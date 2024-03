Hry zadarmo, nebo se slevou: Festival karetních her a nenáročná plošinovka zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

Steam – Festival sestavování balíčků Karetní hry si k nám stále nacházejí cestu. Častokrát se jim to daří díky tomu, že stavění balíčku tvůrci spojí s neokoukaným konceptem, který i takovou klasickou mechaniku dokáže neskutečně osvěžit. Na Steamu momentálně probíhá festival zaměřený právě na hry, které s kartičkami pracují nejhrůznějšími způsoby. Jeden z těch nejaktuálnějších případů je velmi populární Balatro (12,6€), jednoduchá záležitost, ve které se snažíte kombinacemi karet a žolíků s unikátními vlastnostmi dosáhnout co největšího množství bodů. Mezi klasiky by se dnes už dalo započítat Inscryption (9,99€). Do rukou se vám dostane balík karet od jakéhosi lesního stvoření. Jejich správné využití je ale jen jednou z částí hratelnosti. Inscryption vedle toho v sobě kombinuje také žánr rogue-like, horor a dojde i na logické hádanky. Ve výprodeji jsou zahrnuté také tituly, které v sobě hrátky s kartami nezahrnují, ale nemají od jejich principů daleko. Příkladem může být výborně hodnocený Backpack Hero (15,19€), ve kterém se s myším hrdinou vydáte do podzemí a vaše síla závisí na tom, jak dobře zvládnete své vybavení poskládat v inventáři. Jelikož jde o rogue-like záležitost, tak při každém průchodu narazíte na jiné předměty a vylepšení.

PlayStation Store – Spring Sale Sice s menším zpožděním, ale jarní slevy dorazily už i do obchodu PlayStationu. Již tradičně jde o směs těch největších titulů z posledních let. Najde se tady ale i pár vcelku čerstvých záležitostí. Pokud byste opravdu hodně prahli po troše pirátění, můžete vyzkoušet Skull and Bones (1 340 Kč). Moc kvalit tato novinka od Ubisoftu ale nepobrala, takže bychom vám spíše doporučili počkat na Sea of Thieves, které na PlayStation dorazí koncem dubna. Zlevněný je také konečně i Alan Wake 2 (1 143 Kč), jedna z nejlepších her loňského roku, která obzvlášť na pohled vypadá parádně. Vracíme se k příběhu slavného spisovatele, který je od konce prvního dílu neustále uvězněn ve své noční můře, z níž marně hledá cestu ven. Naděje ale ještě neumřela, protože se do Bright Falls vydává Saga Anderson, agentka FBI vyšetřující záhadné vraždy. Štěstí se usmálo také na fanoušky Yakuzy, respektive série Like a Dragon. Její poslední díl s podtitulem Infinite Wealth (1 237 Kč) se povedl na výbornou a pokračuje ve vyprávění příběhu Ičibana Kasugy, který se tentokrát snaží najít svoji ztracenou matku. Do toho se zapojí i Kazuma Kirjú, hlavní hrdina předchozích dílů. Stejně jako v sedmičce jde i tentokrát o RPG s tahovými souboji. Recenze hry Like a Dragon: Infinite Wealth. Prosluněná Havaj pohledem bývalých členů jakuzy Pokud jste ještě nehráli Cyberpunk 2077, měli byste to napravit, protože s posledním velkým updatem a rozšířením se z něj stala opravdu skvělá záležitost. Zlevněná je rovnou Ultimate Edition (1 387 Kč), která právě rovnou zahrnuje i příběhové rozšíření Phantom Liberty. To nás zavede do nové části Night City, kde zákon v podstatě nemá žádnou moc.

