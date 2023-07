Hry zadarmo, nebo se slevou: Festival plížení na Steamu a Homeworld: Remastered Collection zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – POP! Culture Sale Popkultura má v dnešní době dost široký záběr. Každý si pod tímto názvem představí trochu něco jiného, ale GOG ve své akci laděné to tohoto tématu vsází na jistotu. Značky známé z filmového či knižního světa se nejednou dočkaly výborných zpracování i ve hrách. Příkladem může být třeba Middle-earth: Shadow of Mordor (5,35$), kde s hraničářem Talionem a duchem elfa Celebrimbora prozkoumáme doposud neviděnou kapitolu příběhu prstenu moci. Hra je navíc v GOTY edici, takže si nemusíte dělat starosti s dokupováním DLC. Adaptacemi úspěšných značek se proslavily LEGO hry od studia Traveller’s Tales. Z tohoto výčtu jich tady máme hned několik. Pokud máte raději záporáky než hrdiny, LEGO DC Super-Villains (6,42$) je tou správnou volbou. V týmu v čele s Jokerem musíte nakopat zadek Lize spravedlnosti, které tak trochu přeskočilo. Se slevou vedle toho můžete mít i kompletního LEGO Harryho Pottera, přičemž se zvlášť prodávají ročníky 1-4 (5$) a 5-7 (5$). Zpracování svých příběhů v herní podobě se nejednou dočkal také Sherlock Holmes. Máme tady i jeho nejnovější Sherlock Holmes: Chapter One (14,45$), pokud nepočítáme remake Awakened. V tomhle příběhu hrajeme za mladého Sherlocka, který je detektivem teprve čerstvě. Už nyní se ale musí čelem postavit případu sériových vražd na ostrově ve Středozemním moři. V The Walking Dead: Betrayal nesmíte věřit ani blízkým přátelům. Vývojáři na srpen chystají test nové dedukční hry Úspěch studia Telltale do jisté míry odstartovala jejich epizodická adventura The Walking Dead. Pokud byste si ji chtěli projít se vším všudy, tak tady pro vás máme The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (21,41$). Obsahuje nejen celé 4 série, ale také vedlejší doplňky 400 Days a Michonne. Grafika pak byla oproti původním verzím lehce vylepšena a součástí balení je také pohled do zákulisí vývoje.

Steam – Festival plížení Do festivalu plížení na Steamu velkou měrou přispěl Ubisoft se svými světoznámými značkami. Pokud jste tak měli v plánu rozšířit svoji knihovnu o některé z dílů ze série Assassin’s Creed nebo Far Cry, tak máte příležitost. Najdete tady třeba řecké Odyssey (12€) nebo i nejnovější Valhallu (15€). Pokud ale více tíhnete k týmovým akcím, můžete zkusit Ghost Recon Wildlands (10€) nebo Breakpoint (12€). Není to ale jen o Ubisoftu. Pověst nenápadného zabijáka si už od svých počátků vydobyl agent 47. Hitman: World of Assassination (35€) spojuje obsah posledních tří dílů dohromady. Máte tedy postaráno o zábavu na desítky hodin. Vývojáři s posledními úpravami navíc přidali i výborný rogue-lite mód, u kterého lze také strávit pěkných pár hodin. Odstřelovačská série Sniper Elite sice stále staví na stejných základech, ale je pořád velmi zábavná. Ve Sniper Elite 5 (17€) se vydáme na francouzský venkov, abychom zase jednou v roli Karla Fairburnea překazili plány nacistů. Novinkou v tomhle díle je multiplayer, kdy se k vám do hry může napojit další hráč jakožto německý odstřelovač a pak se navzájem lovíte. Recenze hry Sniper Elite 5. Ostřílený odstřelovač na francouzském venkově A Plague Tale: Innocence (8€) jde sice více směrem k akční adventuře, ale během hraní si užijete i slušnou porci plížení. Protagonisté Hugo a Amicia utíkají před inkvizicí, což v dobách velké morové epidemie ve Francii není nic jednoduchého. Na své cestě narazí i na spojence, ale ve většině případů se proti dospělákům budou muset postavit.

Humble Baldur’s Gate & Beyond Bundle Spousta z vás určitě netrpělivě vyhlíží třetí Baldur’s Gate, které na PC v plné verzi dorazí už příští týden. Humble Bundle si pro vás připravil balíček, se kterým na jeho příchod budete perfektně připraveni. Za 10,88€ totiž dostanete 8 klasických RPG v čele prvními dvěma díly Baldur’s Gate ve vylepšené edici. Ze světa Baldur’s Gate tady toho ale máme ještě víc. K číslovaným dílům se přidávají také Faces of Good and Evil společně s Siege of Dragonspear, což jsou příběhová rozšíření pro první díl. Součástí balíčku jsou ale i další legendy. Jmenovitě třeba Icewind Dale, které je také k dispozici ve vylepšené edici. Podobně je to i v případě Planescape: Torment. Baldur's Gate 3 vyjde na PC o něco dřív. Verze pro PlayStation 5 se oproti tomu odkládá Z legendárních klasik tady máme ještě Neverwinter Nights: Complete Adventures, takže rovnou máte veškerý obsah. Jako poslední tady máme jeden z novějších přírůstků do žánru klasických RPG. Pathfinder: Wrath of the Righteous vyšlo v roce 2021 a zavede vás do světa, ve které se otevřel portál do temnoty, ze které se vynořila horda nechutných monster.

