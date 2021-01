Hry zadarmo nebo se slevou: další lednové slevy a Star Wars zdarma

Epic Store – Star Wars Battlefront II zdarma Pro fanoušky herních Star Wars tento týden přišlo hned několik dobrých zpráv. Vrací se studio Lucasfilm Games, jen v trochu jiné formě, než jsme na to byli za jeho původního fungování zvyklí. Spolu s tím přišlo i oznámení nové hry s otevřeným světem od Ubisoftu. Celý týden můžete zakončit u rozdávačky na Epic Store , kde si do příštího čtvrtka můžete vzít Star Wars Battlefront II. Konkrétně se jedná o Celebration edici, což znamená, že obsah, který vyšel po 20. prosinci roku 2019 si budete muset dokoupit samostatně. Dostanete tedy vše od původní hry až do DLC The Rise of Skywalker. Chybí jen pozdější přírůstky z updatů spojených s původní trilogií. Ubisoft Massive oznámil vývoj nové Star Wars hry s otevřeným světem Stejně jako většina her od EA na tom nebyly Star Wars Battlefront II z počátku vůbec dobře. Vývojáři schytávali kritiku nejen za malé množství obsahu, ale hlavně za agresivní systém mikrotransakcí, který se řešil ještě měsíce po vydání. Od té doby se hra znatelně změnila a stala se z ní docela příjemná multiplayerová střílečka. Možná, že kdyby takhle vypadala hned z počátku, byl by z ní mnohem větší úspěch.

PlayStation Store – January Sale Lednová akce měla na PlayStation Store sice skončit už minulý víkend, ale Sony ji očividně ještě o nějaký čas protáhlo. Aby ale věci nestály, tak se zase obměnila nabídka. Například Final Fantasy VII Remake, o kterém jsme psali v souhrnu z minulého týdne, už je zase za plnou cenu. Tentokrát si přišla řada třeba Fall Guys: Ultimate Knockout (440 Kč). Tento roztomilý battle royale byl velkým hitem loni v létě a na PS4 byl hned při vydání součástí PS Plus. Pokud jste to nestihli, můžete si ho alespoň pořídit o něco levněji. Mortal Kombat 11 (560 Kč) se i po docela dlouhé době od vydání těší značné popularitě. Tento díl následuje příběh, který byl restartován spolu s Mortal Kombatem z roku 2009. To je ale vedlejší, hlavní roli stále hrají brutální souboje plné usekaných hlav a končetin. Jestli je to pro vás málo, tak jsou ve slevách i DLC včetně velkého přídavku Aftermath. Filmový Mortal Kombat má datum premiéry, uvidíme ho na jaře Zanedlouho nás čeká vydání remasteru hry Nier: Replicant. Ten vznikl hlavně díky úspěchu jeho pokračování jménem Nier: Automata, které je také součástí slev. Najdete ho tady rovnou v YoRHa edici (500 Kč), což znamená, že ke hře navíc dostanete i DLC a několik skinů.

Bandai Namco Store – Little Nightmares zdarma Vydání pokračování příběhové plošinovky Little Nightmares je skoro za rohem a vydavatelství Bandai Namco se ještě před tím rozhodlo udělat radost hráčům, kteří první díl ještě nehráli. Na jejich oficiálních stránkách ho až do 17. ledna můžete získat zcela zdarma. Jedná se ale pouze o verzi pro Steam. Tato akce začala už před pár dny a v začátcích s ní byly značné problému, protože byl o Little Nightmares opravdu velký zájem. Touto dobou by snad už mělo být vše vyřešeno. Můžete se tedy vypravit do potemnělého světa v roli Six. Zdejší prostředí se proměnilo k nepoznání kvůli tajemnému signálu, který přichází z nedaleké věže. Ovlivňuje hlavně obyvatele města, kterým se musí Six vyhýbat, jak jen může. Little Nightmares 2 se začne prodávat v únoru, venku je nový trailer Zdarma si můžete vyzkoušet i demoverzi Little Nightmares II, která vyšla tento týden. To už platí jak na PC, tak na konzolích. V pokračování si zahrajeme za mladíka jménem Mono. Six se ale na scéně také znovu objeví. Jejich cíl je každopádně stejný. Zjistit, kdo stojí za tajemným vysílám a jestli je vůbec možné vše vrátit do původního stavu.