Hry zadarmo, nebo se slevou: Celá série Resident Evil v jednom balení a strategie Europa Universalis IV zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – RPG Sale Fanoušci RPG se momentálně nejspíš prodírají světem třetího Baldur’s Gate. Jestli byste ale rádi svoji herní knihovnu rádi rozšířili o další tituly spadající do tohoto žánru, pomůže vám s tím víkendová akce na GOGu. Rovnou můžeme začít příběhovkou Disco Elysium – The Final Cut (10,7$), ve které si prožijete neobvyklé vyšetřování z pohledu strážce zákona ve velmi pokřivené společnosti. Vlastnosti svého detektiva si můžete v mnohém uzpůsobit podle svého a někdy se neobejdete ani bez trochy štěstí při hodu kostkou. Máte v plánu se do nového Baldur’s Gate teprve pustit a rádi byste se o jeho světě dozvěděli ještě něco víc? Co takhle to vzít pěkně od začátku. Ve slevě jsou vylepšené edice prvního Baldur’s Gate (4,28$) i Baldur’s Gate 2 (2,56$). Oproti svému mladšímu sourozenci jsou to ale už letité kousky, takže musíte počítat s horším vizuálem i přes to, že se jedná o vylepšené verze. Série Deus Ex momentálně zůstává ležet ladem. Rozhodně ale neuděláte krok vedle, pokud se vrátíte jak k jeho prvnímu dílu (1,04$), tak k novějším pokračováním Human Revolution (3,21$) a Mankind Divided (7,22$). Příběh Adama Jensena se odehrává ve velmi dobře zpracovaném kyberpunkovém světě, jehož vychytávky můžeme sami využít. Augmentace lidského těla jsou na denním pořádku, ale jakákoliv úprava má svoji cenu. Tomb Raider a Deus Ex už patří Embraceru. Ten dokončil akvizici západního křídla Square Enixu Z trochu jiného žánrového soudku je Legend of Grimrock 2 (5,88$). Krokovací dungeony se v dnešní době už moc nedělají, ale zrovna tvůrci ze studia Almost Human ukázali, že i mezi moderními hrami si najdou svoje místo. Chopíte se vedení skupiny vězňů na opuštěném ostrově, které ale ve skutečnosti není tak opuštěný, jak se zdá.

Steam – Festival interaktivního vyprávění Spousta her se snaží kombinovat všechno možné dohromady, ať už je to silný příběh, velkolepé souboje nebo RPG prvky. V aktuální slevové akci na Steamu ale najdete tituly, které spoléhají jen a pouze na intenzivní vyprávění zajímavého děje. Velmi populární jsou v tomto odvětví asijské grafické romány jako Steins;Gate Elite (24€), který si pohrává s manipulací s časem a ovlivňování minulosti. I v našich končinách vzniklo pár her, které bychom sem mohli zařadit. Jmenovitě jsou to Svoboda 1945 (5,59€) a Attentat 1942 (1,79€). Oba tituly má na svědomí pražské studio Charles Games a každý z nich je udělaný dost dobře na to, aby se zařadily do výuky událostí o druhé světové válce. Skrz rozhovory s pamětníky a interaktivní prostředí objevujete příběhy předků z dob největší války, co svět zažil. Valve prodává repasované Steam Decky. Mají plnou záruku, ale ušetříte tisíce korun A teď zase něco trošku odlehčenějšího. Nemusí to tak znít, ale hra, kde je v hlavní roli právník, může být opravdu zábavná. Důkazem toho je Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (9,89€). Tahle kolekce dává dohromady první tři díly případu Phoenixe Wrighta, který nejenže před soudem musí dokázat, jak to vše skutečně bylo, ale často na sebe bere roli vyšetřovatele, zpovídá svědky a sbírá důkazy na vlastní pěst. Rovnou doporučíme i The Great Ace Attorney Chronicles (20€), kde řešíme případy v Japonsku a Anglii během 19. století.

