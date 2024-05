Hry zadarmo, nebo se slevou: Festival her o přežití a středověká řežba Chivalry 2 zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG Staff Picks Sale Místo klasických tematických slev nám tentokrát hry do výprodeje na GOGu vybrali přímo členové jejich týmu. A nutno uznat, že vkus rozhodně špatný nemají. Třeba od Jeda tady máme jako doporučení výborný karetní rogue-like Slay The Spire (5,75$). I když se chystá druhý díl, s jedničkou rozhodně nic nezkazíte. Na výpravě vás vždy čeká něco nového, ať už jsou to rozdílné kartičky, jiné cesty či odlišní nepřátelé. Z Jedova výčtu rozhodně nevynechte ani brutální metroidvanii Blasphemous (6,85$). Zuzanna si pak očividně potrpí na příběhovky. Wolf Among Us (8,22$) je i za nás tím nejlepším, co vzešlo z adventurní éry studia Telltale Games. S Bigbym v hlavní roli se podíváme do světa komiksové série Mýty. Abyste si příběh užili, tak předlohu vůbec nemusíte znát. Stačí vám vědět, že v tomto univerzu se pohádkové postavy přestěhovali ze svého domova do reálného světa a nedaří se jim tady zrovna nejlépe. Prey (6,58$) je vcelku opomíjená záležitost od studia Arkane Austin, které bylo nedávno Microsoftem uzavřeno. S původním Prey nemá společného vůbec nic, takže je dobré k němu přistupovat jako k samostatné záležitosti. Probíráte se na vesmírné stanici, kde nikdo jiný kromě vás není. Opak je ale pravdou. Na palubu se dostaly mimozemské entity, které se dokáží proměnit na běžně vypadající věci. Microsoft zavírá několik herních studií Bethesdy. Jsou mezi nimi i autoři loňské rytmické akce Hi-Fi Rush Podle žebříčku nejprodávanějších her z výprodeje mezi hráči každopádně nejvíc boduje Heroes of Might & Magic 3: Complete (2,49$). Je až k neuvěření, že i po tak dlouhé době tato strategie neztrácí na oblíbenosti a stále si k ní nachází cestu noví hráči. Pokud by vám nestačil základní obsah, určitě se poohlédněte po komunitní tvorbě.

Steam – Festival přežívání a vyrábění Žánr survival her je už dlouhá léta velmi populární. I když stále vycházejí noví zástupci, na vrcholek se mezi stálice probojuje jen málokdo. Tomuto žánru se věnuje aktuální festival na Steamu, během kterého si můžete se slevou pořídit jak ty nenápadnější kousky, tak ty nejprovařenější jména, jako je třeba Rust (19,99€). Shromažďováním surovin a výrobou se tady můžete propracovat až k modernímu vybavení. A pokud si stáhnete pár modifikací od komunity, možnosti jsou ještě mnohem širší. Jedním z nejnovějších hitů, který pobláznil svět na začátku letošního roku, je Palworld (26,09€). Přezdívka “pokémoni se zbraněmi” k němu docela sedí. V pestrobarevném světě chytáte všemožné potvůrky, které následně využíváte v boji. Můžete si s jejich pomocí také automatizovat výrobu. Palworld je stále pouze v předběžném přístupu, takže jeho hráče čeká ještě spousta obsahu, který by měl do hry proudit v průběhu letošního roku. Pacific Drive (23,99€) je dosti netradičním zástupcem žánru. Spíš, než survival je to totiž rogue-like v kombinaci se závodní hrou. Tato směsice funguje překvapivě dobře. Vaším věrným parťákem je tady auto, o které se musíte dobře starat. Jinak totiž nemáte šanci uniknout záhadným bouřím, které vás prohání skrz každou úrovní. Ještě, než se zatáhnou mračna, můžete se pustit do prozkoumávání neobydlených oblastí a pokusit se najít cokoliv užitečného, co by vám mohlo pomoci s dalším postupem. Vrátíme se do hlubin oceánu. Další Subnautica má vyjít začátkem roku 2025 Pokud neradi tolik experimentujete a máte raději jistotu, Subnautica (14,99€) je ideálním kandidátem. Na planetě, která je z většiny pokryta vodou, se musíte naučit přežívat s pomocí všeho, co se skrývá pod hladinou. Nesmíte ale zaplout příliš hluboko, protože temné vody ukrývají nemilá nebezpečí. Abyste objevili veškerá tajemství oceánu, budete muset probádat i tato záhadná místa. A pokud by vám to nestačilo, můžete sáhnout i po samostatném rozšíření Subnautica: Below Zero (14,99€).

