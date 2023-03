Hry zadarmo, nebo se slevou: Balík her s ženskými hrdinkami a adventura Call of the Sea zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – Female Protagonist Sale + Break the Loop Na GOGu máme tento týden rovnou dvojici lákavých slevových akcí. V té první najdete hry s ženskými hrdinkami v hlavních rolích jakožto oslavu mezinárodního dne žen. Ve výběru máme třeba A Plague Tale: Innocence (10$), ve kterém vidíme začátek cesty sourozenců, kteří se snaží uprchnout před inkvizicí ve Francii v době morové epidemie. Stále čekáme na další pořádnou hru z univerza Vampire The Masquerade. Pokud vám jde ale jen o příběh, nejsou vůbec špatnou volbou grafické romány Coteries of New York (3,77$) a Shadows of New York (4,23$), které se odehrávají v moderních dobách. Skrz tyto příběhy poznáte fungování newyorského podsvětí a zároveň svými rozhodnutími ovlivníte upírskou komunitu. Druhá akce jménem Break the Loop se zaměřuje především na rogue-like hry, ve kterých vás čeká řada nepovedených průchodů s vylepšováním svých schopností. Zase jednou doporučujeme Dead Cells, které výborně tento žánr kombinují s metroidvánií. Rovnou můžete vzít Medley of Pain Bundle (32,2$), který spolu se hrou odemkne i všechna DLC včetně aktuální novinky Return to Castlevania. Castlevania se vrací. Zatím ale jen jako rozšíření pro 2D rogue-lite akci Dead Cells Fanoušci rytmických her by neměli minout Crypt of the Necrodancer (3$). V těchto kobkách všechno funguje podle rytmu výborných skladeb. Každý nepřítel s různými pohyby a útoky následuje hudbu a stejně tak musíte postupovat i vy sami. Od pohybu po vlastní útoky, všechno musíte podřídit rytmu.

Steam – Call of Duty Z nenadání se na Steamu objevilo pár dílů ze série Call of Duty z předchozích let. Activision je k této příležitosti nabízí po omezenou dobu za poloviční cenu tedy za 30€. První z nich je Modern Warfare z roku 2019, které po několika horších přírůstcích sklidilo kladné ohlasy. Tvůrci u něj vsadili na jistotu a vrátili se k příběhové větvi z nejoblíbenějších dílů série. Další z nich je Black Ops: Cold War. Vrátíme se do 80. let minulého století, kdy byla studená válka v plném proudu a skrz různé mise v kampani se pokusíme zajistit, aby nedošlo k další velké válce. Na závěr na Steam přišel také Vanguard, který po dlouhé době sérii vrátil do období druhé světové války.

PlayStation Store – Remasters & Retro Předělávky starších her jsou stále velmi žhavým tématem, a tak se není čemu divit, že jejich výčet vydá na samostatnou slevovou akci. Hned na první pohled zaujme Resident Evil Racoon City Collection (400 Kč), se kterou dostanete remake druhého a třetího dílu legendární série survival hororů. V žánru městských akcí se toho v posledních letech neurodilo zrovna moc. Proto není od věci se vrátit k ověřeným klasikám jako je Sleeping Dogs (117 Kč). Zahrajeme si za detektiva, který se tajně snaží prokousat do posvětí Hong Kongu. Hra je tady v definitivní edici, která obsahuje i všechna rozšíření. Viděli jsme nové záběry z Resident Evil 4. Legenda ve vylepšené podobě láká víc a víc Pokud vás zajímají hlavně hry s dobrým příběhem, měli byste dát šanci Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (410 Kč). Hraní za právníka sice nemusí zní nijak zábavně, ale díky rozmanité plejádě případů, zajímavým postavám a následné nutnosti prokázat pravdu u soudu, se jedná o výbornou adventuru. Příběhů dostanete rovnou pořádnou porci, protože tato verze spojuje první 3 díly dohromady.

Humble Heroines Bundle Stejně jako na GOGu oslavují mezinárodní den žen i na Humble Bundle. Při této příležitosti dali dohromady balíček osmi titulů. Abyste ho získali, musíte přispět minimálně 14,12€. Několik z her určitě poznáte na první pohled. Nechybí třeba Control: Ultimate Edition, což je zatím poslední výtvor studia Remedy. Tato edice navíc zahrnuje i DLC propojující tento mysteriózní příběh s ostatními značkami studia. Stejně tak je známým jménem i Hellblade: Senua’s Sacrifice. Tahle příběhovka v době vydání sbírala jedno ocenění za druhým díky své výtvarné stránce. Netrpělivě čekáme na pokračování, které je ale zatím v nedohlednu. Zatím se můžete pustit třeba do adventury Syberia: The World Before, ve které vyvrcholí dlouholetý příběh propojující několik časových linek. Recenze hry Syberia: The World Before. Prozkoumejte temnou minulost Najdete tady také příběhovku Call of the Sea. Pokud si balík chcete pořídit jen kvůli ní, tak zamiřte raději na Epic Store, který ji tento týden rozdává zdarma. Osmičku her pak uzavírají Praey for the Gods, kde se budeme snažit přijít na záhadu nekončící zimy, akční RPG Batora: Lost Haven, Sable a akční rogue-like Dreamscaper.

