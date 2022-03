Hry zadarmo, nebo se slevou: balík závodních simulátorů a In Sound Mind zdarma

Steam - Výprodej vydavatelství Capcom Capcom má ve svém repertoáru celou řadu úspěšných herních sérií. Spoustu z nich momentálně najdete ve slevové akci na Steamu. Její součástí jsou i novější přírůstky jako Monster Hunter Rise, který na PC dorazil teprve na začátku letošního roku. V nabídce je jeho Deluxe edice (47€), se kterou máte přístup k exkluzivním doplňkům. Nemůže tady chybět ani jedna z nejúspěšnějších her Capcomu z posledních let. Resident Evil Village (30€) si oprávněně vysloužil nejedno ocenění za hru roku. Spolu s Ethanem Wintersem se snažíme najít jeho dceru. Stopy vedou do tajemné vesnice, kde se ukrývají doposud nepoznaná nebezpečí. Zapomenout nemůžeme ani na další věhlasnou značku tohoto vydavatelství. Devil May Cry 5 (20€) je i po několika letech výbornou akcí, která představuje Vergila a Danteho v té nejlepší formě. Za doprovodu pořádně našlapaného soundtracku si můžete vychutnat výborné akční souboje proti démonům pekla. Devil May Cry 5: Special Edition - akce s žádaným dezertem | Recenze

Součástí akce jsou i starší díly výše zmíněných sérií i jejich DLC doplňky. Pokud tedy vaše knihovna není kompletní, určitě zamiřte do obchodu na Steamu.

PlayStation Store – Mega March Žádné vymýšlení složitých názvů, které o slevě nic pořádného neřeknou. Zkrátka tento týden na PlayStationu máme velký březnový výprodej, ve kterém najdete směs her ze všech možných žánrů. Za přijatelnou cenu je tady třeba Assassin’s Creed Valhalla (780 Kč). I když se série s každým dílem stále víc odvrací od pojetí původních dílů, tak ve zdejším otevřeném světě se můžete vyřádit na desítky hodin. Jestli máte raději hry více zaměřené na příběh, můžeme doporučit A Plague Tale: Innocence (262 Kč). První velká hra od Asobo Studio velmi příjemně překvapila. V této akční adventuře sledujeme příběh dvojice sourozenců, kteří se snaží uniknout inkvizici. To všechno se odehrává ve Francii během velké morové epidemie, takže se zároveň musí vyhýbat i hordám nakažených krys. Další výbornou příběhovkou je Lost Judgment (870 Kč). I když se jedná o druhý díl spin-offu série Yakuza, tak do něj mohou naskočit i nováčci. Detektiv Jagami se tentokrát pokouší vyřešit případ, který na první pohled působí jako dokonalý zločin. Ve skutečnosti jsou ale dějové linky mnohem propletenější, než se může zdát. Kooperační příběhovka It Takes Two zamíří do filmu

Pro hraní v kooperaci snad není lepší volby než It Takes Two (400 Kč), které si z posledních The Game Awards odneslo ocenění za nejlepší hru roku. Hra je designovaná na hraní ve dvojici, takže bez spoluhráče to zkrátka nejde. Budete se snažit upevnit vztah rodičů, kteří byli proměněni v loutky a dostali se do podivného pohádkového světa.

Humble Choice – Mass Effect: Legendary Edition, Man of Medan a další Předplatné Humble Choice se opět lehce změnilo a funguje víceméně na podobné bázi jako dřívější Humble Monthly. V březnu není jeho nabídka vůbec špatná. Většina her z nabídky by se dala považovat za lákadlo, proč tento měsíc těch 12€ do své herní knihovny zainvestovat. Tím největším je tady Mass Effect: Legendary Edition, ve které najdete celou trilogii této kultovní sci-fi série spolu se všemi DLC. Vedle toho dostanete třeba i příběhovou adventuru Man of Medan od tvůrců Until Dawn. Parta kamarádů se vydává na výlet na lodi. Rychle ale zjistí, že s jejich výpravou je něco špatně. Kolik se jich dožije dalšího dne, záleží na vašich rozhodnutích. Rozhodnutí ovlivní příběh také v Desperados III. Jedná se o prequel celé série, takže ani nováčci nemusejí mít strach, že se v této taktické westernovce nebudou orientovat. Nebuchadnezzar: vybudovat Babylón je pořádná dřina | Recenze

