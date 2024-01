Hry zadarmo, nebo se slevou: Festival kapitalismu a ekonomiky a námořní dobrodružství Sail Forth zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – Classic Winter Sale I když na GOGu už delší dobu najdete i aktuální novinky, stále platí, že podstatnou část tamní nabídky tvoří léty ověřené klasiky. Některé z nich ani v ostatních digitálních obchodech nenajdete. Starší kousky si nyní můžete pořídit v rámci zimního výprodeje s pěknými slevami. Podle místního žebříčku si nejlépe momentálně vedou starší díly série The Elder Scrolls. Konkrétně Morrowind (4,11$) a Oblivion (4,38$). Zub času se na nich sice znatelně podepsal, ale stále platí, že to jsou výborná RPG, která si navíc díky modifikacím od komunity můžete značně vylepšit. V době, kdy pod EA nevznikaly jen další ročníky zaběhlých značek, se v Pandemic Studios zrodila historická hra The Saboteur (5$). V ní se vracíme do 40. let minulého století v Paříži, kde se v roli Seana Devlina snažíme pomstít nacistům, kvůli kterým o všechno přišel. Saboteur je unikátní také tím, že se v průběhu hraní mění jeho barevná paleta. S tím, jak sílí vliv odboje, už není svět jen černobílý. Tohle je sice trochu mladší záležitost, ale první Mirror’s Edge (2$) ani v dnešní době nemá obdoby. Čistě parkourová 3D skákačka, ve které běháme po střechách s obratnou Faith, se zapsala do srdcí mnoha hráčů, kteří následně byli velmi zklamaní osudem druhého dílu s podtitulem Catalyst. Nevypadá to, že by se tato značka měla v dohledné době vrátit na scénu, takže určitě doporučujeme vrátit se k jedničce, pokud jste tak ještě neučinili. Pokud chcete ušetřit co nejvíc, tak velmi výhodnou nabídkou je Homeworld: Remastered Collection (3,5$). Tato kolekce zahrnuje vylepšené první dva díly společně s multiplayerem. Zároveň s tím si můžete zahrát i originály. Podobných vesmírných strategií moc nenajdete, a i když už se jedná o starší záležitosti, stále nabízí porci obsahu na několik desítek hodin.

Steam – Festival kapitalismu a ekonomiky Různých simulátorů, kde se staráte o svoje město, společnost nebo rovnou celý stát, existuje hromada. Hry v tomto stylu nyní najdete v akci na Steamu v rámci festivalu kapitalismu a ekonomiky. Hned z první vám doporučíme Cities: Skylines (8,4€). Tahle strategie se stala synonymem pro to nejlepší z žánru budování vlastního města. Sice už vyšla dvojka, ale s ní mají ještě vývojáři spoustu práce než ji dotáhnout do konce. K jedničce je navíc k dispozici hromada rozšíření, která jsou také zlevněná. Mezi hráči každopádně nejvíce boduje Anno 1800 (15€), historická strategie od Ubisoftu, kde se staráte o vlastní ostrov. Musíte se starat prakticky o každou část společnosti a dohlédnout na to, aby vaše území prosperovalo a mohlo se posouvat dále v obdobích průmyslové revoluce. Ani v tomhle případě nechybí pořádná porce rozšíření včetně čtveřice season passů. Všechny nyní na Steamu najdete se sníženou cenovkou. Součástí festivalu je také česká hra od Oxymoron Games. V Project Hospital (12,5€) se staráte o vlastní nemocnici. Na rozdíl od konkurenční Two Point Hospital je tohle ale podstatně vážnější záležitost. Musíte dokonale zkombinovat své léčitelské, stavitelské a manažerské schopnosti, abyste úspěšně udrželi nemocnici v chodu. Několik dalších prvků do hry přidává trojice rozšíření. Každé z nich je také zlevněné. A aby těch tuzemských výtvorů nebylo málo, v akci je také strategie Nebuchadnezzar (10€) od Nepos Games. Jistě si pamatujete klasické stavitelské strategie, jako jsou Pharaoh nebo Caesar. Právě na nich tento titul staví, akorát se nepodíváte do Říma ani Egypta. Místo toho se pokusíte vybudovat město ve starověké Mezopotámii.

Epic Store – Sail Forth zdarma Po vánoční nadílce, kterou Epic minulý týden uzavřel se Strážci galaxie, se dalo očekávat, že to bude s rozdáváním dalších her zase o něco volnější. Tentokrát si tak do knihovny můžete přidat pouze odpočinkovou námořní záležitost Sail Forth, ve které budeme proplouvat procedurálně generovaným světem. Voda pokrývá vše, kam vaše oko dohlédne. Její hlubiny ale skrývají hromadu tajemství. Mimo jiné se jejich průzkumem můžete dozvědět i záhadu týkající se minulosti celé planety. Zároveň v průběhu plavby můžete narazit na spoustu vedlejšího obsahu, jako jsou závody s delfíny, a dojde také na námořní souboje.