Epic Store – Call of the Sea zdarma V rozdávačce na Epic Store tento týden najdete velmi příjemnou příběhovou adventuru. Vracíme se do roku 1934 na odlehlý ostrov Pacifiku, kde se Norah snaží najít svého ztraceného manžela. Po něm se slehla zem během jeho poslední mise. Na ostrově ale nenajdeme jen vysoké palmy a vodopády. Do pátrání se zapletou i zbytky pradávné civilizace. Call of the Sea je hlavně o objevování a prozkoumávání, takže od akce si v tomhle případě odpočinete. Skrz stopy po předchozí výpravě musíte zjistit, jaký byl její osud a kam se všichni její členové poděli. Call of the Sea: ostrov plný záhad | Recenze

Xbox Store – Bandai Namco Publisher Sale Tentokrát v rámci slev na Xboxu přišlo na řadu vydavatelství Bandai Namco, které má pod sebou nejen adaptace slavných anime a manga sérií, ale i další světoznámé kousky. Mezi ně patří třeba výborná bojovka Tekken 7, kterou tady máme v Originals edici (390 Kč). Díky ní rovnou dostanete i 12 dalších bojovníků do soupisky. Z jejich novějších her tady máme One Piece Odyssey (1 260 Kč), ve které se s posádkou Slamáků vydáváme na další zbrusu nový příběh. Na rozdíl od jejich předchozích her se jedná o tahové RPG místo akční adventury. Po příjezdu na neznámý ostrov se posádka rozdělí a přijde o své schopnosti. Úkol je tedy víc než jasný. Pokud byste ale přeci jen raději akční adventuru z tohoto univerza, doporučujeme One Piece: World Seeker (180 Kč). Ace Combat 7: japonský Top Gun zabaví i po letech (recenze) Pokud si chcete zalétat ve stíhačce, ale simulátory jsou na vás příliš složité, Ace Combat 7 by mohl být pro vás správnou volbou. Je to více arkáda než simulace, ale létání si i přes to do sytosti užijete. Hra je tady v Top Gun: Maverick edici (440 Kč), což znamená, že budete mít k dispozici obsah inspirovaný loňským úspěšným filmem.

Stále probíhá: PlayStation Store – Mega March V březnové akci v obchodě PlayStationu kromě klasických verzí her najdete i spoustu Deluxe edicí a jejich rozšíření. U některých her to znamená jen pár bonusových skinů navíc, jindy zase velká rozšíření v obsahem na několik dalších hodin. Tím druhým případem je třeba Deluxe edice Doom Eternal (610 Kč). Společně se hrou rovnou dostanete i obě části rozšíření Ancient Gods. Na své si přijdou i fanoušci The Sims 4. Spousta jeho rozšíření je momentálně za poloviční cenu. Mezi ně spadají například Seasons (500 Kč), Island Living (500 Kč) nebo Get to Work (500 Kč). Stále nám ceny rozšíření přijdou značně přestřelené, ale alespoň že základní hru už si každý může zahrát zdarma. Mezi prvními položkami je také Deluxe edice Callisto Protocol. Je s ním ale trochu zmatek, protože je tady dvakrát a nepodařilo se nám rozklíčovat, čím se od sebe kromě ceny liší. Jedna stojí 1 483 Kč, druhá 1 665 Kč. Jejich obsah je přitom totožný. Pokud jste si na ni dělali zálusk, tak dejte pozor, abyste zbytečně neutratili víc. Recenze hry The Callisto Protocol. Audiovizuálně brutální klenot z místa, na kterém být nechcete Na konci března si konečně zahrajeme remake Resident Evil 4. Stále je ale dost času na to, abyste si prošli originál, pokud ho ještě nemáte za sebou. Původní Resident Evil 4 (250 Kč) způsobil revoluci v žánru akcí z pohledu třetí osoby. Už jen kvůli tomu by každý hráč měl vědět, co je tahle legenda zač.