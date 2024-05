Hry zadarmo, nebo se slevou: Farmářský festival a kooperační Orcs Must Die! 3 zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – Star Wars Day Sale Nechť vás síla provází! O víkendu již tradičně proběhne den fanoušků série Star Wars, který mimo jiné můžete strávit také v herních světech. Hvězdné války se dočkaly celé řady adaptací a ve výprodeji na GOGu najdete řadu z nich. Do dnešních dní se mezi ty nejlepší řadí RPG od Bioware. Oba díly najdete ve Star Wars RPG Bundle (4,53$). Knights of the Old Republic nabízejí skvělý zážitek a poskytují hráči obrovskou míru svobody. V současnosti se jim moc prostoru už nedostává, ale v minulosti byly velmi populární letecké arkády. Zlevněný je jak Star Wars: X-Wing (2,65$), tak Star Wars Tie Fighter (2,65$), přičemž od každého je tady vícero verzí. Graficky už sice neoslní, ale můžete si z první ruky vyzkoušet jaké to je být v kůži pilota jednoho z těchto vesmírných plavidel. Dalším z žánrů, které herní Star Wars už dlouho nenavštívily, jsou závody. Star Wars Episode I: Racer (3,72$) tak zůstává v podstatě jedinou alternativou. Podíváte se na 8 různých světů, po kterých se můžete prohánět rychlostí až 600 mil za hodinu. V rolích jezdců samozřejmě nechybí ikonické postavy, které znáte z předlohy. Star Wars: Dark Forces Remaster (22,26$) je staronová FPS střílečka, které se dostalo péče od studia Nightdive, mistrů remasterování retro klasik. Můžete si tuto legendu, která vypráví o Kyleovi Katarnovi, zahrát v rozlišení 4K při 120 FPS. Vylepšená verze si zachovává vše z originálu, ale značně upravuje fungování, aby více odpovídalo moderním hrám.

Steam – Festival farmaření O hry, kde si můžete v klidu pěstovat kytičky, starat se o svoji zahrádku a zvířata, jsou velmi populárním žánrem, ve kterém je z čeho vybírat. O tom se můžete přesvědčit na aktuálním festivalu na Steamu. Jeho součástí je již tradičně i výprodej. Tou nejjistější volbou je jednoznačně Stardew Valley (9,23€), ve kterém zdědíte zchátralou farmu nedaleko malého městečka. Je to výtvor jediného vývojáře, který se navíc nedávno rozrostl o velkou aktualizaci. Pokud vám neštymuje pixelart, můžete zkusit loňskou novinku Fae Farm (26,79€), ve kterém vám při zahradničení budou dělat společnost víly. Svůj příbytek si budujete v kouzelné krajině, do které si můžete přizvat další kamarády a hrát online. Vedle odpočinkových aktivit je také potřeba občas vyrazit na průzkum dalekých krajin, kde můžete objevit spoustu nových věcí. Čert vem pohádkové farmaření, pojďme se ponořit do pořádně špinavého, ale svým způsobem krásného středověku. O novince Manor Lords (29,99€) spousta z vás už jistě slyšela. Tady se budete starat o historicky přesnou vesničku se vším všudy. Nejde jen o stavění nových obydlí či hospodaření. Občas dojde i na války. Manor Lords sice vyšly teprve v předběžném přístupu, ovšem už v tomto stavu jde o velmi povedenou záležitost. Anebo také nemusíte vymýšlet nic převratného a zvolit klasický Farming Simulator 22 (13,99€). Dostanete traktor, políčko a jde se na věc. Tohle je ukázka farmaření v tom pravém slova smyslu. Součástí hry sice jsou tutoriály, ale pokud si zvolíte tu nejtěžší obtížnost, udržování úrody je hned rázem těžší, než se může zdát.

