Hry zadarmo, nebo se slevou: československá akce a Splinter Cell zdarma

Ubisoft Connect – Black Friday a Splinter Cell: Chaos Theory zdarma Černý pátek nás letos sice teprve čeká, ale už i na některých herních obchodech najdete s ním spojené akce. Jedním z prvních je Ubisoft, který si připravil velkou slevovou akci a k tomu i menší rozdávačku. Do své herní knihovny si zdarma můžete přidat Splinter Cell: Chaos Theory. Sam Fisher už se na herní scéně dlouhou dobu neukázal, takže není od věci si připomenout, co je tento agent vlastně zač. Ještě, než přejdeme ke konkrétním tipům na slevy, tak tady pro vás máme ještě slevový kód. U některých titulů můžete získat s kódem BF20 ještě 20% slevu navíc. Tato nabídka má ale svá omezení, takže nemusí platit na všechny nákupy. Mezi slevami najdete i čerstvé kousky Ubisoftu jako je Far Cry 6 (50$) nebo Riders Republic (45$). Jejich starší hry už jsou o poznání levnější. Za hubičku můžete mít třeba Far Cry 5 (12$) nebo loňské Watch Dogs Legion (20$). Pro většinu z nich akce zahrnuje i DLC nebo rovnou celé season passy. Stejně tak jsou ve slevách i obsáhlejší edice her. Riders Republic je přehlídka šílených triků a graficky nádherné přírody

Z novinek je nejvíce zlevněný nový ročník tanečního Just Dance (30$). V tomhle případě ale musíte také počítat s tím, že jestli chcete mít přístup ke kompletní knihovně skladeb, tak se neobejdete bez dodatečného měsíčního předplatného.

Epic Store – Never Alone, Guild of Dungeoneering a Kid a Mnesia Exhibition zdarma Tento týden Epic rozdává hned trojici menších her. Největší z nich je bezesporu Never Alone, ve které sledujeme příběh chlapce a lišky, kteří se snaží přežít na Aljašce. Tato logická plošinovka byla tvořena ve spolupráci s tamními původními obyvateli, takže skrz hru můžete nahlédnout do jejich kultury. Vedle toho tady máme Guild of Dungeoneering, což je tahový dungeon crawler spojený se stavěním balíčku karet. Staráte se o to, aby zdejší hrdinové měli co nejnáročnější průchod dungeonem. Kartičky ve vašem balíčku představují různé druhy místností a nepřátel. Je jen na vás, jakou cestu si pro návštěvníky vašeho dungeonu připravíte. Epic chce posunout Fortnite i mimo herní branži. Chystá film a další projekty

Do třetice tady pak máme Kid A Mnesia Exhibition, na kterém Epic pracoval společně s kapelou Radiohead. Hra vznikala podle jejich stejnojmenné desky. Z ukázek to vypadá, že půjde o kratší záležitost, ve které hlavně budete prozkoumávat zdejší prostředí.

Czech & Slovak Games Week Letos je to podruhé, co se koná týden československých her. Kromě oznamování novinek je tato událost také spojena se slevovými akcemi, které zasahují všechny velké platformy. Slevy na české a slovenské hry najdete na PC rovnou v několika obchodech. Samozřejmě nechybí Steam a pokud preferujete hry bez DRM ochrany, můžete zamířit na GOG. Zkrátka nepřijdou ani hráči na konzolích. I když na PlayStationu ani Xboxu nemá Games Week vyčleněnou samostatnou akci, tak hry od Amanity, Warhorse a dalších našich studií najdete s pěknými slevami i v jejich obchodech. Adventury od Amanity jsou za pár korun k dispozici i na AppStore. Slevy měly dorazit i na Nintendo Switch a Play Store, ale ať hledáme, jak hledáme, nemůžeme se jich v tamních obchodech dopátrat. Šéf Warhorse Studios: Vývoj hry jako Kingdom Come stojí stamiliony

K doporučení je toho tady hromada. Od už několikrát zmiňované Amanity můžete sáhnout po jakékoliv jejich adventuře a neuděláte chybu. To platí i pro jejich logickou plošinovku Creaks. Pro RPG hráče je pak jasnou volbou Kingdom Come: Deliverance. Nechybí ani slevy na legendy jako je Mafia, Ve stínu havrana nebo UFO: Afterlight. Z novějších kousků pak můžeme doporučit výbornou hororovku Someday You’ll Return nebo letošní budovatelskou strategii Nebuchadnezzar.