Humble Spring Screams Bundle Sezóna hororů začíná sice až na podzim, ale to neznamená, že se nemůžeme bát i během prvních jarních dní. Vcelku pěknou nabídku strašidelných příběhů obsahuje nový balík na Humble Bundle, se kterým získáte celkem 8 her za minimální příspěvek 15,54€. Největším jménem je rozhodně The Quarry od tvůrců Until Dawn a antologie Dark Pictures. Tentokrát sledujeme příběh party mladých lidí, kteří si jako instruktoři na táboře užívají poslední den. Ale jejich oslava se trochu zvrtne. Dalším velmi známým jménem je Amnesia. Máme tady její nejnovější díl The Bunker, ve kterém se vracíme do období první světové války. V zákopech bohužel jediným nebezpečím nejsou jen nepřátelští vojáci. V temnotách se skrývá cosi tajemného. My se tomuto záhadnému stvoření musíme vyhýbat pouze s baterkou fungující na dynamo v ruce a s pistolí s omezeným množstvím nábojů. Pokud byste první světové války neměli dost, můžete se rovnou pustit také do Ad Infinitum. V něm hrůzy války sledujeme z pohledu německého vojáka, který ztrácí přehled o tom, co je realita a co jsou jeho noční můry. V nich se vrací domů, ale místo otevřené náruče ho vítají strašné vzpomínky. Nejlepší hororové hry pro PC a konzole. Nejvíc straší Resident Evil, Alien a F.E.A.R. Zbytek balíku už tvoří tradiční menší hororovky. Escape from Backrooms staví na velmi oblíbeném trendu z posledních let, podle kterého se člověk může dostat do míst oddělených od povrchu. Jako další je tady My Friendly Neighborhood s nepříjemně vypadající loutkou v hlavní roli. Balík pak uzavírájí Devour, Demonologist a kooperační Forewarned.

Humble The Best of Boomer Shooter Bundle I když se od přelomu tisíciletí hry neustále vyvíjejí, stále se najde publikum pro tradiční FPS akce ve stylu Dooma. Pokud jste zrovna dostali na nějakou chuť, Humble Bundle si připravil balík se slušnou nabídkou. Hranice minimálního příspěvku je 16,46€ a ve výčtu je také remasterovaná verze klasiky Quake II, která vyšla loni. Dalšími hrami, které dostanete, jsou dnes už velmi dobře známá jména v rámci žánru. Forgive Me Father 2 se odehrává ve světě inspirovaném lovecraftovskými horory. Komiksová stylizace s dominantními odstíny zelené mu dodává správnou atmosféru. Hra Prodeus oproti tomu pracuje s grafikou ve stylu klasik, jako je Duke Nukem nebo Hexen. Přidává k tomu ale pořádnou dávku brutality a moderní vychytávky. Na podobné myšlence staví také Ultrakill jen s tím rozdílem, že si za inspiraci vzalo první plně trojrozměrné střílečky ve stylu Quakea. Jestli jste milovali Doom, budou se vám líbit tyto moderní rychlé střílečky Pokud vám retro stylizace úplně nesedí, tak Turbo Overkill v tomto ohledu spoléhá na vyhlazenější grafiku. Ani v tomto sci-fi světě se to ale neobejde bez řádně rychlé akce. Do budoucnosti zamíříme také ve hře Deadlink, která kombinuje střílečku z pohledu první osoby s rogue-like prvky. Jako poslední si pak můžete do knihovny zařadit Postal: Brain Damaged, povedený spin-off, který vyšel teprve před dvěma lety a chlubí se velmi pozitivním hodnocením.

Epic Store – Islets zdarma Epic si pro nás tento týden v rozdávačce připravil akční plošinovku Islets, ve které se pokusíme spojit několik létajících ostrovů dohromady. V hlavní roli je Iko, zatím nezkušený válečník, který mezi ostrovy cestuje se svojí malou lodí. Každý z nich má v sobě magnetické jádro, kterým se může přitáhnout k ostatním. Bez naší pomoci se ale nezvládne aktitovat samo od sebe. Vedle plošinovky patří Islets také do žánru metroidvanií. Na rozdíl od většiny ostatních se tady ale nebudete muset popasovat s náročnými bossfighty. Místo toho na své cestě potkáte mírumilovné postavy, které vám prozradí více o fungování tohoto světa.

