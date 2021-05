Hry zadarmo nebo se slevou: festival polských her a RPG Pine zdarma

Už je to pěkných pár let, co jsme od Ubisoftu slyšeli o výborné westernové série Call of Juarez . Tady pro vás máme zatím poslední díl s podtitulem Gunslinger (5€) , který dopadl opravdu dobře. Stylizovaná grafika mu sedí mnohem více než zpracování předchozího dílu a příběh, kdy kovboj vypráví historky ne úplně tak, jak se staly, velmi dobře zapadá do celkového pojetí. Určitě mu dejte šanci, pokud máte chuť na klasickou singleplayerovou FPS střílečku.

Je obecně známo, že v Polsku vzniká spousta výborných her. V čele je stále CD Projekt Red se svým Zaklínačem, i když jeho pověst po problémech Cyberpunku docela klesla. V nové akci na GOGu toho ale najdete mnohem více včetně takových kousků, jako je Dying Light s rozšířením The Following v jednom balení (14€) .

Není to zase tak dávno, co jedenáctý Mortal Kombat dostal velké příběhové rozšíření. Aftermath (500 Kč) si můžete pořídit za poloviční cenu a dozvíte se v něm, kam vedly kroky bojovníků ze Země po porážce bohyně Kroniky, která má schopnost manipulovat s časem.

Zase jednou si na Xboxu můžete se slušnými slevami pořídit dodatečný obsah do vašich oblíbených her. Součástí akce jsou jak menší DLC doplňky, tak rovnou celé season passy, které kolikrát přidávají desítky hodin obsahu navíc. Příkladem může být třeba Expansion Pass ke třetímu Zaklínači (180 Kč) , ve kterém najdete velké datadisky Srdce z kamene a O víně a krvi.

Květnová nabídka v předplatném Humble Choice je tady, a to hlavní lákadlo je tentokrát vidět na první pohled. Je jím Metro Exodus, zatím nejnovější díl série příběhových FPS stříleček od studia 4A Games, který byl jednou z prvních her podporující technologii ray-tracing. Popularitu u hráčů si ale zajistil díky něčemu jinému.

Ubisoft Connect – Rainbow Six Invitational Sale

Během května proběhne další velký turnaj Rainbow Six Invitational, ve které se proti sobě utkají ty nejlepší týmy světa. I když se to nemusí zdát, tak tato taktická střílečka má velmi početnou komunitu a díky momentální akci Ubisoftu se do ní můžete zapojit i vy. I se slevami to ale nebude zrovna nejlevnější, pokud budete chtít mít Rainbow Six Siege v kompletním balení. Ultimátní edice vás totiž vyjde na 54€. Spolu se hrou tak dostanete operátory z prvních pěti let a nějaký ten kosmetický balíček navíc.

Pokud si vystačíte pouze se základem, tak to už je cena mnohem příjemnější (8€). Přijdete ale o spoustu možností, jak taktizovat, protože každý z nových operátorů má odlišné schopnosti a vlastnosti.

Není to ale jen o nejnovějším dílu série. Akce se týká i starších přírůstků jako je Rainbow Six Vegas a Vegas 2 (každý 2,5€). Na rozdíl od Siege tady najdete také plnohodnotné kampaně pro jednoho hráče. To stejné se týká také Rainbow Six 3: Raven Shield (1,25€), který tady najdete v Gold edici.