Hry zadarmo, nebo se slevou: dinosauří balíček a adventura Paradigm zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

Humble Jurassic Bundle V posledních týdnech jsme tu měli hned několik dobře vypadajících balíčků na Humble Bundle. Nyní je tady něco pro fanoušky dinosaurů z Jurského světa. Za cenu necelých 10€ můžete mít budovatelskou strategii Jurassic World Evolution od studia Frontier Developments rovnou s několika DLC balíčky. Kromě základních scénářů a pravěkých stvoření se tedy dostanete ke spoustě dalších. Z těch větších rozšíření jsou tady i Secrets of Dr. Wu, která před hráče staví náročnější úkoly. Zmíněný doktor se věnoval hlavně výzkumu hybridních dinosaurů, takže narazíte na doposud neviděné druhy. V sérii scénářů odhalíte tajemství, na která přišel. Tvůrci Planet Zoo a Jurassic World oznamují nový projekt. Je jím F1 Manager 2022 Pokud se vám stavění vlastního dinosauřího parku zalíbí, tak můžete využít 50% slevy na druhý díl, která je také součástí balíčku. Využít ji můžete v Humble Store. Nesmíte ale váhat moc dlouho. Platí totiž pouze do 1. června.

PlayStation Store – Golden Week Zlatý týden je pro Japonce velkou událostí. Kromě prázdnin je jeho součástí i festival, který svým způsobem dorazil i k nám skrz několik slevových akcí. Jelikož je to hlavně japonská záležitost, tak v nich najdete převážně výtvory tamních vývojářů, i když toto pravidlo neplatí v každém případě. Důkazem toho je Shadow Warrior 3 (791 Kč) od polského studia Flying Wild Hog. Autentickou atmosféru Japonska si můžete prožít v několika hrách z nabídky. My doporučíme detektivku Lost Judgment (725 Kč), ve které řešíte dokonalý zločin. I když se jedná o druhý díl série, tak nemusíte první Judgment vůbec znát. Příběhem obstojí sám o sobě zcela bez problému. Navíc při nákupu dostanete rovnou verzi pro PS4 i PS5. I několik týdnů po vydání se stále řeší Elden Ring. Pokud ale máte PlayStation, rozhodně byste neměli minout Bloodborne, jednu z předchozích her studia FromSoftware. Ve viktoriánsky stylizovaném městě Yharnam se snažíte přežít noční můru plnou krve pradávných stvoření, která z jeho obyvatel udělala monstra. Ve slevě je hra v GOTY edici (450 Kč), takže si můžete projít i výborné rozšíření The Old Hunters. Autoři Yakuzy kromě pokračování pracují i na zcela nových značkách Vrátíme se ještě o několik let do minulosti k naprostým klasikám. Castlevania už je u ledu dlouhou dobu. Nikdy ale není pozdě na to, abyste si tento klenot připomněli. Tady najdete balíček Castlevania Requiem (125 Kč), který obsahuje díly Symphony of the Night a Rondo of Blood. Zejména první jmenovaný by neměl chybět mezi dohranými hrami žádného fanouška metroidvanií.

Epic Store – Just Die Already a Paradigm zdarma Po několika velkých titulech máme tento týden v rozdávačce na Epicu dvojici menších záležitostí. První z nich je surrealistická adventura Paradigm, která je dílem jediného vývojáře. Bere si inspiraci od klasických point’n’click adventur. V hlavní roli je fešný mutant, kterého dožene jeho vlastní minulost. Příběh je to opravdu bizarní, když vezmeme v potaz, že se na scéně objevíte i ve formě geneticky modifikovaného lenochoda zvracejícího cukrátka. Takových stvoření je ve společnosti DUPA Genetics celá řada. Mají sice tvořit nadějné děti pro zdejší smetánku, ale občas se celý proces zkomplikuje a výsledek genetických úprav není takový, jaký si ho představovali. Uncharted na PC dorazí v červnu. Epic předčasně odhalil datum vydání kolekce Legacy of Thieves Spolu s tím je zdarma k dispozici také mutliplayerová hříčka Just Die Already, ve které si zahrajete za důchodce v blízké budoucnosti, kde lidé nemají žádné děti. Nezbyl nikdo, kdo by platil důchody, takže musíte vyrazit ven ze svého příbytku a ukořistit si vše potřebné pro vaše přežití.

