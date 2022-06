Hry zadarmo, nebo se slevou: festival demoverzí na Xboxu a digitální deskovka Game of Thrones zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

ID@Xbox Summer Game Fest Demo Event Oproti Steam Next Festu je počet her, které si v rámci xboxového festivalu můžete vyzkoušet, o poznání menší, ale i mezi těmi 34 demoverzemi se najde několik zajímavých kousků. Jelikož se celá událost točí okolo programu ID@Xbox, tak jde hlavně o tituly od menších vývojářských studií. Vyzkoušet si je můžete na Xboxu Series S|X i Xboxu One. Akce končí 27. června. Na první pohled velmi dobře vypadá logická adventura Boxville, která hru kombinuje s animovaným filmem. Svým stylem lehce připomíná výtvory českého studia Amanita Design. Cílem vývojářů je prý hlavně to, abyste si při hraní odpočinuli a zbavili se stresu. O něco víc akce na vás čeká v FPS Stuffed. Podíváte se do snů malé holčičky. Nenajdete v nich ale princezny ani poníky. Místo toho se v roli plyšového medvěda budete bránit vlnám nočních můr, které převzali podobu ostatních hraček. Do boje se můžete vydat sami nebo v kooperaci až pro 4 hráče. To nejlepší z Xbox + Bethesda prezentace. Záběry ze Starfieldu, novinka Hidea Kodžimy, Forza Motorsport a další Jako další můžete sáhnout třeba po rytmické střílečce Metal: Hellsinger. Soundtrack tady hraje důležitější roli než je doplnění atmosféry. Pokud budete střílet do rytmu, vaše poškození se výrazně zvýší a čím déle se vám ho podaří udržet, tím víc nabírá hudba na intenzitě. Zastoupení žánrů je v Summer Game Fest Demo festivalu široké, takže můžete zapátrat na vlastní pěst, jestli některá z demoverzí sedne vašemu vkusu.

PlayStation Store – Mid-Year Deals Polovina roku utekla jako voda, a i to je pro PlayStation příležitostí pro spuštění další slevové akce, ve které najdete hlavně velké tituly z posledních let. Mezi prvními uvidíte třeba Sekiro: Shadows Die Twice (925 Kč), které si po právu uzmulo ocenění za hru roku. I když se od ostatní tvorby studia FromSoftware docela výrazně liší, tak i tohle akční RPG dokáže potrápit vaše hráčské schopnosti. Antologie Dark Pictures se zatím skládá ze tří samostatných příběhů. Studio Supermassive Games s nimi sice neslaví takové úspěchy jako s Until Dawn, ale jako interaktivní zábava na několik večerů poslouží naprosto bez problému. Všechny tři najdete v uceleném balení Dark Pictures – Triple Pack (1 071 Kč). V Man of Medan vás čeká výlet na vodu. Little Hope vás zavede na průzkum tajemného městečka a v House of Ashes se podíváte do starověkého sumerského chrámu. Pokud jste fanoušci ostřejšího humoru, rozhodně by vás neměla minout dvojice herních adaptací seriálu South Park. K dispozici je bundle, se kterým dostanete The Stick of Truth i Fractured but Whole dohromady (627 Kč). V prvním díle se zdejší děti pustí do války mezi elfy a čarodějem. S pokračováním pak vymění své staré obleky za superhrdinské kostýmy. Ghostrunner dostane pokračování. Vyjde na PC a konzole nové generace Ghostrunner (280 Kč) dokázal, že Mirror’s Edge není jednou hrou, která umí perfektně zpracovat rychlý parkour. V tomhle případě se ale do skákání a běhání po zdech zapojí i máchání katanou a uhýbání před kulkami. V roli robotického vojáka se musíte dostat až na vrchol věže, která je posledním útočištěm lidstva. Při nákupu ale dejte pozor. Na PS Store jsou dvě položky, přičemž s jednou dostanete jen PS4 verzi, zatímco druhá obsahuje i verzi pro PS5.

