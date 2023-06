Hry zadarmo, nebo se slevou: Balík metroidvanií, zlevněné skákačky a lov duchů v Midnight Ghost Hunt zdarma

Osud série Prince of Persia je v posledních letech nepříjemné sledovat. Remaku Písků času se nejspíš dočkáme až za pár let. Proto se raději vrátíme ke starším dílům, které v rámci žánru stále patří mezi skvělé záležitosti, pokud odhlédneme od starší grafiky. V nabídce je celá hlavní trilogie od Písků času (2,13$) až po Dva trůny (2,13$) . Škoda ale je, že v těchto verzích nenajdete český dabing, který byl součástí krabicovek.

Pokud vám ale retro nic neříká a chtěli byste něco novějšího, můžete sáhnout třeba po Broforce (3$) . Je to skvělá akční záležitost, kterou si užijete ještě násobně víc při hraní v kooperaci. Do rukou se vám dostane řada postav, přičemž každá z nich používá jiné zbraně. Jestli nechcete s ostatními hráči spolupracovat, najdete taky také Deathmatch.

Historie skákaček je protkaná výbornými kousky. Sbírky her v tomto žánru si můžete doplnit s aktuální slevovou akcí na GOGu , kde najdete i takové legendy, jako je Jazz Jackrabbit (1,8$) . Příběhy zeleného králíka nepokračují už více než dvě dekády, ale stále stojí za to se vrátit k jeho původním dílům.

I když na Wargroove (5,1€) pracoval stejný tým, který vytvořil Starbound, tak tahle hra spadá do úplně jiného žánru. Jde o taktickou tahovku, kde se snažíte dát dohromady co možná nejsilnější armádu. V království Cherrystone vypukla válka a mladá královna Mercia musela kvůli hrozícímu nebezpečí utéct. Naštěstí jsme tady ale my, abychom pomohli v království nastolit mír.

Nedá se říct, že by vydavatelství Chucklefish patřilo mezi nejzvučnější jména průmyslu. Za poslední roky ale pomohlo s vydáním několika zajímavých her a většinu z nich nyní najdete ve slevě na Steamu . Sázkou na jistotu je Starbound (5,6€) . Máte Terrarii prozkoumanou křížem krážem? Tak tohle je záležitost přesně pro vás. Principy jsou velmi podobné. Zásadní rozdíl je ale v tom, že Starbound se nese v duchu sci-fi a nedlouho po startu hry se můžete vydat na průzkum různých planet.

Na závěr tady máme dvojici menších kousků Lone Fungus a Haiku, the Robot . Každá ze zmíněných her má na Steamu od hráčů přes 90 % kladných hodnocení, což se nepodaří dosáhnout každé hře. Aby toho nebylo málo, součástí balíku jsou také slevové kupony na 50% slevy pro Zapling Bygone a 20% slevu pro Rain World: Downpour.

Série Castlevania položila pro tento žánr základy. Jako inspiraci si ji bere hra Bloodstained: Ritual of the Night , ve které hrajeme za Miriam, která se snaží zlomit kletbu alchymisty, kvůli které její tělo pomalu krystalizuje. Pokud vám sedí grafika pojatá ve stylu anime, mohly by vás zaujmout také Lost Ruins, kde se v roli mladé dívky probudíte v neznámém světě plném potvor.

I když hlavní hrdina hry Rain World vypadá roztomile, o zbytku světa se to nedá říct ani zdaleka. Ekosystém narušila obrovská povodeň a my se musíme skrz zchátralé industriální oblasti dostat zpátky ke své rodině. Více než o boji je to v tomhle případě o precizním načasování skoků a uhýbání výpadu nepřítele.

Blasphemous je oproti tomu o poznání brutálnější. Hrajeme za kajícníka, který se zdejší svět snaží zbavit kletby, které zdejší obyvatelé přezívají Zázrak. Zázrak to ale rozhodně není v pozitivním slova smyslu. Fanatičtí stoupenci zdejšího kultu udělají všechno pro to, aby si nenechali narušit svoji víru, a tak je budeme muset o jejich nepravdách přesvědčit s ostrou čepelí v ruce.

Nemůžeme začít ničím jiným, než je Hollow Knight . Jako malý rytíř se vydáváme na průzkum podzemního království, které kdysi patřilo mezi ty nejvíce prosperující říše v okolí. To se ale změnilo a chodby nyní obývají nebezpečné potvory. Co se tady stalo a kdo je vlastně Hollow Knight, se dozvíme až po důkladném průzkumu každého zákoutí.

Xbox – Family Time Sale

Nabídka her, které jsou vhodné pro hraní s potomky, příbuznými či v partě kamarádů se neustále rozšiřuje. Svoji knihovnu takových her si můžete rozšířit levně díky nové akci v obchodě Xboxu. Pokud jste jen dva, rozhodně nesmíte minout balík her studia Hazelight (528 Kč). V něm najdete A Way Out a It Takes Two, výborné příběhovky, které jsou navržené tak, že je nemůžete hrát sólo. Lze je hrát i online skrz Friends Pass, kdy stačí, aby si hru koupil jen jeden z hráčů.

Pro občasné hraní se hodí i arkádové závody. V tomhle ohledu bychom se nebáli doporučit Hot Wheels Unleashed (264 Kč). I když licencované hry většinou nedopadají moc dobře, tohle je světlá výjimka, ve které najdete slušnou zásobu tratí a různých vozů. Najdete tady také editor, kde si můžete vytvořit vlastní dráhy.

Pro lokální hraní jsou sázkou na jistotu už dlouhá léta LEGO hry. Výběr je velký, takže si každý najde svoji oblíbenou tematiku. To platí obzvlášť pro milovníky superhrdinských komiksů. Z takových adaptací tady máme třeba LEGO Batman 3: Beyond Gotham (99 Kč), ve kterém se podíváme s desítkami hrdinů i záporáků až do vesmíru. Nechybí ani konkurenční LEGO Marvel Super Heroes 2 (255 Kč).