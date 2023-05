Hry zadarmo, nebo se slevou: Balík multiplayerových her a Death Stranding zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

Steam – Metro: Last Light zdarma Je to skoro přesně 10 let, co jsme se s Arťomem podruhé vydali objevovat temná tajemství moskevského metra. Nyní si tento příběh můžete projít zcela zdarma. Studio 4A Games s oslavami výročí rozdává Metro: Last Light na Steamu v kompletní edici. Spolu se základní hrou tak ve své knihovně rovnou najdete i veškerá rozšíření. Samozřejmě nepohrdneme žádnou hrou zdarma, ale je trochu zvláštní, že tvůrci nerozdávají Redux verzi své hry, která je oproti originálu lehce vylepšená po vzhledové stránce. Tu klasickou si ani v obchodě na Steamu běžně nemůžete pořídit. Tak jako tak, Metro: Last Light i dekádu po vydání patří mezi nejlepší příběhové střílečky předchozích generací. Projít si ho navíc můžete i s oficiálním českým předkladem.

GOG – Hack ‘n’ slash Sale Někdy si pro chvíle oddechu chvíli zafarmaříme ve Stardew Valley, jindy je zase nálada na rozšmelcování každého, kdo se nám dostane pod ruku. Nová akce na GOGu poslouží právě ve druhém zmíněném případě. I čistá akce jde pojmout různorodě, což dokazuje zdejší nabídka, ve které najdete třeba i Lords of the Fallen (3,85$) v kompletní edici. Ještě letos by nás měla čekat reimaginace této značky, ale fanoušky temných fantasy RPG by mohl zaujmout i originál. Trochu nás mrzí, že série Darksiders pomalu zmizela z povrchu herního světa. Přitom je to ve svém žánru výborná záležitost, kde sledujeme příběhy jezdců apokalypsy a bojujeme proti silám pekla i nebes. Na první místo série bychom jednoznačně zařadili Darksiders 2: Deathfinitive Edition (8$), ve které se chopíme samotné Smrti. Bratr Válka to po událostech z prvního dílu nemá lehké, a tak se mu snažíme pomoci tím, že hledáme cestu k záchraně lidstva. Hra má navíc i oficiální češtinu. Jestli čekáte na Diablo IV, budou se vám líbit i tyto hry Pokud netrpělivě čekáte na Diablo IV a chcete ukojit hlad po pořádné akci v podobném stylu, vhodným kandidátem jsou The Incredible Adventures of Van Helsing: Final Cut (4,8$). Tahle verze spojuje dohromady trojici dílů, které původně vyšly samostatně a vylepšuje a opravuje chyby původních verzí. Jako obávaný lovec monster se vydáme do světa, kde jsou naše schopnosti více než potřebné.

Humble May Multiplayer Madness Bundle Dobrých titulů, do kterých se můžeme pustit s kamarády, není nikdy dost. Slušnou várku za pár stovek momentálně nabízí nový balík na Humble Bundle. Abyste získali všech 7 položek, musíte přispět minimálně 10,87€. Už jen kvůli tomu, že součástí je i Super Delux edice Borderlands 3, se pořízení vyplatí. Běžně by vás totiž samostatně stála 80€. Vedle Borderlands tady máme i něco pro stratégy. Northgard vypráví příběh z dalekého severu, kde se snažíme vybudovat nový domov. Tyto krajiny nesužuje jen nepříznivé počasí. Musíte se také vypořádat s nepřáteli, kteří jsou inspirovaní severskou mytologií. Musíte se připravit na zimu, zajistit dostatek jídla a tepla pro své společníky a postavit se jakémukoliv nebezpečí. Midnight Ghost Hunt je hra na schovávanou na vyšší úrovni. Stojí proti sobě 2 týmy o 4 hráčích. Zatímco jedna čtveřice je v roli lovců duchů, druhá strana se před nimi snaží v roli různých strašidel skrýt. K tomu mají různé schopnosti, které jim v tomto snažení pomohou. Na druhou stranu ale mají i lovci řadu serepetiček, které duchy zvládají odhalit, i když posednou obyčejný předmět. Northgard: severská zima je krutá | Recenze Pokud se do akce chcete pustit s větším množstvím hráčů, můžete zkusit středověké MMORPG Gloria Vicris. I fanoušci sci-fi si přijdou na své. Je tady totiž také Destiny 2: Beyond Light. Není to sice nejnovější rozšíření, ale rozhodně se řadí mezi ty oblíbenější. Balík pak uzavírají FPS akce Generation Zero a vesmírný Pulsar: Last Colony, který je hratelný i ve virtuální realitě.

