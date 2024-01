Hry zadarmo, nebo se slevou: Festival pirátů a nindžů na Steamu, logická Infinifactory zdarma

Piráty se zabývá také jedna z nejúspěšnějších manga a anime sérií v historii. Řeč je o One Piece . I když v případě her stále čeká na ten pořádný trhák, můžeme fanouškům doporučit Pirate Warriors 4 (10€) , ve kterých si v akčních bitkách spojených s trochou taktiky, prožijete zatím poslední příběhový oblouk. Takže nic pro nováčky, ale znalci značky si budou hraní užívat, jelikož se vám do rukou dostanou desítky ikonických postav.

Další z řady her, které můžete koupit za desetinu původní ceny, je Shadow Warrior 2 (3$) . Spolu s oprsklým hlavním hrdinou znovu vyrážíme do akce s katanou v ruce. Tentokrát je ale herní svět o poznání otevřenější, než tomu bylo v prvním díle rebootu této série. Ten tady mimochodem najdete také se stejnou cenovkou.

A zpět ke slevám. Do výprodeje se dostalo i několik her, které dříve byly exkluzivitami pro PlayStation. Jmenovitě jsou to Days Gone (13,7$) , Uncharted: Legacy of Thieves Collection (27,4$) a kompletní edice Horizon: Zero Dawn (13,7$). Doporučili bychom každou z nich. Jen pozor u Horizonu. Ten na rozdíl od zbytku nemá oficiální české titulky.

Oslavy nového roku na GOG dorazily trochu opožděně. Vedle toho, že si můžete pořídit tisíce her se slevou, je tady také jedna hra zdarma. Aktivovat si můžete Mordheim: City of the Damned . Tohle tahové RPG se odehrává ve světě Warhammeru. Poté, co na město dopadla kometa, v něm zavládl chaos. I vy se zapojíte do bojů o velmi vzácné fragmenty z dopadeného tělesa.

Hellpoint je na tom po kvalitativní stránce z celého balíku asi nejhůř. V komiksově laděném světě se pokusíte sesadit boha kosmu. Arboria je také stylizovaná záležitost, ale přihazuje do tohoto žánru i trochu rogue-like prvků. To nejlepší ale přichází na konec. Remnant: From the Ashes se častokrát přezdívá jako Dark Souls se zbraněmi. Budete se vydávat do jiných světů skrz portály, kde na vás čekají obří bossové. Součástí balíku je také dvojice kupónu, se kterými se můžete pořídit levněji dvě rozšíření pro Remnant.

Tails of Iron je na rozdíl od předchozích her 2D akční plošinovka. V roli krysáka, který je shodou okolností dědicem trůnu, musíte nakopat zadky žabákům. Obsadili vaše království a bývalého vládce nemilosrdně zavraždili. I přes kreslenou grafiku je to vcelku náročná záležitost a během hraní vás navíc bude doprovázet hlas Douga Cockleho, kterého znáte jako Geralta ze třetího Zaklínače.

Pro žánr soulslike se stalo synonemem jméno studia FromSoftware. Jeho tvorbu sice v novém balíku na Humble Bundle nenajdete, ale všechny tituly se jimi do jisté míry určitě inspirovali. Za minimální příspěvek 13,7€ dostanete celkem 7 her, mezi kterými nechybí třeba loňský Clash: Artifact of Chaos . Sérii Clash si můžete pamatovat jako mlátičku z pohledu první osoby. Tento díl ale perspektivu mění a s ní i hratelnost. Stále ale zůstává šílený svět plný pestrých barev.

Čekají vás dlouhé chvíle přemýšlení, abyste dosáhli co největší efektivity vaší továrny. Pro stavu máte k dispozici spoustu různých bloků s rozmanitými funkcemi, které musíte využít tak, abyste splnili požadovanou kvótu. Je to ve vašem vlastním zájmu, protože vaši mimozemští šéfové rozhodně nebudou nadšení, pokud budete s výrobou pozadu.

Pokud už jste přesycení sekáním démonů z Diabla, ale stále vás láká žánr ARPG, rozhodně stojí alespoň za zkoušku Titan Quest (150 Kč) . Namísto pekla se vydáme do starověkého Řecka plného mytických potvor. I když už je to starší záležitost, tak rozšíření Titan Quest dostal teprve před pár lety. Ve slevě tak najdete třeba Atlantis a Ragnarök.

Najdete tady také slovenský lovecký simulátor Way of the Hunter v Elite edici (870 Kč) . Vedle základní hry tak dostanete rovnou i season pass, který vám zpřístupní trojici doplňků. Budete se tak moci podívat i na loviště v Africe a na Aljašce.

Stále probíhá: PlayStation Store – New Year Deals

Na PlayStationu je to se slevami momentálně trochu zmatené. Lednovou akci vystřídala novoroční, i když by to opačným směrem dávalo větší smysl. To ale nemění nic na to, že to znamená další porci zlevněných her z všemožných žánrů, které se na herní trh dostaly za posledních několik let. Došlo také na pár exkluzivit včetně Uncharted: Legacy of Thieves Collection (476 Kč), ve které najdete ve vylepšené podobě čtvrtý díl společně s Lost Legacy.

Pokračování série Resident Evil určitě vzniká. Pokud jste ještě neměli tu možnost navštívit ten poslední, určitě byste měli sáhnout rovnou po Resident Evil Village v Gold edici (476 Kč). Ta vedle základního příběhu Ethana Winterse, který se snaží nalézt svoji unesenou dceru, vypráví také závěrečnou kapitolu s onou dcerou v hlavní roli. Navíc si celou hru můžete projít i ve virtuální realitě, jestli máte headset PS VR2.

Pokud vás zajímá při nákupu nejlepší poměr cena/výkon, rozhodně stojí za úvahu Batman: Arkham Collection (185 Kč). V této kolekci najdete kromě Origins všechny díly arkhamských her s netopýrem v hlavní roli. Každý z příběhů má i po letech stále co nabídnout a v žebříčcích nejlepších her podle superhrdinských komiksů se pořád objevují na předních příčkách.

Už příští týden nás čeká pokračování japonské série Like a Dragon. Pokud vás ale neláká moderní Japonsko, můžete se podívat do jeho minulosti. Loni totiž vyšel ve vylepšené podobě Like a Dragon: Ishin (710 Kč), který vypráví o příběhu pomsty v dobách, kdy byli samurajové na sklonku své existence. Sakamoto Rjóma se ale nehodlá vzdát.