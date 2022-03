Hry zadarmo, nebo se slevou: balík stříleček ze staré školy a Cities: Skylines zdarma

Steam – Ubisoft Publisher Sale Tento týden si svoji herní knihovnu na Steamu můžete obohatit o spoustu her od Ubisoftu. Do této akce spadá většina jeho velkých značek v popředí s dlouholetou sérií Assassin’s Creed. Najdete tady všechny díly z posledních několika let i ty, se kterými příběhy asasínů začínaly. S velkou slevou můžete mít třeba Assassin’s Creed Origins (12€), ve kterém prozkoumáte starověký Egypt. Další velkou sérií od Ubisoftu, která nechybí v žádné větší akci, je Far Cry. Až na její poslední přírůstek tady najdete všechny díly. Podíváte se například na americký venkov ve Far Cry 5 (12€), do hor s Far Cry 4 (9€) anebo si můžete projít kratší samostatné rozšíření Far Cry 3: Blood Dragon (4,5€). Ubisoft odkládá předělávku The Settlers. Může za to špatná odezva fanoušků

Akce nezapomíná ani na značky, které Ubisoft v posledních letech už tolik neprotlačuje do popředí. Špionská akce Splinter Cell se na scéně neobjevila už dlouhé roky. Její poslední díl Blacklist (5€) prozatím ukončil kariéru Sama Fishera, ale nový přírůstek už by měl ve studiích Ubisoftu vznikat. Pauzu si ale teď nejspíš dají Watch Dogs. Po nepovedeném Legionu o této sérii není vůbec slyšet. Můžeme ale doporučit Watch Dogs 2 (12€), které je z celé trilogie tím nejlepším.

Humble Best of Boomer Shooter Bundle Před koncem tisíciletí vznikla spousta stříleček ve stylu Dooma. Postupně se tento žánr přerodil v FPS, jak je známe dnes, ale i v současnosti vznikají hry, které se inspirují klasikami. Několik z nich jich najdete v novém balíčku na Humble Bundle, ve kterém za 10,9€ dostanete 8 výborných stříleček a pár slevových kupónů k tomu. Za cenu jednoho eura dostanete Hellbound, což je v tomto balíčku docela průměrný titul. Jeho druhá část, za kterou zaplatíte 10,58€ už je ale mnohem zajímavější. Pro nás je tady tím hlavním HROT, což je česká hra zasazena v alternativním Československu na konci 90. let minulého století. Vývoj ještě není u konce, ale neustále do hry přibývají nové zbraně a úrovně. Pokud rádi vzpomínáte na časy Duke Nukem 3D, tak vás jistě zaujme Ion Fury. Běží na značně vylepšeném Build enginu, takže opravdu vypadá, jako by už šlo o retro záležitost. Úrovně jsou výborně navržené a akce za celou dobu nepoleví. Stejně je to i v DUSK. Tady jde ale hlavně o přežití. V prostředí inspirovaném klasikami jako Doom, Quake nebo Heretic musíte vydržet až do rána. Tuto část balíčku doplňuje Dread Templar spolu s Amid Evil. Nadšenec vytvořil webovou verzi Windows 10. Fungují v něm Doom i Winamp

Za plnou cenu pak navíc dostanete Project Warlock, která se svojí stylizací vsadila na pestrý pixelart, a Hedon Bloodrite. Ten není jen o akci, ale součástí hratelnosti jsou také hádanky a objevování světa, se kterým se tvůrci inspirovali u Arx Fatalis nebo Thief. Zmíněné slevové kupóny se pak týkají her ULTRAKILL a Prodeus.

Epic Store – Cities: Skylines zdarma Po drobnostech z minulého týdne máme v rozdávačce na Epicu zase něco pořádného. Dříve budovatelským strategiím, kde jste si tvořili vlastní fungující město, kralovala série SimCity. Po posledním díle ho ale na tomto postu vystřídalo Cities: Skylines, které nabízí hromadu možností, jak si můžete svoje vysněné městečko zpracovat. Vaše možnosti se ještě mnohonásobně rozšíří spolu s rozšířeními. Ty už si ale budete muset dokoupit samostatně. K dispozici jich je celá řada. Můžete se tak dostat k novým architekturám, stavebním prvkům nebo rovnou celým mechanikám. Strategie Age of Empires 4 se dočká nových herních režimů, žebříčků a dalších inovací

Cities: Skylines se také těší velké podpory komunity moderů. K jejich využití se ale používá hlavně Steam Workshop, takže pokud budete chtít dodatečný obsah dostat do verze z Epic Store, bude to o něco složitější než jen pár kliknutí.