Epic Store – Car Mechanic Simulator 2018 a Game of Thrones: The Board Game zdarma Ani tento týden na Epicu mezi hrami zdarma nenajdete žádná velká jména. Nadšenci do automobilů ale jistě ocení Car Mechanic Simulator 2018. Z názvu si jistě sami dokážete odvodit, že tady nepůjde o závody. Místo toho se přesuneme do garáže, kde nás čekají opravy všeho druhu. Od jednoduchých úprav se postupně s každým dalším autem dostanete třeba až k rozebrání motoru. Tvůrci si dali záležet na tom, aby práce byla co nejpodobnější skutečnosti. Kromě oprav si můžete i sami poskládat vlastní auto od základu díky Car Editoru. Game Of Thrones: Beyond The Wall - vzhůru do boje | Recenze Vedle toho je zdarma také digitální verze deskovky Game of Thrones. Vaším cílem je rozšířit vliv svého národu na co největší část kontinentu a je jen na vás, jak toho dosáhnete. Silná vojska se budou hodit, ale od věci není ani diplomacie a navazování spojenectví.

Xbox Store – Zaostřeno na vydavatele I když název této akce můžete vyznít v tom smyslu, že v ní najdete jen tituly od jednoho vydavatelství, tak je její součástí docela bohatá směs ze všech koutů světa. Největší část si z ní ale jednoznačně ukousl Ubisoft, který toho v repertoáru moc nového nemá, a tak se musíme spokojit s jeho staršími tituly. Deluxe edice Assassin’s Creed Origins (430 Kč) ale nezní zase tak špatně vzhledem k tomu, že na nové konzole dorazil patch, díky kterému si Egypt můžete projít v 60 FPS. Pokud ve vaší knihovně stále chybí Kingdom Come: Deliverance, měli byste to napravit. Patří totiž mezi nejlepší české hry, které za poslední generace spatřily světlo světa. Mezi slevami najdete Royal edici (220 Kč) obsahující hru včetně všech DLC. Kromě Jindrovy dějové linky tak můžete třeba vybudovat Přibyslavice nebo prožít příběh s Terezou v hlavní roli. Kingdome Come: Deliverance i Total War: Rome se dočkají předělávky na deskové hry Když už jsme u kompletních balení, nemůžeme vynechat Metro Saga Bundle (430 Kč). S posledními generacemi příběhové FPS akce docela upadly, a tak občas nezbývá nic jiného než návrat k ověřené klasice. V tomhle balení najdete kompletní sérii Metro včetně DLC doplňků. S Arťomem si tak projdete celý příběh od jeho prvních akcí v tunelech až po výpravu do dalekých končin.

Ubisoft Connect – Summer Sale I do ubisoftího obchodu už dorazila letní akce. Kromě slev si pro hráče přichystali speciální nabídku. Pokud u nich do 6. července utratíte 20€, dostanete do peněženky na Ubisoft Connect 10€ navíc. Ty pak můžete využít na cokoliv kromě předobjednávek. Neznamená to, že musíte utratit 20€ najednou. I když uděláte několik menších nákupů, které tuto částku dohromady přesáhnou, tak bonus dostanete také. Teď už ale ke slevám. Jelikož série Assassin’s Creed letos oslaví 15. výročí, tak můžete mít za nižší cenu většinu dílů. To platí i pro ten nejnovější. Assassin’s Creed Valhalla (24€) i dva roky po vydání stále dostává nový obsah včetně velkého rozšíření Dawn of Ragnarök (26€), které si ale musíte dokoupit samostatně. Pokud máte rádi obrovské herní světy, Valhalla vás bude bavit. Fanoušci původních dílů série nicméně moc nadšení nebudou. Nezapomenutelný herní rok 2007. Objevili jsme revoluční Assassin's Creed, premiéru měl Crysis i Mass Effect Asasíni se od svých začátku totiž pořádně změnili, a tak se i po letech rádi vracíme se ke kořenům. Za nás patří Ezio Auditore stále mezi nejlepší hlavní postavy posledních generací. Celý jeho příběh si můžete projít v Ezio Auditore Bundle (11,6€). Od začátků ve Florencii přes Řím až po Istanbul a setkání s Altairem.