Epic Store – Homeworld: Remastered Collection a Severed Steel zdarma + Letní výprodej Rozdávačka na Epic Store tento týden určitě potěší fanoušky sci-fi strategií. Jednou z her, které si tentokrát můžete zdarma aktivovat, je totiž Homeworld: Remastered Collection. V ní se skrývají vylepšené verze prvních dvou dílů, což dohromady dělá přes 30 singleplayerových misí, ve kterých se díky svým strategickým schopnostem musíte vypořádat s vesmírnými hrozbami. K tomu navíc dostanete ještě FPS střílečku Severed Steel. I když nevypadá příliš vábně, hráče si získala díky plynulé hratelnosti a možnostem, kterými můžete své protivníky vyřídit. Hlavní protagonista zvládá spoustu akrobatických kousků, které musíte kombinovat mezi sebou, abyste nepřítele vyřídili efektně i efektivně. Rozdávání her ale není tento týden jediná velká věc na Epicu. I tady se rozjel letní výprodej. Zlevněná je třeba i vcelku čerstvá novinka Dead Island 2 (1 350 Kč). Pro hraní s kamarádem v kooperaci na pár hodin blbnutí je to skvělá záležitost. Pokud ale hledáte něco hlubšího, musíte se poohlédnou jinde. Třeba v Death Stranding: Director’s Cut (525 Kč). Podivuhodné cesty Sama Bridgese vám utkví v paměti ještě dlouho po dohrání. Po dvou singleplayerových dílech se tvůrci série Outlast rozhodli, že zkusí do svých hororových zážitků zakomponovat kooperativní multiplayer. Podle ohlasů na The Outlast Trials (544 Kč) se jim to povedlo velmi dobře. Čeká vás nelehký úkol. Musíte uniknout ze spárů svých věznitelů, kteří na vašich tělech prováděli kdovíjaké experimenty. Bez toho, abyste spojili síly dohromady, to nepůjde. Recenze hry Dead Island 2. Výborné porcování zombíků doprovází tuctový příběh V rámci výprodeje také platí, že při nákupu zahrnutých produktů dostanete do své epické peněženky 10 % z celkové ceny. Program Rewards sice funguje na Epic Store už delší dobu, ale při běžném stavu se vám vrátí jen 5 %. Takhle budete mít zase trochu víc prostředků na pořízení dalších her.

Stále probíhá: PlayStation Store – Summer Sale Asi nikoho z vás nepřekvapí, že ani digitálnímu obchodu PlayStationu se nevyhnul letní výprodej. Tentokrát by měli zbystřit ti z vás, kteří vyhlížejí slevičky na letošní pecky. Do akce se totiž dostalo i vychvalované kouzelnické RPG Hogwarts Legacy. Jeho cenovka se liší podle platformy – 1 480 Kč pro PS4, 1 591 Kč pro PS5. S odstupem k výpravě do světa čas a kouzel máme pár výhrad v čele s mdlým příběhem, ale fanoušek Harryho Pottera určitě nepohrdne. Teď si dáme opravdovou pecku, ale ne letošní. Elden Ring (1 295 Kč), vyšel minulý rok, sesbíral většinu z ocenění za hru roku 2023 a dodnes se může honosit velmi slušným počtem aktivních hráčů. Je to něco nevídaného, co se her, kde většinu času strávíte v singleplayeru, týče. Dobrodružství v Mezizemí je temné a brutální, ale zároveň nádherné s precizním designem světa a výborným smyslem pro objevování skrytých věcí. Pro závodníky je slušně zlevněná Palace edice loňských Need for Speed Unbound (714 Kč), které se kupodivu povedly. Klasický koncept, kdy se musíte propracovat na vrchol závodnického žebříčku ve zdejším městě, zůstává i tentokrát. Hlavní odlišností od předchůdců Unbound je spojení klasického grafického stylu spolu s oživlým graffiti. Recenze hry Need for Speed Unbound. Městské závody v graffiti stylu V tomhle letním výprodeji je opravdu z čeho vybírat. Jeho součástí jsou i exkluzivity jako Horizon: Forbidden West (1 313 Kč) nebo The Last of Us Part II (525 Kč). Pokud by se našel ještě někdo takový, kdo ještě nehrál Red Dead Redemption 2, momentálně ho můžete mít za 528 Kč. Vedle toho je tady třeba i další výherce hry roku od FromSoftware. Sekiro: Shadows Die Twice (925 Kč) se od ostatních her tohoto studia výrazně liší svým stylem, ale počet ocenění mluví za vše. A to jsme se ani pořádně nevydali do hlubin výprodeje. Určitě si tedy nabídku projděte, pokud máte v plánu doplnit si svoji sbírku.

