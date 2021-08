Hry zadarmo nebo se slevou: červí akce a Plague Tale: Innocence zdarma

Epic Store – A Plague Tale: Innocence a Minit zdarma Po pár týdnech, kdy byly v rozdávačkách Epicu pouze menší záležitosti, tady máme zase jednu pořádnou pecku. A Plague Tale: Innocence od francouzského studia Asobo je jednou z nejlepších příběhovek roku 2019. Podíváme se do Francie minulosti. Konkrétně do dob, kdy probíhala morová epidemie. Hlavními protagonisty příběhu jsou sourozenci Amicia a Hugo, kteří si se svojí rodinou žili docela spokojeně. To se ale razantně změnilo, když se o ně začala zajímat inkvizice. Na útěku se musí vypořádat nejen s inkvizitory, ale i s hordami nakažených krys. A Plague Tale: Requiem je pokračování středověké temné adventury

Vedle toho si také můžete zdarma vzít kratičkou adventuru Minit, ve které vždy hrajete pouze minutu. I za takový krátký čas se toho ale dá stihnout hodně. Ve zdejším světě narazíte na spoustu nepřátel i obyvatel, kteří by ocenili vaši pomoc.

Humble Choice – Bloodstained, Superliminal a další Tento měsíc v nabídce předplatného Humble Choice najdete trojici titulů, kvůli kterým se nad jeho pořízením vyplatí alespoň zauvažovat. Tím největším je bezesporu Bloodstained: Ritual of the Night. Duchovní nástupce série Castlevania měl docela strastiplný vývoj, ale nakonec to s ním nedopadlo vůbec špatně. Pokud vám zrovna chybí kvalitní zástupce metroidvania žánru, tak s Bloodstained neuděláte chybu. Logické hry z prvního pohledu jsou velmi oblíbené, ale moc se jich nedělá. Určitě by vás tedy nemělo minout Superliminal, které na řešení hádanek jde zase trochu jinak než ostatní hry. Autoři si tady pohrávají s perspektivou a podle toho, jak se na předmět koukáte, tak se i chová v prostředí. Jen škoda, že vám vydrží pouze na pár hodin. Superliminal: záleží na úhlu pohledu | Recenze

V Last Oasis se podíváte do světa plného pouští a nehostinného prostředí. Budete muset přežívat pomocí všech dostupných prostředků. Jedná se převážně o multiplayerovku, takže pokud máte partu kamarádů, můžete dát Last Oasis šanci. Co v jiné hře jen tak neuvidíte, jsou obří písečná plavidla, která slouží jako pohyblivá pevnost vaší party.

Steam – Worms Sale Červy od Team17 si za dobu své existence prošli spoustou různých podob. Většinu z nich nyní najdete ve slevové akci na Steamu . Mezi ně spadá i nejnovější přírůstek Worms Rumble (7,5€), ve kterém se vývojáři pokusili o vlastní variaci na oblíbený žánr battle royale. Mezi nejoblíbenější díly v celé sérii ale patří klasika Worms Armageddon (3€), který spoléhá na tradiční tahovou hratelnost, velké zničitelné arény, a hlavně desítky ničivých zbraní. Nechybí tady výbušné ovce ani ikonický svatý granát. PUBG se dočká animované show od tvůrců netflixové Castelvanie

Pokud vám nevadí trochu retra, tak za pár korun můžete mít i úplně první díl série z roku 1995. Worms (1,2€) fungují na stejném principu, jako jeho budoucí díly. Červy v týmech proti sobě s bohatým arzenálem zbraní se snaží zničit jeden druhého.

Playstation Store – Novinky v Summer Sale Letní akce v obchodě PlayStationu stále pokračuje a tento týden v nabídce najdete nové tituly. Pokud jste si tedy zatím nevybrali, můžete se do prozkoumávání slev pustit znovu. Jedním z hlavních nových přírůstků je Assassin’s Creed Valhalla (1 111 Kč). Nejnovější díl této série dostanete rovnou ve verzi pro PS4 i PS5. Pokud jste minuli série Metro, tak jste přišli o jeden z nejlepších singleplayerových FPS zážitků za poslední dekádu. Nyní můžete mít kompletní příběh Arťoma v jednom balíku Metro Saga Bundle (952 Kč). Všechny tři hry obsahují češtinu a Exodus je tady navíc v Gold verzi, která zahrnuje i příběhová rozšíření. Nesmíme zapomínat ani na stálice, které neodmyslitelně patří k PlayStationu. Příkladem může být The Last of Us Part II (787 Kč). Reakce na příběh jsou sice stále rozporuplné, ale po technické stránce je to bezesporu jedna z nejlépe zpracovaných her z minulé generace konzolí. Tvůrci Metro Exodus hledají posily na vývoj zbrusu nové herní značky

Když je řeč o tom nejlepším z minulé generace, tak zkrátka musíme zmínit Red Dead Redemption 2. V této akci ho máte rovnou v Ultimate edici (660 Kč). Nádherně zpracovaný svět do posledního detailu a výborný příběh Arthura Morgana a jeho gangu jsou nezapomenutelným zážitkem.

Humble Remarkable Roguelikes Bundle Žánr rogue-like se v posledních letech zařadil mezi naše vůbec nejoblíbenější. Z posledních let mezi jeho favority patří tituly jako Hades nebo Dead Cells. Existují ale i desítky menších záležitostí a některé z těch, které byste neměli přehlédnout, najdete v novém balíku na Humble Bundle . Za 1€ dostanete Blazing Beaks, která na pohled vypadá spíše jako záležitost pro mladší hráče. V barevném pixelartovém prostředí se v arénách vypořádáváte s nepřáteli všeho druhu. Dle hodnocení hráčů na Steamu na tom není vůbec špatně. Pokud zaplatíte 7,8€, dostanete další trojici her navíc. Z nich na pohled nejlépe vypadá Dungreed, což je dvojrozměrná akce, ve které se v roli průzkumníka vydáte do podzemních komplexů plných nebezpečí. K tomu ještě dostanete sci-fi Synthetik: Legion Rising a Curious Expedition. Metal Slug je zpět s taktickou tahovkou Tactics v kombinaci s roguelike žánrem

Za 8,46€ pak Humble Bundle přidá ještě další tři hry, přičemž tady je tím největším lákadlem bezesporu Everspace. V této akci putujete vesmírem, ničíte všechno, co vám přijde do cesty, a vylepšujete si svoje vesmírné plavidlo. Spolu s Everspacem dostanete ještě dvojici fantasy záležitostí Hero Siege a Heroes of Hammerwatch.