Xbox Store – Bandai Namco Publisher Sale Bandai Namco má ve svém portfoliu spoustu velkých značek včetně těch nejznámějších manga a anime sérii na světě. Mezi ně patří i slavný nindža Naruto. Jeho zatím poslední hra Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Connections (951 Kč) vypráví jeho kompletní příběh. Od prvotních tréninků se tak propracujete až velké válce, kde jde o osud celého světa. Dalším známým jménem ze světa mangy a anime je Dragon Ball. Z této značky máme ve výprodeji hned několik titulů. Dragon Ball Z: Kakarot (450 Kč) je podařená akční adventura, která vypráví úvodní části Gokuova příběhu ze seriálové předlohy. Dojde na velkolepé bitvy a při cestování světem potkáte i další známé tváře, jako jsou Gohan, Vegeta a řada dalších. U japonských seriálů ještě na chvíli zůstaneme. One Piece zažívá své nejlepší období. O to víc je ostudné, že v herním světě neexistuje žádná adaptace, která by dosahovala věhlasu předlohy. Nejlepším tipem pro fanoušky tak zůstává akční adventura One Piece: World Seeker (180 Kč), ve kterém se Luffy s posádkou Slamáků podívá na ostrov, který dříve fungoval jako velká věznice. I když se jedná o samostatný příběh, určitě k jeho pochopení potřebujete určité znalosti, takže nejde o vhodnou záležitost pro nováčky. Anime a manga ve videohrách. Toto jsou nejpovedenějších adaptace známých japonských značek Bandai Namco pomáhá také s vydáním adventur studia Supermassive Games. Z antologie The Dark Pictures je zlevněných několik kousků. My bychom doporučili hlavně ten poslední, tedy Devil in Me (420 Kč). V něm se partičky nadšených filmařů vydá do repliky vražedného hotelu H. H. Holmese. Příběh je to opět samostatný, takže nemusíte znát žádný z předchozích dílů.

Nintendo eShop – Blockbuster Sale V obchodě na Switchi po delší době opět najdete pořádný výprodej, který zahrnuje nejen výtvory indie scény. Zá méně než polovinu můžete mít třeba podařenou tahovou strategii Mario + Rabbids: Sparks of Hope (512 Kč). Obzvlášť pokud patříte mezi začátečníky je toto vhodná záležitost, jak s žánrem tahovek začít. A pokud vás chytí, můžete si se slevou pořídit i season pass. Tento týden sice vyšel nový South Park, ale podle hodnocení se o žádný velký trhák nejedná. Pokud prahnete po dávce nekorektního humoru, doporučili bychom vám raději South Park: Stick of Truth (330 Kč), ve kterém se jako nové dítě zapojíte do velké hry Cartmana, Kennyho a spousty dalších postavy známých ze seriálové předlohy. Můžete navázat ne tak povedeným, ale stále skvělým Fractured But Whole (330 Kč). Nedávno byl představen druhý díl krysí akční plošinovky, takže je načase, abyste si prošli první Tails of Iron (120 Kč), pokud jste tak ještě neučinili. V hlavní roli je dědic trůnu hlodavců, který musí svoji říši dostat zpět pod kontrolu. To ale nebude jednoduché, protože nad ní drží nadvládu rod žabáků. Postupně tak musíme nasbírat síly, abychom se nebezpečnému nepříteli mohli postavit. Tales of Iron 2 nás postaví před mrazivou hrozbu. Krysáci se tentokrát poperou s netopýry Pokud máte rádi styl adventur od studia Amanita Design, ale už jste všechny dohráli, můžete zkusit Lost in Play (135 Kč), které se nese v podobném duchu. Podíváme se do pohádkové říše, kde bratr se svojí sestrou řeší sérii logických hádanek, aby našli cestu zpět domů.

Stále probíhá: GOG – Spring Sale Jaro se rozlezl téměř na všechny velké herní obchody a jako první na řadě je GOG, kde ve výprodeji najdete přes 5500 položek. Mezi nimi je i navrátivší se titul od Obsidianu, který jste si několik let neměli možnost legálně koupit. Řeč je o Alpha Protocol (19,7$), špionském RPG. Nově vydaná verze se dočkala řady vylepšení, se kterými si bez problému zahrajete na moderních systémech. Její součástí je navíc i oficiální český překlad. Hry od PlayStation Studios se kromě Steamu a Epic Store časem dostávají právě i na GOG. Bez jakékoliv DRM ochrany tak můžete mít třeba i God of War (27,4$), který je zlevněný na polovinu. První část Kratovy severské výpravy vás uvede do sporu mezi bývalým řeckým bohem války a zdejšími božstvy. Během toho navštívíme kromě Midgardu i další říše. Ion Fury (9,2$) sice na pohled vypadá jako střílečka z devadesátek, ale je stará jen několik let. Tvůrci vzali klasický styl a doplnili ho moderní hratelností, což ve výsledku funguje velmi dobře. Pokud vám přijde, že se hodně podobá Duke Nukem 3D, tak to není náhoda. Vývojáři totiž použili stejnou technologii, tentokrát ale ve značně vylepšené podobě. Pokud vás základ chytne, rovnou můžete vzít i rozšíření Aftershock (14,8$). Najdete tady také bohatý výběr strategií. Naprostou klasiku Heroes of Might & Magic III Complete (2,5$) ale jen těžko něco překoná. Žádný z jejich duchovních nástupců zatím nedosáhl takového věhlasu. Pro HoMaM III navíc stále vzniká komunitní obsah, takže se ani po více než 2 dekádách od vydání nudit nebudete.