Humble Resident Evil Bundle Po delší době se na Humble Bundle objevila nabídka, která se neodmítá. Podzimní období hororů se blíží a jen těžko ho strávíte s lepšími hrami, než jsou ty ze série Resident Evil. V balíčku, který bude k dispozici ještě dalších 14 dní, najdete všechny její hlavní díly, a ještě pár těch vedlejších navíc za cenu 31,9€, respektive zhruba 770 Kč. Abyste to měli od úplného začátku, tak se jako první můžete pustit do Resident Evil 0, který je tady ve vylepšené verzi. Stejně to je i v případě prvního Resident Evilu. Určitě vás potěší i fakt, že v případě dvojky a trojky dostanete jejich kompletní předělávky, které před pár lety slavily obrovský úspěch. U třetího dílu to sice bylo o něco horší kvůli osekávání obsahu, ale remake dvojky je ukázkou toho, jak by nové verze klasik měly vypadat. Pokud jste očekávali, že v balíčku bude i remake Resident Evil 4, tak vás musím zklamat. Je tady totiž jeho původní verze. Předělávka je přeci jen ještě dost čerstvá na to, aby se objevovala v takových akcích. Resident Evil 5 a 6 se zatím žádných dalších verzí nedočkaly, takže je jasné, v jaké formě je tady najdete. Recenze DLC Resident Evil Village: Winters' Expansion. Hororová vesnice pohledem nebojácné dívky Nechybí tady ani oba díly, se kterými nám Resident Evil ukázal horor z pohledu první osoby. Resident Evil VII a Village vypráví příběh Ethana Winterse, který se musí postavit zase trochu jiným hrozbám, než jsou klasičtí zombíci známí ze starších dílů. Pokud to chcete mít se vším všudy, rozhodně byste měli mít Winters’ Expansion pro Village, která zahrnuje i příběhové rozšíření. To si ale budete muset samostatně dokoupit. V balíčku najdete jen kupón, se kterým na něj dostanete 25% slevu v Humble Store. Porce je to tedy pořádná, ale Capcom si očividně řekl, že je to stále málo. Proto vedle všeho výše zmíněného dostanete také Resident Evil Revelations a Resident Evil Revelations 2 v Deluxe edici. V nich se setkáte se starými známými postavami, ale projdete si s nimi úplně jiné příběhy.

Humble Racing Sim Bundle Pokud to myslíte se závoděním vážně, určitě nesáhnete po hrách jako je Need for Speed nebo Forza Horizon. Pro takové hráče si připravili slušný balík her na Humble Bundle, ve kterém nechybí ani původní Assetto Corsa v ultimátní edici a jeho novější bratříček s podtitulem Competizione. Oba tituly nabízí velmi dobře zpracovanou závodní simulaci a podporují i hraní ve virtuální realitě. Stejně tak si s VR headsetem můžete zahrát i další dva tituly z balíčku. Prvním z nich je Automobilista 2, který se soustředí převážně na závody na okruzích. Podobně je tomu i v případě rFactor 2. Určitě není od věci připomenout, že pokud chcete mít v každé z těchto her kompletní obsah, budete si muset hodně připlatit. Zvlášť se prodávají nejen různé modely aut, ale i dodatečné tratě. Vybrali jsme nejlepší závodní hry. Přes honičky s policií v Need for Speed až po seriózní iRacing Balík pak uzavírá trojice titulů Automobilista, Drift21 a NASCAR Heat 5 v ultimátní edici. Abyste získali všech 7 her, musíte přispět minimálně 11,68€, což je v přepočtu zhruba 280 Kč. Už jen kvůli tomu, že třeba samotný rFactor 2 stojí běžně více než dvojnásobek této ceny, je to velmi dobrá nabídka.

Epic Store – Europa Universalis IV a Orwell: Keeping an Eye on You zdarma Velkolepé strategie jsou velmi specifickým žánrem, jehož komunita je velmi zapálená do vojevodství, diplomacie a intrikářství. Tohle všechno zahrnuje i Europa Universalis IV, kterou si tento týden můžete zdarma vyzvednout v rámci rozdávačky na Epic Store. Svým umem můžete změnit historii nejen Evropy. Stejně jako v případě dalších takových strategií má i EU IV spoustu placených DLC, která ale do nabídky zdarma nespadají. Druhým titulem v nabídce je tento týden menší záležitost Orwell: Keeping an Eye on You, ve které se chopíte role velkého bratra a sledujete obyvatele, jestli některý z nich neporušuje pravidla. Ke své práci máte řadu užitečných nástrojů. Během chvilky si můžete vyhledat informace týkající se kohokoliv. Nakonec je ale na vás, jak získané informace využijete.

Ubisoft – Asasínský výprodej + 5 her ze série Assassin’s Creed dočasně zdarma Ubisoft si ve svém obchodě tentokrát vedle klasické akce připravil jednu událost na víc. Přes víkend si můžete zdarma vyzkoušet 5 dílů ze série Assassin’s Creed. Spadá do toho celá Eziova trilogie, Black Flag a Valhalla k tomu. Zdarma ale budou jen dočasně, takže po aktivaci vám z knihovny zase zmizí. Nejen tyto díly si ale můžete pořídit v rámci asasínských slev. Nejvýhodnější jsou v tomto případě ultimátní edice posledních dílů, které zahrnují i všechna DLC rozšíření. Z této kategorie tady máme řecké Assassin’s Creed Odyssey (23€). Kromě hlavního příběhu tak uvidíte i kapitolu týkající se první skryté čepele. Egyptské Origins pak se vším všudy máte v Gold edici (18€). A uzavřeme to již zmíněnou Valhallou, která v kompletní edici (42€) zahrnuje vše včetně velkého rozšíření Dawn of Ragnarök.