Ubisoft Connect – Legendary Deals Ubisoft nám už za necelý měsíc představí své novinky, ale zatím si můžete pořídit jejich zaběhlé tituly v další velké slevové akci. Tentokrát došlo snad na všechny velké série včetně jejich rozšíření. O 70 % levnější je třeba i kompletní edice Assassin’s Creed Valhalla (42€). Toto balení obsahuje opravdu všechno, co potřebujete ke kompletnímu zážitku z vikinského příběhu, což je vedle season passu i velké rozšíření Dawn of Ragnarök. Dostalo se i na Far Cry 6 v GOTY edici (36€). Základní hra je sice obrovská, ale není v ní toho tolik zajímavého, aby se jí podařilo překonat své předchůdce. Součástí této edice je i season pass, který je o poznání zajímavější pro fanoušky starších dílů. Zahrajeme si v nich totiž za oblíbené záporáky. Vedle Vaase je to Pagan Min a Joseph Seed. I když adaptace filmů a seriálu nedopadají vždy dobře, South Park je v tomto ohledu výjimkou. Typický humor a stylizaci se podařilo zachytit jak ve Stick of Truth (7€), tak ve Fractured But Whole (12€). Zatímco v prvním díle si zdejší děti hrají na elfy a kouzelníky, v pokračování jako trend nastoupili superhrdinové. Ve vývoji je nová hra z univerza South Parku. Multiplayerové prvky nechybí Kromě her a doplňků jako takových je zlevněné i předplatné pro nejnovější Trackmanii. Abyste měli přístup ke všem funkcím, musíte mít Club Access. Na jeden rok vás vyjde na 24€. Můžete zainvestovat do výhodnějšího předplatného na 3 roky, jehož cenovka je 45€.

Xbox Store – Activision Blizzard Publisher Sale Activision patří mezi společnosti, které své hry nedávají do velkých slev moc často. Tento týden to ale vypadá, že se na jeho fanoušky na Xboxu usmálo štěstí. Máme tady třeba i Call of Duty Modern Warfare II (1 365 Kč), což je zatím poslední díl této slavné série stříleček. Jedná se o crossgen bundle, takže s jeho nákupem můžete hrát na současné i předchozí generaci Xboxu. I když to na pohled může působit tak, že v akci není nic jiného, než Call of Duty a Diablo, tak se dají najít i jiné zajímavé kousky. Třeba dnes už trochu zapomenutá městská akce Prototype (198 Kč). V hlavní roli je Alex Mercer, který se probouzí bez svých vzpomínek. Místo nich získává jeho tělo schopnosti proměňovat své části na různé druhy zbraní. To je ještě navíc utvrzené nadlidskou silou, díky které pro něj ani tank není těžkým soupeřem. Tony Hawk tvrdí, že Activision zrušilo veškeré plány na další hru ze skejťáckého univerza Activision je také vydavatelem skejťáckých her Tonyho Hawka. Z této série je nejnovější remake Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (540 Kč), který výborně přenáší první dva díly do moderní podoby. Hratelnost je stále výrazně arkádová a styl původních her dokresluje výborný soundtrack.

Nintendo eShop – Games on Sale Slevy na Switch tentokrát patří menším titulům, jako je Slay The Spire (276 Kč), karetní rogue-like, který do jisté míry odstartoval éru her založených na postupném stavění balíčku z různorodých karet. Každý průchod je jiný nejen díky tomu, kolik druhů karet hra nabízí, ale také vás pokaždé čekají odlišné scénáře. Overcooked je výborná záležitost pro hraní v kooperaci. Na Switchi vyšlo v několika verzích, ale tou nejvýhodnější je jednoznačně Overcooked! All You Can Eat (340 Kč). Spojuje dohromady obsah z obou původních dílů a přidává k nim i úrovně z rozšíření. Také přidává možnost online multiplayeru. Čeká vás přes 200 úrovní, kde musíte i v občas dosti bizarním prostředí obsloužit všechny zákazníky. Vybrali jsme nejlepší hry od nezávislých vývojářů. Jsou tu Vampire Survivors, Inscryption a pár překvapení Abyste udělali dobrou hru, nemusí být nutně nacpaná akcí či převratnými mechanikami. Důkazem toho je relaxační Unpacking (300 Kč). Po stěhování vybalujete věci z krabic, dáváte je, kam se vám zrovna hodí a spolu s tím objevujete příběh lidí, kteří se zrovna stěhují. Věci můžete pokládat, kde chcete, ale za správný postup vás čekají odměny navíc.