Následuje česká budovatelská strategie Nebuchadnezzar, ve které se stanete velkým stavitelem v období Mezopotámie. Pokud si pamatujete starší strategie typu Pharaoh, určitě by vás tenhle titul měl zajímat. Hráče bojovek by pak mohl zaujmout Nickelodeon All-Star Brawl, který ve stylu Super Smash Bros. spojuje slavné postavy do jedné velké bitvy. Součástí soupisky je třeba Spangebob nebo želvy nindža. Kompletní nabídku najdete jako vždy na stránkách Humble Bundle.

Humble The Ultimate Racing Sim Bundle Hráči, kteří to se závoděním myslí vážně, určitě nesáhnou po posledních Need for Speed nebo Forza Horizon. Pokud chcete mít co nejvěrnější požitek z jízdy, můžete vyzkoušet tituly z nového balíku na Humble Bundle. Za cenu necelých 12€ dostanete 8 her spolu s dvojicí kupónů na nákup herních periferií. Základní část balíku nestojí tradiční euro, ale musíte za ni zaplatit 4,58€. Za to dostanete simulátor Automobilista. Jedná se o nástupce hry Stock Car Extreme, který v sobě kombinuje celou řadu brazilských závodnických soutěží včetně Formula 3 Brasil nebo Mitsubishi Lancer Cup. Další část s cenovkou 8,26€ přidává další tři hry. Nascar Heat 5 v ultimátní edici doplňuje taktéž ultimátní edice Assetto Corsa. Oba tituly jsou mezi fanoušky závodních simulátorů velmi populární. to platí i pro poslední přírůstek, kterým je rFactor 2. Pod kapotou Gran Turismo 7. Podívali jsme se na bestiální detaily vlajkové lodi Sony

Kompletní balík vás vyjde na již zmiňovaných 12€. Kromě výše uvedených her s ním dostanete přístup také k Automobilista 2 a Assetto Corsa Competizione. Nabídku pak uzavírá DRIFT21 a velmi oblíbený iRacing, který si stejně jako Assetto Corsa můžete zahrát i skrz virtuální realitu.

Epic Store – In Sound Mind zdarma Od stavění velkoměsta se tento týden na Epicu se hrou zdarma přesuneme k řešení logických hádanek v psychedelickém hororu In Sound Mind. Probudíte se v podivné budově, ve které ožívají věci. Stali jste se součástí experimentální terapie a rychle zjistíte, že jste nebyli jediným testovacím subjektem. Příběh sledujete z pohledu první osoby. In Sound Mind se inspiruje moderními klasikami jako je Outlast nebo Amnesia, takže kromě lekaček vsází také na tísnivou temnou atmosféru. Tu doplňují střety s nepřáteli a řešení hádanek, ke kterým musíte přistupovat podle pravidel zdejšího světa. Nejlepší hororové hry pro PC a konzole. Nejvíce straší Silent Hill, Vetřelci a Amnesia

Proti nepřátelům z nočních můr nejste bezbranní. K dispozici je několik zbraní. To ale neznamená, že můžete do každého střetu naběhnout střemhlav. Důležité je ale hlavně zjistit, co s vám tato netypická terapie vlastně udělala.

Xbox Store - Výprodej vydavatele Square Enix Square Enix za poslední roky vydal směsici her, jejichž kvalita není zrovna konzistentní. Pokusíme se tedy vybrat ty, které za to stojí. Naopak rovnou můžeme říct, že Balan Wonderworld (525 Kč) ani nestojí za povšimnutí. Málokdo by řekl, jak špatně se dá zpracovat jednoduchá 3D plošinovka. Ne nadarmo je Balan častokrát řazen mezi nejhorší hry posledních let. Teď už ale ke kvalitnějším záležitostem. Pokud vám před pár letu učaroval Nier Automata, můžete se pustit i do Nier Replicant (745 Kč). Jedná se o prequel, který u nás původně vyšel v upravené verzi. Díky tomuto remasteru si tedy můžeme předchozí příběh, který je díky novému konci propojený s Automatou, zahrát oficiálně i v Evropě. Eidos Montreal chce vyvíjet spíše online tituly