Xbox Store – THQN Publisher Sale Vydavatelství THQ Nordic má pod sebou celou řadu menších i větších vývojářských týmů. Jejich tvorbu můžete mít se slušnými slevami v rámci aktuální akce na Xboxu. Z těch novějších tady máme třeba pohodovou vtipnou skákačku SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake (840 Kč), kde se známá seriálová houba a jeho přátelé podívají do různých tematicky laděných vesmírů. Zlevněný je také lovecký simulátor od slovenského studia Nine Rock Games. Way of the Hunter (682 Kč) se zprvu potýkal s nemalými problémy, ale vývojáři skrz patche opravují chyby a stále rozšiřují loviště v rámci placených expanzí. V nich se můžete vydat třeba na Aljašku a nově také na africké pláně. Way of the Hunter představilo nové rozšíření. Slovenský simulátor lovu nás vezme do Afriky Rádi bychom v budoucnu viděli něco dalšího ze série Darksiders, protože její konec je stále otevřený. Ve slevách najdete několik jeho dílů, přičemž bychom rozhodně doporučili začít od toho prvního. Darksiders (75 Kč) vypráví příběh Války, který stojí proti silám nebes i pekel a jako jeden z jezdců apokalypsy se pokouší opět nastolit řád. Nejnovějším dílem série je pak kooperační akční RPG Darksiders: Genesis (300 Kč), kde se poprvé jako hratelná postava objevil Svár.

Nintendo eShop – Games on Sale Na Switchi se v průběhu týdne rozjel multiplayerový festival, během kterého můžete za nákup určitých her získat více zlaťáků. Příští týden v jeho rámci odstartuje i slevová akce, ale ani tentokrát není nouze o lákavé slevy. Jedna z těch největších určitě potěší fanoušky bojovek. Dragon Ball FighterZ v ultimátní edici (390 Kč) zatím nikdy nestál méně. Tato výborná bojovka se postupem let rozrostla o řadu hratelných postav, které při samostatném nákupu vyjdou pěkně draho. Pokud patříte mezi fanoušky žánru metroidvania, určitě byste neměli minout Bloodstained: Curse of The Moon (125 Kč) a jeho druhý díl (188 Kč). Na rozdíl od původního Bloodstaned jsou tyto spinoffy zpracované v pixelartové grafice, čímž se ještě víc blíží podobě legendární série Castlevania, které má být Bloodstained duchovní nástupce. Vybrali jsme nejlepší metroidvanie posledních let. Dobrodružství s příchutí plošinovek Velmi dobrá nabídka je tady i pro fanoušky Digimonů. RPG Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition (240 Kč) vás provede vyšetřováním záhad v digitálním světě plném nepředvídatelných monster. Podobně jako pokémoni se i tyhle potvůrky s postupem let pěkně rozrostli. Tato edice navíc zahrnuje dvojici velkých příběhů, které uvidíte z perspektivy odlišných protagonistů.

Stále probíhá: Steam – QuakeCon 2023 Sale Příští týden nás čeká letošní QuakeCon, kde se snad Bethesda a její studia pochlubí s nějakými novinkami. Už nyní ale odstartovala série slevových akcí a jednu takovou najdete i na Steamu. Za hubičku tak můžete mít reboot Dooma (5€) z roku 2016 a velmi příjemnou cenovku má i Doom Eternal (10€). Pokud by vám tahle porce pekelného řádění nestačila, tak si můžete k Eternal dokoupit i season pass (9,9€), který zahrnuje obě části rozšíření The Ancient Gods. Na QuakeConu nejspíš čekáte hlavně věci spojené se sérii Quake. Bethesda do této akce ale zakomponovala většinu starších titulů ze svých větších sérií. Zlevněný je tak třeba i The Elder Scrolls V: Skyrim (10€). I když už je víc než dekádu starý, budeme si s ním muset ještě pár let vystačit, než přijde plnohodnotné pokračování. Velmi lákavý je také balík Arkane 20th Anniversary Bundle (22,25€). Za tuto cenu dostanete 6 různých her, mezi kterými je i kompletní série Dishonored, což už by samo o sobě stálo za to. Navíc tady jsou ještě Prey, Dark Messiah of Might & Magic a Arx Fatalis. The Elder Scrolls VI vyjde nejdřív za 5 let. Bethesda se ještě nerozhodla, na jaké platformy ho vydá Slevy se týkají i retro kousků. Jestli máte omezený rozpočet, tak by některé z nich pro vás mohli být dobrou alternativou. Skvěle se stále hraje třeba Return to the Castle Wolfenstein (2€). Tahle druhoválečná střílečka s trochou nadpřirozena má stále svoje kouzlo. Pokud byste chtěli jít trochu víc do minulosti a směrem k fantasy žánru, tak Heretic (2€) a Hexen (1,5€) jsou pro to vhodní kandidáti.