Stále probíhá: Ubisoft Store – Spring Sale Po delší době jsme do našeho slevového souhrnu zařadili i obchod Ubisoftu, protože zdejší jarní výprodej není jen další z řady akcí. Vedle samotných slev tady platí ještě jedna důležitá věc. Pokud nakoupíte hry za více než 29€, tak do vaší virtuální peněženky dostanete 20€ na nákup dalších her. Využít to nemůžete jen na předobjednávky a předplatná. Pokud nejste přejedení Far Cry formulí, mohl by pro vás být herní Avatar skvělým zážitkem. Frontiers of Pandora (42€) vám představí trojici kmenů Na’vi, které se ve filmové předloze zatím neobjevili. My se vžijeme do role jednoho z členů nomádského kmene, kterého jako dítě zajali lidé a snažili se z něj vycvičit svého vojáka. Podaří se nám ale uprchnout a přidáváme se k odboji. Prakticky každý z nejnovějších dílů těch největších značek Ubisoftu můžete nyní pořídit levněji. Za úvahu stojí například i The Crew Motorfest (35€), závodní arkáda odehrávající se na havajském Oahu. Nově se rozrostl o další playlist závodů, který se tematicky soustředí na hollywoodské honičky.

Stále probíhá: Humble Plaion: The Hits Bundle Vydavatelství Plaion má ve svém portfoliu hromadu světově známých značek. Mezi ně patří i Saints Row a Red Faction. Několik dílů právě z této dvojice tvoří nový balíček na Humble Bundle. Abyste ho získali celý, stačí přispět minimální částkou 9,17€. Hned v první řádce máme trojici remasterovaných verzí her – Saints Row: The Third, Saints Row IV a Red Faction Guerrilla. Třetí Saints Row tady pak máme i v jeho klasické podobě. Tím s touto šílenou sérií ale nekončíme. Do knihovny si budete moci přidat i Saints Row 2 a samostatné rozšíření Gat Out of Hell pro čtvrtý díl, ve kterém budeme řádit v samotném pekle. Série Red Faction pak do celkového výčtu přihazuje ještě první dva díly a Red Faction: Armageddon společně s DLC Path to War.

Stále probíhá: Humble Heroines Bundle Minulý týden jsme oslavili mezinárodní den žen a spolu s tím dal Humble Bundle dohromady další balík s hrami, ve kterých najdeme ženské hrdinky. Abyste získali všech 8 položek, stačí přispět minimální částkou 13,78€. Do knihovny vám tak přibyde třeba výborná příběhovka A Plague Tale: Innocence, ve které se společně s dvojicí sourozenců podíváme do Francie v dobách morové epidemie. Navíc dostanete kupón s 60% slevou na pokračování. Dále se můžete pustit do pixelartového dobrodružství Eastward. Společně s horníkem Johnem, který jednoho dne při práci najde světlovlasou dívku Sam, se vydáme na průzkum podivného světa. I když lidé žijící v podzemí mají zato, že je povrch neobyvatelný, tak je pravda úplně jinde. Nic to ale nemění na tom, že bezpečno tady rozhodně není. To platí i v Metal: Hellsinger. Na první pohled může připomínat Dooma, ale tady budete démony kosit v rytmu nářezové hudby. Scars Above vás postaví do role vědkyně, která se po nečekaných událostech oddělí od zbytku výzkumného týmu. Na neznámé planetě se tak musíte vypořádat s mimozemskými potvoráky a zjistit, kam jste se to vůbec dostali. Do vesmíru se vypravíme také ve hře Chorus, kde se hlavní hrdinka pokouší zničit kult, který je jejím stvořitelem. Na závěr dostanete také LISA: The Painful, velmi jednoduchou, ale skvěle hodnocenou záležitost. K tomu se přidává ještě mlátička Wanted: Dead.