Hry zadarmo, nebo se slevou: balík her pro virtuální realitu a XCOM 2 zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – Square Enix Publisher Sale Square Enix už dávno není jen o japonských RPG ve stylu Final Fantasy. Za roky existence tohoto vydavatelství se podílelo na spoustě různorodých titulů. V aktuální slevové akci na GOGu najdete hlavně starší klasiky. Mimo jiné je to například celá série Deus Ex. Od prvního dílu (1$) se můžete propracovat až k Mankind Divided (4,9$), ve kterém Adam Jensen navštívil i futuristickou Prahu. Městských akcí po vzoru GTA vyšla celá řada. Sleeping Dogs (3,28$) jsou ale jedinečná záležitost. Stanete se policistou v přestrojení, který se propracovává podsvětím Hong Kongu. Wei Shen výborně ovládá bojová umění a hojně je využije při častých střetech s Triádami. Hra je k dispozici v definitivní edici, což znamená, že společně se hrou dostanete i přes 20 DLC doplňků. Ve vývoji je nový Tomb Raider. Pracují na něm Crystal Dynamics a využije Unreal Engine 5 Bohaté zastoupení má také série Tomb Raider. Pro doplnění historie tady máme původní tři díly v jednom balíčku (2,18$). Nechybí ale ani moderní dobrodružství Lary Croft. V Tomb Raideru (4,4$) z roku 2013 se podíváme na začátek kariéry světoznámé lovkyně pokladů.

Epic Store – XCOM 2 a Insurmountable zdarma Na Epicu pokračuje v nadílce velmi lákavých titulů. Tentokrát je bezesporu tím hlavním taktická tahovka XCOM 2, ve které se budete se svojí jednotkou vypořádávat s mimozemskou invazí. Úspěšně se jim podařilo obsadit Zemi a váš tým se bude na mise po celém světě vydávat ze své vesmírné základny. Každý z vojáků vaší jednotky má vlastní strom schopností a stejně jako v předchozích dílech se o ně na bojišti musíte dobře starat. Jakmile se je mimozemšťanům podaří zabít, musíte se s nimi nadobro rozloučit. XCOM 2 oproti svým předchůdcům ale hráči poskytuje více možností na bojišti, takže i z prekérních situací se můžete dostat bez zranění. Všechno ale nakonec záleží na vašich strategických schopnostech. Sony i LEGO investují miliardy do Epic Games. Má to pomoci rozšířit herní metaverse Vedle toho ještě bude k dispozici roguelike adventura Insurmountable, ve které se pokusíte překonat obrovské hory. Prostředí je procedurálně generované, takže každý váš pokus bude jiný. Kvůli permanentní smrti budete muset být pořádně opatrní. Počítat musíte s náhodnými událostmi i střídáním dne i noci.

Humble Must-Play VR Bundle I po letech je virtuální realita v herním průmyslu pro většinu hráčů stále vedlejší záležitostí. Na VR headsetech ale už najdete více než jen pár malých hříček. Několik her, které byste neměli minout, najdete v novém balíčku Humble Bundle, který vás vyjde celkově na 16,5€. Za tuto cenu dostanete celkem 7 titulů a pár bonusů navrch. V základnu za cenu 1€ do vaší herní knihovny přibyde Vanishing Realms. RPG designované přímo pro virtuální realitu, ve kterém se budete muset vypořádat se zástupy nemrtvých nepřátel. K tomu můžete využít spoustu různých zbraní a souboje jako takové ovládáte skrz pohyb. S další částí dostanete další trojici her za cenu 9,15€. Down The Rabbit Hole je příběhová advetnura zasazena do říše divů ještě před tím, než do ní zavítala Alenka. Budete průvodcem dívky, která se snaží najít svého mazlíčka. V Traffic Jams se pak stanete kontrolorem dopravy. Není to ale jen o pouštění provozu z určitých směrů. Zdejší obyvatelé vám práci rozhodně neusnadní. Pokud si chcete s virtuální realitou trochu zacvičit, tak tady pro vás je PowerBeatsVR. Jedná se hlavně o rytmickou záležitost, ale její součástí jsou i profesionální tréninkové programy. Kromě toho je součástí této části balíčku také DLC pro hororovku Propagation VR, díky kterému ji můžete hrát v kooperaci. Křetínský vstupuje do virtuální reality. Za stamiliony kupuje český startup Divr Labs Poslední část zahrnuje další 3 hry spolu se slevovým kuponem na zombie střílečku After The Fall. V Ragnarocku se součástí posádky drakaru a udáváte rytmus pádlování. Na svých bubnech dokážete vytvořit spoustu různých skladeb. V Pistol Whip také budete potřebovat dobrý rytmus. Tato akční arkáda vás za doprovodu stylové hudby provede několika filmovými kampaněmi. A na závěr si dáme dovolenou. Vacation Simulator je příjemná odpočinková záležitost.

