adventura co smrdí po benzínu a asfaltu I přes to, že má Double Fine pestré portfolio, tak je známé především díky adventurám a na ty také v této části došlo. Konkrétně dostanete remasterovanou verzi Day of the Tentacle. Pochází ze zlatého věku adventur, takže pokud tento žánr máte rádi, neměli byste ho minout. Broken Age pak patří mezi jejich nejnovější adventury. Nevysloužila si tak kladné přijetí, jako starší kousky, ale stále má svoje kvality. Na konec tady máme ještě Costume Quest, malou hříčku, ve které se Halloween trochu zvrtne. V poslední části balíku (8€) navíc dostanete hned 12 her. Samozřejmě nemohou chybět další adventury. Tentokrát to jsou Grim Fandango a FullThrottle. Obě v remasterované verzi. Z těch zbylých můžeme vypíchnout například výbornou kooperační mlátičku Gang Beasts, která je nejen díky své bizarní fyzice vhodná jako party hra. Kromě toho vás ale čeká ještě Headlander, KIDS, Escape Goat 2, THOTH, Mountain, Everything, 140, RAD a GNOG.

Epic Store – Wilmot's Warehouse Tento týden je na Epic Store trochu chudší. Letní slevová akce skončila a v nabídce her zdarma je pouze jedna menší hříčka. Je jí Wilmot’s Warehouse, ve kterém se budete starat o to, aby ve vašem skladišti šlo všechno jako po másle. Předchozí větou by se dal shrnou celý koncept této hry. Jakožto zdejší zaměstnanec můžete zboží třídit, jak se vám zachce, třeba podle druhů nebo barev. Musí to ale být efektivní. Když nebudete vědět, kde co je, tak to moc daleko nedotáhnete. V průběhu hraní si skladiště ještě můžete vylepšovat. A pokud byste to náhodou nezvládli sami, můžete se do toho pustit s dalším hráčem v lokální kooperaci.

GOG, Xbox Store a Nintendo eShop – QuakeCon Sale Stejně jako většina další akcí, které nebyly rovnou zrušeny, se i letošní QuakeCon přesouvá do online prostředí. S tím přichází i slevových akcí na několika digitálních distribucích. Jako první se podíváme na GOG. I když je tento obchod známý díky své nabídce retro her, najde se tady spousta aktuálnějších titulů. Rozhodně doporučujeme Dishonored: Complete Collection (22,94$), ve kterém najdete oba dva hlavní díly této série spolu se všemi DLC a datadisku Death of the Outsider. Jsou to jedny z nejlepších stealth akcí, které za poslední roky vyšly. Můžeme přejít rovnou k dalšímu balíčku. Wolfenstein: The Two Pack (9,83$) obsahuje New Order spolu s datadiskem Old Blood. Dostanete tedy to nejlepší z nejnovější inkarnace Wolfensteina. Už jsme zmiňovali retro hry, a i na ty samozřejmě došla řada. Pokud výše zmíněný Wolfenstein není pro vás, co takhle zkusit Return to the Castle Wolfenstein (1,79$)? Sice už to bude 18 let od jeho vydání, ale stále se jedná o výbornou střílečku. Nechybí ani další velké značky Bethesdy jako The Elder Scrolls, Quake nebo Fallout. Tvůrci Doom Eternal reagují na rekordní půlhodinový speedrun jejich hry Podobná akce se rozjela i v obchodě Xboxu. Na rozdíl od GOGu tady najdete i nový Doom Eternal (900 Kč), který následoval úspěch dílu z roku 2016. Díky novým herním prvkům je ještě o něco rychlejší a hektičtější, ale stále je to hlavně o porcování démonů pomocí dvouhlavňové brokovnice. Stejně jako v případě minulé akce je jsou i tady spousty titulů z velkých sérií Bethesdy. Jako vždy nesmí chybět ani Skyrim (356 Kč). Vůbec bychom se nedivili, kdybychom se s ním v zase o trochu vylepšené edici setkali i na následující generaci konzolí. A najdete ho i v akci na Nintendo eShopu. Tam vás ovšem vyjde na 750 Kč. Dále na tuto hybridní konzoli můžeme doporučit první dva díly Dooma (každý 68 Kč), které se na ní hrají výborně. S novějším dílem to kvůli nižšímu výkonu žádná sláva. To stejné platí i o Wolfensteinovi. Pokud byste chtěli něco od Bethesdy, tak kromě již zmíněných jsou tu ještě třetí Doom (135 Kč) a Doom 64 (68 Kč).