PlayStation Store – Big Games, Big Deals V obchodě PlayStationu si přichystali akci s velkými jmény, do které přispěla řada těch největších vydavatelství. Mezi nimi je i EA, kterému se s posledními singleplayerovkami docela zadařilo. Půl roku po vydání můžete mít se 70% slevou třeba Need for Speed Unbound (630 Kč). I když určitě není pro každého, sklidil zatím poslední díl této závodní série velmi kladné ohlasy. I pro fanoušky sportu se tady najde vícero kousků. S Fifou bychom už počkali, protože během léta nám má EA představit budoucnost vlastního fotbalu. NHL 23 vám ale ještě nějakou chvíli vydrží. Dávejte ale pozor. Na rozdíl od ostatních her se NHL prodává samostatně podle konzolové generace a liší se také cena. Verze pro PlayStation 4 stojí 555 Kč, zatímco ta pro PlayStation 5 vás vyjde na 630Kč). Nevypadá to, že bychom se s Tom Clancy’s The Division 2 měli v dohledné době rozloučit, a tak ještě není pozdě na to se zapojit do boje v pandemií postiženém Washingtonu D.C. Rovnou bychom vzali Warlords of New York Ultimate edici (337 Kč), která obsahuje i velké rozšíření s pokračováním příběhu v newyorských ulicích, kde se odehrával první díl. Ubisoft nedávno odhalil další plány pro přidávání obsahu včetně nového rogue-like módu, takže o obsah nebudete mít nouzi. Ubisoft oznámil plány pro značku The Division. Filmeček z Heartland, mobilní Resurgence a obsah pro The Division 2 Na závěr této akce si dáme něco pro fanoušky anime a mangy. One Piece: Pirate Warriors 3 (79 Kč) vám dává možnost zahrát si za vaše oblíbené hrdiny i záporáky jedné z nejúspěšnějších značek japonského komiksu. Tento díl je zaměřený na události odehrávající se okolo Dressrosy, takže nechybí třeba ani Sabo nebo Doflamingo.

Humble Capcom Heroic Collection Bundle Oproti většině balíčků na Humble Bundle je ten od Capcomu v kompletní podobě o něco dražší, ale i tak je to při pohledu na hry, které dostanete, cena více než lákavá. Minimum, které musíte pro získání všech 10 položek získat, je 27,16€. Čekají vás tady takové pecka, jako Monster Hunter Rise nebo Mega Man 11. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy pak zahrnuje trojici dílů se známým právníkem v hlavní roli. Čeká vás řada prapodivných případů, u kterých musíte nejen odhalit pravdu u soudu, ale ve většině případů také vyrazit do terénu a získat k tomu potřebné důkazy. Nečekejte žádnou akci, tohle je čistá příběhovka. Aby Mega Mana nebylo málo, tak mezi dalšími položkami najdete dvě Legacy kolekce, které dohromady zahrnují přes 10 dílů této kultovní skákačky. Když už je řeč o kolekcích, tak tady máme i jednu k oslavě 30. výročí série Street Fighter. Ta zahrnuje čtveřici dílů této bojovky. Najde se tady i něco pro fanoušky fantasy RPG. Dragon’s Dogma: Dark Arisen sice v době vydání nevyvolalo žádný rozruch, ale postupem času si vysloužilo oblibu i hromady hráčů. Hráli jsme Street Fighter 6. Krátká ochutnávka slibuje povedenou a přístupnou bojovku Dostáváme se k závěrečné trojici. Lost Planet 3 je zatím posledním dílem série, kde bojujeme o život na promrzlé planetě. Vedle toho dostanete také rychlou akční plošinovku Strider. Její původní verze měla premiéru už na arkádových automatech. Tohle je její remake. A balík pak uzavírá plošinovka Bionic Commando: Rearmed.