PlayStation Store – Days of Play Ještě předtím, než se dostaneme k digitálním slevám, je na místě připomenout, že akce Days of Play se týká také krabicových verzí či konzolí. U nás probíhá třeba v obchodech Xzone, JRC, Alza nebo CZC. V některých případech se vyplatí po nich sáhnout, protože vás vyjdou levněji než jejich digitální varianty. Zároveň také probíhá akce na předplatné PlayStation Plus. Nováčci, kteří ho nemají vůbec aktivní, si mohou pořídit roční předplatné se 30% slevou. Stávající členové pak mají možnost ušetřit 25 % při upgradu na variantu Extra, respektive 30 %, pokud budete chtít nejdražší variantu Premium, se kterou kromě základní knihovny dostanete přístup také k retro hrám či cloudovému hraní. A teď už ke hrám. Poprvé je levnější i Final Fantasy VII Rebirth (1 424 Kč), druhá část kompletní předělávky kultovního dílu série japonských RPG. V ní se s Cloudem a jeho partou podíváme za hranice města Midgar. Okolní svět vypadá opravdu krásně na pohled a nezklame vás ani intenzivní příběh společně s menšími nepovinnými odbočkami. Došlo i na další exkluzivity. Loňský Marvel’s Spider-Man 2 (1 424 Kč) má na kontě přes 11 milionů prodaných kopií a ani se tomu nedivíme. Pokračování, ve kterém si hlavní roli dělí Peter Parker a Miles Morales skvěle funguje jako rozšíření herního příběhu pavoučího muže, a ještě víc ukazuje, jak komplikované může být kombinování života superhrdiny a běžného člověka. Pokud ale Marvel není vaším šálkem kávy, je tady třeba God of War Rangarök (1 177 Kč) nebo letošní Rise of the Ronin (1 424 Kč).

Epic Store – Chivalry 2 zdarma Epic nepřestává s rozdáváním větších her ani tento týden. Chivalry 2 je dosti specifická záležitost, ve které se společně s desítkami dalších hráčů pustíme do středověkých bitev. Z pohledu první osoby se budete řezat na bojišti s každým, kdo vám zrovna přijde pod ruku. Klasická výbava, jako meč a štít nemůže chybět. Můžete ale sáhnout i po dalších chuťovkách, jako jsou kopí, halapartny nebo můžete stát opodál s lukem v ruce. Chivalry 2 je velmi brutální záležitost. Ve skutečnosti byste mečem nepřítelovi hlavu nebo ruku jednoduše neusekli. Tady ale stačí dobře mířený úder a končetiny létají vzduchem. Výhra v jednom střetu vám ale nepřinese vítězství v celé bitvě. Musíte spolupracovat se svým týmem, abyste ubránili svůj hrad. Nebo pokud stojíte na druhé straně barikády, je potřeba dělat vše pro to, abyste ho zvládli obsadit.

