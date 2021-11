Hry zadarmo, nebo se slevou: Black Friday a lovecký theHunt zdarma

Epic Store – Black Friday Sale a theHunter: Call of the Wild zdarma Černý pátek nás bude provázet celým dnešním výběrem slev. Na Epicu ale již tradičně dostanete i něco zdarma. Tentokrát se můžete připravit na lov v theHunter: Call of the Wild. Vydáte se do otevřené divočiny plné zvířectva, které můžete lovit různými způsoby. Do hraní se můžete pustit i v kooperaci. Z velké slevové akce, která momentálně na Epicu probíhá, by se dala vybrat spousta věcí. S velkou slevou můžete mít třeba strategii Total War: Warhammer (324 Kč). Studio Creative Assembly s ní dokázalo, že této sérii sedí i zasazení do fantasy světa. Slevy se týkají i DLC, které do hry přidávají nové hratelné rasy. Pro hraní v partě se pak hodí stále docela čerstvý Back 4 Blood (1 100 Kč). Pokud vás bavily původní Left 4 Dead, s tímhle určitě chybu neuděláte. Vývojáři od něj navíc ještě nedali ruce pryč a postupně hru hodlají vylepšovat a přidávat do ní nový obsah. Oproti Left 4 Dead se liší hlavně tím, že si tady skládáte balíček karet, které ovlivňují vybavení a vlastnosti vaší postavy. Back 4 Blood brzy dostane singleplayerový postup. Na cestě je i příběhové rozšíření

Nedávno se na Epicu rozdávalo zdarma samostatné DLC pro druhé Borderlands. Pokud vám to bylo málo, tak za pár stovek si můžete pořídit Borderlands 3 (387 Kč). Jeho reputace sice nedosáhla takové úrovně jako druhého dílu, ale svým stylem a množstvím ulítlých zbraní nepřestává překvapovat ani tentokrát.

GOG – Pre-Black Friday Sale Jestli na PC preferujete hry bez DRM ochrany, tak GOG jistě patří mezi vaše nejoblíbenější digitální distribuce. Ani zdejšímu obchodu se nevyhnul černý pátek, kterému vévodí sleva na loňský Cyberpunk 2077 (33,8$). I když na něm má CD Projekt stále co vylepšovat, tak se jedná o kvalitní RPG. Škoda, že si na něm nedali více záležet. Dalším velkým lákadlem této akce je Horizon: Zero Dawn (28,2$). Toto výborné RPG s otevřeným světem dorazilo po pár letech i na PC, kde také sklidilo značný úspěch. Příběh Aloy v netradičním postapokalyptickém světě je výbornou záležitostí, a navíc si můžete rovnou projít i přídavek Frozen Wilds, protože hru dostanete v kompletní edici. Nevadí vám hromada dialogů a široké možnosti volby? Pak by vás mohlo zaujmout detektivní RPG Disco Elysium (22,5$). Vývojáři si tady zakládají na svobodě v rozhodování i v ohledu vývoje vaší postavy. Hru tady máme ve Final Cut verzi, což znamená, že kromě dalších vylepšení je i plně dabovaná. Horizon Forbidden West v novém videu ukazuje kmeny a jejich osady

Na GOGu by to nebyla pořádná akce, kdyby se nenašlo i nějaké retro. Blood: Fresh Supply (3,14$) patří mezi výborné FPS střílečky z doomovské éry. Kde jinde můžete probodnout pár okultistů s vidlemi v ruce? Součástí akce je i pokračování Blood 2: The Blood Group (1,5$).

PlayStation Store – Black Friday Ano, další černý pátek. Na PlayStationu je ale kromě her tím velkým lákadlem sleva na roční předplatné PlayStation Plus (1 040 Kč). Po celý rok vás tak čekají výhody jako ukládání do cloudu, větší slevy na hry a každý měsíc také několik titulů zdarma, ke kterým budete mít už navždy přistup, když bude vaše předplatné aktivní. V posledních měsících se rozdávala řada výborných titulů, takže to jistě stojí za uvážení. Teď už ale k samotným hrám. Jelikož je stále docela problém sehnat PlayStation 5 a spousta z vás má jistě stále doma starší generaci, tak jsme vybrali hry, při jejichž nákupu dostanete verze pro obě konzole najednou. Najdou se tady i žhavé novinky jako Guardians of the Galaxy (1 200 Kč). Po nepovedených Avengers od další marvelovky Square Enixu snad nikdo neměl valná očekávání, ale studiu Eidos Montreal se povedlo opravdu překvapit. Mezi další letošní pecky bezesporu patří i Resident Evil Village (795 Kč). Pokračování příběhu Ethana Winterse opět sledujeme z pohledu první osoby. Tentokrát se nám místo zombíků do cesty postaví upíří, vlkodlaci a další potvory, které Ethanovi jen ztěžují hledání jeho ztracené dcery. Stále se čeká na to, kdy Capcom konečně řekne více o chystaném DLC obsahu. Resident Evil Village překonal 5 milionů prodaných kusů rychleji než jeho předchůdce