Série Deus Ex už je pěkných pár let u ledu. Její poslední díl Mankind Divided (135 Kč) ale stále stojí za to projít už jen kvůli tomu, že v něm navštívíme Prahu. Její zpracování je sice docela mimo, ale ať už je to jakýmkoliv způsobem, zmínku o Česku rádi vidíme v kterékoliv hře.

Stále probíhá: Humble Best of Boomer Shooter Bundle Před koncem tisíciletí vznikla spousta stříleček ve stylu Dooma. Postupně se tento žánr přerodil v FPS, jak je známe dnes, ale i v současnosti vznikají hry, které se inspirují klasikami. Několik z nich jich najdete v novém balíčku na Humble Bundle, ve kterém za 10,9€ dostanete 8 výborných stříleček a pár slevových kupónů k tomu. Za cenu jednoho eura dostanete Hellbound, což je v tomto balíčku docela průměrný titul. Jeho druhá část, za kterou zaplatíte 10,58€ už je ale mnohem zajímavější. Pro nás je tady tím hlavním HROT, což je česká hra zasazena v alternativním Československu na konci 90. let minulého století. Vývoj ještě není u konce, ale neustále do hry přibývají nové zbraně a úrovně. Pokud rádi vzpomínáte na časy Duke Nukem 3D, tak vás jistě zaujme Ion Fury. Běží na značně vylepšeném Build enginu, takže opravdu vypadá, jako by už šlo o retro záležitost. Úrovně jsou výborně navržené a akce za celou dobu nepoleví. Stejně je to i v DUSK. Tady jde ale hlavně o přežití. V prostředí inspirovaném klasikami jako Doom, Quake nebo Heretic musíte vydržet až do rána. Tuto část balíčku doplňuje Dread Templar spolu s Amid Evil. Nadšenec vytvořil webovou verzi Windows 10. Fungují v něm Doom i Winamp

Za plnou cenu pak navíc dostanete Project Warlock, která se svojí stylizací vsadila na pestrý pixelart, a Hedon Bloodrite. Ten není jen o akci, ale součástí hratelnosti jsou také hádanky a objevování světa, se kterým se tvůrci inspirovali u Arx Fatalis nebo Thief. Zmíněné slevové kupóny se pak týkají her ULTRAKILL a Prodeus.

Stále probíhá: PlayStation Indies Na PlayStationu se tento týden zaměřili na hry od menších vývojářských studií a nezávislých tvůrců. Najdou se mezi nimi i větší záležitosti jako je třeba Kena: Bridge of Spirits (682 Kč). V této kouzelné pohádkové akční adventuře se vydáte hledat svatyni ve zdejších horách. Cestou ale musíte pomoci několika duchům dostat se na onen svět. Tony Hawk není jediný, který figuruje na scéně skejťáckých her. Série OlliOlli je mezi hráči oblíbená už několik let a s novým dílem se posunula na zcela novou úroveň. OlliOlli World (640 Kč) přidává třetí rozměr, komplexnější hratelnost a výborné audiovizuální zpracování. Elden Ring momentálně válcuje úplně všechny hry. Pokud ale nemáte desítky hodin na prohledávání tamního světa, můžete zkusit kratší záležitost Mortal Shell (400 Kč), která využívá podobných herních mechanik. S vaší postavou můžete obléct různá brnění, která vám propůjčují unikátní vlastnosti a zbraně. Hráli jsme OlliOlli World. Překvapivě komplexní skejťácká arkáda

Dead Cells (377 Kč) v sobě kombinují žánry metroidvania a rogue-like. Ani neúspěšný pokus o dokončení hry není zbytečný. Odemykáte nové zbraně a schopnosti, což vám pomůže prokousat se až k závěrečnému bossovi. Tvůrci i roky po vydání hru podporují novým obsahem ve formě placených DLC.