Humble Team17 Game Bundle Vydavatelství Team17 má pod sebou spoustu úspěšných vývojářských týmů. Nevytvářejí sice obří blockbustery, ale i pro středně velké projekty je tady spousta prostoru. 8 z nich si můžete pořídit za velmi příjemnou cenovku v balíku na Humble Bundle. Pro získání všech položek stačí přispět minimální částkou 18,47€. Trepang2 je singleplayerová FPS střílečka, kterých v dnešní době vychází opravdu málo. Online hraní se v tomto žánru stalo prioritou. Místo toho si tato loňská novinka bere inspiraci z legend, jako je F.E.A.R. nebo Half-Life. S plejádou zbraní v rukách a speciálními schopnostmi se vydáme do temných prostor se pokusíme objevit tajemství minulosti hlavního hrdiny. Headbangers jdou na žánr battle royale zase trochu jinak. Hrajete za holuba, který miluje hudbu. Místo klasické akce jde hlavně o rytmickou záležitost, ve které se musíte dostat skrz několik různých soutěží, abyste pak povstali na konci jako vítěz. S kamarády si pak můžete dát také Gold with your Friends. Nic převratného to není, ale je to velmi povedená golfová hra. Pro hraní v partě je pak ideální také Moving Out, kde se chopíte role stěhováků. Hratelnost je postavená hlavně na vrtkavé fyzice. S nábytkem svých zákazníků každopádně musíte manipulovat opatrně, což je někdy vcelku obtížné. Lehké rozhodně také není utéct z vězení, což si můžete vyzkoušet ve hře The Escapists 2. Worms W.M.D. jsou už naprostou klasikou, kde se s červíky odstřelujete raketami, házíte po sobě svaté granáty a posíláte nálety s napalmem. O něco temnější je strategie Gord, která kombinuje několik žánrů dohromady. A jako poslední dostanete rogue-like 2D akci Neon Abyss. Jako bonus je pak v balíku ještě kupon na 35% slevu hry Dredge, ve které na lodi prozkoumáváte velmi tajemný svět.

Epic Store – Cat Quest II a Orcs Must Die 3 zdarma Jestli máte chuť na RPG, nemusíte rovnou zabředávat do těch komplexních, která se musíte několik prvních hodin učit. Do Cat Quest II, který tento týden najdete v rozdávačce na Epic Store, se může pustit bez větších problémů úplně každý. Staneme se svědky války mezi národy koček a psů. Svět prozkoumáme v roli obou těchto druhů a sami odhalíme, co za tímto konfliktem vůbec stojí. Vedle toho je aktuálně v nabídce také Orc Must Die 3, povedená kooperační tower-defense akce, ve které se společně s partou kamarádů postavíme hordám orků. Musíte bránit základnu vším, co je zrovna po ruce. Kromě zbraní a kouzel si můžete pomoci hlavně dobře rozmístěnými pastmi a střílnami, která kráčející vlny nepřátel zpomalí nebo rovnou vyřadí z boje.

Xbox Store – Beyond Spring Sale Na Xboxu pokračuje jarní výprodej. Tentokrát ale s tím rozdílem, že prim nehrají samotné hry. Místo toho jsou zlevněné nejrůznější season passy, přídavky a rozšíření, díky kterým můžete u své oblíbené hry strávit několik hodin zábavy navíc. To platí třeba pro Borderlands 3, které tady má season passy rovnou dva (396 Kč a 480 Kč). Celkem tak získáte 4 větší rozšíření příběhu spolu s dalšími doplňkovými misemi a řadou dodatečné výbavy. Far Cry 6 sice příliš nezazářilo, ale jeho DLC za to stojí. Season pass (420 Kč) obsahuje trojici dodatků, přičemž každý z nich se věnuje jednomu ze záporáků předchozích dílů. Skrz tyto příběhové kapitoly se dozvíte něco více o Vaasovi, Paganovi a Josephovi. Jen škoda, že jsou to vesměs krátké zážitky. Na své si přijdou také fanoušci bojovek. Hned do několika z nich si můžete dokoupit dodatečné bojovníky. To platí třeba i pro Mortal Kombat 1, kde se vaše soupiska rozšíří třeba o Omni-Mana, Shang Tsuhnga nebo Peacemakera (každý 95 Kč). Naruto to Boruto: Shinobi Striker tady pak má hned několik celých season passů.

Nintendo eShop – Games on Sale Octopath Traveler (750 Kč), což je RPG vyprávějící osm příběhů současně, nějakou dobu nebylo dostupné na žádném digitálním obchodě. Square Enix už si ale své záležitosti vyřešil, a tak se toto výborné dobrodružství vrátilo. Pokud rádi vzpomínáte na klasická JRPG z přelomu tisíciletí, tohle je jedna z moderních podob, kterým se jejich dojem povedlo zachytit opravdu skvěle. A můžete se rovnou pustit i do pokračování Octopath Traveler II (960 Kč), které vypráví zase úplně jiné příběhy. LEGO hry máme ve slevách každou chvíli. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (400 Kč) ale ještě nikdy dřív na Switchi levnější nebyla. Navíc je to ta největší hra s kostkovým světem, kterou si teď můžete zahrát. Vypráví kompletní příběh Hvězdných válek. To znamená, že se podíváme na řadu různých planet a zahrajeme si za desítky ikonických i méně známých postav. O To The Moon (180 Kč) jsme v našich výběrech pěli ódy už několikrát. Tenhle příběh za to ale opravdu stojí. V hlavní roli je dvojice doktorů, která pomáhá umírajícím lidem splnit si své životní sny ještě předtím, než se odeberou na onen svět. Jedním z pacientů je Johnny, jehož příběh je něčím neobvyklý. Neprozradíme čím, ale můžete si být jistí, že půjde o horskou dráhu emocí. Bramble: The Mountain King (300 Kč) není tolik známá záležitost, ovšem kladná hodnocení sklízí napříč platformami. Prozkoumáte kouzelný, ale zároveň nebezpečný svět, ve kterém hlavní hrdina hledá svoji sestru unesenou trollem. Hlavní hrdina Olle je sice nebojácný, ale v boji není příliš zdatný. Proto musí dobře uvažovat nad tím, jestli se obyvatelům podivného lesa ukáže nebo raději zůstane skrytý ve stínech.