Stále probíhá: PlayStation Store – Summer Sale Letní výprodej na PlayStation jsme tady sice měli už minulý týden, ale nabídka se od té doby obměnila. Za polovic tak můžete mít třeba Residet Evil Village (525 Kč), poslední díl kultovní série survival hororů. V tomhle případě mají navíc výhodu ti s vás, který mají doma PlayStation VR2. Celou hru si totiž můžete bez dalších příplatků zahrát i ve virtuální realitě. Z novějších kousků je pak ve slevě například Like a Dragon: Ishin (1 109 Kč), remaster historického spinoffu série Yakuza. Abyste si užili tenhle samurajský příběh, nemusíte znát žádnou z dalších her okolo této značky. V hlavní roli je Sakamoto Rjóma, který je shodou okolností obviněn z vraždy člověka, kterého považuje za svého otce. Vydává se tedy na cestu pomsty, aby odhalil skutečného viníka. I když je v akci spousta výborných her, nemůžeme opomenout Sleeping Dogs: Definitive Edition (117 Kč). Na tuhle výbornou městskou akci, která nás provede podsvětím Hong Kongu, se často zapomíná a je to škoda. Svými kvalitami totiž patří mezi to nejlepší ve svém žánru. Poutavý příběh o strážci zákona v přestrojení, výborné souboje a skvěle zpracované město, při jehož projíždění vás doprovází výborně vybraný soundtrack. Recenze hry Like a Dragon: Ishin. Buďte svědky konce samurajské éry ve feudálním Japonsku Hideo Kodžima celkem často na svých sociálních sítích láká na svoji další hru. Její vydání je ale zatím v nedohlednu, takže se v klidu můžete ještě pár desítek hodin věnovat Death Stranding: Director’s Cut (528 Kč). Příběh Sama Bridgese je plný podivností i přes to, že je vcelku obyčejným doručovatelem zásilek. V této verzi navíc najdete i veškerý dodatečný obsah a vylepšení.

Stále probíhá: Humble Choice – Disco Elysium, Chivalry 2 a další V předplatném Humble Choice obvykle bývá jeden hlavní tahák a k němu pár menších doplňkových titulů. Srpnová nabídka je ale o poznání silnější. Celá polovina je složena ze známých hitů v čele se skvělou cynickou adventurou Disco Elysium v Director’s Cut edici, která oproti původní verzi obsahuje i kompletní dabing. V hlavní roli je detektiv, který po těžké noci zapomněl, co vlastně má řešit za případ. Jeho vyšetřování ovlivní spousta aspektů, ve kterých hrají roli hlavně vaše rozhodnutí. Pro milovníky samurajských klasik loni vyšel Trek to Yomi, spíše umělecká záležitost laděná do černé a bílé. V roli mladého šermíře svému mistrovi slíbíte, že se postaráte o ochranu vesnice a jejích obyvatel. I přes vaše největší snahy se to ale nepodaří, a tak se vydáváte na cestu pomsty. Road 96 je hrou zase z úplně jiného soudku. Vyrážíte na trip, který nemá jasný cíl. Musíte ale dosáhnout svobody. Cesta je pokaždé nevyzpytatelná díky procedurálně generovanému obsahu, takže scénář ohledně toho, jak cesta probíhá a jakým směrem se vyvíjí situace ve vaší domovině, se s každým průchodem může razantně změnit. Chivalry II: středověké šarvátky v nejlepší formě | Recenze Čtvrtou větší záležitostí aktuální nabídky je Chivalry 2, středověká řežba, ve které si to s nepřáteli vyřídíte pěkně po staru. Bez rychlých reflexů a správně načasovaných útoků a krytí naživu moc dlouho nevydržíte. Zbytek srpnové nabídky pak tvoří Arcade Paradise, Tin Can, Hot Brass a Suchart: Genius Artist Simulator.