PlayStation Store – PlayStation Indies Po velkých akcích máme na PlayStationu zase jednu, která se zaměřuje hlavně na hry od menších týmů. Občas není od věci si od velkých blockbusterů odskočit k něčemu neokoukanému, i když v rámci této akce budete jistě jména jejích největších lákadel dobře znát. Mezi ně patří třeba nádherná skákačka Cuphead (370 Kč), která vám i přes svůj roztomilý vzhled dá pořádně zabrat. Jestli se poohlížíte po odlehčenější záležitosti pro hraní s kamarády, tak Gang Beasts (212 Kč) nejsou vůbec špatnou volbou. V různorodých arénách se budete snažit jeden druhého shodit, zbít nebo hodit pod projíždějící vlak. Gang Beasts vsází na fyzikální model, díky kterému se v něm častokrát stávají bizarní situace. Z tradičnějších bojovek tady pak máme Nickelodeon All-Stars Brawl (923 Kč). Dalo by se říct, že Nickelodeonu se zalíbil koncept Super Smash Bros., a tak postavy ze svých značek všechny naráz hodili do arénové mlátičky. Nejvýraznějšími tvářemi jsou tady Spongebob a jeho přátelé, ale jistě budete poznávat i další postavy, jejichž množství by se v budoucnu ještě mělo rozšířit. Zkušenosti s PlayStationem 5 po roce používání. Pořád je co zlepšovat

Tails of Iron (527 Kč) je trochu opomenutá záležitost, která vyšla teprve před pár měsíci. Hrajete za krysího rytíře, který se snaží navrátit slávu zdejšímu království a zároveň to nandat nemilosrdným žábám. Kromě nádherně kreslené grafiky vás hrou navíc provází hlas Douga Cockleho, kterého dobře znáte jako Geralta z Rivie.

Xbox Store – Bandai Namco Publisher Sale Na Xboxu si tento týden můžete se slevou pořídit spoustu titulů od vydavatelství Bandai Namco. Můžete se tak řádně připravit na příchod Elden Ringu s celou trilogií Dark Souls. První díl tady najdete v remasterované verzi (550 Kč), dvojka je pak k dispozici v edici Scholar of the First Sin (400 Kč). Třetí díl bychom pak doporučili rovnou v Deluxe edici (1 240 Kč), která obsahuje i season pass. Oproti tomu se tady ale najdou i snazší záležitosti, jako jsou Little Nightmares 2 (522 Kč). Pokračování příběhu o tajemném signálu, který mění lidi na nechutná monstra, představuje novou hlavní postavu a další zapeklité hádanky, skrz které se za pomoci Six z jedničky budete muset prokousávat až k samotnému majáku, kde se ukrývá vysvětlení ke všem tajemstvím. Little Nightmares 2 hlásí prodejní úspěch, prodalo se přes milion kopií

Scarlet Nexus (1 080 Kč) také patří mezi ty novější kousky tohoto vydavatelství. Podíváme se v něm do budoucnosti, kde se lidstvo musí postavit novému nepříteli. Naštěstí ale někteří jedinci získali nadlidské schopnosti, které se jim v boji budou náramně hodit. Ty navíc můžete kombinovat i se svými společníky.

Stále probíhá: Humble Leisure Suit Larry Collection Bundle Tato série point and click adventur jistě není cizí těm z vás, kteří začínali s hrami už pár generací zpátky. Její první díl totiž vyšel už v roce 1987. Na Humble Bundle nyní najdete balíček, ve kterém jsou k dispozici jak Larryho začátky, tak novější díly, které jsou staré jen pár let. V první části balíčku za jedno euro dostanete trojici původních dílů. To je retro už na první pohled. Larrymu to každopádně nebrání v tom, aby rozjížděl svoje lechtivé šarády i v takové grafické kvalitě. S druhou částí balíku už je to ale zajímavější. Za 8,5€ dostanete navíc sedmý díl Leisure Suit Larry, ale hlavně také novodobé pokračování Wet Dreams Don’t Dry a Wet Dreams Dry Twice. V těch se Larry musí s randěním vypořádat v moderním prostředí, což samozřejmě znamená spoustu nových výzev. Legendární hry z 90. let. Všichni jsme hráli DOOM, Half-Life a Monkey Island

Pokud si připlatíte ještě 20 centů navíc, tak dostanete balíček v kompletní podobě, což znamená, že vaši knihovnu obohatí ještě tři díly Larryho navíc. Jejich hodnocení je dosti rozporuplné, takže je spíš na vašich osobních preferencích, jestli se vám pořízení celého balíčku vyplatí. Už jen kvůli moderním dílům to ale stojí za uváženou.