Hry zadarmo, nebo se slevou: Balík vesmírných her a slovanské karetní RPG Black Book zdarma

V sérii Darksiders to má už pěkných pár let lidstvo úplně spočítané. Stále čekáme na rozuzlení této dějové linky. Jejím posledním dílem je zatím izometrická akce Darksiders Genesis (8$), ve které se do řežby pustíme v kooperaci v roli jezdců apokalypsy Války a Sváru. Je to vůbec poprvé, co si za pistolníka svár můžeme zahrát. Stále ale neznáme celý příběh jezdců.

Země zamrzla a zbytky lidstva vytvořily kolonie, ve kterých musí spolupracovat všichni do posledního, jinak je čeká podobný osud jako nešťastníky zapadané sněhem. Vůdcem jedné takové kolonie se stanete ve strategii Frostpunk (6,42$) . Rozhodujete tady o všem do detailu. Nejde jen o správné rozdělení práce, ale máte v rukou i tvorbu zákonů či rozhodování ve stěžejních situacích, které mohou ovlivnit chod celé kolonie.

Zasazení do světa zasaženého obří katastrofou se osvědčilo řadě velkých i menších titulů. Na toto téma se soustředí aktuální akce na GOGu . Spadá do ní třeba i výborná parkourová zombie akce Dying Light v definitivní edici (10,6$) . Ta obsahuje veškerý dodatečný obsah včetně velkého rozšíření The Following. Je to výborná volba také v případě, pokud byste chtěli hrát ve čtyřčlenné partě.

PlayStation Store – August Savings

Jen co skončil velký letní výprodej, navázal na něj obchod PlayStationu s další slevovou akcí v klasickém stylu. Směsice všech možných titulů nabízí slušný výběr pár let starých, ale stále výborných her. Mezi nimi třeba i South Park: The Stick of Truth (212 Kč), který se stejně jako v seriálu nebojí dělat legraci z úplně všeho. Navíc je to velmi povedené tahové RPG, kde vám po boku může stát i samotný Ježíš.

Stále vyhlížíme pořádné představení nového GTA, ale pátý díl se i přes to, že vyšel téměř před dekádou, stále prodává jako housky na krámě. Počet prodaných kopií určitě naroste i tentokrát, protože Grand Theft Auto V můžete mít ve slevě za 429 Kč. Jedná se o balík verzí pro PS4 i PS5. Na novější konzoli tak GTA vypadá a běží zase o trochu lépe.

Ve velmi slušné slevě je také loňský horor The Callisto Protocol (742 Kč). Kvalitou grafického zpracování je na tom velmi dobře, ale zbytek už trochu pokulhává. Při vydání ho trápily technické problémy, ale s těmi byste se díky patchům už dnes setkat neměli. Na blížící se období hororů je to perfektní záležitost. Pokud by vám nestačila základní hra, k dispozici je také season pass (340 Kč). Ten mimo jiné obsahuje i příběhové DLC, které ale moc kladných ohlasů od hráčů nesklidilo.

Z novějších kousků je tady také Sniper Elite 5 (710 Kč). Se starým známým odstřelovačem se tentokrát vydáváme na francouzský venkov, kde nacisté dávají dohromady tajný projekt Kraken. Aby se jim nedostala do rukou žádná další nebezpečná zbraň, musíme jim jejich plány překazit a jak jinak, než pěkně zdálky a potichu.