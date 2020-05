Hry zadarmo nebo se slevou: Civilizace VI zdarma a epická akce

Spousta nových funkcí do hry přináší několik DLC. Ta ale součástí rozdávání zdarma nejsou. Nemusíte si však dělat obavy. I bez nich je šestá Civilizace jednou z nejlepších her ze strategického žánru, které se na trhu objevily za posledních pár let.

Humble Bandai Namco Bundle 4

Tento týden na Humble Bundlu najdete balíček her od vydavatelství Bandai Namco . Na rozdíl od ostatních je rozdělený na čtyři úrovně, přičemž první stojí jedno euro, jak již bývá zvykem. Najdete v něm trojici titulů. Konkrétně to jsou Pac-Man 256, Enslaved: Odyssey of the West a Get Even. Uznáváme, zatím to není nic extra, ale v dalších už to je zajímavější.

Pokud zaplatíte 9,1€, dostanete další tři hry. Mimo RAD a .hack//G.U. Last Recode je tady předělávka bizarnosti Katamari Damacy. V této hříčce ovládáte kouli všeho možného harampádí a nabalujete toho na sebe stále více a více. Jistě nikoho nepřekvapí, že taková bizarnost pochází od japonských vývojářů.

Jestli jste v balíčku stále nenarazili na známou hru, tak to se jistě změní se třetí úrovní (14€). Ta totiž kromě výborného RPG Tales of Berseria obsahuje ještě Tekken 7. V případě, že chcete kompletní soupisku hratelných postav, si ale stejně ještě budete muset připlatit za DLC.

Na závěr (23€) od Bandai Namco tady máme Man of Medan, první díl z antologie Dark Pictures od tvůrců Until Dawn. Jedná se opět o příběhovou adventuru založenou na rozhodování. Na rozdíl od jejich předchozího výtvoru je ale podstatně kratší.