Xbox Store – 50 % off Sale Velmi jednoduše nazvaný výprodej vám jasně říká, co v něm najdete. Za polovic můžete mít desítky různých her. Slevy jsou ale kolikrát i větší než 50 %. To platí třeba v případě Mortal Kombat 1 (720 Kč). Nejnovější díl této krvavé bojovky stále dostává nový obsah. V rámci sezón se vám zdarma obměňují tematické Invaze. V placených balíčcích si pak můžete zpřístupnit další bojovníky, přičemž tím nejnovějším je Homelander z The Boys. Příběhových FPS akcí vzniká velmi málo. Proto bylo Atomic Heart (855 Kč) docela příjemným překvapením. Podíváme se do alternativní minulosti, kde je robotika na úplně jiné úrovni, než platilo v reálné historii. Výzkum ale nešel úplně podle plánu, a tak se se zbraněmi v rukách vydáváme do továren a výzkumných center, abychom odhalili, co že se to vlastně tak ošklivě zvrtlo. Když už jsme u těch FPS akcí, Borderlands dnes už patří mezi klasiky. Navíc jsou to skvělé záležitosti pro hraní v kooperaci. Borderlands: The Handsome Collection (250 Kč) zahrnuje druhý díl a vesmírný Pre-Sequel, který je předělem prvních dvou her. Rozhodně za úvahu stojí také Bordelands 3: Next Level Editon (299 Kč), která kromě hry samotné obsahuje také celou řadu doplňků. V tomto díle prozkoumáme kromě planety Pandora i další části vesmíru. Recenze hry Mortal Kombat 1. Nejen nejbrutálnější, tentokrát i nejhezčí bojovka na trhu LEGO hry jsme měli nedávno zlevněné na ostatních platformách. Tento týden se štěstí usmálo na Xbox a výběr je opravdu bohatý. Ve výprodeji najdete třeba LEGO The Incredibles (170 Kč), sandboxové LEGO Worlds (135 Kč) nebo zatím nejnovější přírůstek LEGO Star Wars: The Skywalker Saga v Deluxe edici (462 Kč). Chybu neuděláte ani se superhrdinskou LEGO Marvel Collection (255 Kč) nebo LEGO Batman 3: Beyond Gotham (130 Kč).

Nintendo eShop – Games on Sale Na nového Prince z Persie si na Switchi ještě nějaký pátek počkáme. Zatím se ale můžete pustit do Dead Cells (313 Kč), výborné rogue-like plošinovky od stejných autorů, ve které se v roli jakéhosi slizu chopíme těla, se kterým se musíme probojovat skrz několik oblastí až k závěrečnému bossovi. Na první pokus se vám to ale určitě nepodaří. Během průzkumu můžete narazit vedle zbraní a schopností na velmi důležitá vylepšení, která vám umožní navštívit další oblasti. Je škoda, že DLC tentokrát ve slevě nejsou, protože s nimi je to zábava o poznání větší. Nintendo Switch se většinou spojuje s méně náročnými hrami s pohádkovou grafikou. I fanoušci hororů si tady ale najdou svoje. V tomto ohledu je výhodný balíček Outlast: Bundle of Terror (125 Kč), ve kterém najdete první díl společně s rozšířením Whistleblower. Prozkoumávání tajemné léčebny dokáže nahnat husí kůži i po tolika letech od vydání. Samostatně si pak můžete dokoupit i Outlast 2 (187 Kč), který se točí okolo bizarního kultu a unesené milované hlavního hrdiny. Pokud chcete ušetřit co nejvíc a máte rádi menší tituly, The Last Campfire (38 Kč) vás určitě uspokojí. Vydáte se na průzkum temného lesa, kde musíte řešením hádanek překonat všechny jeho nástrahy. Vaším cílem je nalézt poslední ohniště a zapálit v něm oheň. Díky tomu snad získáte naději na dosažení šťastného konce.

Stále probíhá: PlayStation Store – Planet of the Discounts Na PlayStationu tento týden najdete další ze série velkých slevových akcí, které zahrnují větší i menší tituly z posledních let. Žhavé novinky tady tentokrát nenajdete, nicméně rozhodně není na škodu se vrátit ke starším kouskům. Druhý dech momentálně zažívá třeba Fallout 76 (249 Kč), nechvalně známý multiplayerový díl. Po úspěchu seriálu o něj narostl zájem a díky updatům a rozšířením se leccos zlepšilo. Právě i DLCčka najdete ve výprodeji. Jestli vás nezaujalo Japonsko z připravovaného Assassin’s Creed Shadows, máte možnost navštívit celou řadu jiných míst v různých historických obdobích. S výhodným balíkem Assassin’s Creed Triple Pack (475 Kč) navštívíte rovnou tři. Black Flag vás postaví do role piráta v dobách největší slávy bukanýrů. S Unity se podíváte do Paříže v období revoluce. Syndicate pak zaujme atmosférou viktoriánské Anglie. Sherlock Holmes nám ukázal své vyšetřovací umění ve hrách už několikrát. Pouze Sherlock Holmes: Chapter One (160 Kč) nám odvyprávělo jeho příběh ještě předtím, než se z něj stal slavný detektiv. Tentokrát po svém boku nemá věrného Watsona. Vyšetřování ho zavede na ostrov ve Středozemním moři, kde kromě hlavního případu může řešit i menší problémy místních. PlayStation má Spider-Mana, na Xbox se chystá lovec upírů Blade. Pracují na něm tvůrci série Dishonored Plíživých akcí je stále méně a méně. Z těch novodobých je série Dishonored ukázkou toho, jak skvěle tento žánr může stále fungovat. Ve výprodeji z ní najdete Dishonored: Death of the Outsider – Deluxe Bundle (380 Kč). Ten vedle samostatného datadisku, ve kterém se snažíme rozlousknout tajemství záhadného cizince, obsahuje i celý druhý díl.