Stále probíhá: Xbox Store – Ultimate Game Sale Letní akce to není, ale přeci jen se spokojíme i s ultimátními slevami. Hned zprvu je jasně vidět podobnost s výprodejem na PlayStationu. I v obchodě Xboxu si totiž momentálně můžete pořídit se slevou kouzelnické Hogwarts Legacy. V tomhle případě se ale jedná o Deluxe edici (1 800 Kč) s pár drobnostmi navíc. A nechybí tady ani Elden Ring (1 295 Kč), který prostě doporučit musíme při každé příležitosti. Není to tak dávno, co i na Xbox Series S|X vyšlo Ghostwire: Tokyo (610 Kč), zatím poslední hra od studia Tango Gameworks. Je to něco trochu jiného, než bychom podle jeho předchozí tvorby čekali, ale pokud nepohrdnete akčnější asijskou duchařinou, jděte do toho. Původní hru navíc rozšířil celkem tučný update s novým obsahem a povedeným rogue-like módem. V ultimátní akci je také řada starších dílů série Call of Duty. Možná by vás jako první napadlo, že fanoušci se přeci už dávno museli přesunout k aktuálním pokračováním. Opak je ale pravdou. Activision totiž nedávno dal do pořádku multiplayer pro několik dílů. Tisíce hráčů po dlouhé době zlákalo první Black Ops (425 Kč) nebo původní Modern Warfare 2 a 3 (425 Kč). Dokonce je v jeden moment hrálo víc lidí, než Battlefield 2042 a Halo Infinite dohromady. Ghostwire: Tokyo vyjde příští měsíc na Xboxu společně s obsahovou aktualizací Spider's Thread Vidíme českou značku, takže naše další doporučení je jasné. Směřuje k trilogie Mafie (660 Kč), kde najdete všechny tři díly i s DLC, přičemž první díl je tady pouze ve formě remaku z roku 2020. Celkově je to velmi příjemný balíček a ani na konzolích nechybí u prvních dvou dílů český dabing.

Stále probíhá: Humble Cyberpunk Playground Bundle Kyberpunk se v posledních letech stal ve hrách velmi oblíbeným tématem. Velký podíl na tom má Cyberpunk 2077 od CD Projektu. Ten sice v novém balíčku na Humble Bundle s cenovkou 13,71€ nenajdete, ale pokud máte chuť se vydat do světa s podobnou tematikou, jeden ze sedmi titulů vás určitě zvládne uspokojit. Za nás je tady největší peckou Ghostrunner, parkourová akce, která se plynulostí pohybu rovná Mirror’s Edge. Při lezení na vrchol obrovské věže ale nejsme tak bezradní, jako Faith. V rukách máme ostrou katanu. Stačí jedno seknutí a je po nepříteli. To samé ale platí i pro vás. ANNO: Mutationem vypráví příběh Ann, která byla vytrénovaná jako osamělá bojovnice. Tentokrát si jde ale vyřídit své osobní záležitosti do obřího města Metropolis. Do podobně vypadajícího prostředí se podíváme i ve hře Cloudpunk. Místo bojovnice si ale střihneme roli kurýra. Díky své práci se setkáme s řadou různých postav a skrz jejich příběhy pochopíme, jak svět jménem Nivalis vlastně funguje. Podstatně svižnější hratelnost pak najdete ve Voltage High Sociaty, kde ve stylu klasických FPS stříleček budete kosit kybernetická monstra. Autoři nakombinovali prvky z různých žánru, takže kromě inspirace japonskou kulturou a kyberpunkem je v určitých částech znát i vliv hororů. Podobně rychlá je i Severed Steel, kde se do akce zapojuje i parkour. Observer: psychedelická vize budoucnosti (recenze) Pokud naopak místo akce chcete čistý horor, Observer: System Redux je to pravé pro vás. Díky preciznímu hackování se můžete dostat do myslí ostatních lidí, díky čemuž můžete pokračovat vyšetřování případu sériového vraha. Otočkou o 180° je pak hra Gungrave G.O.R.E., což je víceméně čistokrevná akce, která uzavírá tento balík. Jako menší bonus ale dostanete také 40% slevu na rozšíření Ghostrunner: Project_Hell, kterou můžete uplatnit v obchodě Humble Store.