S větší slevou pak můžete mít Doom Eternal (450 Kč). Nejnovější přírůstek do této pekelné série je rychlejší a brutálnější než kdy před tím. Navíc do něj docela nedávno dorazil mód hordy a nové výzvy, takže pokud pro vás původní průchod peklem byl příliš snadný, máte důvod se do Eternalu ještě jednou vrátit.

Xbox Store – Black Friday Sale Na Xboxu začneme z s výbornou skákačkou od jednoho z jejich dvorních studií. Double Fine sice na Psychonauts 2 (1 042 Kč) pracovalo déle, než se předpokládalo, ale výsledek opravdu stojí za to. S Razem se opět vydáte do rozmanitých myslí zvláštních lidí, ve kterých vás čeká spousta bizarností. Naštěstí ale máte i nové nástroje k tomu, abyste se se vším zvládli vypořádat. I když je Rockstar v posledních týdnech právem kritizovaný za remasterovanou trilogii GTA, tak není sporu o tom, že Red Dead Redemption 2 je stále jedno z nejlepších RPG s otevřeným světem všech dob. Na Xboxu si ho můžete pořídit s velkou slevou v ultimátní edici (765 Kč). Spolu se hrou tedy dostanete ještě několik bonusů, které se týkají hlavně multiplayeru. Už jen kvůli příběhu se ale vyplatí do Red Dead pustit. Tvůrci Metro Exodus hledají posily na vývoj zbrusu nové herní značky

Singleplayerových FPS stříleček s dobrým příběhem vyšlo v posledních letech žalostně málo. Proto není od věci se vracet ke starším kouskům. Mezi zdejšími slevami najdete kompletní sérii Metro (601 Kč), která v tomto žánru exceluje. Projdete si vše od Arťomových začátků až po výpravu do dalekých krajin v Exodu.

Nintendo eShop – Cyber Deals I když u Nintenda na název Black Friday nenarazíte, tak i Cyber Deals znamenají obří akci plnou slev. Jak už na této platformě bohužel bývá zvykem, tak hry přímo od Nintenda nemívají zrovna závratně nízké ceny, takže se podíváme na kousky od ostatních studií, které by vám neměly uniknout. Mezi ně rozhodně patří kooperační skákačka Unravel Two (136 Kč). Společně s Yarnym se opět vydáte do nádherně zpracovaného světa, ve kterém tentokrát budete muset své nitky propojovat s další vlněnou postavičkou. Občas se nestačíme divit tomu, co všechno Switch dokáže rozběhnout. Takovým případem je třeba Zaklínač 3: Divoký hon (750 Kč). Jistě, graficky na tom oproti ostatním verzím není nejlépe, ale když si takové obří RPG můžete projít i na Switchi od začátku do konce, tak není problém udělat pár kompromisů. Hru máte rovnou v kompletní edici, takže včetně obou velkých datadisků. Za nás se na Switch ale nejlépe hodí žánr skákaček a plošinovek. V tomhle ohledu je výborným kandidátem Ori and the Will of the Wisps (450 Kč). Ori je dalším z příkladů toho, že když se vývojáři opravdu snaží, tak i na Switchi se dají vykouzlit zázraky. Will of the Wisps je navíc sám o sobě výbornou záležitostí. Doporučili bychom začít s Blind Forestem, ale ten bohužel součástí této akce není. Hades: únik z hlubin podsvětí k božstvům Olympu | Recenze

Pokud vám sedí žánr rogue-lite, tak ze slev by vám neměl uniknout loňský Hades (438 Kč), který sklidil několik ocenění za nejlepší hru roku. Perfektní hratelnost doplňuje netradiční vyprávění příběhu, který vás provede skrz Tartarus a další části podsvětí řecké mytologie až na zemský povrch.