Xbox Store - Výprodej her s otevřeným světem Hry s otevřeným světem zvládnou hráče zabavit na desítky hodin. Obzvlášť pokud je svět pestrý a naplněný zajímavým obsahem. Takové hry najdete v současné akci v obchodě Xboxu. Příkladem může být třeba Middle-Earth: Shadow of Mordor (240 Kč). Pán prstenů je sice světově úspěšná značka, ale mnoho dobrých herních adaptací nedostala. V této akční adventuře se podíváme na příběh hraničáře Taliona ještě předtím, než se Frodo vydal na svoji velkou výpravu. Letos se zase jednou podíváme do Gothamu, ale už to nebude v roli Batmana. Pokud máte rádi netopýřího muže, určitě byste neměli minout Batman: Arkham Knight (280 Kč). Je to první díl, ve kterém se ulicemi můžete prohánět v batmobilu. Přímo pro hru byl vytvořený nový záporák. Kdo ve skutečnosti je tajemný Arkham Knight? Středověké RPG Kingdom Come: Deliverance vyjde na Nintendo Switch

Samozřejmě nemůže chybět zmínka o české hře. Kingdom Come: Deliverance (195 Kč) i po letech od vydání vypadá výborně. Návrat do historie českých zemí v roli Henryho, syna kováře, vás provede příběhem, který můžete ovlivnit svými rozhodnutími. Doufáme, že se do těchto krajů zase brzy podíváme s pokračováním.

PlayStation Indies Na PlayStationu se tento týden zaměřili na hry od menších vývojářských studií a nezávislých tvůrců. Najdou se mezi nimi i větší záležitosti jako je třeba Kena: Bridge of Spirits (682 Kč). V této kouzelné pohádkové akční adventuře se vydáte hledat svatyni ve zdejších horách. Cestou ale musíte pomoci několika duchům dostat se na onen svět. Tony Hawk není jediný, který figuruje na scéně skejťáckých her. Série OlliOlli je mezi hráči oblíbená už několik let a s novým dílem se posunula na zcela novou úroveň. OlliOlli World (640 Kč) přidává třetí rozměr, komplexnější hratelnost a výborné audiovizuální zpracování. Elden Ring momentálně válcuje úplně všechny hry. Pokud ale nemáte desítky hodin na prohledávání tamního světa, můžete zkusit kratší záležitost Mortal Shell (400 Kč), která využívá podobných herních mechanik. S vaší postavou můžete obléct různá brnění, která vám propůjčují unikátní vlastnosti a zbraně. Hráli jsme OlliOlli World. Překvapivě komplexní skejťácká arkáda

Dead Cells (377 Kč) v sobě kombinují žánry metroidvania a rogue-like. Ani neúspěšný pokus o dokončení hry není zbytečný. Odemykáte nové zbraně a schopnosti, což vám pomůže prokousat se až k závěrečnému bossovi. Tvůrci i roky po vydání hru podporují novým obsahem ve formě placených DLC.

Stále probíhá: PlayStation Store – Essential Picks Nabídka zlevněných her v obchodě PlayStationu se po týdnu obměnila, takže si tady zase každý najde něco nového. Jako obvykle nechybí ani několik exkluzivit PlayStationu. Jednou z nich je Marvel’s Spider-Man (525 Kč). Povinností by měl být nejen pro komiksového fanouška, ale celkově se jedná o výbornou akční adventuru, která zpracovává pavoučího muže v tom nejlepším možném stylu. Zatím to nevypadá, že by se chystal nový Tekken, takže stále stojí za to uvažovat o pořízení Tekken 7. Te tady najdete v definitivní edici (792 Kč). S ním dostanete k základní hře i bonusové DLC a čtveřici season passů. Soupiska bojovníků se vám tak rozroste o více než desítku jmen. Dlouholetí fanoušci poznají některé staré známé, ale nechybí ani úplní nováčci. HBO oznamuje, že se seriálového thrilleru The Last of Us letos nedočkáme

A zase zpět k exkluzivitám. I přes kontroverzní diskuze ohledně příběhu nemůžeme The Last of Us Part II (525 Kč) upřít, že jde o výbornou akční adventuru s technickým zpracováním na té nejvyšší úrovni. Pokračování příběhu Ellie a Joela nás vezme do doby několik let po závěru prvního dílu. Tentokrát se hráč chopí role Ellie, která se vydává na cestu pomsty.