Xbox Store – Beyond Countdown Sale Aktuální výprodej v obchodě Xboxu není úplně tradiční. Místo samotných her si se slevou můžete pořídit všemožná rozšíření, season pass či upgrady na dražší verze. To platí například pro loňské Lords of the Fallen. S Deluxe Update (340 Kč) do hry navíc získáte digitální soundtrack a artbook. K tomu se vám herní třída temného křižáka odemkne už pro první hraní, zatímco se základní verzí byste nejdřív hru museli dohrát se správným koncem. Svými DLCčky je nechvalně proslulý Ubisoft. K několika dílům jeho série Assassin’s Creed tady najdete samostatná rozšíření i rovnou celé season passy. K Origins bychom například doporučili Legacy of the First Blade (276 Kč), které je vychvalované díky svému příběhu o Dariovi, držiteli vůbec první skryté čepele. Na své si přijdou i fanoušci Valhally, která má zlevněný nejen season pass (440 Kč), ale i velké rozšíření Dawn of Ragnarök (420 Kč). Fanoušci bojovek si také přijdou na své. Soupisku bojovníků si můžete rozšířit hned u několika her. Jednou z nich je Demon Slayer: The Hinokami Chronicles. S Character Passem (330 Kč) dostanete sedm dalších postav či variant, se kterými můžete vyrazit do boje. Pro Dragon Ball FighterZ jsou pak zlevněné rovnou tři FighterZ Passy. Každý z nich obsahuje jiné bojovníky a cenově se také liší. Se všemi se vám soupiska rozroste o 19 dalších bojovníků.

Stále probíhá: Humble Choice – Marvel's Midnight Suns, Two Point Campus a další První letošní nabídka předplatného Humble Choice netradičně zahrnuje pouze sedm titulů. Osmou položkou je v tomhle případě DLC pro Marvel’s Midnight Suns, které jsou pro leden tím hlavním tahákem. Hrdinové a padouši ze světa Marvelu se nám ukáží ve stylu tahových strategií, jako je například XCOM. My se sice v rámci příběhu chopíme vlastnoručně vytvořeného hrdiny, ale do party nabereme známé tváře. Two Point Studios před pár lety oživilo žánr klasických tycoonů se svojí ujetou manažerskou hrou, kde se staráte o chod nemocnice. V tomto stylu pokračují i v Two Point Campus, kde se chopíte role ředitele univerzity a musíte nabídnout svým žákům co nejlepší vzdělání a učitelům to nejlepší prostředí pro učení. Místo klasických předmětů tady ale najdete netradiční činnosti. Autoři ani tentokrát nedrželi fantazii na uzdě. Tvůrci stealth akce Aragami 2 sice už zavřeli krám, ale jejich dřívější výtvory si stále můžete zahrát. Ve druhém díle se opět stanete nindžou, který ovládá schopnost pohybu ve stínech. Přímé střety s nepřáteli mu příliš nesvědčí, a tak se musíte ke svým cílům vždy proplížit bez jediného povšimnutí. Pokud si ale více potrpíte na příběh, mohla by vás zaujmout adventura Twin Mirror od studia Don’t Nod, které můžete znát jako autory série Life is Strange. Zbytek lednové Humble Choice už tvoří jen menší tituly. Konkrétně jde o OTXO, Rogue Book, Hell Pie a Red Lantern.

Stále probíhá: Xbox Store – Last Chance Sale Ani na Xboxu se hned zkraje roku nedrží zkrátka a nabízejí ve slevách řadu vcelku čerstvých novinek. Tady nás na první pohled zaujal Ghostrunner 2 Brutal Edition (830 Kč), což je pokračování výborné parkourové akce, která se odehrává v kyberpunkové budoucnosti. Do plynulého sekání katanou vám hraje výborný soundtrack. Tato edice vám navíc přidá několik kosmetických doplňků a čase dostanete i veškeré DLC rozšíření, která teprve vyjdou. Immortals of Aveum (840 Kč) je FPS střílečka, ve které místo samopalů a brokovnic proti nepřátelům používáte kouzla. Je to povedená singleplayerová akce. Podíleli se na ní bývalí tvůrci dílů ze série Call of Duty a na “gunplayi” je to znát. Bohužel se ale jejich hře nedostalo příliš prostoru, protože vyšla v záplavě silné konkurence. RoboCop: Rogue City byl pro mnohé fanoušky robotického poldy příjemným překvapením. Ve výprodeji ho najdete v Alex Murphy edici (1 400 Kč). Prozkoumejte Detroit a jeho podsvětí, kde se rodí nový nebezpečný kriminálník, anebo prostě choďte ulicemi a rozdávejte pokuty za špatné parkování. Tato edice vedle základní hry obsahuje také několik kosmetických doplňků a digitální artbook. Spoustou titulů ze svého repertoáru přispěl Ubisoft. Vyberete si z mnoha dílů sérií Far Cry i Assassin’s Creed v různých edicích. Pokud jste si na nějakou z nich brousili zuby, je pravděpodobné, že je součástí výprodeje.

Stále probíhá: Ubisoft Connect – Akce na Avatar: Frontiers of Pandora Není to ještě ani měsíc a Ubisoft už zlevnil svého herního Avatara. Frontiers of Pandora jsou na pohled nádherná hra, jejíž náplň je poskládaná z tradiční šablony série Far Cry. Pro fanoušky tohoto filmového světa to ale bude vzhledem k nádherným scenériím a novým věcem, které jste ve filmech neměli možnost vidět, příjemný zážitek. Na Ubisoft Connect ho najdete za 52,49€. Avatar: Frontiers of Pandora je zlevněný už i na konzolích. Tam to ale platí pouze pro Gold edici hry, která kromě základu obsahuje také season pass. V průběhu letošního roku by měla vyjít dvě velká rozšíření odhalující další tajemství Pandory.