Stále probíhá: Xbox Store – Deals Unlocked Na Xboxu tento týden najdete slevovou akci zahrnující hlavně velké tituly z posledních let. Resident Evil Village (1 165 Kč) doporučujeme, jak jen můžeme, a po poslední prezentaci Capcomu je důvodů k pořízení tohoto hororu ještě víc. Na podzim nás čeká velká Winters’ Expansion, ale i bez ní za to Village rozhodně stojí. V roli Ethana Winterse se snažíme zachránit unesenou dceru. Dying Light 2: Stay Human (1 239 Kč) sice nebyl tak masivní úspěch, jak se očekávalo, ale s opravami technických chyb se z něj stává přesně ta zombie akce, kterou jsme si přáli. Techland s ním navíc stále ještě nekončí a pomalu do něj začíná přidávat obsah zdarma, včetně příběhových rozšíření. Podívejte se do světa, kde lidstvo prohrává proti celosvětové nákaze a zůstávají mu už jen poslední základny, kde je alespoň trochu bezpečno. Blizzard se za posledních několik let nemůže pochlubit valným množstvím úspěchů. Jeden se ale přeci jen najde. Diablo II: Resurrected (600 Kč) je povedenou předělávkou klasiky, která má i více než 2 dekády po vydání stále hromadu fanoušků. Resurrected pracuje s původními mechanikami a převádí je do moderní grafiky. Nic vám ale nebrání v tom, abyste si kdykoliv přepnuli do původní podoby. Diablo 4 žádné šílené mikrotransakce mít nebude, slibuje Blizzard po kauze s mobilním Immortal Red Dead Redemption 2 (640 Kč) za nás patří mezi ty nejlepší hry celé herní historie. Nádherný propracovaný svět, plno vedlejšího obsahu a výborně zpracovaný příběh z divokého západu, který má několik silných chvilek. A pokud pro vás nejsou příběhové kampaně to pravé, tak součástí hry je také Red Dead Online.

Stále probíhá: GOG – Summer Sale Od jarních slev plynule přecházíme k letním a jako první letos přichází na řadu GOG, kde najdete obrovské množství retro klasik i osvědčených pecek z posledních let. Jednou z takových je například série Metro, kterou najdete kompletní ve Franchise Bundle (16$). První dva díly dostanete v graficky vylepšených Redux verzích. U Exodu pak nechybí ani dvojice příběhových DLC. I přes svůj požehnaný věk se mezi bestsellery celé akce stále drží Heroes of Might & Magic 3: Complete (2,5$). Na jeho neustupující popularitu má jistě vliv i to, že zkrátka v posledních letech nevyšla žádná podobná strategie, která by se této klasice vyrovnala. Za zmínku v tomhle ohledu ale stojí Song of Conquest (25,6$), což je docela čerstvá záležitost. Žánr FPS stříleček se od svých začátků znatelně posunul, ale stále se najdou zástupy fanoušků stylu původního Dooma nebo Duke Nukem. Pro takové tady máme třeba Ion Fury (9$), která je postavená na stejné technologii, jako právě Duke. Jen s tím rozdílem, že je tato verze Build enginu značně vylepšená, a i když na pohled hra vypadá jako z přelomu tisíciletí, hraje se stejně dobře jako moderní akce. Exkluzivní české dojmy ze Songs of Conquest. Nástupce kultovních Heroes of Might and Magic Kdybyste měli akce už dost, ve slevách je i celá řada klidnějších titulů. Neměli byste minout třeba příběhovku Firewatch (5,34$), ve které se stáváte hlídačem lesa a jeho přilehlého okolí. Běžný den se ale rychle změní, když se ukáže, že ve vašem revíru nejste sami a vaší jedinou spojkou s vnějším světem je hlas ve vysílačce.