Xbox Store – Spring Sale Podobně jako u konkurence se i v obchodě Xboxu rozjely jarní slevy. V nabídce najdete směsici her všeho druhu. Nás na první pohled zaujal třeba balíček, ve kterém najdete Mortal Kombat 11 Ultimate spolu s legendární edicí Injustice 2 (795 Kč). Zatím poslední přírůstky do obou těchto sérií patří mezi bojovkami stále k nejlepším titulům i roky po vydání. Jestli dáváte přednost příběhům, tak doporučíme další balíček. Metro Saga Bundle (430 Kč) obsahuje celou sérii včetně DLC rozšíření. Arťomův příběh si tak můžete projít od jeho začátků v tunelech v Metro 2033 až po výlet do dalekých krajin v Exodu. První dva díly dostanete v Redux verzích, což znamená, že po grafické stránce budou vypadat o něco lépe než originály. Guardians of the Galaxy (925 Kč) byli velmi příjemným překvapením. Spolu se známou posádkou se opět budete snažit o záchranu celého vesmíru. Pro hru byl vytvořený úplně nový příběh, takže i čtenáři komiksů tady najdou něco nového. Na rozdíl od Avengers v tomhle případě Square Enix upustilo od online hraní a Strážcům galaxie připravilo pořádnou singleplayerovou výpravu. Gotham Knights mají datum vydání. Smrt Batmana pomstíme v říjnu Aby těch superhrdinů nebylo málo, máme tady něco i od DC. Batman: Arkham Collection (510 Kč) zahrnuje to nejdůležitější ze série netopýřího detektiva. Od Jokera, Tučňáka a dalších typických Batmanových záporáků se dostaneme až k Arkham Knightovi, který byl vytvořen přímo pro potřeby hry.

Ubisoft Connect – Strategy Sale I když Ubisoft většinou zmiňujeme v souvislosti se sériemi Assassin’s Creed nebo Far Cry, tak se mezi jejich značkami najde i několik strategií. Tou nejúspěšnější je momentálně bezesporu Anno 1800 (20$). Návrat do historie sérii prospěl, a i po několika letech od vydání do něj přibývá nový obsah v rámci season passů. Ty si ostatně v aktuální slevě také můžete pořídit za nižší ceny. O víkendu si Anno 1800 také můžete vyzkoušet zdarma. To platí i pro předplatné Ubisoft+, které si může každý vyzkoušet na týden. V dubnu měl původně vyjít nový díl ze série The Settlers. Ten ale byl odložen na neurčito. Místo toho se zatím můžete vrátit ke starším dílům třeba skrz The Settlers History Collection (14$). Tato kolekce vyšla k oslavám 25. výročí značky a zahrnuje 7 dílů série. Každý z nich se dočkal vylepšení, aby byly bez problému hratelné i na moderních systémech, a kromě toho do nich přibyl i online multiplayer. Historickou kolekci tady najdete i pro zmiňovanou sérii Anno (20$). Ta obsahuje původní čtveřici dílů včetně jejich DLC. U Anno 1404 tedy nechybí datadisk Venice, bez které je zážitek z hraní takřka poloviční. Ubisoft odkládá předělávku The Settlers. Může za to špatná odezva fanoušků Trochu zapomenutou sérií jsou Heroes of Might & Magic. Je velká škoda, že se jí Ubisoft už dlouhá léta nevěnuje. Ve slevách najdete třeba kompletní edici Heroes of Might & Magic VI (7,5$). Více do historie pak můžete zabrousit s Gold verzí druhého dílu (2,5$).

Stále probíhá: Humble Choice – Ghostrunner, Destroy All Humans! a další Nový měsíc znamená i čerstvou nabídku v předplatném Humble Choice, které se docela nedávno proměnilo do podoby, v jaké fungovalo ještě za dob Humble Monthly. Kromě přístupu do kolekce Humble Games v dubnu můžete získat celkem 8 titulů, mezi kterými nejvíce vyčnívá kyberpunková akce Ghostrunner. Pokud vám chybí parkour z pohledu první osoby ve stylu Mirror’s Edge, tohle byste rozhodně neměli minout. Destroy All Humans! je remake klasiky z dob druhého PlayStationu. V roli mimozemského nájezdníka míříte do Ameriky sklidit úrodu. Do toho se počítají jak zvířata, tak i zdejší obyvatelstvo. Aby pro Crypta nebyla invaze moc obtížná, dostal do vínku bohatý arzenál zbraní a jednoduše tak může nic netušící Američany unést se svojí lodí. Pro fanoušky anime a mangy je tady Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Na rozdíl od předchozích Narutových her tady nesledujete přímo příběhy zpracované v hlavní dějové lince. Místo toho si vytvoříte vlastního nindžu a snažíte se stát tím nejlepším. Síly můžete poměřit s hráči z celého světa. Destroy All Humans! 2 - Reprobed bylo konečně oznámeno Monster Sanctuary pak kombinuje ochočování a chování monster spolu s taktickými boji. Velmi zjednodušeně by se dalo říct, že je to dvojrozměrná pixelartová verze pokémonů. Rozdílů je tady ale mnohem více, než by se na první pohled mohlo zdát.