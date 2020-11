Hry zadarmo nebo se slevou: Black Friday a Elite Dangerous zdarma

Epic Store – Elite Dangerous a The World Next Door zdarma Po chudším týdnu tady zase máme o něco lákavější nabídku her zdarma na Epic Store. Tentokrát nezůstaneme jen u jednoho titulu. Jak už to tak bývá, větší hru doprovází ne až tak známá záležitost. Hlavním lákadlem je každopádně vesmírný simulátor Elite Dangerous. V době, kdy vycházel, se předpokládalo, že půjde o konkurenci pro ambiciózní Star Citizen. Jak ale moc dobře víme, vydání Star Citizenu je stále v nedohlednu. Zato vývojáři z Frontier Development se s tím vypořádali mnohem rychleji a jejich výprava do vesmíru započala už v roce 2014. Fortnite by mohlo přejít na klasický model předplatného Od té doby se toho spousta změnila. V následujících letech hru dodatečně obohacovali o nový obsah. V současné podobě se tak můžete například i projít po povrchu planet a prozkoumávat všechno pěkně z blízka, což v původní verzi nebylo možné. Spolu s tím si do knihovny můžete přidat The World Next Door, což je indie příběhovka s jednoduchou kreslenou grafikou. I když dojde i na souboje, tak by pro vás neměly být problémem, protože tady probíhají skrz klasické “spoj 3” mechaniky.

Uplay – Black Friday I když by Black Friday měl odstartovat až příští pátek, tak není nic neobvyklého, že obchody s ním začínají dříve. Někde dokonce výprodeje tohoto typu najdete skoro každý týden. Do předčasného startu se pustil i Ubisoft se všemi svými velkými značkami. Pokud byste něco z jejich repertoáru chtěli, tak teď je ta pravá chvíle vytáhnout peněženku. Je toho opravdu hromada, a tak si místo klasického výběru vezmeme ty největší značky a podíváme se na to, co byste neměli minout. Začneme třeba u Assassin’s Creed. Kromě toho, že si za pár eur můžete doplnit úvodní díly série, se do slev dostala i spousta různých edic nových dílů. Za 28,75€ můžete mít například ultimátní edici Assassin’s Creed Odyssey. Hru tedy budete mít kompletní včetně všech DLC, která zrovna v tomhle případě stojí za to. Obchod Microsoftu prozradil nové datum vydání akce Far Cry 6 Pokud vás to táhne spíš ke střílečkám, tak u Ubisoftu nemáte lepší možnosti než Far Cry. Slevy zahrnují všechny díly, přičemž z těch nejnovějších bychom určitě sáhli po Far Cry 5 (12€). New Dawn, který je ještě o nějaký ten rok mladší, můžete zkusit pouze v případě, že vás pátý díl opravdu hodně bavil. Tato odbočka se oproti dílům hlavní série zkrátka tolik nepovedla. I když je i Far Cry hratelné v kooperaci, tak s větším počtem hráčů tady nepochodíte. V takovém případě by vás mohl zaujmout jeden z posledních dílů série Ghost Recon, kde se do akce můžete pustit až ve čtyřech. Opět byste raději doporučili starší díl, tedy Ghost Recon Wildlands (15€). Novější Breakpoint má sice velmi podobný koncept, ale provedením a zábavností Wildlands rozhodně vyhrávají.

PlayStation Store - Black Friday Ani PlayStation nezůstává pozadu, a tak i na jeho digitální distribuci najdete velkou akci. Jejím hlavním lákadlem ale nejsou samotné hry, ale sleva na předplatné PS Plus, které využijete jak na starší, tak nové generaci. Zvýhodněná nabídka každopádně zahrnuje pouze předplacení na 12 měsíců (1 170 Kč). Samozřejmě ale došlo i na desítky zlevněných titulů včetně velkých letošních pecek jako je Ghost of Tsushima (1 312 Kč). Jeden z kandidátů na hru roku a zároveň jakožto exkluzivita by neměl chybět žádnému majiteli PlayStationu. Obzvlášť v tom případě, že máte rádi akční adventury. Nový Crash Bandicoot sklízí ve světových recenzích samou chválu O něco novější je pak Crash Bandicoot 4: It's About Time (1 170 Kč). Jen těžko byste letos hledali lepší trojrozměrnou skákačku, než je právě nový Crash. Spolu s jeho partou se tentokrát dostal do časové trhliny, kterou je potřeba uzavřít. S tím mu pomohou další hratelné postavy jako je Tawna, Dingodile nebo doktor Cortex. V případě, že se poohlížíte po něčem akčnějším či brutálnějším, tak výbornou volbou v tomhle případě bude Doom Eternal (600 Kč). Doomslayer se vrací na Zemi, kde se to momentálně hemží démony více, než v pekle, a tak má o zábavu postaráno. Kromě hektické akce dojde i na odkrytí několika podstatných věcí v dějové lince celé série.

