Hry zadarmo, nebo se slevou: balík legendárních RPG a dvojice akčních plošinovek zdarma

Kromě slev samotných do zdejšího obchodu zavítala také definitivní edice Middle-Earth: Shadow of War (7,35$) , což je podle GOGu příležitost pro pořádnou slevu. Ke klasickým bojům Taliona a Celebrimbora se přidává obsazování pevností a jejich následná obrana. I tentokrát je do hry zapojen systém Nemesis, díky kterému skřeti mohou postupovat v rancích své armády a různě reagovat na vaše akce.

Jedním z takových je pokračování hororového survivalu Hello Neighbor 2 . Opět se setkáváme s podivným sousedem, který nejen ve svém domě skrývá spoustu tajemství. Dostat se k nim ale nebude jen tak. Umělá inteligence, která souseda pohání, se totiž učí podle hráčových aktivit. Co jednou během průzkumu fungovalo, podruhé už vyjít nemusí.

Opět na Steam dorazil festival, během kterého si až do pondělního večera můžete vyzkoušet stovky demoverzí her, jejichž vydání se teprve chystá. Tentokrát prostor dostávají hlavně menší projekty a pokud chcete najít známější jména, musíte zamířit do nižších příček výběru na Steamu.

Hojné zastoupení tady mají bojovky. Nové postavy a skiny se slevou si můžete pořídit třeba do Tekken 7, My Hero One’s Justice 2 nebo SoulCalibur VI . Mortal Kombat 11 to pak vyřešil elegantně ultimátním balíkem (462 Kč), který obsahuje dvojici balíčků s novými postavami a k tomu příběhové rozšíření Aftermath. Do soupisky bojovníků tak přibyde třeba Mileena, Rain nebo Terminator.

Season passy nechybí u většiny her od Ubisoftu za posledních několik let a spoustu jich najdete i tady. V tom pro Assassin’s Creed Syndicate (240 Kč) vás čeká třeba příběhová kapitola s Jackem Rozparovačem. V DLC pro Far Cry 6 (každé 200 Kč) si pak můžete zahrát za záporáky z předchozích dílů. Podle mnohých fanoušků jsou na tom s kvalitou lépe než samotná základní hra.

Dnes je už i u velkých her samozřejmostí, že k nim jejich tvůrci vydávají nový obsah v rámci placeného season passu či formou dalších doplňků. Tato akce na PlayStationu se zaobírá právě těmito rozšířeními. Nás na první pohled zaujal doplněk Old Hunters pro Bloodborne (265 Kč) . Ten dělá už tak skvělé RPG ještě lepší a příběh rozšiřuje o nové bossfighty, lokace i zbraně.

Humble RPG Legends Bundle

RPGčka ze staré školy se dnes už moc nedělají. Velký úspěch s nimi ale stále slaví hlavně studio Larian, které momentálně pracuje na třetím Baldur’s Gate. Do dob největší slávy tohoto žánru se můžete vrátit s novým balíčkem na Humble Bundle, kde vás hned v první části za 1€ čeká dvojice velmi známých jmen – Icewind Dale a Planescape Torment. Obě hry dostanete v Enhanced edici, takže technicky na tom budou o něco lépe než originály.

Za 9,8€ přibyde hned trojnásobek her a na své si přijdou hlavně fanoušci již zmíněného Baldur’s Gate. První díl doplní rozšíření Faces of Good and Evil a Siege of Dragonspear. Nechybí ani Baldur’s Gate II. To všechno opět ve vylepšených verzích. K tomu navíc dostanete ještě kompletní Neverwinter Nights a kupón na 25% slevu MythForce do obchodu Humblu.

Kompletní balík vás vyjde na 19,67€ a kromě již jmenovaných přidává jediný titul, který je o poznání mladší. Pathfinder: Wrath of the Righteous vyšel teprve loni a podíváme se v něm do říše zamořené démony. Stejně jako v klasických RPG vás čeká spousta rozhodování, možností, jak přistupovat k soubojům a podle sebe si vytvoříte i vlastního hrdinu.