Steam - Podzimní výprodej Velké výprodeje na Steamu bývaly vždy velkou události. Dnes už s častějšími akcemi je rozruch kolem nich menší, ale i tak je to výborná příležitost k tomu, rozšířit svoji herní knihovnu. Mezi zdejší lákadla patří Half-Life Alyx (25€). Je to jedna z her, které by neměly chybět žádnému majiteli virtuální reality. Valve dokázalo, že i pro VR headsety se už dnes dají udělat plnohodnotné hry, a ne jen menší technologické ukázky. S velkou slevou můžete mít i Darkest Dungeon (3,4€). Tato temné rogue-like RPG vás zavede do podzemí plného nebezpečí, kde svoji partu musíte v taktických soubojích udržet naživu. Nejde jen o jejich fyzické zdraví, ale hraje tady svoji roli i psychika. Zlevněná jsou i všechna DLC. Ve slevách najdete i adventury od českého studia Amanita Design vyjma jejich novinky Happy Game. Nechybí ani výborná logická plošinovka Creaks (9€), která vyšla loni. Zaujme svým nádherným grafickým zpracováním i nápaditými hádankami. Pokud by na vás ale byla moc temná, tak váš den jistě prozáří třeba Chuchel (3€), který se snaží dostat ke své třešni. Creaks: co se skrývá v podzemí? | Recenze

V rámci příprav na Elden Ring si ještě před jeho vydáním jistě stihnete projít starší hry studia FromSoftware. První dva díly Dark Souls tady máme každý za 20€. Za Dark Souls 3 si ještě 10€ budete muset připlatit. A pokud vám sedí rychlejší styl hraní, tak je součástí slev i Sekiro: Shadows Die Twice (39€).

Stále probíhá: Ubisoft Connect – Black Friday Černý pátek nás letos sice teprve čeká, ale už i na některých herních obchodech najdete s ním spojené akce. Jedním z prvních je Ubisoft. Ještě, než přejdeme ke konkrétním tipům na slevy, tak tady pro vás máme ještě slevový kód. U některých titulů můžete získat s kódem BF20 ještě 20% slevu navíc. Tato nabídka má ale svá omezení, takže nemusí platit na všechny nákupy. Mezi slevami najdete i čerstvé kousky Ubisoftu jako je Far Cry 6 (50$) nebo Riders Republic (45$). Jejich starší hry už jsou o poznání levnější. Za hubičku můžete mít třeba Far Cry 5 (12$) nebo loňské Watch Dogs Legion (20$). Pro většinu z nich akce zahrnuje i DLC nebo rovnou celé season passy. Stejně tak jsou ve slevách i obsáhlejší edice her. Riders Republic je přehlídka šílených triků a graficky nádherné přírody

Z novinek je nejvíce zlevněný nový ročník tanečního Just Dance (30$). V tomhle případě ale musíte také počítat s tím, že jestli chcete mít přístup ke kompletní knihovně skladeb, tak se neobejdete bez dodatečného měsíčního předplatného.

Stále probíhá: PlayStation Store – PlayStation Indies Po velkých akcích máme na PlayStationu zase jednu, která se zaměřuje hlavně na hry od menších týmů. Občas není od věci si od velkých blockbusterů odskočit k něčemu neokoukanému, i když v rámci této akce budete jistě jména jejích největších lákadel dobře znát. Mezi ně patří třeba nádherná skákačka Cuphead (370 Kč), která vám i přes svůj roztomilý vzhled dá pořádně zabrat. Jestli se poohlížíte po odlehčenější záležitosti pro hraní s kamarády, tak Gang Beasts (212 Kč) nejsou vůbec špatnou volbou. V různorodých arénách se budete snažit jeden druhého shodit, zbít nebo hodit pod projíždějící vlak. Gang Beasts vsází na fyzikální model, díky kterému se v něm častokrát stávají bizarní situace. Z tradičnějších bojovek tady pak máme Nickelodeon All-Stars Brawl (923 Kč). Dalo by se říct, že Nickelodeonu se zalíbil koncept Super Smash Bros., a tak postavy ze svých značek všechny naráz hodili do arénové mlátičky. Nejvýraznějšími tvářemi jsou tady Spongebob a jeho přátelé, ale jistě budete poznávat i další postavy, jejichž množství by se v budoucnu ještě mělo rozšířit. Zkušenosti s PlayStationem 5 po roce používání. Pořád je co zlepšovat

Tails of Iron (527 Kč) je trochu opomenutá záležitost, která vyšla teprve před pár měsíci. Hrajete za krysího rytíře, který se snaží navrátit slávu zdejšímu království a zároveň to nandat nemilosrdným žábám. Kromě nádherně kreslené grafiky vás hrou navíc provází hlas Douga Cockleho, kterého dobře znáte jako Geralta z Rivie.