Xbox Store – Golden Week Stejně jako na PlayStationu i Xbox slaví japonské prázdniny. Abychom se neopakovali, tak se podíváme zase na jiné tituly. Doplnit si můžete třeba celou sérii Devil May Cry. V HD Collection (540 Kč) najdete první tři díly ve vylepšené verzi. Devil May Cry 4 je tady ve speciální edici (207 Kč) a samostatně je pak k dispozici i Devil May Cry 5 (400 Kč). Součástí akce je také několik dílů série Final Fantasy. Od klasik jako jsou remasterované verze Final Fantasy X/X-2 (750 Kč) až po zatím poslední přírůstek Final Fantasy XV v Royal edici (450 Kč), která navíc obsahuje i příběhová DLC. Tato série se za dobu své existence pořádně změnila. Pro rychlejší hratelnost určitě sáhněte po novějších dílech. I starší klasická JRPG stále mají něco do sebe. Co se teď nejvíc hraje na Xboxu. Akční Century, Call of Duty, Fortnite… ale i méně známé kousky Když už jsme u doplňování sérií, tak ve slevách najdete i spoustu dílů Resident Evil. Od úplného začátku ve vylepšené verzi prvního dílu (147 Kč) až po Resident Evil Village (925 Kč). Z ostatních vřele doporučujeme remake Resident Evilu 2 (400 Kč), který zaslouženě sklidil velkou chválu. Změnil perspektivu a upravil hratelnost, ale stále zůstává věrný originálu.

Stále probíhá: Steam – CD Projekt RED Sale I když si CD Projekt pošramotil svoji pověst s Cyberpunkem 2077 (30€), tak mu nelze upřít úspěchy z minulosti. Kompletní série Zaklínače stále v žánru RPG patří mezi ty nejlepší kousky, po kterých můžete sáhnout. Na celý jejich repertoár najdete slevy na Steamu. Největší poprask ve světě bezesporu způsobil Zaklínač 3: Divoký hon (6€). Pokud se do něj teprve plánujete pustit, určitě běžte rovnou do GOTY edice (10€), která obsahuje i oba velké datadisky. Dostanete tak několik desítek hodin zábavy navíc. Samozřejmě se nesmí zapomínat ani na předchozí dva díly. U prvního Zaklínače (1,5€) navíc nechybí ani legendární český dabing. Zaklínač 3 prodal už přes 40 milionů kusů. Cyberpunk 2077 se blíží hranici 20 milionů Vedle her z hlavní série je ve slevě také Thronebreaker: The Witcher Tales (6€). Původně to měl být jen singleplayerový mód pro karetní Gwent, ale celý projekt se vývojářům pod rukama rozrostl do takové míry, že se rozhodli vydat ho samostatně. V hlavní roli tentokrát není Geralt. Místo toho sledujeme příběh Meve, královny Rivie a Lyrie.

Stále probíhá: Humble Must-Play VR Bundle I po letech je virtuální realita v herním průmyslu pro většinu hráčů stále vedlejší záležitostí. Na VR headsetech ale už najdete více než jen pár malých hříček. Několik her, které byste neměli minout, najdete v novém balíčku Humble Bundle, který vás vyjde celkově na 16,5€. Za tuto cenu dostanete celkem 7 titulů a pár bonusů navrch. V základnu za cenu 1€ do vaší herní knihovny přibyde Vanishing Realms. RPG designované přímo pro virtuální realitu, ve kterém se budete muset vypořádat se zástupy nemrtvých nepřátel. K tomu můžete využít spoustu různých zbraní a souboje jako takové ovládáte skrz pohyb. S další částí dostanete další trojici her za cenu 9,15€. Down The Rabbit Hole je příběhová advetnura zasazena do říše divů ještě před tím, než do ní zavítala Alenka. Budete průvodcem dívky, která se snaží najít svého mazlíčka. V Traffic Jams se pak stanete kontrolorem dopravy. Není to ale jen o pouštění provozu z určitých směrů. Zdejší obyvatelé vám práci rozhodně neusnadní. Pokud si chcete s virtuální realitou trochu zacvičit, tak tady pro vás je PowerBeatsVR. Jedná se hlavně o rytmickou záležitost, ale její součástí jsou i profesionální tréninkové programy. Kromě toho je součástí této části balíčku také DLC pro hororovku Propagation VR, díky kterému ji můžete hrát v kooperaci. Křetínský vstupuje do virtuální reality. Za stamiliony kupuje český startup Divr Labs Poslední část zahrnuje další 3 hry spolu se slevovým kuponem na zombie střílečku After The Fall. V Ragnarocku se součástí posádky drakaru a udáváte rytmus pádlování. Na svých bubnech dokážete vytvořit spoustu různých skladeb. V Pistol Whip také budete potřebovat dobrý rytmus. Tato akční arkáda vás za doprovodu stylové hudby provede několika filmovými kampaněmi. A na závěr si dáme dovolenou. Vacation Simulator je příjemná odpočinková záležitost.