Stále probíhá: Humble Fully Loaded Bundle Studio Nightdive se zasloužilo o návrat celé řady klasických stříleček z devadesátých let minulého století. Několik z nich můžete mít za výhodnou cenu v novém balíku na Humble Bundle. Stačí přispět minimální částku 18,61€ a dostanete celkem 9 her včetně celé trilogie Turok, ve které jsou vaším hlavním problémem krvelační dinosauři. Blood: Fresh Supply svojí brutalitou slušně konkuruje sérii Doom. Prozkoumáváme prostředí plné okultních témat. Ikonickou zbraní pro hlavního hrdinu se tady staly vidle a nedlouho po startu se vám do rukou dostanou také dynamity. Když už byla řeč o Doomu, i ten tady má své zastoupení. Jde o verzi Doom 64, která ještě před čtyřmi lety nebyla k dostání nikde jinde, než na Nintendu 64. Nyní už si ale tuto jedinečnou verzi zahrajete na všech současných platformách. Jedním z nedávných přírůstku do výčtu jejich vylepšených her je Rise of the Triad: Ludicrous Edition. Další z povedených kousků z úvodní éry žánru stříleček z pohledu první osoby. To platí i pro Sin: Gold. Tenhle titul ale už využívá 3D objekty se vším všudy. PowerSlave: Exhumed je vcelku zapomenutá fantasy záležitost, která mířila hlavně na tehdejší konzole PlayStation a Sega Saturn. Tato verze všechny předchozí spojuje dohromady. Po Hvězdných válkách studio Nightdive oživí PO'ed, obskurní střílečku z devadesátek Ze stejné éry pochází také Forsaken. Tahle akce se ale odehrává ve sci-fi prostředí, kdy se podíváme do dystopické budoucnosti, kde se věda a technika vymknula z rukou. Jako bonus navíc dostanete v balíčku kupón s 10% slevou na PO’ed: Definitive Edition, vylepšenou verzi bizarní střílečky s vesmírným kuchařem v hlavní roli.

Stále probíhá: Minecraft Anniversary Sale Letos uplynulo 15 let od chvíle, co se první testovací verze Minecraftu dostaly do světa. Od té doby tento kreativní sandbox prošel řadou změn a vylepšení a počet možností, co si můžete vytvořit, neustále narůstá. Mojang si k výročí připravil 15 dní oslav, jejichž součástí je také výprodej rozprostřený na všechny platformy. Minecraft si tak se slevou můžete pořídit na PC (15$), PlayStationu (243 Kč), Xboxu (285 Kč), Switchi (300 Kč), Androidu (55 Kč) i iOS (49 Kč). V Bedrock verzi si navíc každý den až do 29. května zdarma aktivovat balíčky s kosmetickými předměty. Minecraft už delší dobu není jen o základním sandboxu. Značka se časem rozšířila i o další hry. Minecraft Dungeons (9,99$) je taková umírněnější variace na Diablo. Místo stavění je to hlavně o akci, kdy se společně v partě s dalšími hráči vydáváte do různých kobek, kde o nepřátele rozhodně není nouze. Zlevněná jsou také rozšíření, přidávající další prostředí, vybavení a nepřátele. Zatím posledním přírůstkem pak je Minecraft Legends (19,99$), ve kterém se kombinuje stavění s taktickými bitvami, kde se musíte spojit s bytostmi, kteří jsou pro vás v klasickém Minecraftu nepřáteli. Invaze prasečích piglinů z podsvětí si ale žádá neobvyklá spojenectví.