Xbox Store - Black Friday Microsoft také nemůže událost jakou je Black Friday jen tak minout. Stejně jako u konkurence tady najdete desítky zlevněných her. Ceny předplatných, ať už je to Xbox Gold či Game Pass, ale stále zůstávají stejné. Nejdříve se podíváme na něco, čemu byste se měli raději vyhnout. Není náhoda, že je Watch Dogs Legion (1 267 Kč) tak brzy po jeho vydání. Hráči s ním totiž moc spokojení nejsou. Bylo to zklamání hlavně poté, co Ubisoft minulý rok a na začátku toho letošního prohlašoval, že každá jejich hra bude unikát a nebude to už tak stereotypní. No, tak snad to vyjde příští rok. Hráči RDR 2 naráží na nečekané a nové události i měsíce po vydání Raději byste tedy měli vsadit na jistotu jako je třeba Red Dead Redemption 2 v ultimátní edici (890 Kč). Oproti klasické verzi dostanete pár doplňků navíc, ale i bez toho se jedná o jednu z nejlepších singleplayerových příběhovek s otevřeným světem, které za poslední roky vyšly. A pokud vám náhodou v knihovně chybí remake první Mafie (750 Kč), nyní ho můžete mít za ještě příjemnější cenu. I když v některých ohledech originál nedokázal překonat, tak skrz něj nakonec studio Hangar 13 zvládlo důstojně představit první Mafii i novým hráčům.

Humble Sweet Farm Fall Bundle Tvorba indie her se za poslední dekádu rozjela na plné obrátky, a i v posledních letech vznikla spousta výborných titulů, které se mohou rovnat produkci světových studií. Právě takové menší kousky najdete v aktuálním balíčku na Humble Bundlu a je mezi nimi i něco od našich českých vývojářů. První stupeň stojí jako vždy 0,84€ a najdete v něm dvojici téměř neznámých titulů. Out There je rogue-like vesmírná adventura, která v mnoha ohledech připomíná úspěšné FTL. Hrajete za kosmonauta, který se probudil z kryospánku a netuší, kde je. Musíte přežívat a objevovat, co hlubiny tohoto vesmíru skrývají. Vedle toho tady máme ToeJam & Earl, což je pokračování původní hry z roku 1991. Tato adventura se spoustou miniher vsází hlavně na multiplayerové hraní. Ve druhé části balíku (6,62€) už zaznívají zvučnější jména. Superhot jistě zná spousta z vás. Tato logická střílečka je často označovaná jako za tu nejinovativnější v FPS žánru za posledních několik let. Princip je přitom velmi jednoduchý. Když se pohybuje hráč, čas plyne. Pokud se nehýbe, zastaví se i čas. Na Slovensku vzniká variace na Samorosta. Vyjde příští rok Chuchel je pak výše zmiňovanou českou stopou. Studio Amanita Design roztomilé adventury zkrátka umí, a pokud tento žánr patří mezi vaše oblíbené, tak s Chuchlem neuděláte chybu. Do třetice se přidává Moonlighter, což je akční adventura s rogue-like prvky. Zahrajete si za obchodníka, který ve skrytu duše touží po tom stát se hrdinou. Poslední stupeň (10,12€) zahrnuje čtyři tituly. Za nás je tady největším lákadlem nedoceněná 3D skákačka A Hat in Time. V různorodých prostředích si budete poskakovat, jak je libo a jak už název napovídá, hrátky s časem také nechybí. Coffee Talk je pak klidnější záležitost o rozhovorech se zákazníky vaší kavárny. Hráče tahovek by mohla zaujmout Sigma Theory, ve které se podíváme do budoucnosti, kde probíhá globální studená válka. Na úplný závěr tady máme tower defense Necronator: Dead Wrong, která mechaniky obrany kombinuje se stavbou balíčku karet.

GOG – Made in Poland sale U našich polských sousedů vznikla celá řada výborných her. U některých by ani člověk neřekl, že je má na svědomí některé z jejich studií. Jistě ale všichni víme, že největším hráčem na tamním trhu je studio CD Projekt RED, které samozřejmě nechybí v aktuální slevové akci na GOGu . Za pár stovek si tak můžete dopřát kompletní trilogii Zaklínače včetně datadisků pro třetí díl. A kdyby to pro vás bylo z tohoto temného světa málo, můžete si projít příběh královny Meve v Thronebreaker: The Witcher Tales (10€). Je tu další odklad. Tentokrát se opozdí zombie akce Dying Light 2 Z dalších známějších jmen tady máme Dying Light (15€) spolu s rozšířením The Following. Je to jedna z mála her posledních let, kde tvůrci dobře zpracovali parkour. Ve světě plném zombíků se budete muset pohybovat rychle, protože netrvá dlouho a máte za zády celou hordu. Kromě toho jsou zlevněné i DLC přídavky. Ty už si ale musíte dokoupit zvlášť. Na sérii Call of Juarez se v posledních letech docela zapomnělo. Po výborném prvním díle (2€) to šlo docela z kopce, ale nejnovější Gunslinger (5€) je naprosto výbornou záležitostí. Díky stylizované grafice ani nepoznáte, že už je to 7 let od doby, co původně vyšel. Pokud vám chybí nějaká akce na divokém západě, tak tohle je ta správná volba.