Stále probíhá: PlayStation Store – May Savings Květen sice ještě nezačal, ale v obchodě PlayStationu už se rozjela akce s tímto měsícem. A nabídky nepřináší vůbec špatné. Máme tady třeba Deluxe edici loňského Lords of the Fallen (950 Kč). Pokud jste se k němu zatím nedostali, možná jste udělali dobře. Vývojáři do něj totiž nově přidali finální patch s řadou vychytávek, který mimo jiné přidává i modifikátory pro hraní, což se hodí pro hráče hledající extra výzvu. Za stejnou částku můžete mít i výborné Final Fantasy XVI (950 Kč), které je oproti svým předchůdcům temnější a Square Enix si v něm bere inspiraci z evropského fantasy. V roli Clivea se podíváme do světa, kde magie existuje hlavně ve formě krystalů a neumí ji používat každý. Ti, kteří touto dovedností disponují, se stávají otroky s výjimkou těch nejmocnějších, kteří v sobě mají eikona, obrovské monstrum umožňující využívat magii bez krystalů. Zlevněný už je také letošní Prince of Persia: The Lost Crown (750 Kč). V této metroidvanii nebudeme za prince hrát, budeme ho zachraňovat. Hlavním protagonistou je válečník Sargon, který je členem jednotky Immortals. Princ byl unesen na místní horu Qaf, která skrývá řadu tajemství. K našemu neštěstí se budeme muset potýkat i s našimi dřívějšími spojenci. Recenze hry Hi-Fi Rush. Z rytmické akce od mistrů hororu se vyklubal skrytý klenot I na závěr zůstaneme u těch novějších kousků. Hi-Fi Rush (560 Kč) jste si mohli zahrát na PC a Xboxu už loni, ale na PlayStation dorazil teprve čerstvě. Další hráči si tak mohou užít výbornou rytmickou mlátičku, ve které zazní skladby od světoznámých kapel, jako jsou Nine Inch Nails, The Black Keys nebo The Prodigy.

Stále probíhá: Xbox Store – Golden Week Sale Už se pomalu blíží velké japonské prázdniny. Zlatý týden ale můžeme oslavit i u nás s novým výprodejem v obchodě Xboxu. Jak už bývá zvykem, zlevněné jsou hlavně hry z produkce vývojářů sídlících v zemi vycházejícího slunce. Mezi ně patří třeba Capcom, od kterého tady máme Resident Evil 4: Gold Edition (951 Kč), výbornou předělávku jedné z nejzásadnějších her historie. Tato edice vedle základní hry obsahuje také rozšíření Separate Ways, kde si zahrajeme za Adu Wong. Fanoušci japonských RPG měli na začátku letošního roku žně. Mimo jiné se o to zasloužilo studio Atlus s Persona 3 Reloaded (424 Kč), kompletní předělávkou jejich dřívějšího titulu. Kromě RPG soubojů se tady pracuje také se simulátorem života studenta střední školy. Ten společně s dalšími členy party zjistí, že mezi koncem a začátkem dalšího dne existuje hodina, během které se dějí podivné věci. Pokud vás někdy zaujala série Yakuza, ale nechtěli jste naskakovat do tak rozsáhlého příběhu, vřele doporučujeme další značku studia Ryu Ga Gotoku. Judgment (315 kč) se odehrává ve stejném univerzu, ale jde o něco úplně jiného. V hlavní roli je Takajuki Jagami, bývalý právník, který se dal na dráhu soukromého detektiva. V prvním díle se mu do rukou dostane případ, který dost možná souvisí s koncem jeho právnické kariéry. Nier Replicant ver.1.22474487139: za záchranou sestry | Recenze Nier: Automata (480 Kč) udělal díru do světa díky výborné hratelnosti, která kromě hack’n’slash mlátičky kombinuje několik dalších žánrů dohromady. Vedle toho si ale oblibu vysloužila díky svému příběhu. Pokud chcete objevit všechno, musíte ji dohrát hned několikrát, přičemž průběh se pokaždé mění. Stejně tak můžeme doporučit i Nier: Replicant (596 Kč), který vyšel ještě před Automatou a dočkal se vylepšené verze s rozšířeným příběhem.